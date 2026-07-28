Почему обновить iPhone до iOS 26.6 нужно прямо сейчас

Накануне Apple выпустила обновление iOS 26.6, и на первый взгляд оно выглядит скромно: пара новых функций и немного косметики. Но стоит открыть технический отчет, как спокойствие заканчивается. В этой версии компания закрыла больше 75 уязвимостей только для iPhone и iPad, а вместе с Mac и остальными устройствами счет идет уже на сотни. Многие до сих пор сомневаются, ставить апдейт сразу или подождать, поэтому давайте по-честному разберемся, от чего именно он вас защищает.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Уязвимости iPhone, которые закрывает iOS 26.6

В iOS 26.6 и iPadOS 26.6 Apple описала больше 75 исправлений безопасности для iPhone и iPad. Правки затронули самые разные части системы, от обработки изображений до приложения Контакты, так что мимо вашего сценария использования они вряд ли прошли.

Если совсем точно, в бюллетене компании 78 отдельных записей об уязвимостях, привязанных к 87 уникальным номерам CVE. Цифры расходятся не случайно: часть записей закрывает сразу несколько CVE за раз. При этом Apple не сообщает, что хотя бы одна из этих дыр использовалась злоумышленниками в реальных атаках, и это уже неплохая новость. Среди длинного списка есть находки, которые заслуживают отдельного внимания:

Ошибка в MediaRemote позволяла приложению получить права суперпользователя root .

. Уязвимость AVEVideoEncoder давала шанс выполнить произвольный код с привилегиями ядра системы .

. Бреши в Game Center и libc позволяли вредоносной программе выйти из песочницы .

. Проблема в CloudAttestation обходила проверку подписи кода .

. Уязвимость ImageIO приводила к выполнению кода при открытии подготовленного изображения .

. Три бреши в SceneKit грозили выполнением кода при обработке вредоносных файлов .

. Баг в разделе универсального доступа мог раскрыть личные данные через iPhone Mirroring тому, у кого есть физический доступ к устройству.

тому, у кого есть физический доступ к устройству. Ошибка в Контактах позволяла приложению добавлять контакты без разрешения владельца.

Список получился внушительный, и это только надводная часть айсберга. Если вам интересно, на что еще способен смартфон помимо защиты от таких атак, загляните в подборку полезных скрытых функций iPhone. Там собраны возможности, о которых знают далеко не все. А чтобы первыми узнавать про свежие обновления, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, где мы разбираем каждую новую версию iOS.

Критические уязвимости WebKit и ядра iPhone

Отдельно Apple залатала больше десятка уязвимостей ядра. Последствия могли быть крайне неприятными: повреждение или запись в память ядра, утечка ее содержимого, обход сетевых фильтров и внезапная перезагрузка устройства прямо во время работы.

Досталось и движку WebKit, на котором держится Safari и почти все, что показывает веб-страницы на iPhone. Набор правок здесь солидный. Уязвимости позволяли раскрыть память процесса, узнать, переходил ли пользователь по конкретной ссылке, подделать интерфейс, нарушить правила изоляции iframe, прочитать файлы за пределами песочницы или попросту уронить браузер.

Еще одна дыра касалась беспроводной связи: находящийся рядом злоумышленник мог повредить память процесса через Wi-Fi. После 78 задокументированных исправлений Apple добавила отдельный блок благодарностей с 12 упоминаниями исследователей. Эти записи не считаются отдельными фиксами и своих номеров CVE не получили.

Разобраться в таком количестве технических деталей непросто, и это нормально. Если после установки апдейта что-то пошло не так, пишите нам напрямую в чат в Telegram или МАКС, там подскажут, что делать.

Какие устройства Apple получили обновления безопасности

iPhone и iPad — лишь часть большой истории. В заметках по безопасности macOS Tahoe 26.6 перечислено 155 уникальных CVE. Помимо правок, общих с мобильными системами, апдейт для Mac закрывает дыры, через которые приложения могли получить root, сбежать из песочницы, обойти проверки Gatekeeper и настройки приватности или добраться до защищенных данных.

Компания также выпустила обновления для более старых версий macOS, но их в общий подсчет не включали. Свои исправления безопасности получили watchOS 26.6, tvOS 26.6 и visionOS 26.6. Если убрать пересечения между платформами, за один день Apple закрыла 194 уникальные уязвимости, и это действительно много даже по меркам крупных релизов.

Кстати, если вы по каким-то причинам держите программы в стороне от официального магазина, вам пригодится наша инструкция о том, как ставить приложения без App Store. Только держите в голове простое правило: чем меньше сторонних источников, тем спокойнее с точки зрения безопасности.

Стоит ли устанавливать iOS 26.6 прямо сейчас

Короткий ответ — да, и лучше не откладывать в долгий ящик. Даже если Apple не нашла следов реальных атак, публикация списка уязвимостей сама по себе становится подсказкой для тех, кто ищет способ навредить. Как только исправления описаны открыто, охотники за уязвимостями начинают искать устройства, которые еще не обновились.

Компания и сама намекает, что расслабляться не время. Ранее Apple рассказывала, что ускорила выпуск части исправлений в прошлой версии iOS 26.5.2 из-за инструментов взлома на базе искусственного интеллекта. Проще говоря, атаки стали быстрее, а значит и заплатки теперь должны выходить с опережением.

Пока одни команды Apple латают дыры, другие двигают платформу вперед. Например, бета iOS 27 раскрыла особенность складного iPhone Ultra, о котором так много говорят. Но это уже разговор про будущее, а безопасность нужна прямо сейчас.

Так что откройте Настройки, зайдите в раздел обновлений и поставьте свежую версию. Полный список исправлений и благодарностей исследователям Apple опубликовала на своем официальном сайте, если захотите изучить детали. А чтобы не пропускать разборы каждой версии, заглядывайте к нам почаще, мы держим руку на пульсе.