Дуров* объяснил, почему Apple удалила Telegram из App Store

Кирилл Пироженко

Telegram опять попал в неприятную историю, только виноват в ней оказался не Роскомнадзор и не очередное требование удалить каналы. Накануне в течение часа телеграм отсутствовал в App Store и выглядела эта ситуация максимально странно. Никаких заявлений от Apple, никаких предупреждений — одно из самых популярных приложений в мире просто пропало из магазина на пару часов. Разбираться в причинах пришлось лично Павлу Дурову*, и его версия событий тянет на сценарий технологического триллера.

Неожиданно для всех Телега пропала из App Store на несколько часов. Фото.

Неожиданно для всех Телега пропала из App Store на несколько часов

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Из-за чего Telegram исчез из App Store

В ночь на 4 августа приложение действительно исчезло из App Store на несколько часов. Причина, если верить Дурову*, только на первый взгляд простая. Один из пользователей разместил в публичном групповом чате незаконный порнографический контент, и Apple отреагировала максимально жестко — убрала мессенджер из магазина целиком. Уже через несколько часов Telegram вернули обратно.

Из-за чего Telegram исчез из App Store. Несколько часов Телеграм нельзя было скачать из магазина, а пользователям не приходили уведомления. Фото.

Несколько часов Телеграм нельзя было скачать из магазина, а пользователям не приходили уведомления

Казалось бы, рядовая история с модерацией. Но Дуров* настаивает, что это была спланированная атака, а не случайное нарушение правил площадки. За инцидентом, по его словам, стоит вымогатель, который целенаправленно добивался блокировки конкретного сообщества и заодно уронил все приложение.

Напомню, что запрещенные материалы из публичных групп Telegram вычищает сразу несколькими способами. Работают жалобы пользователей, ИИ-фильтры, цифровые отпечатки файлов и другие инструменты модерации. Система выстроена так, чтобы незаконный контент жил в чатах максимально недолго. Кстати, на фоне подобных новостей россиян все чаще волнует другой вопрос — безопасно ли покупать Telegram Premium в России и не прилетит ли за это что-нибудь неприятное.

Почему старые сообщения в Telegram стали угрозой

Самое интересное спрятано в технической части. Чтобы контент не заметили участники группы, злоумышленник не стал публиковать новое сообщение. Он отредактировал старое сообщение в активном чате и вставил туда измененный с помощью нейросети незаконный материал.

Расчет тут простой и подлый. Новое сообщение всплывает наверх ленты, его видят все, и кто-то обязательно нажмет кнопку жалобы. А отредактированное старое сообщение остается на своем месте, где-то в глубине истории переписки. Участники группы физически не могли его увидеть и вовремя пожаловаться — материал оказался спрятан прямо на виду.

Почему старые сообщения в Telegram стали угрозой. Дуров* подробно расписал, как сработала атака. Фото.

Дуров* подробно расписал, как сработала атака

Отдельно напрягает сам факт использования ИИ для подделки. Нейросети позволяют генерировать запрещенный контент, который сложнее отследить по цифровым отпечаткам файлов. Дуров* обращает внимание на то, что сама необходимость идти на такие ухищрения доказывает эффективность модерации мессенджера. Если бы протащить запрещенку было легко, никто не стал бы возиться с редактированием старых сообщений.

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Как злоумышленники добиваются блокировки Telegram

Автора атаки Дуров* прямо назвал вымогателем, который зарабатывает на блокировках. Схема у таких персонажей отлаженная и циничная. Они находят владельцев крупных публичных групп и требуют денег, а взамен обещают не трогать сообщество и не подбрасывать туда запрещенные материалы.

Если администратор отказывается платить, начинается атака. В ход идут автоматизированные аккаунты, которые размещают незаконный контент в группе, а потом сами же жалуются на него напрямую в Apple. Цель одна — добиться удаления неугодного сообщества или даже всего приложения из App Store. По сути это обычный цифровой рэкет, только жертвой становится не ларек у дома, а целый мессенджер с миллиардной аудиторией.

Как злоумышленники добиваются блокировки Telegram. Банальное редактирование сообщений может принести много головной боли. Фото.

Банальное редактирование сообщений может принести много головной боли

Дуров* подчеркивает, что незаконный контент не является системной проблемой публичных групп Telegram. Единичный случай, ради которого пришлось городить сложную схему с редактированием старых сообщений, лишь подтверждает — обычными методами протащить запрещенку не выходит. Для основателя мессенджера это не первое столкновение с давлением: достаточно вспомнить, как самого Павла Дурова* обвинили в содействии терроризму и что за этим последовало.

Как жалобы могут привести к удалению приложения из App Store

Дуров* выделил две проблемы, которые выходят далеко за рамки одного инцидента. Первая касается самой Apple. Компания удалила Telegram из App Store еще до того, как связалась с командой мессенджера. Приложением пользуется больше миллиарда человек, и его убрали вообще без предупреждения.

Как жалобы могут привести к удалению приложения из App Store. Интересно, насколько массовыми станут теперь подобные атаки. Фото.

Интересно, насколько массовыми станут теперь подобные атаки

Вторая проблема куда серьезнее. Тактика вымогателей развивается, и применять ее можно против кого угодно. Любая соцсеть с пользовательским контентом уязвима перед такой схемой. Если злоумышленники научились дергать Apple за ниточки и провоцировать резкие действия, под ударом оказывается любое приложение, где люди публикуют что-то свое.

Telegram, по словам Дурова*, давно бодается с организованными группами, которые заваливают площадку массовыми жалобами и запрещенным контентом. Опыт в распознавании таких уловок у команды приличный, а вот другие сервисы к подобному могут оказаться совсем не готовы. На этом фоне не удивляет, что Telegram в России периодически грозятся признать террористическим — поводов для давления хватает.

Практический вывод простой и не самый радостный. Пока Apple реагирует на жалобы быстрее, чем проверяет их обоснованность, любой популярный сервис остается заложником чужого шантажа. Даже гигант с миллиардной аудиторией может исчезнуть из App Store на ровном месте. Официально Apple причины удаления так и не назвала, так что пока остается только версия Дурова*. Если у вас возникли вопросы или хочется обсудить ситуацию, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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