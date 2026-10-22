Как скачать обновление MAX для iPhone с историями, реакциями и уведомлениями

Если вы сидите в МАКС с айфона, то наверняка заметили, что версия из App Store застыла еще в начале лета. На Android мессенджер за это время оброс новыми функциями, а владельцам iPhone оставалось смотреть на них со стороны и терпеть уведомления, которые приходят через раз. Теперь большое обновление добралось и до айфонов, только искать его в App Store бесполезно. Я уже поставил свежую версию на свой iPhone и успел в ней освоиться. Ниже расскажу, откуда ее взять, во что обойдется установка и что поменялось в самом мессенджере. А если вы уже пробовали МАКС с историями через Komet, будет с чем сравнить.



Магазин, через который на айфон приходят пропавшие приложения

Свежий МАКС для iPhone распространяется через DIYORDE Store. Это альтернативный магазин приложений для iPhone и iPad, в котором лежит то, чего в российском App Store нет или что там давно не обновлялось: банки, ВКонтакте, тот же МАКС и даже игры. Ставится он без компьютера и без джейлбрейка, прямо из Safari. Я сам давно ставлю приложения через него и уже подробно описывал, откуда скачиваю приложения на iPhone и как это выглядит в обычной жизни.

Бесплатно это не работает. DIYORDE Store живет по подписке, и тарифы отличаются только сроком. Цены на сайте указаны в долларах, но рядом сразу видна сумма в рублях, и списываются именно рубли. Платить можно российской картой или через СБП:

Срок подписки Цена В рублях Выходит в месяц 1 месяц 9,90 доллара 830 рублей 830 рублей 3 месяца 19,90 доллара 1650 рублей 550 рублей 6 месяцев 29,90 доллара 2480 рублей около 420 рублей

Чем длиннее срок, тем дешевле месяц, но я бы начал с одного месяца. Проверите, как магазин уживается с вашим айфоном, и уже потом переходите на полгода. Цены актуальны на момент публикации, перед оплатой их лучше сверить на сайте DIYORDE Store.

Главный вопрос, который мне задают про такие сервисы: что будет, если перестать платить. Здесь все спокойнее, чем кажется. Установленные приложения продолжают работать и после окончания подписки. По словам разработчиков, до года. Так что если вы поставили МАКС и банки, а продлевать не стали, мессенджер завтра не превратится в пустую иконку. Новые версии вы просто не получите, пока снова не оформите подписку.

От режима разработчика до первого чата в МАКС

Вся установка делается на самом айфоне и сводится к трем этапам: включить режим разработчика, поставить магазин и скачать через него мессенджер. Если пункта «Режим разработчика» в настройках у вас нет, загляните в нашу полную инструкцию по DDE Store, там этот случай разобран отдельно.

Отдельно про старую версию. Разработчики прямо предупреждают: перед установкой обновления все прежние версии МАКС нужно удалить с устройства. Иначе новая просто не встанет поверх. Порядок действий такой:

Откройте «Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Режим разработчика» и включите переключатель. Согласитесь на перезагрузку, а после включения айфона подтвердите активацию. В Safari перейдите на diyorde.com, нажмите «Установить» на плашке DIYORDE Store внизу страницы, а на следующем экране еще раз «Установить». Выберите срок подписки и нажмите «Продолжить». Укажите имя и почту, на которую придет чек, выберите способ оплаты «Российская карта» или «СБП» и оплатите подписку. На странице «Вход на этом iPhone» нажмите «Установить профиль», затем «Продолжить» и «Разрешить». Откройте «Настройки», нажмите строку «Профиль загружен» в самом верху и в правом верхнем углу выберите «Установить». Вернитесь в Safari, на странице DDE Store нажмите «Установить», разрешите сайту открыть другое приложение и подтвердите установку. Через минуту на рабочем столе появится иконка DDE Store. Удалите старый МАКС: зажмите его иконку и выберите «Удалить приложение». Откройте DDE Store и найдите МАКС в подборке «Самый загружаемый» на вкладке «Сегодня» или через «Поиск». Нажмите «Загрузить» и подтвердите установку. Запустите мессенджер, войдите по номеру телефона и разрешите уведомления.

