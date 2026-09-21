Почему я меняю AirPods Pro на AirPods 5

Мои AirPods Pro служат мне с мая 2020 года, и все эти годы я даже не думал о замене. Но недавно поймал себя на мысли, что пора. Причин ровно две, и обе накопились не за один день: с наушниками случилась одна досадная вещь по части автономности, и еще кое-что так и не сложилось у меня за все шесть лет. А тут еще вышли AirPods 5, которые неожиданно оказались дешевле прошлого поколения. Ниже расскажу, что именно меня добило, чем интересны новые вкладыши и какую версию я в итоге выбрал для себя.



Почему я решил уйти с AirPods Pro

Начну с претензий к своим прошкам. За шесть лет их набралось всего две, но обе оказались решающими.

Первая — автономность. Когда наушники были новыми, одного заряда с активным шумоподавлением хватало примерно на четыре с половиной часа. Сейчас, после шести лет ежедневной эксплуатации, цифра просела до 3,5 часов непрерывного прослушивания. На дорогу до работы и обратно вроде хватает, но запаса уже нет никакого. Аккумуляторы в TWS-наушниках со временем деградируют, это нормально, но именно у меня это стало последней каплей.

Вторая претензия — посадка, и вот тут обиднее. За все шесть лет я так и не нашел удобную посадку. Наушники приходится буквально вкручивать в ухо, иначе они норовят выпасть при ходьбе или наклоне. Такое вдавливание силиконовой насадки создает давление внутри уха, и через час-полтора начинается ощутимый дискомфорт. Я перепробовал все размеры амбушюр из комплекта, но свой идеальный вариант так и не подобрал.

Именно из за посадки я и ухожу на вкладыши. AirPods 5 — это открытая конструкция без силиконовых насадок. Они просто лежат в ушной раковине и не распирают ухо изнутри. Для человека, которому силикон физиологически не подходит, это принципиальная разница. Разборы техники и свежие новости про Apple я выкладываю каждый день в нашем канале в Telegram, так что если тема наушников вам близка, заглядывайте.

Что нового привезли AirPods 5

Теперь про сами наушники, ради которых все затевалось. AirPods 5 дебютировали вместе с iPhone 18 Pro и внешне почти не поменялись — тот же компактный кейс, те же короткие ножки. Если хочется рассмотреть разницу поколений в деталях, мы уже сравнивали AirPods 5 с AirPods 4 и разобрали, что именно изменилось.

Как и в прошлый раз, наушники выпускаются в двух версиях: базовой и продвинутой, с кейсом для беспроводной зарядки. Звук и шумоподавление у обеих версий, что важно, абсолютно одинаковые. Отличаются они мелочами кейса и управлением. У кейса спереди спрятан небольшой индикатор, снизу — порт USB-C. Более дорогая версия дополнительно заряжается на любой площадке MagSafe, Qi или от зарядки Apple Watch, а еще у нее есть динамик для поиска через Локатор.

Главная приятность — цена. В отличие от AirPods 4, шумоподавление теперь есть в обеих версиях AirPods 5, и базовая модель с ANC стоит те же 129 долларов. Продвинутая подешевела сразу на 30 долларов и стоит 149 вместо прежних 179. То есть за старшую версию просят всего на 20 долларов больше, чем за младшую.

Как звучат вкладыши и что с шумодавом

По звуку AirPods 5 почти не отличаются от AirPods 4, потому что Apple использует тот же излучатель. Для своей цены звучат они отлично: нейтральная подача, собранный бас, чистые верхи. Я специально выкручивал громкость на максимум, как иногда делаю в самолете, и никаких хрипов на пиковой громкости не поймал. Но как вы понимаете звук штука субъективная

Если же вам чего-то не хватает, то в iOS 27 есть настройка эквалайзера. Если вытянуть бас вверх, наушники становятся заметно напористее — под ритмичную тренировку самое то. Больше про звук, настройки и разные фишки iOS я разбираю в нашем канале в МАКС.

Отдельно порадовал режим прозрачности. Открытая конструкция тут играет на руку: микрофонам почти не нужно усиливать внешние звуки, и окружающий мир слышно естественно. Я спокойно вел разговоры прямо в наушниках и через какое то время про них забывал. Того искусственного эффекта, который иногда дают затычки в шумной обстановке, тут нет вообще.

А вот с шумоподавлением ситуация двоякая, и это как раз обратная сторона открытой конструкции. Раз в ухо попадает больше внешнего звука, гасить его сложнее. Apple заявляет новый алгоритм, который убирает на 50 процентов больше шума, и это правда лучший шумодав среди вкладышей открытого типа, что я слышал. Но если честно сравнивать с полноценными затычками вроде AirPods Pro 3 не стоит. Прошки давят шум ощутимо сильнее. Так что переход на вкладыши для меня — это осознанный компромисс: часть шумоподавления я меняю на комфорт посадки.

Посадка, влагозащита и управление

Раз уж я ухожу на AirPods 5 ради посадки, с нее и продолжу. Насадок тут нет, наушники просто лежат в ушах, и лично мне так удобнее. Хотя скажу честно: открытая посадка держится не так цепко, как затычки, поэтому тем, кто много бегает, стоит примерить вкладыши перед покупкой. Заметное улучшение — защита от воды. У AirPods 5 теперь стандарт IP57 вместо прежнего IP54. Наушники переживут короткое погружение в воду, так что пот на тренировке точно можно не считать проблемой.

По управлению есть нюанс, важный при выборе версии. Свайп по ножке для регулировки громкости — жест, которым я постоянно пользуюсь на прошках, — работает только на продвинутой модели с сенсорами. Базовая версия умеет сжатие ножки для паузы и переключения треков, но ползунка громкости на ней нет. Зажать, свайпнуть, сменить трек — весь привычный набор жестов полностью на месте только у старшей версии.

Из мелочей: Apple так и не сделала на кейсе крепление под ремешок. На AirPods Pro 3 такой якорь есть, а тут его не хватает, хотя кейс маленький и потерять его проще. Себе я уже присматриваю чехол с ремешком, а подобные аксессуары обычно беру на AliExpress и удачные находки собираю в канале Сундук Али-Бабы.

Какую версию AirPods 5 я взял

Я сознательно остановился на версии без беспроводной зарядки. Смысла переплачивать за нее не вижу: наушники я и так чаще заряжаю кабелем, а класть их на площадку MagSafe привычки нет. Разница между версиями сейчас всего 20 долларов, и доплатить за беспроводную зарядку. Аргумент честный, но под мой сценарий он не работает: зарядку лично мне проще закрывать проводом.

AirPods 5 с обычным кейсом

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Второй момент — время покупки. Сразу после презентации на любую новинку Apple держится ажиотаж, и цены стоят высокими. Я специально не бросился брать наушники в первые дни. Когда шумиха спадет, AirPods 5 даже с кейсом с беспроводной зарядкой будут стоить вполне адекватных денег, и вот тогда покупка становится осмысленной. Остались сомнения по выбору версии или по самому переходу с прошек? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

AirPods 5 с беспроводной зарядкой

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Стоит ли менять прошки на AirPods 5 — вопрос индивидуальный. Если вас, как и меня, много лет мучает силиконовая посадка, а батарея старых наушников уже подсела, переход выглядит логичным. А если у вас свежие AirPods Pro 3 с сильным шумодавом и удобной именно для вас посадкой, бежать за вкладышами точно не стоит. Я же свой выбор сделал: ухожу с затычек на открытые вкладыши и меняю максимальное шумоподавление на комфорт, которого мне не хватало все шесть лет.