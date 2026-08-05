Дуров* объяснил, почему Apple удалила Telegram из App Store

Telegram опять попал в неприятную историю, только виноват в ней оказался не Роскомнадзор и не очередное требование удалить каналы. Накануне в течение часа телеграм отсутствовал в App Store и выглядела эта ситуация максимально странно. Никаких заявлений от Apple, никаких предупреждений — одно из самых популярных приложений в мире просто пропало из магазина на пару часов. Разбираться в причинах пришлось лично Павлу Дурову*, и его версия событий тянет на сценарий технологического триллера.



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Из-за чего Telegram исчез из App Store

В ночь на 4 августа приложение действительно исчезло из App Store на несколько часов. Причина, если верить Дурову*, только на первый взгляд простая. Один из пользователей разместил в публичном групповом чате незаконный порнографический контент, и Apple отреагировала максимально жестко — убрала мессенджер из магазина целиком. Уже через несколько часов Telegram вернули обратно.

Казалось бы, рядовая история с модерацией. Но Дуров* настаивает, что это была спланированная атака, а не случайное нарушение правил площадки. За инцидентом, по его словам, стоит вымогатель, который целенаправленно добивался блокировки конкретного сообщества и заодно уронил все приложение.

Напомню, что запрещенные материалы из публичных групп Telegram вычищает сразу несколькими способами. Работают жалобы пользователей, ИИ-фильтры, цифровые отпечатки файлов и другие инструменты модерации. Система выстроена так, чтобы незаконный контент жил в чатах максимально недолго. Кстати, на фоне подобных новостей россиян все чаще волнует другой вопрос — безопасно ли покупать Telegram Premium в России и не прилетит ли за это что-нибудь неприятное.

Почему старые сообщения в Telegram стали угрозой

Самое интересное спрятано в технической части. Чтобы контент не заметили участники группы, злоумышленник не стал публиковать новое сообщение. Он отредактировал старое сообщение в активном чате и вставил туда измененный с помощью нейросети незаконный материал.

Расчет тут простой и подлый. Новое сообщение всплывает наверх ленты, его видят все, и кто-то обязательно нажмет кнопку жалобы. А отредактированное старое сообщение остается на своем месте, где-то в глубине истории переписки. Участники группы физически не могли его увидеть и вовремя пожаловаться — материал оказался спрятан прямо на виду.

Отдельно напрягает сам факт использования ИИ для подделки. Нейросети позволяют генерировать запрещенный контент, который сложнее отследить по цифровым отпечаткам файлов. Дуров* обращает внимание на то, что сама необходимость идти на такие ухищрения доказывает эффективность модерации мессенджера. Если бы протащить запрещенку было легко, никто не стал бы возиться с редактированием старых сообщений.

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Как злоумышленники добиваются блокировки Telegram

Автора атаки Дуров* прямо назвал вымогателем, который зарабатывает на блокировках. Схема у таких персонажей отлаженная и циничная. Они находят владельцев крупных публичных групп и требуют денег, а взамен обещают не трогать сообщество и не подбрасывать туда запрещенные материалы.

Если администратор отказывается платить, начинается атака. В ход идут автоматизированные аккаунты, которые размещают незаконный контент в группе, а потом сами же жалуются на него напрямую в Apple. Цель одна — добиться удаления неугодного сообщества или даже всего приложения из App Store. По сути это обычный цифровой рэкет, только жертвой становится не ларек у дома, а целый мессенджер с миллиардной аудиторией.

Дуров* подчеркивает, что незаконный контент не является системной проблемой публичных групп Telegram. Единичный случай, ради которого пришлось городить сложную схему с редактированием старых сообщений, лишь подтверждает — обычными методами протащить запрещенку не выходит. Для основателя мессенджера это не первое столкновение с давлением: достаточно вспомнить, как самого Павла Дурова* обвинили в содействии терроризму и что за этим последовало.

Как жалобы могут привести к удалению приложения из App Store

Дуров* выделил две проблемы, которые выходят далеко за рамки одного инцидента. Первая касается самой Apple. Компания удалила Telegram из App Store еще до того, как связалась с командой мессенджера. Приложением пользуется больше миллиарда человек, и его убрали вообще без предупреждения.

Вторая проблема куда серьезнее. Тактика вымогателей развивается, и применять ее можно против кого угодно. Любая соцсеть с пользовательским контентом уязвима перед такой схемой. Если злоумышленники научились дергать Apple за ниточки и провоцировать резкие действия, под ударом оказывается любое приложение, где люди публикуют что-то свое.

Telegram, по словам Дурова*, давно бодается с организованными группами, которые заваливают площадку массовыми жалобами и запрещенным контентом. Опыт в распознавании таких уловок у команды приличный, а вот другие сервисы к подобному могут оказаться совсем не готовы. На этом фоне не удивляет, что Telegram в России периодически грозятся признать террористическим — поводов для давления хватает.

Практический вывод простой и не самый радостный. Пока Apple реагирует на жалобы быстрее, чем проверяет их обоснованность, любой популярный сервис остается заложником чужого шантажа. Даже гигант с миллиардной аудиторией может исчезнуть из App Store на ровном месте. Официально Apple причины удаления так и не назвала, так что пока остается только версия Дурова*. Если у вас возникли вопросы или хочется обсудить ситуацию, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга