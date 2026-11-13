Что будет, если ваш старый номер купит мошенник

Старая SIM-карта в ящике стола кажется безобидной. Номером давно не пользуешься, денег на нём нет, ну и пусть лежит. Только вот в Улан-Удэ по такому забытому номеру девушке оформили кредит на 50 тысяч рублей. Меня это зацепило, ведь номер у оператора не живёт вечно, а все коды для входа продолжают приходить на него. Поэтому я взял свой айфон и прошёлся по приложениям, чтобы понять, что именно откроет мой номер чужому человеку. И одна находка мне совсем не понравилась.



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Номер, о котором забыли, через несколько месяцев продают снова

Если номером перестать пользоваться, он перестаёт быть вашим быстрее, чем кажется. С сентября 2024 года оператор вправе расторгнуть договор, если номером не пользуются 90 дней. Какое-то время номер лежит в резерве, а потом его продают снова. Сколько ждать, зависит от оператора:

в Т2 номер до 180 дней лежит в резерве, если баланс нулевой или в минусе, а за 12 дней до расторжения приходит SMS;

в Билайне номер можно вернуть в течение 240 дней;

МегаФон может расторгнуть договор уже после 90 дней тишины;

МТС сроков не называет.

Бывает, что номер возвращается в продажу и через полтора месяца. Закон, который запретил бы отдавать его новому владельцу целый год, пока только обсуждают. Так что номер из ящика рано или поздно достанется кому-то другому.

А вместе с номером ему достанутся и ваши коды. Отвязать номер от мессенджеров, банков и соцсетей оператор не может, это можете сделать только вы. Чаще всего новый владелец просто получает чужой спам, но если номер попал к мошенникам, они знают, что с ним делать. Я начал с мессенджера, которым пользуюсь чаще всего.

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Мой Telegram открылся бы по одному коду

Вход в Telegram с нового телефона подтверждается кодом, который приходит на номер. Защитить аккаунт должен облачный пароль, его Telegram спрашивает после кода. Я открыл настройки конфиденциальности и увидел, что у меня он не включён вообще. Ключей доступа тоже нет. То есть тому, у кого окажется моя SIM-карта, для входа хватит одного кода, а дальше ему откроется вся переписка.

Исправляется это за минуту:

откройте настройки Telegram и перейдите в раздел Конфиденциальность;

выберите Облачный пароль и придумайте его;

следуйте подсказкам на экране.

А если номер вы уже сменили, его нужно поменять и в Telegram. Для этого в настройках есть экран Смена номера, и аккаунт со всей перепиской переедет на новый номер без потерь. Порядок мы разбирали в инструкции о том, как сменить номер в Telegram на айфоне. С мессенджером МАКС картина у меня оказалась другой.

В МАКС пароль для входа у меня уже стоял

В МАКС номер виден прямо под именем на вкладке настроек, и по сути он и есть ваш аккаунт. Сменить его нельзя совсем: если номер больше не ваш, остаётся удалить профиль и зарегистрироваться заново. Подробнее об этом мы писали в статье о том, можно ли поменять номер в МАКС.

Зато здесь есть та же защита, что в Telegram. В разделе безопасности у меня включён пароль для входа, и его спрашивают после кода из SMS. Новый владелец номера получит код, но дальше пароля не пройдёт. Если у вас этой строки нет:

откройте МАКС и перейдите на вкладку Настройки;

выберите раздел Безопасность;

нажмите Пароль для входа и задайте его.

Мессенджеры, по крайней мере, можно закрыть паролем. А вот с банком всё серьёзнее: в Улан-Удэ кредит оформили как раз через онлайн-банк, к которому был привязан забытый номер.

В Сбере номер служит ключом к Сбер ID

В Сбербанк Онлайн я открыл свой профиль, перешёл в Документы и Сбер ID и пролистал до блока с телефонами. Там мой номер помечен как Сбер ID, а под ним подпись: коды для входа и покупок. То есть это не просто контакт для связи, а номер, на который банк присылает подтверждения.

Если вы сменили номер, а в банке остался старый, банк продолжит слать коды на чужую SIM-карту. Новый телефон в этом блоке добавляется кнопкой с плюсом. Я бы не откладывал это ни в одном банке, где у вас есть счёт, потому что в каждом номер хранится отдельно. Но ещё больше, чем банк, номер открывает на Госуслугах.

На Госуслугах видно, сколько номеров на вас записано

Какие номера вообще на вас оформлены, видно в Госуслугах. В новом приложении Госуслуг раздел с SIM-картами спрятан, и проще всего найти его через Робота Макса. Я написал ему сим-карты, выбрал первую подсказку и попал в список личных номеров. У меня там один номер, он привязан к Госуслугам, а оператор указан Т-Мобайл. Подробнее об этом разделе мы рассказывали в статье о том, как узнать, сколько SIM-карт на вас оформлено.

Если в списке нашёлся номер, которым вы давно не пользуетесь, его стоит убрать из всех сервисов, пока он ещё ваш. А Госуслуги стоит закрыть отдельно. Тот же Робот Макс подсказывает, что для этого есть подтверждение входа, контрольный вопрос и доверенный контакт. Последний полезнее всего: это родственник или друг, без которого пароль не сбросить по номеру.

Там же, в истории действий, есть фильтры, и по ним видно, восстанавливал ли кто-то ваш пароль сам или через личное обращение. Если среди записей есть восстановление, которого вы не делали, пароль пора менять. Последним на очереди был сам айфон.

В аккаунте Apple номер нужен для кодов и оплаты

У большинства из нас номер привязан к аккаунту Apple с первого дня. Он лежит в разделе Вход и безопасность, туда Apple присылает коды подтверждения. Если там старый номер, код при входе в аккаунт может уйти на чужой телефон. Удалить его получится не сразу: сначала номер отключают в Сообщениях и FaceTime, ждут около получаса и только потом убирают из аккаунта. Весь порядок по шагам мы показывали в инструкции о том, как отвязать номер от Apple ID.

Заодно загляните в строку Оплата и доставка. У меня там стоит мобильный телефон, то есть подписки оплачиваются с баланса номера. Если это старый номер, после расторжения договора подписки просто перестанут продлеваться. Остаётся понять, в каком порядке всё это делать.

Сначала перевязать, потом прощаться с номером

Порядок тут важнее, чем кажется. Если сначала расторгнуть договор, а потом вспоминать, где ещё стоял номер, коды будут уходить на него всё то время, пока вы ищете. Поэтому я бы делал так:

включить облачный пароль в Telegram и пароль для входа в МАКС;

привязать новый номер к аккаунту Apple, банкам и Госуслугам;

убрать старый номер из каждого сервиса;

и только потом расторгнуть договор с оператором.

Если же номер вам дорог, его можно просто не отдавать оператору. Достаточно держать на нём деньги и хотя бы раз в два месяца звонить или отправлять SMS, чтобы оператор не считал его брошенным.

Больше всего меня удивил даже не Сбер, а Telegram. Кажется, что переписка там под надёжной защитой, а на деле её держит один номер, который однажды может достаться кому угодно. Облачный пароль включается за минуту, так что откладывать его я не вижу смысла. Ну а по всем местам, где записан телефон, теперь стоит проходиться хотя бы раз в год. А у вас облачный пароль в Telegram включён? Или тоже нашли что-то неожиданное? Расскажите в нашем Telegram-чате.