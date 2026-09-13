AirPods 5 против AirPods 4: разбираем все отличия наушников Apple

Apple представила AirPods 5 — новое поколение самых доступных наушников компании, и оформить заказ можно уже сейчас, ценник стартует со 129 долларов. Самое любопытное тут даже не список функций, а сам ярлык с ценой. На фоне того, как буквально пару дней назад на презентации Apple подняла цены на старые iPhone, новые AirPods внезапно оказались дешевле, чем любое предыдущее поколение, да еще и с активным шумоподавлением в базовой версии. Разбираю по порядку, чем AirPods 5 отличаются от прошлогодних AirPods 4 и есть ли смысл доплачивать за старшую комплектацию.



Шумоподавление стало стандартом для всех

Главное изменение поколения лежит на поверхности. Активное шумоподавление теперь работает во всех вариантах AirPods 5 без исключений. Раньше за наушники с ANC приходилось отдавать 179 долларов, покупая AirPods 4 в старшей версии, а сейчас та же функция входит в базовую модель за 129 долларов. Если шумоподавление в открытом дизайне было для вас главным аргументом, то по сравнению с раскладом недельной давности это чистая экономия в 50 долларов. На фоне дорогих осенних новинок, вроде первых впечатлений от iPhone Duo, такой ход выглядит почти по-джентльменски.

При этом Apple говорит не просто о наличии функции, а о ее качестве. По заявлению компании, шумоподавление в AirPods 5 работает до 50 процентов лучше, чем в AirPods 4. Добиться этого удалось за счет новых алгоритмов и переработанной акустической архитектуры. Более того, Apple называет AirPods 5 лучшими по шумоподавлению среди наушников, которые просто лежат в ушной раковине, а не затыкают слуховой канал. Абсолютный рекорд по-прежнему остается за AirPods Pro: у них внутриканальная конструкция с силиконовыми амбушюрами, которые физически перекрывают ухо, и это дает эффект, недостижимый для открытой посадки.

Прозрачный режим звучит естественнее

Вместе с шумоподавлением Apple подтянула и прозрачный режим. Пока в комментариях спорят, видно ли складку на экране iPhone Duo, компания спокойно занималась куда более приземленной вещью, а именно тем, как наушники передают внешние звуки. Напомню, прозрачный режим нужен, чтобы слышать происходящее вокруг так, будто наушников в ушах нет вовсе.

В AirPods 5 этот режим передает голоса и окружающие звуки заметно естественнее, чем в прошлом поколении. На практике это значит меньше ощущения, что вы слушаете улицу через микрофон, и больше ощущения живого звука. Казалось бы, мелочь, но именно из таких мелочей складывается разница между наушниками, которые снимаешь на каждый разговор, и наушниками, в которых можно спокойно общаться, не вынимая их из ушей.

Звук подтянули по опыту AirPods Pro 3

Здесь Apple перенесла наработки из старшей линейки. AirPods 5 получили более богатый и детальный звук по сравнению с AirPods 4, и это не маркетинговая абстракция, а следствие вполне конкретных изменений в железе. Если вам интересно, почему iPhone 18 Pro так подорожал, это тема для отдельного материала, а вот с наушниками Apple поступила ровно наоборот: добавила инженерии, но цену не тронула.

Внутри появилась новая многопортовая акустическая система и следующее поколение адаптивного эквалайзера. Связка работает так, что звук подается точнее с учетом формы и размера конкретного уха, а обработка подстраивается на лету. Звучит как техническая формальность, но на слух разница обычно ощущается сразу: бас собраннее, середина чище, а общая картина богаче и детальнее. Для базовых наушников за 129 долларов это заметный шаг вперед, потому что раньше подобное поведение было прерогативой версий Pro. По ощущениям Apple постепенно стирает границу между базовой линейкой и старшей, оставляя за Pro в основном внутриканальную посадку и топовое шумоподавление.

Защита от воды и пыли стала лучше

Обновилась и защищенность корпуса. У старых AirPods 4 был рейтинг IP54, а у AirPods 5 уже IP57. По сути, защита выросла до IP57, и это ощутимый прирост: наушники должны спокойнее переживать контакт с водой, пылью и потом. Полностью водонепроницаемыми они, конечно, не стали, топить их в бассейне я бы не советовал. А вот пробежка под дождем или тяжелая тренировка в зале для них теперь куда менее рискованны, чем раньше.

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Цена осталась прежней, а начинка стала богаче

Теперь про деньги, потому что тут самое приятное. Базовые AirPods 5 стоят те же 129 долларов, что и AirPods 4 год назад, но за эти деньги вы получаете полный набор функций шумоподавления, которого в прошлом поколении в базе просто не было. Старшая версия обойдется в 149 долларов, и это на 30 долларов дешевле, чем стоил топовый вариант AirPods 4. Получается, что цена осталась прежней, а по сопоставимым комплектациям она фактически даже снизилась. Для сезона, в котором почти вся техника Apple дорожает, это редкая история. А если вы любите ловить технику по выгодным ценам, и не только наушники, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там я собираю удачные находки и скидки.

Осталось понять, за что вы платите лишние 20 долларов при переходе со 129 на 149. Ничего революционного, но пара приятных вещей есть. Во-первых, старшая версия идет с кейсом с беспроводной зарядкой: он работает и с зарядками Qi, и с зарядным диском от Apple Watch, а еще в него встроен динамик для поиска через Find My. Во-вторых, автономность. Базовая модель за 129 долларов выдает те же 4 часа прослушивания с включенным ANC, что и AirPods 4, а вот версия за 149 долларов дает лишний час автономности на одном заряде, то есть 5 часов. С учетом кейса в сумме набегает 22 часа прослушивания.

Остались вопросы по выбору между версиями или что-то не сходится по характеристикам? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут и помогут разобраться.