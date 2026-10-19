Я потратил 750 рублей на мессенджер Молния: мой честный обзор

За мессенджеры я не платил никогда. Telegram, WhatsApp, а теперь и МАКС достаются мне (да и вам тоже) бесплатно, и деньги в них если и просят, то разве что за наклейки и красивый статус. Поэтому новая «Молния» с ценником 750 рублей за вход меня зацепила. Ведь если за мессенджер берут деньги, значит, внутри должно быть что-то такое, чего нет у бесплатных сервисов для обмена сообщениями. Проверить это на iPhone не получилось, потому что версии для него пока нет. Поэтому пришлось достать Android-смартфон, заплатить и попользоваться им какое-то время. И кое-что интересное внутри действительно нашлось. Только совсем не то, за что я платил.



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За 750 рублей мне нашёлся один собеседник, и тот по работе

Мессенджер ценен людьми, которые в нём сидят, поэтому первым делом я пошёл искать знакомых. Как и любой такой сервис, «Молния» предлагает найти их по телефонной книге. Из всей моей записной книжки в ней нашёлся ровно один человек. Это Кирилл Пироженко, наш коллега по редакции, который, как и я, поставил «Молнию» по работе. Других собеседников у меня нет до сих пор.

Зато с Кириллом удалось проверить, как «Молния» работает в деле. Стикер в ней делается из любой фотографии прямо в чате, а переключатель «Вырезать» сам убирает фон, хотя и с огрехами по краям. Кирилл впечатлился не сильно и ответил коротко: «Интерфейс ад». А уведомление о его ответе пришло на английском, с надписью New message.

Винить в этом моих знакомых сложно. Чтобы просто зайти в «Молнию», нужно отдать 750 рублей, причём только через RuStore и только на Android. А раз так, то владельцев iPhone среди собеседников не будет вообще: им пока физически нечего скачивать. Кто сделал «Молнию» и что обещали на старте, мы разбирали в материале про то, чем Молния отличается от МАКС и Telegram.

Неудивительно, что спустя неделю после выхода счётчик скачиваний в RuStore показывает скромное «1 тыс+». Люди не идут в «Молнию», потому что там пусто, а пусто там, потому что люди не идут. И те, кто всё-таки заплатил, этим разочарованы. Самый популярный отзыв в RuStore звучит так: «Шляпа полная, зря потратил 750 рублей». С ним согласились 128 человек, а для приложения с тысячей скачиваний это очень много.

Лента напоминает «Одноклассники», а видео перезалиты из TikTok

Раз переписываться почти не с кем, я пошёл смотреть остальные вкладки. Их всего четыре: чаты, «Площадь», видео и профиль. «Площадь» — это общая лента постов, как во «ВКонтакте», и здесь, надо признать, жизнь есть. Пишут сюда не боты, а вполне живые люди.

Только вот пишут они такое, что я на секунду решил, будто открыл «Одноклассники». Сначала мне попалась открытка «Осенью деревья учат нас вовремя отпускать старое», за ней репортаж из храма после воскресной службы, потом цены на квартиры в Пекине. Читают всё это, судя по всему, немногие: почти под каждым постом ноль лайков и ноль комментариев.

С видео картина похожая. Вкладка устроена как TikTok, ролики листаются пальцем вверх, но своих среди них мало. Собака в костюме акулы, кот, бытовая сценка — всё это явно перезалито из Reels и TikTok, на одном ролике даже осталась подпись на португальском. Неудивительно, что и лайков у них по два-три.

Ругать за это «Молнию» я не хочу, любая соцсеть на старте выглядит именно так. Но платил я всё-таки за мессенджер, а мессенджером она пока по сути так и не стала.

