Яндекс Сплит снова списывает платежи после сбоя: на пополнение карты дают сутки

Если вы оформляли покупки в Сплит, а потом больше недели смотрели, как Яндекс Пэй то открывается, то нет, — этот текст для вас. Мы уже писали, что будет с платежами по Сплиту, пока сервис лежит, и тогда всех волновало, не насчитают ли просрочку. Теперь вопрос другой. Сервис понемногу возвращается к работе, и у этого возвращения есть деталь, которую легко проспать, особенно если вы привыкли держать карту пустой. Я уже получил свои сообщения и прошел через списание по Супер Сплиту. Ниже расскажу, как это выглядело, сколько времени дают на подготовку и с какой карты заберут деньги.



Мой платеж по Супер Сплиту сдвинулся на два дня

По графику очередной платеж по Супер Сплиту у меня стоял на 15 октября. В этот день ничего не произошло: деньги не списались, приложение показывало, что сервис только восстанавливается, а внести платеж вручную было нельзя. Я и не дергался, потому что Яндекс заранее пообещал не считать такие платежи просроченными.

В пятницу, 16 октября, пришла SMS о том, что все заработало с информацией, что необходимо пополнить карту до 17 октября, для автоматического списания платежа. В субботу, 17-го, мне еще раз напомнили о списании, и в тот же день деньги ушли с карты. Никаких кнопок нажимать не пришлось.

Судя по плашке «Постепенно возвращаемся к работе», платежи включают не всем разом. Так что если вам такие сообщения еще не приходили, это не значит, что про ваш Сплит забыли. Скорее, очередь пока не дошла.

Кстати, внимательнее смотрите, от кого пришло сообщение. На волне сбоя мошенникам удобно рассылать фальшивые «напоминания» со ссылкой, где якобы можно срочно погасить долг. Раз внести платеж вручную сейчас вообще нельзя, любое сообщение с такой ссылкой можно сразу отправлять в корзину.

Между SMS и списанием проходят примерно сутки

Вот та самая деталь из начала. От сообщения «пополните карту» до момента, когда Яндекс забирает деньги, у меня прошли примерно одни сутки. Не неделя и не «до конца месяца», а буквально пятница и суббота. Если SMS пришла вечером, а зарплата лежит в другом банке, времени на перевод остается совсем немного.

Отдельно обидно, что все это выпало на выходные. Банковские переводы в субботу обычно проходят без проблем, через СБП деньги приходят за пару секунд. Но если вы уехали на дачу, где связь ловит через раз, или просто не смотрите SMS по выходным, сутки пролетят незаметно. Поэтому лучше не ждать сообщения, а заранее держать на карте сумму ближайшего платежа.

Я бы рассчитывал на то, что в ближайшие дни такие сообщения начнут получать все, у кого платежи по Сплиту попали на время сбоя. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы новость о следующих шагах Яндекса не застала вас врасплох в пятницу вечером.

Платить придется с той же карты, что и до сбоя

Многие после атак на дата-центры на всякий случай вывели деньги из Пэя, благо мы подробно показывали, как забрать деньги из Яндекс Пэй после сбоя. Логика понятная. Только теперь пустая карта может сыграть против вас, потому что способ оплаты остался прежним.

Если платежи по Сплиту у вас списывались с Карты Пэй, пополнять придется именно ее. У меня так и было: в разделе «Откуда списываем» до сих пор стоит Карта Пэй, а на ней после списания осталось 55 копеек. Если же к Сплиту привязана карта другого банка, деньги заберут с нее, и держать нужную сумму надо там. Переносить средства в Пэй в этом случае не нужно.

Проверить это можно за минуту. Откройте Яндекс Пэй, нажмите на карточку Сплита и пролистайте вниз до блока «Откуда списываем». Там указана карта и ее баланс, если это Карта Пэй.

Заплатить заранее пока не получится

Самое странное в ситуации то, что вручную внести платеж сейчас нельзя. Приложение так и пишет: проверьте, хватает ли денег на карте, они спишутся автоматически, а самостоятельно внести платеж пока не выйдет. Закрыть вопрос заранее и забыть про него нельзя, остается держать деньги на карте и ждать. Раньше было наоборот: платеж можно было внести хоть за неделю.

Есть и хорошие новости. За дни, когда сервис не работал, проценты не начислятся, просрочки не будет, и кредитная история не пострадает. Условия Сплита тоже не меняются. Следующий платеж у меня стоит по старому графику: 5066 рублей 15 ноября, и Яндекс обещает напомнить о нем по SMS заранее и в день списания.

Если что-то пошло не так, например деньги списали дважды или списание не прошло при полном балансе, пишите в поддержку Пэя. Компания уже заявляла, что все ошибочные списания после сбоя рассмотрит. А если хочется сначала сверить свою историю с чужой, приходите в наш чат в Telegram или МАКС, там многие как раз ждут своих SMS.

Пара минут в приложении сейчас сэкономит нервы потом

Все это хорошо ложится в общую привычку, о которой мы писали неделю назад: как подготовиться к сбоям Яндекса и банков заранее. Главное там — не держать все платежи и все деньги в одном сервисе. Со Сплитом работает тот же принцип, только с поправкой на короткий срок на пополнение.

Я бы сделал вот что, не дожидаясь SMS:

открыть карточку Сплита и посмотреть дату и сумму ближайшего платежа;

проверить, какая карта стоит в блоке «Откуда списываем»;

положить на эту карту сумму платежа с небольшим запасом;

не отключать SMS от Яндекса.

Если сеть или сервисы снова лягут в неудобный момент, пригодится и заряженный телефон. Повербанки и кабели на такой случай мы то и дело выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС, загляните, если своего запаса энергии у вас нет.

Так что если платеж по Сплиту пришелся на дни сбоя, его спишут, просто позже. Предупредят заранее, но ненамного, поэтому деньги на привязанной карте лучше держать уже сейчас, а не ждать SMS.