Дольше всего здесь идет оплата и перезагрузка, сам МАКС скачивается за пару минут. Если банк отклонит карту, попробуйте СБП: у меня в такой ситуации платеж через него прошел с первой попытки. И учтите, что режим разработчика придется держать включенным, пока вы пользуетесь приложениями из магазина. iOS честно предупредит, что защита устройства станет слабее, поэтому ставьте через DIYORDE Store только знакомые программы.

Застряли на профиле или магазин не появился на рабочем столе? Опишите, на каком шаге все остановилось, в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут.

Самое крупное обновление МАКС на iPhone с лета

Официальный МАКС в App Store не обновлялся с июня. Все это время айфоны жили на урезанной версии: без историй, без реакций и без комментариев в каналах, которые давно есть на Android. Новая сборка в DIYORDE Store эту разницу почти стирает. Помимо новых функций, в ней исправили ошибки прошлых версий и оптимизировали приложение под iOS 26 и iOS 27.

Анонс обновления команда магазина опубликовала в своем канале:

Обновить МАКС на iPhone, который уже стоит из DIYORDE Store, можно там же, в магазине. Но если у вас версия из App Store или старая сборка, вариант один: удалить ее и поставить заново по списку выше. После переустановки придется заново войти по номеру телефона, так что держите SIM-карту под рукой. А настройки уведомлений и папки чатов я бы на всякий случай проверил сразу после входа.

Чтобы узнавать о таких апдейтах без поиска по чужим каналам, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Новые версии мессенджеров под айфон мы проверяем в тот же день, когда они выходят.

Истории, реакции и комментарии наконец доехали до iPhone

Первое, что бросается в глаза после запуска, это лента историй над списком чатов. Слева ваш аватар с плюсом, правее истории контактов и каналов. Нажимаете на плюс и выбираете, что публиковать: фото или видео из галереи (альбомы переключаются прямо в окне выбора) или текстовую историю на градиентном фоне. В редакторе можно поменять цвет фона, добавить текст, порисовать кистью и прикрепить ссылку, а готовую картинку сохранить себе.

Второе большое изменение касается каналов. Раньше на айфоне посты в МАКС можно было только читать. Теперь под каждым постом есть строка с комментариями, и обсуждение открывается одним нажатием, как в Telegram. Я проверил на нашем же канале AppleInsider.ru #новости: комментарии подгружаются сразу, без перехода в браузер.

Вместе с комментариями вернулись и реакции на посты, которые на iPhone были отключены. Зажимаете сообщение, сверху всплывает панель с эмодзи, а ниже обычное меню: ответить, переслать, сохранить в галерею, закрепить. Реакции видны под постом вместе со счетчиком, так что сразу понятно, как подписчики приняли новость. Мелочь, но без нее каналы на айфоне ощущались полупустыми.

Остальное из списка изменений менее заметно, но пригодится каждый день. Звонки теперь встроены в интерфейс iPhone и выглядят как обычный входящий вызов. А в чатах можно спокойно обмениваться фото, видео, документами и ссылками.

Уведомления больше не держатся на веб-версии

Самое важное в этом обновлении не видно на скриншотах. В МАКС для iPhone появился фоновый режим, и уведомления теперь работают нативно. Раньше владельцам айфонов приходилось выкручиваться: держать открытой веб-версию или добавлять отдельную страницу для пушей на рабочий стол. Сообщения при этом то опаздывали, то не приходили совсем. Теперь приложение само получает их в фоне, как любой нормальный мессенджер.

За это отвечает переключатель «Работа в фоне» в настройках МАКС, в разделе «Уведомления и звук». Обычно он уже включен, но после установки лучше проверить. Сам мессенджер честно предупреждает, что фоновая работа расходует заряд батареи. Если ее выключить, новые сообщения и звонки вы увидите только после того, как откроете МАКС.

Заодно МАКС стал заметно шустрее. Разработчики переписали часть приложения под iOS 26 и iOS 27, и разница чувствуется сразу: список чатов листается плавнее, а каналы с картинками и видео открываются быстрее. Если вы откладывали обновление, сейчас для него самый подходящий момент: оформите подписку на DIYORDE Store и поставьте свежий МАКС по инструкции выше.

С историями и звонками вы наверняка будете чаще записывать голосовые и говорить по видео. Для этого пригодятся нормальные наушники или штатив для айфона, а недорогие варианты регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.