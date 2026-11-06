Я включил 5G на iPhone и понял, почему лучше было остаться на LTE

Если вы включили 5G на айфоне, первым делом наверняка побежали мерить скорость. Мы уже показывали, как включить 5G на iPhone в России, и многие читатели так и сделали. Только скорость меняется не одна. К вечеру айфон начинает просить зарядку раньше привычного, а в статистике аккумулятора виноватого вроде бы и нет. Я собрал замеры для iPhone 17 Pro Max и обычного iPhone 17, и одна цифра заставила меня пересмотреть собственные настройки. Ниже разберем, сколько заряда 5G забирает по сравнению с привычным LTE, почему у нас он расходует батарею по-своему и что с этим можно сделать.



На 5G айфон теряет от получаса до двух часов экрана

Сначала про масштаб. При хорошем сигнале переход с LTE на 5G добавляет к расходу от 5 до 12% в видео и соцсетях. Сводные замеры по разным смартфонам дают похожую картину: в среднем 5G забирает на 6-11% больше заряда, чем 4G. Звучит скромно, пока не переведешь проценты в минуты.

В слабой сети все хуже. Когда телефон постоянно перепрыгивает между вышками и режимами, расход по сравнению с LTE может вырасти на 20-30%. Сильнее всего это било по iPhone 14 и iPhone 15, а модем в iPhone 17 ведет себя заметно тише, поэтому просадка у нового поколения меньше. Меньше, но не ноль.

Я пересчитал проценты в часы экрана для обеих моделей. За основу взял обычный день: соцсети, браузер, немного видео и навигации, яркость около 200 нит в помещении. Цифры ниже — оценка, а не лабораторный замер, в вашем районе и с вашим оператором они могут сдвинуться в любую сторону.

Параметр iPhone 17 iPhone 17 Pro Max Экран за обычный день на LTE 8-9,5 часа 10-13,5 часа Минус на 5G при хорошем сигнале 25-70 минут 30-100 минут Минус на 5G при слабом сигнале 1,5-2 часа 2-2,5 часа Звонки и переписка разницы почти нет разницы почти нет

Для ориентира: в одном из тестов iPhone 17 Pro Max, который весь день просидел на 5G, выдал 10 часов 22 минуты активного экрана и еще около 16 часов провел в режиме ожидания. Это нижняя граница его обычного дня на LTE. То есть флагман на 5G не превращается в тыкву, он просто играет на минимуме своих возможностей.

Переписке 5G не мешает, а видео съедает

Сразу оговорюсь: если айфон стал садиться быстрее сразу после апдейта, сначала исключите систему. Мы недавно сравнивали, как iPhone держит заряд на iOS 27.2, и первые дни после обновления батарея ведет себя иначе из-за фоновой индексации. Если же с прошивкой все в порядке, а заряд тает, смотрим на модем.

Разница между 5G и LTE набегает не равномерно, а в конкретных сценариях. На звонках и сообщениях ее почти не видно: данных там мало, модем успевает отдохнуть между пакетами. А вот видео по сети, звонки по FaceTime и загрузка тяжелых файлов держат модем под нагрузкой без перерыва, и именно здесь 5G отъедает больше всего. Получается, если айфон в основном лежит в кармане и изредка принимает уведомления, пятое поколение обходится ему почти бесплатно. Смотрите сериалы в метро каждый день? Тогда счет пойдет уже на час и больше.

Дальше выходит парадокс. У Pro Max батарея больше, поэтому в абсолютных цифрах он теряет больше минут, но до вечера все равно дотягивает с запасом. Обычному iPhone 17 запаса меньше, и для него лишний час на 5G уже ощутим: это разница между «дожил до дома» и «ищу розетку в кафе». Если у вас базовая модель и долгий день вне дома, к настройкам сети стоит присмотреться внимательнее.

В России 5G сажает батарею по своим причинам

Сначала про то, кого это вообще касается. Официально Apple до сих пор не включила 5G для российских операторов, а способ через CarrierSIM компания закрыла, поэтому на iOS 27.2 включить 5G заново уже не выйдет. Пятое поколение сейчас работает только у тех, кто успел поставить профиль оператора до обновления. Если у вас на экране горит «MTS 5G», но вы ничего не настраивали, выдыхайте: это просто новое название сети, а телефон сидит на LTE и батарею лишний раз не тратит.

