10 вайбовых и полезных MagSafe-аксессуаров для iPhone, от которых я реально кайфую

MagSafe — штука гениальная, но большинство аксессуаров для него выглядят одинаково: белая шайба, чёрная шайба, шайба побольше. Скучно. А ведь магнитное крепление — это целая платформа: на неё можно повесить SSD, превратить зарядку в арт-объект или сделать из iPhone полноценную камеру с ручкой. Я собрал десять MagSafe-аксессуаров, которые не стыдно поставить на стол и показать гостям, ведь это крутые штуки не от Apple. Тут не рейтинг по мощности ватт — тут подборка по дизайну и идее.



❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ВСЁ ПРО APPLE И НЕ ТОЛЬКО

Повербанк-пейджер TROZK BB Beeper: гаджет из 90-х с зарядкой на борту

Звучит как безумие, согласен: повербанк, замаскированный под пейджер из 90-х. Но TROZK BB Beeper — это не просто шутка для Instagram. Внутри 10 000 мАч, зарядка по USB-C на 30 Вт (PD) и USB-A на 22,5 Вт — хватит, чтобы быстро подкормить iPhone. Монохромный ЖК-экран рабочий: показывает заряд, время и пиксельные анимации. Отправлять друг другу сообщения через такой пейджер, конечно, не выйдет, но у нас же есть МАКС, верно?

Дизайн получил награду MUSE Design Gold, и это видно по деталям: кнопки с приятным ходом, корпус с текстурой, даже упаковка стилизована. Функционально — нормальный повербанк с быстрой зарядкой. Эмоционально — вещь, которую хочется показать.

Цена: 4889 рублей

Купить TROZK BB Beeper

Беспроводная зарядка в виде винилового проигрывателя для iPhone и AirPods

Есть зарядки, которые прячут за монитор. А есть такие, которые ставят на видное место, потому что они красивее половины декора в комнате. Керамическая зарядка PANDAER 2-в-1 — как раз из вторых. Сверху — диск, стилизованный под виниловую пластинку, на наклонной оранжевой подставке. iPhone ложится на него как на мини-мольберт. Рядом — отдельная площадка для AirPods. Корпус — керамика, не пластик, и это чувствуется по весу и тактильно.

Мощность — 15 Вт, этого хватает для стандартной беспроводной зарядки iPhone. Быстрее не будет, но для прикроватной тумбочки быстрее и не нужно — телефон лежит всю ночь. Тут главное — это вещь, на которую приятно смотреть. Дочь, увидев её на фото, спросила: «Пап, это колонка?» Нет, но я понимаю, почему она так подумала.

Цена: 7418 рублей

Купить зарядку

Вращающаяся зарядка-подставка Ulanzi MagiVol под монитор

Режим StandBy в iOS превращает iPhone в настольные часы, но для этого нужна зарядка, которая держит телефон горизонтально. Обычная шайба так не умеет, а Ulanzi MagiVol — умеет. Это магнитная подставка, но не обычная. Она крепится под монитор и фиксирует iPhone вертикально или горизонтально. Приклеили на MagSafe, повернули — готово. Для видеозвонков, StandBy, просмотра рецептов на кухне — сценариев масса. А видите кружок сбоку? Это крутилка для управления воспроизведением музыки.

Вообще, Ulanzi — бренд, который делает очень классные аксессуары, и это чувствуется в продуманности конструкции. Шарнир плотный, iPhone не болтается. Если снимаете тайм-лапсы или ведёте стримы с телефона, подставка легко заменит лёгкий штатив. А в остальное время просто стоит на столе и выглядит уместно рядом с Mac. Вот тут показываю на видео, как оно всё работает.

Цена: 4600 рублей

Купить подставку

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ — ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS

Магнитная ручка для iPhone, которая складывается в подставку

Снимать видео на iPhone одной рукой — занятие не для слабонервных. Телефон скользит, пальцы устают, а на длинных дублях рука начинает дрожать. Ulanzi MA35 решает проблему элегантно: это магнитная ручка, которая примагничивается к задней крышке через MagSafe и превращает iPhone в подобие компактной камеры. Хват становится уверенным, можно снимать хоть десять минут подряд без тряски.

Но самый приятный момент — ручка складывается в подставку. Отсняли материал, поставили iPhone на стол под удобным углом, пересмотрели. Никаких дополнительных аксессуаров. Весит она немного, в карман куртки влезает. Для тех, кто снимает контент на iPhone и устал от громоздких клеток и риг, — это ровно тот уровень «достаточно», который нужен.

Цена: 1052 рублей

Купить ручку

Магнитный SSD от SanDisk: внешний диск, который магнитится к iPhone

Бывает, снимаешь видео в 4K ProRes, и через двадцать минут iPhone говорит, что память закончилась. Apple разрешила запись на внешние накопители, и SanDisk сделал из этого конфетку. SanDisk Creator Phone SSD E62C — это внешний SSD на 1–2 ТБ, который примагничивается к задней крышке iPhone через MagSafe и подключается по USB-C. Видео пишется сразу на диск, минуя встроенную память.

