10 хайповых гаджетов из рилсов и тиктоков, которые хочется купить себе домой

Иван Герасимов

Открываешь вечером рилсы, чтобы просто выдохнуть после дня, а лента будто сговорилась: одни и те же гаджеты мелькают в каждом втором ролике. То у блогера на столе, то в чьих-то сторис, то в тиктоке с чужой кухни. Мы и сами так залипаем, примерно как в тот вечер, когда разбирались, что за новое приложение Яндекс Плюс на Айфоне. В общем, собрали десять таких навязчивых штук и честно прикинули, стоит ли нести за ними деньги.

Собрали для вас топчик, который регулярно попадается в соцсетях. Фото.

Собрали для вас топчик, который регулярно попадается в соцсетях

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Фотоаппарат моментальной печати как Полароид

Фотоаппарат моментальной печати как Полароид. Instax — реально топовая вещь, покруче любой камеры смартфона. Фото.

Instax — реально топовая вещь, покруче любой камеры смартфона

Фото в телефоне тысячи, а на стене ни одного, и на этом контрасте фотик Instax снова взлетел в ленте. В рилсах постоянно один и тот же кадр: навёл, щёлкнул, и из камеры выползает готовая карточка. Mini SE предельно простой: автоматика сама ловит свет, а у объектива есть зеркальце для селфи. Позови друзей и раздай каждому по фото на память прямо с вечеринки. Снимки карманного формата, влезают в кошелёк и не боятся севшего смартфона.

Цена: 7400 ₽

Fujifilm Instax Mini SE

Карманный фотопринтер, который печатает снимки с телефона без чернил

Карманный фотопринтер, который печатает снимки с телефона без чернил. Если есть под рукой телефон, то принтер Xiaomi будет актуален!. Фото.

Если есть под рукой телефон, то принтер Xiaomi будет актуален!

Если Instax снимает сам, то этот мини-принтер работает в паре со смартфоном. Выбираешь кадр в приложении, отправляешь на печать, и принтер молча выдаёт снимок без единой капли чернил: картинка запекается прямо в бумагу. Отсюда и вирусные ролики, где из коробочки одна за другой выезжают фотографии под мягкий гул. Печатай стикеры, коллажи и мемы для друзей хоть каждый вечер: у меня, кстати, такой стикер уже на ноуте. Устройство помещается в ладонь, заряжается по USB и кидается в рюкзак без лишнего веса и путающихся проводов.

Цена: 6800 ₽

Карманный принтер Xiaomi

Магнитный повербанк на 20 Вт для быстрой зарядки в кармане

Магнитный повербанк на 20 Вт для быстрой зарядки в кармане. Куда ни плюнь — у всех в роликах есть беспроводной повербанк. Фото.

Куда ни плюнь — у всех в роликах есть беспроводной повербанк

На фоне кирпичей на 30000 мАч этот магнитный повербанк выглядит скромно, потому его и суют в кадр ролики про минимализм и лёгкие сумки. Мощности Power Delivery на 20 Вт хватает, чтобы шустро подкинуть заряд Айфону или наушникам, а корпус тонкий настолько, что забываешь про него в кармане куртки. Бери в дорогу без раздумий: разъёмы USB-C и USB-A на месте, так что подключишь сразу пару устройств без переходников и лишней возни.

Цена: 2700 ₽

Повербанк UGREEN с MagSafe

Неоновая вывеска с вашим именем на стену

Неоновая вывеска с вашим именем на стену. Неоновая вывеска — пожалуй, самая лучшая и недорогая реклама. Фото.

Неоновая вывеска — пожалуй, самая лучшая и недорогая реклама

Загляни в любой домашний влог, и на стене за спиной почти наверняка мягко светится неоновая вывеска. Гибкий силиконовый шнур повторяет любую надпись: имя, короткую фразу, сердечко, а свечение ровное и не режет глаз, как старые газовые трубки. Присылаешь свой макет, вешаешь над кроватью или в рабочем углу, и кадр сразу играет иначе. Питание от розетки или USB, а яркость на большинстве моделей крутится под настроение.

Цена: от 2160 ₽

Персонализированная неоновая вывеска

Подставка для ноутбука, чтобы не горбиться над столом

Подставка для ноутбука, чтобы не горбиться над столом. Подставка не только делает лучше обзор, но и улучшает охлаждение. Фото.

