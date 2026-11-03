Apple продает айфоны как никогда раньше. Но новый глава компании предупредил о проблемах

Если вы собирались купить новый айфон, Mac или iPad до Нового года, свежий отчет Apple касается вас куда больше, чем инвесторов. Компания снова отчиталась о рекорде, и по цифрам все выглядит прекрасно. Только на звонке с аналитиками новый глава Apple Джон Тернус произнес пару фраз, от которых покупателям станет неуютно, а один прямой вопрос руководство аккуратно обошло. Ниже разберем, сколько заработала Apple, когда можно будет спокойно купить iPhone Duo и чего ждать от цен в ближайшие месяцы. А для сравнения можно вспомнить, как выглядел летний отчет Apple.



Первый отчет Тернуса вышел лучше прогнозов

За четвертый финансовый квартал 2026 года, то есть за июль, август и сентябрь, Apple заработала 114,5 млрд долларов. Год назад было 102,5 млрд, так что рост составил 12%. Это лучший сентябрьский квартал в истории компании. Летом Apple сама обещала примерно от 111,7 до 113,7 млрд, аналитики рассчитывали на 113,3 млрд. Верхнюю планку перепрыгнули.

Для Джона Тернуса это первый звонок с аналитиками в роли CEO: Тим Кук передал ему пост 1 сентября. Начал он ожидаемо бодро, с рекорда. Вот главные цифры из официального релиза Apple:

Выручка — 114,5 млрд долларов (+12%)

Чистая прибыль — 30,7 млрд долларов (год назад 27,5 млрд)

Прибыль на акцию — 2,10 доллара (+14%, аналитики ждали 1,99)

Валовая маржа — 47,9%

Выручка за весь 2026 финансовый год — 478,8 млрд долларов (+15%)

В этих цифрах есть мелочь, которую легко проскочить глазами. Около одного процентного пункта маржи и 5 центов прибыли на акцию Apple получила за счет возврата пошлин. То есть часть красивых цифр нарисовали не продажи, а разовый подарок от таможни.

Mac взлетел, iPad и часы просели

Главным мотором снова стал iPhone: 57,6 млрд долларов и плюс 17% к прошлому году. Учтите, что iPhone Duo сюда еще не попал. Складной айфон поступил в продажу 23 октября, уже после закрытия квартала, так что его первые деньги мы увидим только в январском отчете. Весь этот рост собрали обычные айфоны, без складной новинки.

Самый резкий рывок показал Mac: 10,8 млрд и плюс 24% за год. Весной компьютеров не хватало, теперь Apple явно отгрузила все, что задолжала. Сервисы принесли 31,6 млрд (+10%) и в очередной раз обновили абсолютный рекорд. А вот iPad откатился на 10% до 6,2 млрд, носимые устройства и аксессуары потеряли 8% и остановились на 8,3 млрд. Причин Apple не называла, но я подозреваю простое: планшеты сейчас покупают реже, потому что ждут обновления линейки.

По регионам удивил Китай: плюс 21%. На рынке, где Apple еще недавно теряла позиции, это неожиданно много. Европа прибавила 11,5%, Америка 10,2%, а Япония оказалась единственной в минусе (-1,4%).

На декабрьский квартал Apple дает прогноз роста выручки на 7-10%. Если так и выйдет, это будет самый доходный квартал за всю историю компании. Звучит прекрасно. Но в том же прогнозе есть строчка, которая все портит: маржа упадет с 47,9% до 45-46%. Почему, станет ясно чуть ниже.

iPhone Duo не хватает, и когда это закончится, не знает даже Тернус

Цены на складной айфон в России уже успели упасть, но в официальных магазинах Apple картина обратная. После отчета Тернус сказал Reuters, что Duo в дефиците прямо сейчас, а когда спрос и предложение сравняются, компания предсказать не может. Никаких «к праздникам» или «через пару недель». Просто не знаем.