Для обычного пользователя это, конечно, перебор. Но если вы снимаете много — свадьбы, репортажи, влоги — это меняет правила игры. Никаких ноутбуков в поле, никакого «подождите, я скину файлы». Диск маленький, держится на магнитах крепко, а скорости SSD хватает для любого битрейта. У оригинального накопителя SanDisk в российских магазинах ценник заметно выше, так что AliExpress тут экономит ощутимо.

Цена: 16151 рублей

Купить SSD

Повербанк Aulumu M10 со встроенными кабелями вместо клубка проводов

Классическая проблема повербанков, как я уже отмечал, — кабель. Либо ты вечно забываешь его дома, либо он запутывается в рюкзаке среди всего остального. Aulumu подошли к вопросу радикально: у Aulumu M10 кабели встроены прямо в корпус и выдвигаются по мере необходимости. Нужен USB-C — вытянул. Не нужен — убрал обратно. Плюс магнитное крепление MagSafe, то есть для iPhone можно вообще без проводов.

Ёмкость — 10 000 мАч, что для MagSafe-повербанка весьма прилично: хватит зарядить iPhone 16 почти два раза. Да, за эту продуманность приходится платить — Aulumu не из дешёвых. Но если посчитать, сколько кабелей я потерял и купил заново, окупаемость у этой штуки вполне реальная.

Цена: 9389 рублей

Купить повербанк

Зарядная станция в форме Cybertruck для iPhone, Apple Watch и AirPods

Окей, давайте честно: это не самая серьёзная зарядка в подборке. Но именно поэтому она тут. Зарядная станция в форме Cybertruck — это 3-в-1 для iPhone, Apple Watch и AirPods, выполненная в виде того самого угловатого пикапа Tesla. iPhone примагничивается к «кузову», часы ложатся на своё место, наушники — на отдельную площадку.

Функционально — обычная беспроводная станция, ничего сверхъестественного. Но на рабочем столе она вызывает вопросы, улыбки и разговоры, а это дорогого стоит. Я бы не стал рекомендовать её как основную зарядку для тех, кому важна скорость. Зато как подарок фанату Tesla или просто как настольный арт-объект, который попутно заряжает технику, — попадание точное.

Цена: 3069 рублей

Купить зарядку

❗️ЧИТАЙ APPLEINSIDER.RU В МАКС — БЕЗ VPN И ЗАМЕДЛЕНИЙ

Зарядная станция MAXCO Qi2: три устройства Apple одновременно

У кровати вечно не хватает розеток. iPhone на зарядке, Apple Watch на зарядке, AirPods на зарядке — это три провода и три адаптера, которые свисают с тумбочки как гирлянда. Станция MAXCO Qi2 3-в-1 решает вопрос одним устройством: магнитная площадка для iPhone по стандарту Qi2, слот для Apple Watch и место для AirPods. Один кабель питания, один блок, одна вещь на тумбочке.

Qi2 — это, по сути, тот же MagSafe, только стандартизированный: магниты совместимы, iPhone садится ровно и заряжается на полной мощности. Конструкция компактная, не занимает полстола. Если у вас полный набор Apple-экосистемы, такая станция — логичное решение. Оригинал от Belkin за аналогичный функционал стоит заметно дороже.

Цена: 3749 рублей

Купить станцию

Складная зарядная станция Qi2 для путешествий с iPhone

Складные зарядные станции 3-в-1 — мой любимый формат беспроводных зарядок. Эта складная станция Qi2 заряжает iPhone по MagSafe, Apple Watch и AirPods одновременно и при этом еще и как ночник работает. Мне такой без надобности, но дочь визжала от восторга, когда увидела, поэтому эта станция успешно перекочевала к ней в комнату.

Мощность до 25 Вт — быстрее большинства конкурентов в этом форм-факторе. iPhone заряжается ощутимо шустрее, чем на стандартных 7,5-ваттных площадках. Конструкция вроде не бог весть какая надежная, но не в поездки же такую штуку брать, верно?

Цена: 2899 рублей

Купить станцию

MagSafe-зарядка со встроенной колонкой

Вот вроде ересь, да? Но в то же время и прикольно тоже. С одной стороны, заряжаешь телефон, а с другой — слушаешь музыку. Я такую штуку отвез на дачу. Дома-то есть колонки и полноценные зарядки. А там она добавляет прикольного вайба и пользу тоже несет. Удобно ли? Да, в общем, да. Магнитная подставка-держатель держит смартфон, музычку играет. Кайф.

Решение по своей сути элементарное, но почему-то мало кто про него знает. Подставка держит телефон крепко, угол удобный для чтения и видеозвонков. По сути, вы покупаете не просто зарядку, а комплексный гаджет, и мне такие штуки нравятся больше всего прочего. Открыл коробку и поймал себя на мысли, что штука за такие деньги не должна быть настолько полезной, но вот она.

Цена: 1429 рублей

Купить подставку

А ещё все свои находки с маркетплейсов я выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX — и там же удобно проверять скорость зарядных кабелей.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID: Kra2449mN