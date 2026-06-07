3 совета, как правильно тренироваться в Apple Watch

У отслеживания тренировок на Apple Watch есть особенности, из-за которых засчитывается не всё, что вы реально сделали. Ниже — три проверенных совета по тренировкам для владельцев Apple Watch, которые помогут точнее фиксировать активность и реже раздражаться, когда часы «не замечают» ваших усилий. Эти приёмы не про обман статистики, а про то, чтобы часы правильно понимали, что вы делаете. Я сам ношу их каждый день и недавно даже заказал Apple Watch из Дубая, так что успел проверить эти советы на практике.



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Что означают кольца активности на Apple Watch и как они работают

Сначала коротко про сами кольца. На Apple Watch три кольца активности: «Подвижность» (расход калорий), «Упражнения» (минуты активности) и «С разминкой» (часы, в которые вы вставали и двигались хотя бы минуту). Чтобы закрыть дневную норму, нужно выполнить цель по каждому из них.

Главная сложность в том, что часы не видят вас целиком. Они оценивают движение руки, пульс и положение запястья — и на основе этого делают выводы. Иногда выводы оказываются неточными: вы активно двигались, а кольцо не сдвинулось. Три совета ниже как раз про такие ситуации.

Если вы только начали разбираться с показателями, полезно сначала понять, что именно означает каждое кольцо и как настроить цели под себя. Кстати, если переживаете за автономность часов, заранее прикиньте, стоит ли включать always-on-display — постоянно активный экран заметно влияет на время работы. После этого советы ниже будут работать заметно эффективнее.

Почему Apple Watch не засчитывают разминку

Знакомая ситуация: вы 20 минут готовили ужин или мыли посуду, садитесь отдохнуть — и тут же приходит напоминание, что вам ещё нужно встать и подвигаться. Обидно, ведь вы и так стояли на ногах.

Дело в том, что часы — плохой инструмент для определения того, стоите вы или сидите. У них нет датчика, который понимает положение тела. Вместо этого Apple использует обходной приём: часы смотрят, держите ли вы руку горизонтально или она свободно свисает вниз.

Логика такая: часы считают, что рука свободно висит вертикально только когда вы стоите. Но если вы стоите и моете посуду, ваши руки находятся в горизонтальном положении — и Apple Watch ошибочно решают, что вы сидите.

Поэтому, когда вы осознанно хотите получить минуту разминки, просто встаньте и дайте руке свободно повиснуть вдоль тела на минуту. Часы корректно зафиксируют, что вы стоите и двигаетесь.

Технически этот приём работает и в обратную сторону: можно опустить руку вниз, не вставая со стула, и часы засчитают минуту. Но смысл колец — стать здоровее, а не обмануть гаджет. Если вы реально не вставали, такой «зачёт» не приносит пользы вашему телу. Не получается поймать заветную минуту разминки? Спросите совета в нашем чате в Telegram или МАКС — там подскажут, что проверить.

Как включить тренировку «Другое» на Apple Watch

Бывает, что к вечеру вы вымотаны, но кольцо «Упражнения» так и не закрылось. Стоит задать себе вопрос: что именно вас так утомило и можно ли было засчитать это как тренировку?

Многие виды физической нагрузки не входят в стандартный список приложения «Тренировка». Например, работы в саду или на даче там нет, хотя копать грядки и грести листья — это серьёзная нагрузка. Решение есть: для всего, что связано с активным движением, используйте категорию «Другое».

Перед уборкой во дворе, перестановкой мебели, переноской коробок на работе или сменой постельного белья запустите тренировку в категории «Другое». Apple Watch будут отслеживать пульс и расход энергии и засчитают активность в кольцо упражнений.

Чтобы запустить такую тренировку на часах:

Откройте на Apple Watch приложение «Тренировка». Пролистайте список видов нагрузки до конца и выберите «Другое». Дождитесь обратного отсчёта и начинайте заниматься. По завершении смахните вправо и нажмите «Завершить», затем сохраните тренировку.

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Как добавить тренировку в Apple Watch вручную

Если вы забыли запустить тренировку, её можно добавить позже вручную через приложение «Здоровье» на iPhone. Это удобно, когда нагрузка уже была, а часы её не зафиксировали.

Пошагово это выглядит так:

Откройте приложение «Здоровье» на iPhone и перейдите на вкладку «Обзор». Найдите раздел «Тренировки» и нажмите на него, чтобы открыть список ваших занятий за день, неделю или месяц. Нажмите на значок плюса в правом верхнем углу экрана. Выберите тип тренировки — например, силовую, бег или ходьбу. Укажите дату, время начала и окончания, а при необходимости — расстояние и примерное количество сожжённых калорий. Сохраните запись.

После этого пропущенная тренировка появится в истории и будет учтена при закрытии кольца «Упражнения». Это спасает в тех случаях, когда вы вспомнили о занятии уже на следующий день.

Apple Watch выручают не только в спорте: например, с ними можно разблокировать Mac с помощью часов, не вводя пароль вручную.

Автоопределение тренировки в Apple Watch: как включить

Третий приём — не отдельная функция, а привычка доверять автоматическому определению тренировок. Современные Apple Watch умеют распознавать начало активности: если вы быстро идёте, бежите или крутите педали, часы спрашивают, не хотите ли вы записать тренировку.

Чтобы этот механизм работал, важно держать включёнными автоматические напоминания о тренировках в настройках. Тогда даже если вы забыли запустить занятие вручную, часы предложат засчитать его, как только заметят характерную нагрузку и повышение пульса.

Кстати, именно такие умные мелочи — одна из причин, почему я купил Apple Watch, а не обычные смарт-часы.

На практике лучше комбинировать все три подхода. Часы сами поймают очевидные виды активности вроде бега и ходьбы. Категорию «Другое» вы используете для нестандартных нагрузок. А ручное добавление в «Здоровье» остаётся подстраховкой на случай, когда оба автоматических способа не сработали.