Масштаб хорошо видно по срокам доставки. Если оформить заказ на сайте Apple 2 ноября, ждать придется до января. Для онлайн-брони в магазинах свободных устройств почти нет, а еще в середине октября сотрудникам рекомендовали отговаривать покупателей без предзаказа от похода в магазин в день старта. Тернус уверяет, что производство разгоняется и компания старается отправлять смартфоны как можно быстрее. Конкретных цифр (сколько Duo собрали и продали) Apple не раскрывает.

Отдельно глава Apple коснулся проблемы с внутренним экраном. По его словам, из-за дисплея вернули «очень небольшой процент» устройств, и всем таким покупателям меняют смартфон. Неделей раньше Apple признала, что у части Duo есть проблема с внутренним экраном, и попросила владельцев обращаться в AppleCare. Владельцы при этом жаловались на трещины вдоль шарнира, которые выглядят как полоска ярких пикселей. Один покупатель из Австралии рассказал, что его экран треснул меньше чем через 20 открытий.

Если вы ждете Duo по нормальной цене или хотите узнать, чем закончится история с экранами, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: новости о поставках и прошивках с исправлениями там появляются в тот же день.

Память дорожает, а про новые цены Apple молчит

Осенью Apple в последний момент урезала память у iPhone 18 Pro и Duo, и после этого звонка решение выглядит еще понятнее. Тернус, как пишет MacRumors, назвал нынешний рост цен на память беспрецедентным. В сентябрьском квартале она уже подорожала, в декабрьском будет хуже, а дальше, по его словам, цены на закупки памяти продолжат расти.

Пока Apple держится на старых запасах: память закупали заранее, когда она стоила дешевле. Плюс компания выбила скидки на часть других комплектующих, а в июне и сентябре уже подняла цены на iPad, Mac и iPhone. Но Тернус сам признал, что выгода от заранее купленной памяти со временем будет сходить на нет.

Насколько серьезно Apple готовится, видно по балансу. Складские запасы выросли больше чем вдвое за год, до 14,5 млрд долларов. Обязательства по закупкам у производителей только с июня по сентябрь подскочили на 33 млрд. Проще говоря, Apple скупает чипы впрок, пока они не подорожали еще сильнее. Добавьте сюда затраты на облачную Siri AI, и становится ясно, откуда взялось падение маржи в прогнозе.

По покупателям это ударит раньше, чем по ценникам. В декабрьском квартале из-за нехватки памяти будет ограничено предложение Mac и iPad. После рекордного роста Mac это неприятный разворот: тем, кто присматривает новый MacBook к праздникам, может просто не хватить нужной конфигурации.

И вот тут логично спросить, что будет с ценами. Самый важный для покупателей момент случился в конце звонка. Аналитик прямо спросил, будут ли цены расти снова. Вопрос взял операционный директор Сабих Хан и ушел от прямого ответа. Ни «да», ни «нет».

Финансовый директор Кеван Парех добавил, что прошлые повышения Apple делала «неохотно» и старается найти баланс между краткосрочными и долгосрочными интересами. По его словам, компания с этим «хорошо справляется». Если перевести с языка финансистов, Apple не исключает новых повышений, но и не хочет пугать покупателей заранее. Я бы на таком месте тоже не стал ничего обещать.

Для нас в России это важно, хоть официально Apple здесь ничего не продает. Серый импорт идет по зарубежным ценам, и любое повышение в США или Европе через пару недель доезжает до наших магазинов. Если конкретная модель нужна прямо сейчас и цена вас устраивает, тянуть с покупкой смысла мало. А вот гнаться за Duo в первые недели, когда его не хватает даже в Apple Store, я бы не стал.

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Так что рекорд у Apple настоящий, но радоваться ему могут в первую очередь акционеры. Покупателю в ближайшие месяцы светят очереди за Duo, нехватка Mac и iPad и цены, которые компания не готова обещать держать. Следующий отчет ждем в конце января, и тогда станет видно, сколько Duo Apple смогла продать за праздники.