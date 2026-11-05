iPhone 18 Pro и Pro Max появились на АлиЭкспресс. Я посчитал реальную цену и удивился

Слово «айфон» рядом с АлиЭкспресс долго вызывало подозрения: то копия с чужим логотипом, то коробка без телефона внутри. Теперь на площадке спокойно продают iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а ценник с плашкой «Скидка дня» выглядит так, будто магазинам на Авито пора сворачиваться. Я открыл обе карточки и пересчитал все, что добавится к цене до оплаты. С самим смартфоном вопросов почти нет, а вот в карточке есть строчка, которую легко пропустить. Ниже разберем, что за айфоны там продают, сколько они стоят на самом деле и кому такой заказ все-таки может подойти.



Это те же прошки, что продают на Авито

Обе модели продает гонконгский магазин HK CYD Digital Store. Для вас это обычная покупка через интернет: пошлину вы платите как за любую посылку из-за границы, но официальным ввозом такой айфон не становится. Поэтому, когда айфоны начнут отключать по IMEI, номер такого смартфона придется регистрировать на Госуслугах самому. Продавец из Гонконга сделать это за вас не сможет. Требования Минцифры пока только обсуждаются, но держать это в голове стоит уже сейчас.

Внутри обычные новые айфоны: 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной, процессор A20 Pro и основная камера на 48 Мп. Экран OLED с частотой 120 Гц, у Pro он на 6,3 дюйма, у Pro Max на 6,9 дюйма. Батарея, по данным продавца, 4056 и 5391 мА·ч соответственно. В карточках есть несколько цветов, я смотрел бордовые.

Для России важнее другое. Это версия с физическим слотом под SIM и eSIM, так что переводить номер на электронную симку не придется. Еще в сентябре за такой вариант на Авито просили сверху около 10 тысяч рублей, сейчас эта доплата почти исчезла, но сам факт приятный.

Смартфоны оригинальные, и по железу здесь не будет никакой разницы с айфоном из магазина. Но серийный номер после получения я бы все равно пробил на сайте Apple: там видно, новый ли аппарат и не активировал ли его кто-то до вас. Если цифры не сходятся с коробкой, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, вместе решим, что делать с такой посылкой.

С купоном цена почти догоняет Авито

Сейчас iPhone 18 Pro в карточке стоит 115 520 рублей, а Pro Max 142 820 рублей. Для ориентира: недавно мы сравнивали цены на iPhone 18 Pro в России и США. Apple продает Pro Max за 1299 долларов без налога, по курсу ЦБ на начало ноября это примерно 104 650 рублей. Так что без купона предложение на Али выглядит откровенно дорогим.

Ситуацию меняют купоны продавца: для Pro это минус 10,7 тысячи рублей, для Pro Max почти 23 тысячи. Порог у обоих купонов ниже цены самого смартфона, так что докладывать в корзину ничего не нужно. С купоном Pro обходится в 104 790 рублей, Pro Max в 119 890 рублей.

На этом месте я почти поверил, что АлиЭкспресс снова всех обошел. Pro Max дешевле 120 тысяч, да еще с бесплатной доставкой, перед распродажей 11.11 выглядит как находка. Только под ценой есть продолжение, набранное мелким серым шрифтом.

Пошлина съедает все, что дал купон

Эта строчка называется «Таможенная пошлина»: около 15 860 рублей для Pro и около 20 120 рублей для Pro Max. Это не комиссия магазина, а общее правило для посылок из-за границы. Без сборов можно получить покупку до 200 евро, а с суммы сверх лимита берут 15% пошлины. Весной мы писали, что на зарубежные посылки введут НДС, и если поправки примут, с 2027 года к этой строчке добавится еще одна.

Плюс у пошлины один: ее видно заранее, еще до корзины. Минус в том, что купон она почти целиком перекрывает. У Pro скидка 10,7 тысячи, а пошлина 15,9 тысячи, то есть вы в минусе еще до того, как посчитали конкурентов. Я свел итоговые суммы в одну таблицу и поставил рядом то, что предлагают в России. Все цены за версию на 256 ГБ.

Где и как iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max АлиЭкспресс с купоном 104 790 рублей 119 890 рублей Таможенная пошлина 15 860 рублей 20 120 рублей АлиЭкспресс итого 120 650 рублей 140 010 рублей Авито, минимум на 2 ноября 98 990 рублей 109 990 рублей США без налога, 2 ноября 96 590 рублей 104 650 рублей Переплата на Али к Авито 21 660 рублей 30 020 рублей

Картина совсем не в пользу АлиЭкспресс. За Pro Max вы отдадите на 30 тысяч больше, чем у самого дешевого продавца на Авито, и при этом еще две недели будете ждать посылку. На эту разницу можно взять хорошие наушники, зарядку и чехол.

Даже Озон с похожей схемой выходит дешевле. iPhone 18 Pro там стоит 98 970 рублей с Ozon Картой, телефон едет из Дубая, и с таможенным платежом около 13 640 рублей получается примерно 112 610 рублей. Это на 8 тысяч меньше, чем на Али. Цены на Авито и Озоне взяты из нашего замера 2 ноября, и вряд ли за три дня они подскочили на 20 тысяч. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: если к 11.11 продавец уронит цену сильнее, мы пересчитаем все заново.

Переплата за посылку из Гонконга

Подвоха с самим телефоном здесь нет: это оригинальный iPhone 18 Pro или Pro Max, который через пару недель окажется у вас в руках. Проблема в арифметике. Доставку мне в Новосибирск обещают 19-23 ноября в пункт выдачи, а на Авито тот же айфон можно забрать в день покупки, да еще и дешевле.

Смущает и гарантия. На странице товара есть защита покупателя: если посылку не получите в течение 75 дней после отправки, деньги вернут. Про обслуживание самого смартфона ни слова, а некоторые магазины на Авито хотя бы обещают свои 12 месяцев (где именно их будут чинить, правда, лучше уточнять заранее). И не забудьте про IMEI: когда новые правила заработают, регистрировать его придется самому.

Я бы смотрел на эти карточки только в двух случаях. Первый: вы ждете распродажу 11.11 и готовы следить, опустится ли цена вместе с купонами и баллами заметно ниже нынешней. Второй: в вашем городе адекватных продавцов нет, а дорога за айфоном в другой регион обойдется дороже переплаты. Во всех остальных случаях выгоднее взять смартфон на Авито или Озоне.

А вот мелочь к новой прошке на Али заказывать как раз выгодно: на посылки дешевле 200 евро пошлина не начисляется. Чехлы и защитные стекла для iPhone 18 Pro время от времени попадают в «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Если же решили заказывать сам айфон, перед оплатой не забудьте нажать на купон продавца, иначе цена будет выше на 10-23 тысячи рублей. Младшая прошка с экраном 6,3 дюйма удобнее в руке, и переплата за нее на Али получается меньше.

Купить iPhone 18 Pro

Если нужен большой экран и батарея на 5391 мА·ч, смотрите на Pro Max. Только учтите, что и пошлина у старшей модели заметно выше.

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