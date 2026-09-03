10 хайповых гаджетов из рилсов и тиктоков, которые хочется купить себе домой

Открываешь вечером рилсы, чтобы просто выдохнуть после дня, а лента будто сговорилась: одни и те же гаджеты мелькают в каждом втором ролике. То у блогера на столе, то в чьих-то сторис, то в тиктоке с чужой кухни. Мы и сами так залипаем, примерно как в тот вечер, когда разбирались, что за новое приложение Яндекс Плюс на Айфоне. В общем, собрали десять таких навязчивых штук и честно прикинули, стоит ли нести за ними деньги.



ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТУДА ПОПАДАЮТ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ТОВАРЫ

Фотоаппарат моментальной печати как Полароид

Фото в телефоне тысячи, а на стене ни одного, и на этом контрасте фотик Instax снова взлетел в ленте. В рилсах постоянно один и тот же кадр: навёл, щёлкнул, и из камеры выползает готовая карточка. Mini SE предельно простой: автоматика сама ловит свет, а у объектива есть зеркальце для селфи. Позови друзей и раздай каждому по фото на память прямо с вечеринки. Снимки карманного формата, влезают в кошелёк и не боятся севшего смартфона.

Цена: 7400 ₽

Fujifilm Instax Mini SE

Карманный фотопринтер, который печатает снимки с телефона без чернил

Если Instax снимает сам, то этот мини-принтер работает в паре со смартфоном. Выбираешь кадр в приложении, отправляешь на печать, и принтер молча выдаёт снимок без единой капли чернил: картинка запекается прямо в бумагу. Отсюда и вирусные ролики, где из коробочки одна за другой выезжают фотографии под мягкий гул. Печатай стикеры, коллажи и мемы для друзей хоть каждый вечер: у меня, кстати, такой стикер уже на ноуте. Устройство помещается в ладонь, заряжается по USB и кидается в рюкзак без лишнего веса и путающихся проводов.

Цена: 6800 ₽

Карманный принтер Xiaomi

Магнитный повербанк на 20 Вт для быстрой зарядки в кармане

На фоне кирпичей на 30000 мАч этот магнитный повербанк выглядит скромно, потому его и суют в кадр ролики про минимализм и лёгкие сумки. Мощности Power Delivery на 20 Вт хватает, чтобы шустро подкинуть заряд Айфону или наушникам, а корпус тонкий настолько, что забываешь про него в кармане куртки. Бери в дорогу без раздумий: разъёмы USB-C и USB-A на месте, так что подключишь сразу пару устройств без переходников и лишней возни.

Цена: 2700 ₽

Повербанк UGREEN с MagSafe

Неоновая вывеска с вашим именем на стену

Загляни в любой домашний влог, и на стене за спиной почти наверняка мягко светится неоновая вывеска. Гибкий силиконовый шнур повторяет любую надпись: имя, короткую фразу, сердечко, а свечение ровное и не режет глаз, как старые газовые трубки. Присылаешь свой макет, вешаешь над кроватью или в рабочем углу, и кадр сразу играет иначе. Питание от розетки или USB, а яркость на большинстве моделей крутится под настроение.

Цена: от 2160 ₽

Персонализированная неоновая вывеска

Подставка для ноутбука, чтобы не горбиться над столом

Ролики про идеальное рабочее место не обходятся без подставки: ноутбук приподнят, спина ровная, на столе порядок. Подставка из алюминия держит вес уверенно, не шатается и заодно работает радиатором, отводя тепло от днища, из-за чего кулеры шумят тише. Складывается плоско, помещается в сумку и раскладывается за пару секунд где угодно. Резиновые накладки держат корпус крепко и не оставляют царапин, а провода прячутся в аккуратный паз у основания.

Цена: 1440 ₽

UGREEN Подставка для ноутбука алюминиевая

Портативная колонка в стиле рации

Дизайн под военно-полевую рацию делает своё: эту блютуз-колонку хочется вертеть в руках и снимать со всех сторон, оттого она и мелькает в роликах про эстетику. Металлический корпус, кожаный ремешок и защита от брызг намекают, что берут её в поход, а не пылиться на полке. Звук для такого размера удивляет плотностью. Кинь её в рюкзак и устрой музыку хоть на берегу реки. А если тащишься по винтажной технике, глянь нашу подборку гаджетов в стиле Макинтоша 1984 года: та же ностальгическая волна.

Цена: 6590 ₽

MUZEN Wild Портативная беспроводная колонка

Лава-лампа с плывущими каплями воска для уютного вечера

Казалось бы, привет из семидесятых, но в рилсах про уютные комнаты лава-лампа всплывает снова и снова. Разноцветные капли воска лениво ползут вверх-вниз, и оторваться почти невозможно, особенно под спокойную музыку перед сном. Свет мягкий, тёплый, отлично работает ночником. Поставь на тумбочку и залипай на живой картинке вместо бесконечной ленты. А если всё же тянет в телефон, полистай лучше подборку каналов в мессенджере МАКС. Прогревается лампа минут за сорок, зато потом крутит свою медленную магию часами.

Цена: 2700 ₽

Лава лампа

Лазерный дальномер для дома и ремонта

Ремонтные блоги распробовали лазерный дальномер давно, а теперь он попадается у всех. Наводишь красную точку на стену, жмёшь кнопку, и на экране готовое расстояние, до ста метров без помощника и без растянутой рулетки. Считает площадь, объём и длину по кускам, если комната в новостройке кривая. Замерь мебель перед покупкой и не гадай, влезет ли шкаф в угол. Прибор помещается в ладонь, работает от батареек и выручает не только на стройке, но и при обычной перестановке дома.

Цена: 1240 ₽

Лазерный дальномер

USB-проектор звёздного неба, который превращает потолок в галактику

Эстетичные ночные ролики без этого проектора почти не обходятся: щёлк, и по стенам плывут звёзды с туманностями всех оттенков. Питается от обычного USB, так что воткнуть можно в повербанк, ноутбук или адаптер, а угол наклона крутится, чтобы поймать нужный участок комнаты. Многие модели меняют цвета и скорость движения. Устрой себе домашний планетарий, не вставая с кровати: порадуй себя и любимку. Вещь копеечная, а эффект почти волшебный: вечерние посиделки с друзьями сразу превращаются в маленькое космическое приключение под правильную музыку.

Цена: 1755 ₽

Проектор «Звездное небо»

Силиконовая маска для домашнего ухода за лицом

Кадр, где человек сидит в светящейся маске, давно стал символом ухода за собой в соцсетях. Мягкий силикон повторяет форму лица, а разные цвета работают каждый по-своему: красный принято связывать с тонусом кожи, синий с борьбой против высыпаний. Надел на десять минут, полистал ленту, снял, и заодно готов кадр для сторис. Добавь пару минут свечения в вечерний уход и посмотри на результат сам. Маска гибкая, не давит, заряжается по кабелю и работает без проводов, так что двигаться по квартире реально.

Цена: 2530 ₽

Силиконовая светодиодная маска для лица

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID: Kra2449mN&