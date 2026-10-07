Apple ухудшила iPhone 18 Pro и iPhone Duo в последний момент, а вы и не знали

Если вы уже взяли iPhone 18 Pro или ждете iPhone Duo, есть одна неприятная деталь, о которой Apple на презентации промолчала. Оперативную память в характеристиках айфонов компания не указывает никогда, и о ней обычно узнают после релиза. Только в этот раз выяснилось кое-что еще: у Apple на этот счет были совсем другие планы, и от них отказались где-то на пути к магазинам. Причина, судя по всему, лежит далеко за пределами Купертино. Ниже разберем, что рассказал инсайдер, почему Apple сдала назад и стоит ли из-за этого переживать покупателям новинок. А о том, почему смартфоны становятся хуже и дороже в целом, мы писали отдельно.



Инсайдер рассказал про 16 ГБ памяти

Новость пришла из Weibo. Инсайдер под ником Instant Digital написал, что Apple изначально собиралась поставить 16 ГБ оперативной памяти во все модели линейки iPhone 18 Pro и в складной iPhone Duo. Пост совсем короткий: когда именно компания рассматривала такой объем и на каком этапе передумала, автор не уточняет. Подробностей вроде прототипов или документов тоже нет.

В итоге в магазины поехали смартфоны с 12 ГБ. Для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max это подтвердил портал MacRumors: цифра нашлась в свежей версии Xcode 27, среды разработки Apple. Для iPhone Duo данных из Xcode пока нет, но он работает на том же чипе A20 Pro, так что 12 ГБ там почти наверняка. Получается, по памяти новые прошки сравнялись с прошлогодними: у iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max тоже 12 ГБ, как и у iPhone Air. Базовому iPhone 17 досталось 8 ГБ.

Почему Apple остановилась на 12 ГБ

Самое правдоподобное объяснение — мировой дефицит памяти. Дата-центры под нейросети скупают DRAM в огромных объемах, а производители смартфонов берут чипы из того же котла. Apple тут не исключение: мы уже разбирали, как Samsung зарабатывает на каждом iPhone Duo, и модули памяти для складного айфона по данным корейского издания The Bell тоже поставляет она. Еще в марте сообщалось, что даже 12-гигабайтные модули заметно подорожали.

Следы этого дефицита видны почти везде. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple из-за стоимости памяти обсуждала более высокую стартовую цену для iPhone Duo. Аналитик Минг-Чи Куо заявлял, что нехватка DRAM заставила компанию урезать планы по выпуску техники на 2026 год. А летом Apple подняла цены на Mac, iPad и другие устройства в среднем на 23%, MacBook Air подорожал на 200 долларов.

Добавьте сюда подорожание iPhone 18 Pro. Новая прошка стартует с 1199 долларов, Pro Max — с 1299 долларов, это на 100 долларов больше прошлого поколения. Samsung и Google подняли цены на свои флагманы примерно на ту же сумму. Если бы Apple еще и добавила по 4 ГБ в каждый айфон, ценник, скорее всего, пришлось бы двигать дальше. Похоже, компания выбрала меньшее из двух зол.

Можно ли верить утечке

Тут я бы не торопился. За последние полтора года ни один аналитик цепочки поставок Apple не говорил о 16 ГБ в прошках. Минг-Чи Куо еще в апреле 2025 года прогнозировал 12 ГБ для линейки iPhone 18. Джефф Пу в январе 2026-го писал то же самое про Pro-версии и складной айфон. The Bell в марте сообщала, что Samsung будет поставлять для iPhone Duo именно 12-гигабайтные модули. Все эти прогнозы сбылись.

Читатели MacRumors в комментариях нашли и технический довод против. У A20 Pro 96-битная шина памяти, и 16 ГБ на нее ложатся не слишком удобно, в отличие от 12 ГБ. Я не инженер Apple и не берусь судить, насколько это серьезное препятствие. Но вариант, при котором Apple обсуждала такой объем на очень раннем этапе и быстро от него отказалась, выглядит правдоподобнее красивой истории про «урезанные в последний момент» айфоны.

Заметите ли вы разницу между 12 и 16 ГБ

Если коротко — в обычной жизни вряд ли. iOS очень бережно обращается с оперативной памятью, и 12 ГБ хватает, чтобы десятки приложений держались в фоне и не перезапускались при переключении. Если вы сейчас сидите на модели с 6 или 8 ГБ, разница будет заметна и без лишних гигабайт сверху. Кстати, у нас есть разбор, какие айфоны пора менять на iPhone 18 Pro, а с какими можно спокойно подождать.

Где лишняя память действительно пригодилась бы, так это нейросети на устройстве. Локальные модели Apple Intelligence живут прямо в оперативке, и чем она больше, тем крупнее модель можно запустить без обращения к серверу. Кроме того, запас памяти продлевает смартфону жизнь: через три-четыре года iOS и приложения станут тяжелее, и 16 ГБ состарились бы медленнее. Для тех, кто меняет айфон раз в пять лет, это обидно. Для тех, кто обновляется каждые два года, почти незаметно.

Обиднее всего ситуация выглядит для iPhone Duo. На большом внутреннем экране две программы рядом и работа с Apple Pencil — как раз тот сценарий, где запас памяти не помешал бы. Но и здесь 12 ГБ — это столько же, сколько у самой дорогой прошки, так что тормозить складной айфон не должен.

Что это значит для покупателей iPhone Duo

Предзаказ на iPhone Duo откроется 16 октября, в продаже он появится 23 октября. Гурман пишет, что часть подорожавшей памяти Apple взяла на себя, чтобы удержать вход на отметке 2000 долларов, а разницу добирает на старших версиях. Так что за дефицит DRAM больше всех заплатят те, кто берет максимальный объем накопителя.

В России официально iPhone Duo продаваться не будет, его привезут серым и параллельным импортом. Ориентироваться на американскую цену не стоит: первые недели продавцы обычно накручивают сверху заметную наценку, а цены выравниваются только через месяц-другой. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, туда мы выложим реальные цены на складной айфон, как только он доберется до российских магазинов.

Если же вы уже ходите с iPhone 18 Pro и думаете, чувствуется ли нехватка памяти в ваших сценариях, приходите обсудить это в наш чат в Telegram или МАКС. А тем, кто ждет iPhone Duo, заранее понадобится защитный чехол для складной конструкции: недорогие варианты к новым айфонам мы выкладываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Так урезала ли Apple память в новых айфонах? Формально 16 ГБ никто не обещал, а 12 ГБ предсказывали задолго до анонса. Но если инсайдер прав, дефицит памяти впервые так открыто повлиял не только на цену айфона, но и на его начинку. И вряд ли в последний раз: по прогнозам, нехватка DRAM продлится как минимум до 2027 года, а значит, тот же вопрос встанет и перед iPhone 19.