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Внутри «Молнии» спрятан целый WeChat

В меню при этом тоже негусто. Создать можно чат, группу или канал, а в настройках всего семь пунктов. Мне стало интересно, неужели за 750 рублей больше ничего не положено, и я заглянул внутрь установочного файла. Оказалось, что положено, и очень много. Вот что там уже есть, но пока выключено:

ИИ-помощник MolniyaAI, который умеет болтать, рисовать картинки и даже генерировать видео по описанию;

прямые эфиры, в которых зрители дарят ведущему подарки;

кошелёк с балансом в рублях, оплатой по QR-коду и переводами друзьям;

баллы за ежедневный вход, которые меняются на VIP-статус, рамку для аватарки и даже фирменный термос;

маркетплейс, мини-игры и мини-приложения;

вертикальные сериалы с пометкой «Все эпизоды бесплатно»;

перенос переписки из других мессенджеров.

Получается, что «Молнию» с самого начала задумывали не как замену Telegram, а как приложение «всё в одном» по образцу китайского WeChat. Только до пользователей всё это пока не дошло, и в тексте приложения так прямо и написано: «Кошелёк недоступен в этой сборке», «Маркетплейс скоро будет доступен», «Импорт пока недоступен». Обиднее всего за кошелёк. Ведь перевод денег прямо в чате обещают на официальном сайте «Молнии», причём как то, что уже работает.

Сходство с WeChat, кстати, не только в замысле. Внутри видны готовые решения Tencent, той самой компании, которая WeChat и делает. На её облачном движке работает переписка, на её сервисах и сервисах Agora — звонки, на её платформе — мини-приложения. Для проекта, который «Ред Софт» делала вместе с китайской Passion Tech, это логично. Но слово «отечественный» в описаниях мессенджера после такого читается немного иначе.

Шифрование настоящее, а настроек приватности почти нет

Впрочем, нашлось внутри и хорошее. Главное обещание «Молнии» — сквозное шифрование всех переписок, то есть прочитать сообщения не может даже сам сервис. И это, похоже, не пустые слова, потому что шифрует «Молния» с помощью библиотеки протокола Signal. Это открытая и многократно проверенная технология, на ней работают Signal и WhatsApp. Насколько аккуратно её встроили, без независимой проверки не скажешь, но основа надёжная.

Тот же подход видно и в резервной копии чатов. По умолчанию копия на сервере выключена, а если её включить, приложение выдаёт ключ восстановления. Ключ нужно записать, потому что без него историю после переустановки не вернуть, а сбросить его нельзя. Неудобно, зато честно.

Тем страннее, что остальные настройки приватности сделаны по минимуму. В них всего три пункта: чёрный список, пароль на вход и скрытие сообщений, которые не удалось расшифровать. Скрыть свой номер телефона, время последнего визита или запретить незнакомцам звонить, как в Telegram, нельзя. Для мессенджера, который продаёт себя как защищённый, это заметный пробел.

Вернуть 750 рублей почти наверняка не получится

После всего этого логично задуматься о возврате денег. Просить их нужно у самого разработчика, письмом на info@molniya.one, ответ обещают в течение 10 дней. Вот только правила возврата почти не оставляют шансов, ведь полностью деньги вернут лишь в трёх случаях:

приложение не скачалось из-за технического сбоя;

ошибку в приложении не исправили за 30 дней после обращения;

деньги списали без вашего ведома или дважды.

Почти пустой мессенджер ни под один из этих пунктов не подходит. Более того, обращение с «одним лишь недовольством» разработчик прямо называет поводом для отказа, а «тут почти никого нет» — как раз такое недовольство. Так что 750 рублей — это просто плата за вход.

В итоге за эти деньги я получил аккуратно сделанный мессенджер с настоящим шифрованием, в котором, кроме коллеги, не с кем переписываться. Внутри него уже лежат ИИ, кошелёк, эфиры и магазин, но включить их пока не успели. Возможно, через год всё это заработает и «Молния» станет полноценным WeChat по-русски. Но платить за это сейчас — всё равно что покупать билет на поезд, который ещё не собрали. А вам нужен ещё один мессенджер, тем более платный? Особенно когда МАКС, который нам так настойчиво ставили, уже пропал из App Store. Расскажите в нашем Telegram-чате.