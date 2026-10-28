В России хотят ограничить зарубежный интернет. Под раздачу попадут даже обновления iOS

Если вы никогда не задумывались, с какого сервера к айфону прилетает обновление или свежая версия приложения, похоже, скоро придется. В России снова обсуждают, как поставить зарубежный интернет на счетчик, только на этот раз разговор идет уже не о доплате за лишние гигабайты. По данным Forbes, у Минцифры может появиться инструмент заметно жестче, и под него рискуют попасть вещи, которыми вы пользуетесь каждый день без всякого VPN. Ниже разберем, что именно предлагают, почему отделить чужой трафик от своего сложнее, чем кажется, и что это значит для владельца iPhone. А весной мы подробно объясняли, как платными могли стать даже обновления iOS.



Две новые нормы в законе о связи

По данным Forbes, который ссылается сразу на три источника, Минцифры предлагает дописать в законопроект о реформе отрасли связи две нормы. Первая обяжет пропускать весь трафик с зарубежных доменов через ТСПУ. Вторая даст министерству право ограничивать такой трафик, если пользователь вышел за установленный лимит.

ТСПУ — это оборудование на сетях операторов, через которое Роскомнадзор блокирует сайты, режет VPN и замедляет неугодные сервисы. Ставят его сами операторы по закону о «суверенном интернете», а настраивает и контролирует ведомство. Еще в конце 2023 года глава Роскомнадзора Андрей Липов говорил, что этими коробками оборудован весь российский сегмент сети. То есть техника на месте, не хватает только права считать.

Дальше начинаются белые пятна. Размер лимита пока неизвестен. Не раскрыто, когда все заработает и что случится после исчерпания квоты: скорость упадет, доступ отрежут или предложат доплатить. Непонятно даже, касается ли идея только мобильной связи. Forbes этого не уточняет, так что под лимит вполне может попасть и домашний интернет.

В Минцифры на вопросы ответили обтекаемо. Ведомство продолжает готовить изменения вместе с другими министерствами и отраслью, а говорить, что войдет в окончательную редакцию, пока преждевременно. Цель реформы там описали как «повышение прозрачности рынка и безопасности услуг связи». Обратите внимание: это не опровержение.

Зарубежным окажется далеко не только VPN

Главный подвох здесь в составе того самого зарубежного трафика. Forbes пишет, что большую его часть дают средства обхода замедления YouTube и других сервисов. Но рядом в том же списке стоят обновления iOS и Android, магазины приложений, Telegram и игры. Получается, лимит, придуманный против VPN, бьет по совершенно обычным сценариям.

Возьмем типичный айфон. Крупное обновление iOS вместе с загрузками из App Store легко съедает несколько гигабайт за раз, особенно осенью, когда выходит новая система и параллельно обновляются десятки программ. Сверху ложатся видео и кружки в Telegram, а еще игры, которые регулярно качают патчи. Для сравнения: средний частный абонент в 2025 году тратил около 24 ГБ мобильного интернета в месяц, и это вообще весь трафик, не только зарубежный.

При этом ни VPN, ни каких-то хитрых настроек для такого расхода не нужно. Вы просто пользуетесь телефоном. Именно поэтому новость касается куда большего числа людей, чем прошлые разговоры о плате за VPN-трафик.

Граница в интернете проходит не там, где кажется

Главная техническая проблема в том, что зарубежный трафик невозможно аккуратно отделить от российского. Название сайта, физический сервер и маршрут пакетов могут указывать на три разные страны. Запрос из Иркутска к сервису в Москве иногда идет через Финляндию, Казахстан или Китай, и формально такой трафик выглядит зарубежным, хотя обе точки находятся в России.

С обратной стороной не лучше. Российский сайт, который арендует хостинг за границей, попадет в список зарубежных, а иностранный сервис с сервером в России окажется «отечественным». Плюс облака и CDN, которые раздают один и тот же контент с разных площадок, и учет по формальному списку адресов неизбежно начнет расходиться с реальностью. В худшем случае лимит может просто нарушить связность сети, если часть пакетов начнут резать по ошибке.