Подставка не только делает лучше обзор, но и улучшает охлаждение

Ролики про идеальное рабочее место не обходятся без подставки: ноутбук приподнят, спина ровная, на столе порядок. Подставка из алюминия держит вес уверенно, не шатается и заодно работает радиатором, отводя тепло от днища, из-за чего кулеры шумят тише. Складывается плоско, помещается в сумку и раскладывается за пару секунд где угодно. Резиновые накладки держат корпус крепко и не оставляют царапин, а провода прячутся в аккуратный паз у основания.

Цена: 1440 ₽

UGREEN Подставка для ноутбука алюминиевая

Портативная колонка в стиле рации

Портативная колонка в стиле рации. В каждом видео попадается ретро-колонка. Теперь такая может быть и у вас. Фото.

В каждом видео попадается ретро-колонка. Теперь такая может быть и у вас

Дизайн под военно-полевую рацию делает своё: эту блютуз-колонку хочется вертеть в руках и снимать со всех сторон, оттого она и мелькает в роликах про эстетику. Металлический корпус, кожаный ремешок и защита от брызг намекают, что берут её в поход, а не пылиться на полке. Звук для такого размера удивляет плотностью. Кинь её в рюкзак и устрой музыку хоть на берегу реки. А если тащишься по винтажной технике, глянь нашу подборку гаджетов в стиле Макинтоша 1984 года: та же ностальгическая волна.

Цена: 6590 ₽

MUZEN Wild Портативная беспроводная колонка

Лава-лампа с плывущими каплями воска для уютного вечера

Лава-лампа с плывущими каплями воска для уютного вечера. Лава-лампа — мастхэв даже в 2026 году. Фото.

Лава-лампа — мастхэв даже в 2026 году

Казалось бы, привет из семидесятых, но в рилсах про уютные комнаты лава-лампа всплывает снова и снова. Разноцветные капли воска лениво ползут вверх-вниз, и оторваться почти невозможно, особенно под спокойную музыку перед сном. Свет мягкий, тёплый, отлично работает ночником. Поставь на тумбочку и залипай на живой картинке вместо бесконечной ленты. А если всё же тянет в телефон, полистай лучше подборку каналов в мессенджере МАКС. Прогревается лампа минут за сорок, зато потом крутит свою медленную магию часами.

Цена: 2700 ₽

Лава лампа

Лазерный дальномер для дома и ремонта

Лазерный дальномер для дома и ремонта. Дальномер есть в каждом тиктоке про обустройство квартиры. Фото.

Дальномер есть в каждом тиктоке про обустройство квартиры

Ремонтные блоги распробовали лазерный дальномер давно, а теперь он попадается у всех. Наводишь красную точку на стену, жмёшь кнопку, и на экране готовое расстояние, до ста метров без помощника и без растянутой рулетки. Считает площадь, объём и длину по кускам, если комната в новостройке кривая. Замерь мебель перед покупкой и не гадай, влезет ли шкаф в угол. Прибор помещается в ладонь, работает от батареек и выручает не только на стройке, но и при обычной перестановке дома.

Цена: 1240 ₽

Лазерный дальномер

USB-проектор звёздного неба, который превращает потолок в галактику

USB-проектор звёздного неба, который превращает потолок в галактику. Прикольный проектор, который рекомендуют купить во многих роликах. Фото.

Прикольный проектор, который рекомендуют купить во многих роликах

Эстетичные ночные ролики без этого проектора почти не обходятся: щёлк, и по стенам плывут звёзды с туманностями всех оттенков. Питается от обычного USB, так что воткнуть можно в повербанк, ноутбук или адаптер, а угол наклона крутится, чтобы поймать нужный участок комнаты. Многие модели меняют цвета и скорость движения. Устрой себе домашний планетарий, не вставая с кровати: порадуй себя и любимку. Вещь копеечная, а эффект почти волшебный: вечерние посиделки с друзьями сразу превращаются в маленькое космическое приключение под правильную музыку.

Цена: 1755 ₽

Проектор «Звездное небо»

Силиконовая маска для домашнего ухода за лицом

Силиконовая маска для домашнего ухода за лицом. Хайповая маска для сохранения молодости кожи. Фото.

Хайповая маска для сохранения молодости кожи

Кадр, где человек сидит в светящейся маске, давно стал символом ухода за собой в соцсетях. Мягкий силикон повторяет форму лица, а разные цвета работают каждый по-своему: красный принято связывать с тонусом кожи, синий с борьбой против высыпаний. Надел на десять минут, полистал ленту, снял, и заодно готов кадр для сторис. Добавь пару минут свечения в вечерний уход и посмотри на результат сам. Маска гибкая, не давит, заряжается по кабелю и работает без проводов, так что двигаться по квартире реально.

Цена: 2530 ₽

Силиконовая светодиодная маска для лица

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