Не приходят уведомления в Telegram на iPhone в России. Как исправить?

Открываете утром iPhone, а там стопка сообщений в Telegram, которые пришли ещё ночью. Звука не было, на экране блокировки пусто, баджет с цифрой тоже не загорелся. Если такое повторяется день за днём, проблема не в настройках телефона и не в самом мессенджере. Напомню, что телеграм в России блокируют уже несколько месяцев, и тишина в уведомлениях — прямое следствие этой истории.



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Как работают уведомления Telegram на iPhone

Корень не в мессенджере и не в iOS. Чтобы понять, что происходит, надо вспомнить, как айфон вообще получает пуши. Приложения не стучатся к вам напрямую, они отдают сообщение посреднику, а тот уже доставляет его на экран. На iPhone этого посредника зовут Apple Push Notification Service, сокращённо APNs. На Android аналогичную роль играет сервис Google под названием Firebase Cloud Messaging, или FCM.

Механика выглядит так. Когда вам пишут в Telegram, сервер мессенджера сначала отправляет короткий технический сигнал не вам, а на серверы Apple или Google. И только после этого операционная система телефона будит приложение и показывает уведомление на экране.

А теперь самое важное. Под ограничениями оказались не серверы Apple и Google, а трафик самого Telegram. Доказательство лежит на поверхности: пуши от почты, банков и других программ приходят как обычно. Значит, система доставки Apple работает штатно, спотыкается именно мессенджер. Пока приложение открыто, оно держит живую связь со своими серверами и само подтягивает сообщения. Как только эта связь упирается в ограничения, уведомлениям становится неоткуда взяться.

Вот почему ситуация так сбивает с толку. Уведомления включены и в приложении, и в настройках iOS, телефон исправно показывает пуши от всего остального, а Telegram всё равно немой. Дело не в галочках, а в том, докуда дотягивается трафик мессенджера. Хотите глубже копнуть в работу мессенджера на технике Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем подобное каждый день.

В каких случаях уведомления Telegram приходят без задержек

В части случаев уведомления приходят корректно и без всяких ухищрений. Если приложение прямо сейчас открыто или висит в фоне в пределах разрешённого системой интервала, сообщение может прилететь напрямую с серверов Telegram. Тогда оповещение появляется мгновенно.

Ломается всё в тот момент, когда вы блокируете смартфон и iOS выгружает приложение из памяти ради экономии заряда. Живой связи с серверами Telegram больше нет, а быстро восстановить её через зажатый трафик мессенджер не успевает. Поэтому типичная картина выглядит так: днём, пока телефон в руках, переписка живёт почти нормально, а стоит положить айфон в карман на пару часов, и сообщения превращаются в немую стопку.

Та же зависимость от системных пушей тянется и на другие устройства Apple, я в этом убедился, когда поставил Telegram на Apple Watch и остался крайне недоволен. Так что дело точно не в одном айфоне.

Жалобы на это идут волнами с зимы. Ещё в феврале и марте пользователи из разных регионов сообщали о задержках доставки и выборочных уведомлениях, а к лету проблема стала массовой. В июне на неё одновременно обратили внимание десятки изданий, так что речь точно не про сбой у одного оператора или поломку конкретной прошивки.

Что влияет на подключение Telegram к серверам

Многие пользователи замечают, что уведомления возвращаются, когда устройство работает через зарубежный IP-адрес. Логика простая: если трафик до серверов Telegram перестаёт упираться в региональные ограничения, мессенджер снова держит связь и пуши доходят. Проверил на себе. Постоянно держу иностранный IP на своем iPhone активным и проблем нет. Косвенно об этом говорит и статистика самого Telegram: через непрямые подключения в мессенджер заходят десятки миллионов россиян.

Из того, что можно обсуждать спокойно: в самом Telegram есть встроенная настройка прокси по протоколу MTProto, это штатная функция приложения, а не сторонняя программа. Но и тут всё упирается в нюансы доступности и стабильности конкретных серверов, которые меняются буквально каждый день. Не смогли найти нужные настройки или с ними возникли проблемы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Как Telegram хочет решить проблему с доставкой уведомлений

Хорошая новость в том, что в команде мессенджера о проблеме знают. Telegram уже пытается развивать собственный механизм доставки пушей, который будет работать через инфраструктуру самого мессенджера, а не через системные пуши Apple и Google. Идея в том, чтобы уведомления доходили по тем же каналам, где Telegram умеет пробиваться сквозь ограничения, а не зависеть от связи, которая сейчас и рвётся. Правда допустит ли это Apple и возможно ли такое на iPhone большой вопрос.

Пока радоваться рано. Система нестабильна и поддерживается не везде. То есть у части пользователей она может уже подхватывать уведомления, а у соседа с тем же айфоном по-прежнему будет тишина. Универсального переключателя, который всё чинит одной кнопкой, на сегодня нет. Когда ситуация изменится в корне, мы подробно разбирали в материале о том, когда в России разблокируют Telegram.

Что в итоге. Если уведомления Telegram приходят с опозданием или не приходят вовсе, начните с очевидного: проверьте, что они включены и в настройках приложения, и в разделе iOS для Telegram, обновите мессенджер до свежей версии и перезагрузите телефон. Если после этого ничего не изменилось, дело почти наверняка в ограничениях на стороне сети, а не в вашем устройстве. Переключитесь на иностранный IP-адрес и проблема будет решена. А чтобы не пропустить важное, заранее заведите запасной канал связи.