Как выложить историю в МАКС на iPhone

Над списком чатов в МАКС висят кружки с историями друзей, и рано или поздно хочется выложить туда что-то свое. Вот только владельцы айфонов, которые остались без мессенджера после июня, все это время сидели в веб-версии, а выложить историю оттуда нельзя. Недавно в App Store появилась лазейка, но продержалась она совсем недолго, и воспользоваться ей теперь могут далеко не все. Я опубликовал пару историй со своего iPhone и нашел в редакторе настройку, которую лучше проверить до нажатия главной кнопки. Ниже расскажу, кому это еще доступно, чем отличаются два вида историй и кто их в итоге увидит.



Yaqin уже пропал из App Store, но историям это не мешает

Вчера мы показывали, как установить МАКС на iPhone через Yaqin: приложение с другим названием и иконкой, внутри которого ваш обычный аккаунт. Радовались недолго. Yaqin уже удалили из App Store, так что все, о чем пойдет речь ниже, сработает только у тех, кто успел его скачать.

Если он стоит у вас на айфоне, не удаляйте приложение ни при каких обстоятельствах. Заодно загляните в Настройки — App Store и выключите «Сгружать неиспользуемые». iOS умеет тихо выгружать программы, которые вы давно не открывали, и от Yaqin в таком случае останется только иконка с облачком. Нажмете на нее, а скачивать уже нечего.

Причем публиковать истории на айфоне умеет только Yaqin. Ни в оригинальном МАКС, ни в веб-версии такой кнопки нет, так что если приложение у вас не сохранилось, повторить шаги ниже не получится.

Кстати, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Если мессенджер снова проберется в App Store под каким-нибудь новым именем, ссылка на него появится там сразу.

Текстовая история собирается за полминуты

Историй в МАКС два вида. Текстовая выглядит как открытка: надпись на цветном фоне, и больше ничего. Она выручает, когда нужно быстро сообщить что-то всем сразу. Например, что вы сменили номер или уехали в отпуск и отвечаете через раз. Фото для такой истории не нужно, так что собрать ее можно хоть в лифте между этажами.

Кнопка для публикации прячется не там, где ее обычно ищут. Отдельного пункта в меню нет, нужен свой аватар с плюсиком в левом верхнем углу вкладки «Чаты», прямо над строкой поиска.

Порядок действий такой:

Откройте Yaqin и перейдите на вкладку «Чаты». Нажмите на свою аватарку с синим плюсиком над строкой поиска. Коснитесь надписи «Добавить текст» посередине экрана и напишите, что хотите. Выберите фон: внизу восемь цветных кружков, от темно-серого до мятного и оранжевого. Нажмите стрелку в правом нижнем углу, чтобы перейти к публикации.

Лишнего здесь нет: ни шаблонов, ни стикеров, ни музыки. Для быстрого объявления этого хватает, а если хочется чего-то наряднее, проще сразу переходить к фото.

Кроме текста, на фон можно нанести рисунок, за это отвечает кисточка рядом с иконкой «A». А стрелка вниз в правом верхнем углу сохраняет готовую открытку в Фото. Я проверил: сохраненная текстовая история тут же оказалась первой в галерее, рядом с обычными снимками.

Пригодится, если ту же картинку хочется отправить еще куда-нибудь, например в семейный чат или в статус другого мессенджера. Перерисовывать ее заново не придется.

С фото и видео редактор раскрывается целиком

Второй вид историй привычнее: снимок или ролик из галереи. Экран выбора открывается с подборкой «Недавние», а первой плиткой в ней стоит камера, так что снять кадр можно прямо из мессенджера, не переключаясь на стандартное приложение.

После выбора фото внизу появляются три инструмента. Первым можно обрезать кадр, и это полезнее, чем кажется. У меня на снимок со стареньким iPhone 4 попали собственные ноги в нижней части кадра, и без обрезки история выглядела бы куда менее прилично.

Второй инструмент добавляет надпись. Над клавиатурой появляется ползунок размера шрифта и четыре кнопки: подложка под текстом, цвет, выравнивание и начертание. Ползунок, кстати, удобнее, чем привычное растягивание текста двумя пальцами: размер не скачет, и надпись не уезжает с места.

Третий, кисточка, нужен для рисунков поверх фото. Цветов восемь, от синего до белого, а последняя иконка в ряду меняет тип кисти. Крестик слева внизу отменяет рисование, галочка справа его сохраняет. Когда все готово, снова жмем стрелку в углу.

С видео порядок тот же. Выбираете ролик в «Недавних», при желании добавляете подпись или пару штрихов кистью и идете к последнему экрану. Обрезка, текст и рисунок работают одинаково для обоих форматов, так что разбираться во втором редакторе не придется.

Если ролик не грузится или редактор ведет себя странно, загляните в наш чат в Telegram или МАКС. Кто-нибудь из читателей наверняка уже наступал на те же грабли.

Кто увидит историю, решаете вы, а не мессенджер

Последний экран перед публикацией многие пролистывают не глядя, и зря. Мы недавно разбирали, как в МАКС разводят родителей на деньги, и чем больше личного мошенник знает о человеке, тем убедительнее звучит его легенда. Фото детей, квартиры или билетов в отпуск ему в этом только помогут.

В блоке «Кто видит ваши истории» два варианта: «Все» и «Мои контакты». По умолчанию отмечен первый. Если выкладываете что-то личное, переключитесь на второй, и историю увидят только ваши контакты в мессенджере.

Слева от кнопки «Опубликовать» спрятан таймер. Стандартно история живет сутки, но в меню есть еще 6, 12 и 48 часов. Короткий срок удобен для чего-то сиюминутного вроде «стою в пробке, буду позже». Двое суток пригодятся для объявлений, которые все должны успеть увидеть. Дальше остается нажать «Опубликовать», и кружок с вашей историей появится в ленте над чатами.

Если после пары историй захочется снимать для них что-то поинтереснее, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС: штативы, кольцевые лампы и держатели для айфона там появляются постоянно.

Сколько Yaqin проработает без обновлений из App Store, сказать сложно. Если однажды МАКС потребует свежую версию приложения, установленная копия может просто перестать пускать в аккаунт. Так что пока истории публикуются, пользуйтесь.