Я узнал, кто заходил в мои Госуслуги. Вам тоже надо проверить свои

Взлом Госуслуг кажется чем-то, что всегда случается с кем-то другим. Я тоже был уверен, что уж мой-то аккаунт в порядке, хотя где это проверить, сходу бы и не сказал. А мошенники как раз на этом и играют. Человеку присылают ссылку якобы от налоговой, а по ней открывается страница с сообщением, что его Госуслуги только что взломали, и номером поддержки. Он звонит туда, и его уже уговаривают спасать накопления. А ведь узнать, заходил ли кто-то в аккаунт на самом деле, можно в самих Госуслугах, там записан каждый вход. Я открыл этот журнал у себя и нашёл телефон, который сначала даже не узнал.



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Журнал входов есть в каждом аккаунте, только в приложении его спрятали

Первым делом я полез в профиль, ведь раньше именно там был раздел безопасности с историей всех действий. Но в обновлённом приложении Госуслуг на айфоне в профиле осталось всего три пункта: тема оформления, скорость интернета и сведения о приложении. Ни безопасности, ни истории входов там больше нет.

Я было подумал, что раздел убрали совсем, но дорогу к нему подсказал Робот Макс, синяя кнопка в центре нижней панели. Он не только отвечает на вопросы про услуги, но и умеет отправить в нужный раздел. Путь получился такой:

нажмите на Робота Макса и напишите ему слово безопасность;

в ответе нажмите на ссылку про историю входа, она выделена синим;

там же есть ссылка на приложения и устройства, она понадобится чуть позже.

С компьютера проще: на сайте Госуслуг история лежит там же, где и раньше, в профиле, в разделе безопасности.

Сам журнал на первый взгляд скучный, это просто столбик дат и адресов. Но читать его стоит внимательно, ведь одни записи в нём пугают зря, а настоящий признак взлома легко пролистать.

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Чужой вход выдаёт время, адрес и устройство

Каждая запись в журнале отвечает на три вопроса: когда вошли, каким способом и откуда. Время указано до минуты, рядом стоит IP-адрес, а внизу подписано, через что был вход: приложение Госуслуг, Госуслуги Авто или браузер на компьютере. Так что, глядя на запись, достаточно спросить себя, был ли я в это время в Госуслугах и с этого ли устройства.

Почти все мои входы за месяц шли с одного адреса, но один выделялся, и я на секунду напрягся. Потом вспомнил, что в тот вечер заходил с другого адреса. Адрес меняется, даже когда вы просто переключаетесь с домашнего Wi-Fi на мобильную сеть. Поэтому незнакомый адрес ещё не повод для паники: сначала вспомните, где вы были в это время.

Есть и записи, которые выглядят куда страшнее. 21 октября у меня в одну и ту же минуту стоит целая пачка строк про переход в систему в рамках единой сессии. Похоже на атаку, но так Госуслуги отмечают обычный вход на сайт другого ведомства через свою учётную запись. Настоящий взлом выглядит скромнее, и искать его нужно по другой записи.

Главный признак взлома — восстановление пароля, которого вы не делали

Чтобы забрать чужой аккаунт, мошеннику нужен пароль, и проще всего его сбросить через восстановление. Поэтому если в журнале есть восстановление пароля, о котором вы не помните, это самый тревожный знак. Листать ради него всю историю не придётся. Вверху справа есть фильтры, и в них можно выбрать период до полугода и тип действия.

Мне хватило отметить два типа: самостоятельное восстановление пароля и восстановление в результате личного обращения. Если по ним пусто, пароль никто не менял. Заодно я бы присмотрелся к таким записям:

вход ночью, когда вы точно спали;

вход с браузера или устройства, которых у вас нет;

включение или отключение настроек безопасности, которых вы не трогали.

В моём журнале ничего такого не нашлось, и я уже собирался закрыть приложение. Но оставался ещё список устройств.

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Старый телефон год оставался в моём аккаунте

Журнал показывает то, что уже произошло. А в списке приложений и устройств видно, откуда в аккаунт могут зайти прямо сейчас. Там собраны все телефоны и программы, где вы хоть раз вводили пароль от Госуслуг.

Первой строкой у меня стоял некий HED-LX9. Названий моделей в списке нет, только заводские коды, поэтому я не сразу понял, что это. Оказалось, Huawei Pura 70, мой прошлый смартфон. Вход с него был один раз, 25 ноября прошлого года, и с тех пор телефон так и числится в аккаунте.

Мне повезло, этот телефон лежит у меня дома. Но старые смартфоны обычно продают, отдают родственникам или сдают в трейд-ин. И если перед этим не выйти из Госуслуг, доступ к аккаунту уходит вместе с телефоном. Так что всё лишнее из этого списка лучше убрать сразу, благо это делается за минуту.

Выйти с чужого устройства можно прямо с айфона

Выгнать из аккаунта можно как одно устройство, так и все разом. Если лишний телефон один, как у меня, путь такой:

нажмите на Робота Макса и напишите ему слово безопасность;

в ответе нажмите на синюю ссылку про приложения и устройства;

найдите в списке лишнее устройство и нажмите выйти под его карточкой.

Если же незнакомых устройств несколько или вы не помните, где ещё входили, проще выйти со всех сразу. Ссылка на это есть в том же ответе Робота Макса, строчкой ниже: Госуслуги закроют вход везде, кроме телефона, с которого вы сейчас смотрите. Правда, на компьютере и планшете после этого придётся войти заново, зато вместе с вашими закроются и все чужие входы.

Если нашли чужое, исправлять нужно в самих Госуслугах

Если вы нашли незнакомый вход или устройство, одного выхода мало, ведь у того, кто зашёл, может остаться ваш пароль. Поэтому дальше по порядку, и всё в том же разделе:

смените пароль, ссылка на это есть прямо над списком устройств;

включите вход с подтверждением, тогда одного пароля будет мало;

добавьте доверенный контакт, без которого пароль не восстановят.

А чтобы на вас ничего не оформили, пока вы разбираетесь, поставьте самозапрет на кредиты. Это делается в тех же Госуслугах за пару минут.

И ещё одно, о чём стоит помнить, когда снова придёт ссылка про взлом. Налоговая и полиция в мессенджерах не пишут, а были ли в вашем аккаунте чужие, честнее всего покажет его собственный журнал. Если сообщение пугает, закройте ссылку и откройте приложение сами.

У меня вся проверка заняла минут пять, и большую часть времени я искал, куда спрятали раздел. Чужих в аккаунте не оказалось, зато нашёлся телефон, о котором я забыл. Загляните в этот раздел и вы, а заодно проверьте аккаунт родителей, ведь сами они этот раздел вряд ли найдут. А вы находили в своём журнале входы, которых не помните? Расскажите в нашем Telegram-чате.