Есть и проблема посчитать каждого. Из-за NAT один внешний IP-адрес у оператора делят тысячи абонентов. Чтобы вести учет по конкретному человеку, оператору придется в реальном времени передавать Роскомнадзору, какой абонент сидит на каком адресе и порту. Как это будет устроено и сколько стоит, тоже не говорят. Честно, мне с трудом верится, что такую систему поднимут быстро.

С домашним интернетом все еще запутаннее. К одному роутеру в обычной квартире подключено больше десятка устройств: айфоны и ноутбуки всех членов семьи, планшет ребенка, телевизор, игровая приставка, умные колонки. Провайдер при этом видит только сам роутер, а что за ним, для него одна точка. Каким образом такой трафик лимитировать, совершенно неясно. Считать каждое устройство по отдельности или выдавать один лимит на всю квартиру? Во втором случае пара обновлений iOS на всю семью и вечер с приставкой у одного подростка могут оставить без зарубежного интернета всех остальных.

Ни в публикации Forbes, ни в ответе Минцифры на этот вопрос ответа нет. А ведь именно домашний Wi-Fi большинство из нас считает безопасным местом для тяжелых загрузок. Замечали, что какие-то приложения на айфоне уже сейчас грузятся через раз, а Wi-Fi тут ни при чем? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, сравним, у кого и что отваливается.

За полгода идея успела сменить несколько обличий

Лимит на зарубежный трафик выглядит новым, но растет он из старой истории. В июле замглавы министерства Иван Лебедев прямо заявил в Госдуме, что плата за иностранный трафик больше не рассматривается. Прошло меньше четырех месяцев, и тема вернулась уже в другом виде.

Если собрать хронологию, картина такая:

Март: по данным Forbes, глава Минцифры Максут Шадаев попросил операторов ввести плату за международный трафик сверх 15 ГБ в месяц в мобильных сетях.

Май: Forbes называл сумму около 150 рублей за каждый лишний гигабайт, но операторы попросили отложить запуск, потому что системы учета не успевали. Плату перенесли.

Июль: замминистра заявил, что такая плата больше не обсуждается.

Октябрь: всплыла идея брать деньги за трафик в 5G сверх 50 ГБ, а теперь и лимит через ТСПУ.

Логика у всех версий одна: сделать VPN неудобным и дорогим. Меняется только инструмент. Сначала деньги, потом привязка к 5G, теперь право просто ограничивать. Для пользователя последний вариант хуже всех: откупиться доплатой может уже не получиться.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: законопроект о связи еще будут править, и как только появятся цифры лимита, мы их разберем.

Сегодня на айфоне ничего не меняется

Для начала выдыхайте. Пока это не закон, а нормы, которые только предлагают вписать в законопроект, и даже в самом Минцифры не берутся сказать, доживут ли они до финальной версии. Ни размера лимита, ни даты запуска нет. Прямо сейчас ваш тариф и айфон работают так же, как вчера.

Но кое-какие привычки полезны в любом случае. Крупные апдейты iOS удобнее ставить по Wi-Fi, а не через мобильную сеть, хотя если под лимит попадет и домашний интернет, это не спасет. Музыку, фильмы в дорогу и офлайн-карты разумно скачивать заранее, а не стримить каждый раз заново. Для фильмов в поездке пригодится флешка с разъемом USB-C, которая подключается прямо к iPhone, и такие недорогие накопители мы часто выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так ограничат ли в России зарубежный интернет? Самый честный ответ: желание у регулятора явно есть, а вот техническая сторона пока выглядит сырой, и прошлые версии этой идеи уже не раз откладывали. Я бы не паниковал, но за поправками к закону о связи следил бы внимательно. Если лимит все-таки пропишут, первыми его почувствуют те, кто живет на мобильном интернете и регулярно обновляет айфон не дома.