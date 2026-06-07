3 совета, как правильно тренироваться в Apple Watch

Миша Королев

У отслеживания тренировок на Apple Watch есть особенности, из-за которых засчитывается не всё, что вы реально сделали. Ниже — три проверенных совета по тренировкам для владельцев Apple Watch, которые помогут точнее фиксировать активность и реже раздражаться, когда часы «не замечают» ваших усилий. Эти приёмы не про обман статистики, а про то, чтобы часы правильно понимали, что вы делаете. Я сам ношу их каждый день и недавно даже заказал Apple Watch из Дубая, так что успел проверить эти советы на практике.

Несколько советов, которые позволят вам легче закрывать кольца. Фото.

Несколько советов, которые позволят вам легче закрывать кольца

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Что означают кольца активности на Apple Watch и как они работают

Сначала коротко про сами кольца. На Apple Watch три кольца активности: «Подвижность» (расход калорий), «Упражнения» (минуты активности) и «С разминкой» (часы, в которые вы вставали и двигались хотя бы минуту). Чтобы закрыть дневную норму, нужно выполнить цель по каждому из них.

Что означают кольца активности на Apple Watch и как они работают. Кольца можно закрывать проще, чем вам кажется. Фото.

Кольца можно закрывать проще, чем вам кажется

Главная сложность в том, что часы не видят вас целиком. Они оценивают движение руки, пульс и положение запястья — и на основе этого делают выводы. Иногда выводы оказываются неточными: вы активно двигались, а кольцо не сдвинулось. Три совета ниже как раз про такие ситуации.

Если вы только начали разбираться с показателями, полезно сначала понять, что именно означает каждое кольцо и как настроить цели под себя. Кстати, если переживаете за автономность часов, заранее прикиньте, стоит ли включать always-on-display — постоянно активный экран заметно влияет на время работы. После этого советы ниже будут работать заметно эффективнее.

Почему Apple Watch не засчитывают разминку

Знакомая ситуация: вы 20 минут готовили ужин или мыли посуду, садитесь отдохнуть — и тут же приходит напоминание, что вам ещё нужно встать и подвигаться. Обидно, ведь вы и так стояли на ногах.

Дело в том, что часы — плохой инструмент для определения того, стоите вы или сидите. У них нет датчика, который понимает положение тела. Вместо этого Apple использует обходной приём: часы смотрят, держите ли вы руку горизонтально или она свободно свисает вниз.

Логика такая: часы считают, что рука свободно висит вертикально только когда вы стоите. Но если вы стоите и моете посуду, ваши руки находятся в горизонтальном положении — и Apple Watch ошибочно решают, что вы сидите.

Поэтому, когда вы осознанно хотите получить минуту разминки, просто встаньте и дайте руке свободно повиснуть вдоль тела на минуту. Часы корректно зафиксируют, что вы стоите и двигаетесь.

Технически этот приём работает и в обратную сторону: можно опустить руку вниз, не вставая со стула, и часы засчитают минуту. Но смысл колец — стать здоровее, а не обмануть гаджет. Если вы реально не вставали, такой «зачёт» не приносит пользы вашему телу. Не получается поймать заветную минуту разминки? Спросите совета в нашем чате в Telegram или МАКС — там подскажут, что проверить.

Как включить тренировку «Другое» на Apple Watch

Бывает, что к вечеру вы вымотаны, но кольцо «Упражнения» так и не закрылось. Стоит задать себе вопрос: что именно вас так утомило и можно ли было засчитать это как тренировку?

Многие виды физической нагрузки не входят в стандартный список приложения «Тренировка». Например, работы в саду или на даче там нет, хотя копать грядки и грести листья — это серьёзная нагрузка. Решение есть: для всего, что связано с активным движением, используйте категорию «Другое».

Как закрывать кольца активности на Apple Watch без лишних проблем

Как закрывать кольца активности на Apple Watch без лишних проблем

Перед уборкой во дворе, перестановкой мебели, переноской коробок на работе или сменой постельного белья запустите тренировку в категории «Другое». Apple Watch будут отслеживать пульс и расход энергии и засчитают активность в кольцо упражнений.

Чтобы запустить такую тренировку на часах:

Как включить тренировку «Другое» на Apple Watch. Тренировка «Другое» включается здесь. Фото.

Тренировка «Другое» включается здесь

  1. Откройте на Apple Watch приложение «Тренировка».
  2. Пролистайте список видов нагрузки до конца и выберите «Другое».
  3. Дождитесь обратного отсчёта и начинайте заниматься.
  4. По завершении смахните вправо и нажмите «Завершить», затем сохраните тренировку.

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Как добавить тренировку в Apple Watch вручную

Если вы забыли запустить тренировку, её можно добавить позже вручную через приложение «Здоровье» на iPhone. Это удобно, когда нагрузка уже была, а часы её не зафиксировали.

Пошагово это выглядит так:

Как добавить тренировку в Apple Watch вручную. Тренировки можно добавлять вручную. Вдруг забыли включить. Фото.

Тренировки можно добавлять вручную. Вдруг забыли включить

  1. Откройте приложение «Здоровье» на iPhone и перейдите на вкладку «Обзор».
  2. Найдите раздел «Тренировки» и нажмите на него, чтобы открыть список ваших занятий за день, неделю или месяц.
  3. Нажмите на значок плюса в правом верхнем углу экрана.
  4. Выберите тип тренировки — например, силовую, бег или ходьбу.
  5. Укажите дату, время начала и окончания, а при необходимости — расстояние и примерное количество сожжённых калорий.
  6. Сохраните запись.

После этого пропущенная тренировка появится в истории и будет учтена при закрытии кольца «Упражнения». Это спасает в тех случаях, когда вы вспомнили о занятии уже на следующий день.

Apple Watch выручают не только в спорте: например, с ними можно разблокировать Mac с помощью часов, не вводя пароль вручную.

Автоопределение тренировки в Apple Watch: как включить

Третий приём — не отдельная функция, а привычка доверять автоматическому определению тренировок. Современные Apple Watch умеют распознавать начало активности: если вы быстро идёте, бежите или крутите педали, часы спрашивают, не хотите ли вы записать тренировку.

Автоопределение тренировки в Apple Watch: как включить. А еще Apple Watch умеют сами определять тренировку и уведомлять вас. Фото.

А еще Apple Watch умеют сами определять тренировку и уведомлять вас

Чтобы этот механизм работал, важно держать включёнными автоматические напоминания о тренировках в настройках. Тогда даже если вы забыли запустить занятие вручную, часы предложат засчитать его, как только заметят характерную нагрузку и повышение пульса.

Кстати, именно такие умные мелочи — одна из причин, почему я купил Apple Watch, а не обычные смарт-часы.

На практике лучше комбинировать все три подхода. Часы сами поймают очевидные виды активности вроде бега и ходьбы. Категорию «Другое» вы используете для нестандартных нагрузок. А ручное добавление в «Здоровье» остаётся подстраховкой на случай, когда оба автоматических способа не сработали.

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