У тех, кто 5G все-таки включил, есть свои особенности. Коммерческие сети запустили 11 сентября, пока всего в 16 городах, и работают они на частотах, которые раньше отдавали под LTE: у МТС это n1, у Билайна n7. Почти везде сеть построена в неавтономном режиме. Айфон в нем держит сразу два соединения, с 4G и с 5G, и модем фактически работает за двоих.

Вторая проблема в покрытии. Зоны 5G в городах пока маленькие, и стоит отойти на пару кварталов, как телефон оказывается на границе сети. Там модем повышает мощность передатчика и начинает метаться между режимами. Именно в таких местах расход растет на те самые 20-30%. В центре Москвы 5G может почти не влиять на автономность, а в спальном районе тот же айфон сядет к обеду.

Насколько рваное у нас покрытие, хорошо видно по карте МТС. Я открыл слой «5G до 300 Мбит/с» для Новосибирска, и сплошной заливки там нет даже в центре. Розовые зоны сети чередуются с белыми дырами буквально через квартал, а вокруг Студенческой и Спортивной 5G пропадает целыми кусками. Для модема это значит одно: пока вы идете от метро до дома, он несколько раз подхватит 5G и снова свалится на 4G.

Каждое такое переключение стоит заряда. Поэтому смотреть на карту оператора перед тем, как держать 5G включенным весь день, имеет смысл: если ваш маршрут проходит по белым пятнам, выигрыша в скорости вы почти не увидите, а батарею потратите.

Отдельная история с частотами n79, на которых операторы строят самый быстрый 5G. Айфоны с российскими SIM этот диапазон не видят. Энтузиасты пробовали заставить модем его ловить, и закончилось все плохо: телефон уходил в бесконечные попытки подключиться и терял около 40% заряда за час. Повторять такие эксперименты на своем смартфоне я бы не стал.

Ситуация с 5G на айфонах меняется буквально каждый месяц: то операторы вводят платные опции, то Apple закрывает очередную лазейку. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, если не хотите узнать о следующей перемене из счета за связь.

Режим «5G автоматически» спасает не всегда

Полностью отказываться от 5G ради батареи не обязательно. У iPhone есть три режима работы сети, и выбор между ними решает больше, чем сам факт подключения. Переключаются они так:

Откройте Настройки — Сотовая связь. В разделе «SIM-карты» нажмите на номер, на котором работает 5G. Перейдите в пункт «Голос и данные». Выберите «5G автоматически», «5G включена» или «4G».

«5G включена» держит пятое поколение всегда, когда оно доступно, и расходует батарею сильнее всего. Apple и сама предупреждает об этом мелким шрифтом прямо под переключателями. В режиме «5G автоматически» айфон сам уходит на LTE, когда высокая скорость не дает заметного выигрыша, например при обычной переписке. Звучит идеально. Но на границе покрытия автоматика как раз и начинает дергать модем туда-обратно, и от экономии остается немного. Еще одна мелочь: режим энергосбережения отключает 5G почти везде, кроме стриминга видео.

Мой совет такой. Если вы живете и работаете в зоне уверенного 5G, ставьте «5G автоматически» и не думайте о батарее. Если сеть ловится через раз или вы едете на дачу, переключитесь на 4G: в скорости потеряете немного, а час экрана вернете. Не можете найти пункт «Голос и данные» или вместо 5G там пусто? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там разберутся с вашей моделью и оператором.

Так стоит ли держать 5G включенным? Владельцу iPhone 17 Pro Max переживать почти не о чем: даже на 5G он остается самым выносливым айфоном прошлого поколения. Обычному iPhone 17 я бы включал 5G точечно, когда нужно быстро скачать что-то тяжелое, а остальное время держал на LTE. А если без быстрого интернета в дороге никак, проще носить с собой компактный повербанк. Тонкие магнитные аккумуляторы под айфон частенько попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС, и с ними вопрос лишнего часа экрана закрывается сам собой.