Обновил Apple Watch до watchOS 27.2.1 и больше не матерюсь при нажатии на колесико

Два месяца я старался лишний раз не нажимать на колесико своих Apple Watch Series 10. Экран, который за ним прячется в watchOS 27, открывался рывками, и по нему было видно, что часы с ним просто не справляются. Apple описала свежую прошивку как набор исправлений безопасности, так что многого я от нее не ждал. А изменила она больше, чем обещано. Часы впервые начали подстраиваться под мой день, причем точнее, чем я рассчитывал.



Колесико, которое не хотелось нажимать

Новое меню приложений появилось в watchOS 27 вместо привычной сетки. Одно нажатие на Digital Crown, и вместо россыпи мелких значков на экране несколько крупных иконок. В сентябре я подробно описывал, какие плюсы и минусы нашел в watchOS 27, и этот экран тогда достался мне в списке минусов. По замыслу Apple иконки должны подбираться под привычки владельца: часы сами решают, что вам понадобится в ближайшие минуты.

На моих часах это не работало. Анимация открытия дергалась, кадры проваливались, и в момент нажатия Series 10 будто задумывалась, стоит ли вообще что-то показывать. Это не самая старая модель. Чип у нее вполне свежий, и подобные тормоза на таких часах выглядят странно. Иконки стояли намертво в одном и том же порядке, сколько бы я ни пользовался часами. Утро, вечер, тренировка, работа: набор на экране не менялся.

Поменять порядок руками тоже не выходило. Без Siri AI переставить иконки нельзя, а включать ассистента, который не понимает русскую речь, ради одного экрана смысла мало. Получался странный экран. Он вроде бы умный, но пользы от него было меньше, чем от старой сетки, где хотя бы все значки лежали на своих местах.

Обещали безопасность, а исправили анимацию

watchOS 27.2.1 вышла 9 ноября, через две недели после watchOS 27.2. В описании у Apple одна фраза: исправления ошибок и обновления безопасности. Какие именно дыры закрыли, компания пока не уточняет, а про интерфейс и вовсе ни слова. Похожая история была и с прошлым апдейтом: в watchOS 27.2 вернули список недавних приложений, хотя в официальных заметках о нем тоже ничего не было.

Так что разницу я заметил случайно. Нажал на колесико по привычке, ожидая знакомого рывка, а меню просто выехало. Плавно, без пауз и без провалов в анимации. Рывков больше нет, и с момента установки они не вернулись ни разу.

Почему Apple не стала об этом писать, понять сложно. Возможно, исправление шло прицепом к другим правкам и не считалось отдельной функцией. А может, тормоза были не у всех, и компания решила не привлекать к ним внимание. Это только догадка, но на моих Series 10 разница видна с первого нажатия.

Если хочется обсудить, как апдейт повел себя на ваших часах, заходите в наш чат в Telegram или МАКС. Мне интересно, починилось ли меню на Series 9 и Ultra так же, как у меня.

Будильник переехал в первый ряд

Вторая перемена заметнее первой. Иконки в меню наконец начали двигаться, то есть заработало то, ради чего Apple вообще затевала новый экран. И угадывают часы на удивление метко.

Будильники теперь висят на экране постоянно. Я открываю их каждый день, и часы это, похоже, запомнили. Раньше за ними приходилось лезть в общий список, теперь они встречают меня сразу после нажатия на колесико. Мелочь на бумаге, но именно такие мелочи и делают часы удобными. Пару лишних свайпов в день не замечаешь, пока они не исчезнут.

С погодой интереснее. Это приложение появляется в меню не всегда, а периодически, и время у этого вполне конкретное. Плюс-минус в одни и те же часы я выхожу на улицу, и примерно к этому моменту Apple Watch подсовывают погоду. Судя по всему, система смотрит на то, в какое время я обычно открываю приложение, и заранее ставит его повыше. Никаких настроек для этого я не трогал.

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Батарея ничего не заметила

После каждого апдейта я первым делом смотрю на заряд к вечеру. Новая прошивка любит пару дней пересчитывать что-то в фоне, и в это время часы садятся быстрее обычного. С watchOS 27.2.1 такого не было. Автономность осталась прежней, никаких просадок я не увидел ни в первый день, ни после.

Поставить апдейт можно с самих часов или с айфона. С айфона удобнее, потому что процесс видно на большом экране. Порядок действий такой:

Откройте приложение Watch на iPhone и перейдите на вкладку «Мои часы». Зайдите в раздел Основные — Обновление ПО. Поставьте Apple Watch на зарядку и убедитесь, что заряд больше 50%. Нажмите «Загрузить и установить» и не снимайте часы с зарядки до конца установки.

Без зарядки и половины батареи обновление просто не начнется, так что лучше запускать его вечером. Айфон держите рядом с часами: файл качается через него. Если вы еще не обновили и сам смартфон, у нас есть отдельный материал о том, почему важно поставить iOS 27.2.1: там закрыли дыры в iMessage, Bluetooth и AirPlay.

Пока часы стоят на зарядке, гляньте на сам кабель. Магнитные шайбы для Apple Watch перетираются у основания чаще, чем хотелось бы, а запасную недорогую зарядку в дорогу можно найти в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Кому ставить прямо сейчас

Всем, кто уже на watchOS 27. Скорость не просела, батарея держит так же, а меню приложений наконец работает так, как его задумывали. Ради одной только плавной анимации апдейт стоило бы ставить. А с иконками, которые наконец подстраиваются под владельца, watchOS 27 впервые стала такой, какой ее показывали летом.

Владельцам старых часов, которые остались на watchOS 26, этот апдейт не придет. Для Series 6, Series 7, Series 8, SE второго поколения и первой Ultra Apple параллельно выпустила watchOS 26.6.1 с исправлениями безопасности. Ее тоже стоит поставить, просто нового меню там не будет. И помните, что откатиться на прошлую версию watchOS самостоятельно нельзя, так что каждое обновление часов работает только в одну сторону. В этот раз жалеть о нем точно не придется.

Если вы, как и я, привыкли обходить колесико стороной, после обновления дайте ему второй шанс. Понажимайте его пару дней в обычном ритме и посмотрите, что часы начнут предлагать вам.