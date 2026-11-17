Apple оставила без watchOS 27 сразу несколько поколений часов, включая Series 8 и первые Ultra. Обидно: часы еще справляются со своей работой, а в списке совместимости их уже нет. Особенно неприятно думать об этом перед покупкой нового айфона. Ведь одно дело пропустить свежие функции и совсем другое — остаться с часами, которые больше не получится подключить.



Из списка обновлений вычеркнули сразу пять моделей

В этом году без новой системы остались пять моделей Apple Watch: Series 6, Series 7, Series 8, SE второго поколения и первые Ultra. Все они поддерживали watchOS 26, но в перечень устройств для watchOS 27 уже не попали. По официальному списку совместимых часов Apple, обновление доступно начиная с Series 9, Ultra 2 и SE 3. Новые поколения этих линеек тоже поддерживаются.

Здесь легко перепутать два разных события. Прекращение больших обновлений означает, что часы больше не получают следующую основную версию системы и связанные с ней нововведения. Это не команда на отключение устройства. Установленная watchOS продолжает работать, а часы не стирают тренировки и не перестают показывать время из-за смены номера операционной системы.

Больше всего в этой истории жалко первые Ultra. Покупая дорогую модель в титановом корпусе, вряд ли рассчитываешь так скоро обсуждать окончание больших обновлений. Но цена и материалы корпуса не определяют совместимость с новой watchOS. В интервью TechRadar представители Apple связали ограничения с вычислительными возможностями более старых часов.

Отсутствие watchOS 27 также не объясняет любую поломку старых Apple Watch. Скажем, если часы неверно определяют часовой пояс, сначала стоит проверить настройки: у нас есть инструкция, как исправить время на часах. Покупка новой модели ради такого сбоя может оказаться лишней тратой.

Новый айфон не требует немедленно менять часы

Старые Apple Watch, которые не получили watchOS 27, можно использовать с iOS 27. Это не догадка по таблице характеристик. Представитель Apple Кейт Дули в интервью о поддержке старых часов подтвердила, что такие устройства могут создавать пару с айфонами на актуальном ПО и продолжать получать обновления безопасности.

Поэтому само отсутствие watchOS 27 не мешает перенести Series 8 или SE 2 на новый iPhone. Но перед переносом желательно установить последнюю доступную для конкретных часов прошивку. Требование обновиться во время настройки не обязательно означает, что часы просят именно watchOS 27: для неподдерживаемой модели система предлагает последнюю совместимую версию.

Начинать лучше, пока старый айфон еще у вас. Вот порядок подготовки и переноса:

Обновите старый iPhone и часы до последних доступных для них версий ПО. Зарядите часы и новый iPhone минимум до 50 процентов, подключите оба телефона к Wi-Fi. На старом iPhone откройте Настройки — ваше имя — iCloud — Сохранено в iCloud — Здоровье. Убедитесь, что синхронизация этого iPhone включена. Названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от версии iOS. Создайте свежую резервную копию старого iPhone. Если сохраняете ее на компьютер, включите шифрование, чтобы в копию попали данные Здоровья и Активности. Настройте новый iPhone с переносом данных. Если восстанавливаете его из резервной копии, выберите самую свежую. Когда появится предложение использовать Apple Watch, разблокируйте часы, наденьте их на руку и подтвердите перенос. Затем откройте приложение Watch на новом телефоне и завершите настройку.

Такой порядок описан в инструкции Apple по переносу часов. Не стирайте старый телефон, пока не убедитесь, что часы появились в приложении Watch на новом и история тренировок доступна. Новый айфон уже куплен, а на переносе возникла ошибка? В наших чатах в Telegram и МАКС укажите модель часов, обе версии системы и текст ошибки: так проще понять причину.

Исправления безопасности выходят отдельно от новых функций

После прекращения больших обновлений еще могут приходить небольшие прошивки с исправлениями. Зачем их устанавливать, видно на примере уязвимостей беспроводных соединений: мы объясняли, зачем обновлять iPhone до 27.2.1. На старых часах похожие проблемы закрываются в своей ветке системы.

Конкретный пример уже есть: 9 ноября 2026 года Apple выпустила watchOS 26.6.1. В описании исправлений на сайте Apple перечислены Series 6, Series 7, Series 8, SE 2 и первые Ultra. Обновление закрывает пять уязвимостей, в том числе возможность установить соединение с вредоносным Bluetooth-устройством без участия пользователя. Так что надпись watchOS 26 в настройках еще не означает, что разработчики окончательно забыли о ваших часах.

Бывают и более поздние технические обновления. В описании watchOS 5.3.10 Apple отдельно объясняет продление сертификата для сервисов: оно нужно, чтобы активация устройства, iMessage и FaceTime продолжили работать после января 2027 года. Это ремонт конкретного механизма, а не возвращение старых моделей в список получателей новых функций.

При этом обещать владельцам Series 8 еще два или три года заплаток нельзя. Apple не называет здесь общего срока. Важен сам факт выхода обновления для вашей модели, а не чужой прогноз. Сообщения о новых прошивках для старых устройств появляются и в наших каналах в Telegram и МАКС: небольшие апдейты заслуживают внимания даже без новых циферблатов.

Со временем ограничения появятся в приложениях

С прекращением обновлений часы не теряют разом все привычные возможности. Но у сторонних программ есть собственные требования. Если разработчик поднимет минимальную версию watchOS, новая версия приложения может оказаться недоступной для старых часов. Поэтому требования конкретного приложения полезнее абстрактного обещания, что устройство прослужит еще много лет.

Работа старой установленной версии тоже зависит от программы. Локальный таймер и приложение, которому нужен сервер разработчика, находятся в разных условиях. Серверный сервис может изменить правила подключения независимо от того, продолжает ли запускаться приложение на самих часах. Единой даты, когда все программы перестанут работать на watchOS 26, нет.

А что будет с будущими айфонами? Подтвержденная совместимость с нынешней iOS не дает пожизненной гарантии для всех следующих выпусков. Перед очередной сменой телефона стоит заново проверить сочетание модели часов и версии системы. Особенно это касается устройств заметно старше Series 6: переносить на них выводы о часах, оставшихся на watchOS 26, без отдельной проверки нельзя.

Повод для замены лучше искать на своем запястье

Менять исправные Series 8 или первые Ultra только потому, что они не получили watchOS 27, я бы не спешил. Сначала оцените, чего именно вам не хватает. Для одних важнее новые возможности системы, для других проблема давно в аккумуляторе: часы приходится подзаряжать посреди дня. Это уже разные причины для покупки.

Состояние аккумулятора не восстанавливается от смены номера watchOS. Если батарея изношена, сравните стоимость обслуживания с покупкой другой модели. Если же автономность устраивает и нужные приложения работают, отсутствие нового интерфейса само по себе не делает часы бесполезными. Запасную зарядку для поездок можно подобрать отдельно: аксессуары для часов встречаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

При покупке с рук ситуация другая. Теперь отсутствие watchOS 27 у Series 8 и первых Ultra стоит учитывать заранее, даже если продавец показывает идеальный корпус. Проверяйте нужные вам функции и совместимость с вашим телефоном до оплаты. Готовы ли вы покупать часы с уже закончившимися большими обновлениями ради экономии? Здесь каждый решает сам, но узнавать об ограничении после покупки неприятнее.

А владельцам уже купленных часов сейчас полезнее подготовиться к переносу: поставить доступные обновления и сохранить данные. Новая модель iPhone сама по себе не требует выбрасывать старые Apple Watch.