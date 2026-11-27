Голосовые сообщения в Telegram давно разделили пользователей мессенджера на два лагеря. Одним гораздо проще надиктовать пару предложений, чем набирать их на клавиатуре Айфона, а другие терпеть не могут прослушивать даже короткие аудиозаписи. Кажется, разработчики Telegram наконец придумали, как примирить и тех, и других. В свежей версии мессенджера для iPhone обнаружилась очень полезная функция, которая пока спрятана от большинства пользователей. Однако активировать ее можно самостоятельно, причем покупать подписку Telegram Premium для этого не придется.



Собеседнику приходит обычный текст

В обновлении Telegram 13.3 разработчики добавили возможность преобразовывать речь в текст непосредственно во время записи сообщения. Причем речь идет не о привычной расшифровке голосовых, которая уже несколько лет доступна в мессенджере. Теперь вместо аудиозаписи собеседнику можно отправить обычное текстовое сообщение, практически не прикасаясь к клавиатуре Айфона.

При активации режима голосовой диктовки Telegram начинает распознавать произносимые пользователем слова и отображать их в поле ввода сообщения. Самое удобное заключается в том, что перед отправкой получившийся текст можно отредактировать. Например, исправить неправильно распознанное имя, убрать лишние слова или дописать несколько предложений вручную.

При этом собеседник даже не узнает, что вы записывали сообщение голосом. Для него оно будет выглядеть так, будто вы самостоятельно набрали весь текст на клавиатуре смартфона. Не стоит путать новую функцию с расшифровкой голосовых сообщений. В данном случае в чат изначально отправляется текст, а не аудиозапись, которую впоследствии необходимо преобразовать.

Переключатель спрятали в меню разработчика

Если вы уже обновили мессенджер на Айфоне и не обнаружили ничего нового при записи голосовых сообщений, не удивляйтесь. На данный момент функцию можно активировать через специальное меню разработчика. Кстати, именно с его помощью мы недавно рассказывали, как включить новый дизайн профилей в Telegram.

Для начала убедитесь, что на вашем Айфоне установлен Telegram версии 13.3 или новее. При необходимости обновите приложение через App Store, после чего выполните следующие действия:

Откройте Telegram на Айфоне. Десять раз подряд быстро нажмите на значок «Настройки» в правом нижнем углу экрана. В открывшемся меню разработчика найдите переключатель, отвечающий за распознавание речи при записи голосовых сообщений. Активируйте его. Полностью закройте Telegram через меню многозадачности и запустите приложение заново.

Обратите внимание, что в скрытых настройках Telegram есть множество других экспериментальных параметров. Менять их без необходимости не рекомендую, поскольку некоторые функции еще находятся в разработке и могут работать нестабильно. Если переключатель диктовки не появился, напишите в наш чат в Telegram или в чат в МАКС и укажите версию приложения.

Когда разработчики сделают голосовую диктовку доступной по умолчанию, неизвестно. Вполне возможно, что в одном из следующих обновлений мессенджера необходимость самостоятельно активировать ее исчезнет. За выходом обновлений Telegram можно следить в наших каналах в Telegram и МАКС.

Одно движение переключает запись на диктовку

После активации экспериментальной настройки интерфейс Telegram практически не изменится. Разработчики не стали добавлять отдельную кнопку рядом с полем ввода сообщения, а встроили новую функцию непосредственно в привычный механизм записи аудио. Поэтому пользоваться ей можно практически на автомате.

Чтобы надиктовать текстовое сообщение в Telegram, сделайте следующее:

Откройте любую переписку в Telegram. Зажмите кнопку микрофона, как при записи обычного голосового сообщения. Не отпуская палец, проведите им по диагонали в сторону появившегося значка со стрелкой и буквой A. Продиктуйте сообщение, которое хотите отправить. Завершите запись и при необходимости отредактируйте получившийся текст. Нажмите кнопку отправки сообщения.

Особенно приятно, что для использования голосового ввода в Telegram не требуется подписка Premium. Более того, функция работает даже в переписках с пользователями, которые запретили отправлять им голосовые сообщения. Ведь в действительности никакого аудиофайла они не получают.

Разумеется, полностью отказываться от проверки текста перед отправкой не стоит. Любая система распознавания речи может ошибаться в названиях компаний, именах людей, иностранных словах и числах. Особенно внимательно рекомендую проверять сообщения, в которых вы диктуете адреса, номера телефонов или суммы денег. Если часто диктуете сообщения на ходу и подбираете наушники с микрофоном, загляните в «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

В рабочей переписке можно обойтись без клавиатуры

Наверняка многие владельцы Айфонов зададутся вполне логичным вопросом: зачем разработчикам Telegram понадобилось добавлять собственный режим диктовки, если аналогичная возможность уже много лет доступна на клавиатуре iOS? На мой взгляд, главное преимущество новой функции заключается именно в способе ее использования.

Если вы привыкли общаться голосовыми сообщениями, то вам практически не придется менять свои привычки. Достаточно сделать одно дополнительное движение пальцем, чтобы вместо аудиозаписи получить текст. При этом даже открывать клавиатуру Айфона для начала диктовки не нужно.

Особенно полезной новая функция окажется в нескольких ситуациях:

при общении с коллегами, которым неудобно прослушивать голосовые сообщения;

при отправке длинных сообщений, которые утомительно набирать вручную;

при общении с людьми, запретившими получение аудиосообщений;

при создании заметок в разделе «Избранное»;

при подготовке сообщений, из которых собеседнику впоследствии понадобится скопировать какую-либо информацию.

Кроме того, у текстовых сообщений есть еще одно неочевидное преимущество: их гораздо проще находить через поиск. Попробуйте вспомнить, в каком из десятков голосовых сообщений вам называли адрес ресторана или рассказывали о каком-нибудь интересном приложении. С текстом найти нужную информацию значительно легче.

Вряд ли появление диктовки в Telegram заставит всех пользователей отказаться от голосовых сообщений. Все-таки передать эмоции или интонацию с помощью обычного текста получается далеко не всегда. Но для повседневной переписки, особенно рабочей, это отличная альтернатива аудиозаписям. И хотелось бы, чтобы в следующих обновлениях разработчики перестали прятать настолько полезную возможность в экспериментальных настройках мессенджера.