Установил macOS 26.6 на MacBook Air M2: что стало со временем работы и стоит ли обновляться

Неделю назад Apple выпустила macOS 26.6, и почти все издания дружно назвали это обновление скучным — мол, никаких новых функций, только правки багов и заплатки безопасности. Я тоже не ждал ничего интересного и поставил прошивку просто по привычке. А через несколько дней заметил кое-что странное с временем работы своего MacBook Air M2, чего точно не было на 26.5.2. Расскажу по порядку, что именно поменялось с автономностью и приложениями, и почему первые дни едва не заставили меня пожалеть об апдейте. Кстати, я уже рассказывал, почему обновить iPhone до iOS 26.6 стоит не откладывая, и с Mac, как выяснилось, история похожая.



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Почему MacBook быстрее разряжается после обновления macOS

Раньше при активной работе к вечеру у меня оставалось примерно 25-30% заряда. После установки свежей прошивки к тому же времени я вижу 35-40% в среднем. Разница небольшая, но на практике это лишний час-полтора без розетки, а для рабочего дня вне дома это ощутимо. Никаких настроек я специально не менял, сценарий использования тот же самый — браузер, заметки, почта, мессенджеры и пара рабочих приложений.

Но был и обратный эффект, о котором стоит предупредить. В первые дни после апдейта батарея садилась быстрее обычного, а не медленнее. Я даже успел расстроиться и подумал, что зря обновился. Заряд таял на глазах, хотя работал я как обычно. Знакомая многим картина после любого крупного обновления системы.

Причина оказалась предсказуемой — фоновая индексация Spotlight и подготовка данных. Судя по всему, macOS 26.6 запускает те самые процессы, которые в дальнейшем будут обеспечивать работу нового Siri с искусственным интеллектом в macOS 27. Apple официально подтвердила это пока только для iOS и iPadOS, но на Mac поведение системы выглядит абсолютно так же. Компьютер несколько дней перемалывает файлы в фоне, и в это время время работы от батареи заметно страдает. Если вы только что обновились и видите ускоренный разряд, не спешите паниковать — дайте ноутбуку двое-трое суток отлежаться.

Кстати, полезно понимать, что именно поменялось под капотом. Я отдельно разбирал, что исправили в свежем обновлении для Mac — там больше сотни закрытых уязвимостей и точечные правки вроде корректной работы HDR-скриншотов в Сообщениях. Хотите узнать про macOS еще больше и не пропускать разборы обновлений? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там я разбираю новинки первым.

Совместимость приложений после обновления macOS 26.6

Отдельно проверил совместимость приложений, потому что после апдейтов иногда что-то отваливается. За все время использования новой прошивки ни одна программа не вылетела и не начала тормозить. Рабочие инструменты, браузер с десятком вкладок, тяжелые редакторы — все запускается и ведет себя ровно так же, как на прошлой версии. Никаких сюрпризов с софтом у меня не возникло.

Приятно удивил видеоповтор iPhone на Mac. Мой iPhone 16 Plus стоит на iOS 27, и я немного опасался, что связка беты смартфона и стабильной прошивки ноутбука начнет капризничать. Ничего подобного — подключение проходит мгновенно и без сбоев. Экран телефона выводится на Mac, управление мышкой и клавиатурой работает, уведомления приходят исправно. Для тех, кто активно пользуется этой функцией, важно знать, что даже разные поколения систем прекрасно дружат между собой.

Если вы только присматриваетесь к бете следующей версии системы, у меня есть подробная инструкция, как установить публичную бету macOS 27 на Mac. А если уже поставили и передумали — отдельно писал, как откатиться с macOS 27 Golden Gate на macOS 26 Tahoe без потери данных. Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Стоит ли устанавливать macOS 26.6 на MacBook

Мой вывод простой — обновляться однозначно стоит. Даже если отбросить прирост автономности, который у каждого может отличаться в зависимости от возраста батареи и сценария работы, в macOS 26.6 закрыто больше сотни дыр в безопасности. Игнорировать такой апдейт на рабочем ноутбуке я бы не советовал. Кстати, о безопасности — недавно я разбирал новый вирус для macOS, который крадет все ваши пароли, так что свежие патчи сейчас особенно к месту.

Единственное, к чему стоит быть готовым, — первые пару дней с ускоренным разрядом. Не пугайтесь, дайте системе завершить индексацию, и после этого автономность вернется в норму, а у меня даже немного подросла. Ставьте обновление вечером или на выходных, чтобы фоновые процессы отработали пока ноутбук на зарядке, и к рабочему дню вы получите стабильную и безопасную систему без лишних сюрпризов.