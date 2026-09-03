У меня iPhone 17, но я все равно купил смартфон на Android. Объясняю зачем

Раньше я был человеком одного смартфона, и этим смартфоном много лет оставался айфон. С приходом в нашу жизнь санкций решил, что брошу в рюкзак полностью настроенный андроид просто на всякий случай, с тех пор его и таскаю. Но недавно старый POCO F5 Pro совсем сдал. Я решил, что негоже менять только айфоны, и заказал себе новый Android — POCO X8 Pro. Так что пока кто-то ждет презентации и прикидывает, какого цвета будет iPhone 18 Pro, я спокойно сделал запасной андроид на черный день.



Почему я взял андроид в пару к iPhone 17

Разберемся, зачем вообще айфонщику второй телефон. У меня давно живет схема, где основной аппарат — iPhone, а рядом лежит андроид на всякий случай. И это не про то, что я собрался менять iPhone на Android целиком — как раз наоборот. Просто запасной вариант на другой системе снимает кучу возможных проблем разом.

Мой прошлый напарник, POCO F5 Pro, отработал свое. Аппарат был отличный, но к концу заметно устал, а последние обновления HyperOS его окончательно добили: анимации подтормаживали, батарея таяла быстрее, общая отзывчивость просела. Захотелось чего-то свежего и нестыдного на фоне айфона. Выбор пал на POCO X8 Pro, и заказал его на AliExpress.

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Экран, начинка и честная синтетика

Теперь к железу. Внешне POCO X8 Pro даже слегка напоминает мой iPhone 17 — похожая форма, аккуратный блок камер. Забавно, ведь по слухам будущие айфоны напоминают android-смартфоны все сильнее, а тут наоборот андроид косит под айфон. Основные характеристики собрал в таблицу.

Характеристика Значение Экран 6,59″, AMOLED, 2756×1268 (1,5K), 120 Гц, до 3500 нит Процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 4 нм Основная камера 50 Мп, Sony IMX882, f/1.5, оптическая стабилизация Ультраширокая 8 Мп Фронтальная 20 Мп Батарея 6500 мА·ч, проводная зарядка 100 Вт Фишка RGB-кольца вокруг модулей камеры Корпус алюминиевая рамка, стекло, защита от воды и пыли Вес и габариты 201 г, 157,5 x 75,2 x 8,4 мм

Экран здесь правда хорош: яркая AMOLED-матрица на 1,5K с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. На солнце читается легко, картинка сочная, листается плавно. За производительность отвечает Dimensity 8500 Ultra — свежий 4-нанометровый чип, которого с запасом хватает и на приложения, и на игры. Корпус, кстати, тоже приятно удивил: алюминиевая рамка, стекло, ощущается монолитно, никакого дешевого люфта.

Синтетику я приложил скриншотами ниже — смотрите сами. В AnTuTu аппарат набрал 2 075 119 баллов, а в Geekbench 6 выдал 1701 в одноядерном тесте и 6613 в многоядерном. Цифры бодрые, и в повседневных задачах я вообще не заметил, чтобы он где-то захлебывался. Для второго смартфона это даже с избытком. Батарея на 6500 мА·ч тоже радует: при моем сценарии, когда телефон лежит в резерве, заряда хватает надолго, а быстрая зарядка на 100 Вт добивает его до полной за всего за 40-45 минут. Тем, кто хочет оформить заказ на AliExpress, железо точно не разочарует.

Не разобрались с какой-то настройкой или хотите уточнить нюанс по железу — пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

Светодиодные кольца — зачем они вообще нужны

Взял я телефон, как уже говорил, на AliExpress, где вообще легко собрать целый технопарк: там же мы недавно делали подборку планшетов с AliExpress на замену iPad. Главная внешняя фишка X8 Pro — светящиеся RGB-кольца вокруг модулей камеры. Но именно кольца тут — то, что цепляет взгляд первым делом.

Теперь зачем они нужны, кроме красоты. По сути это вернувшийся из прошлого индикатор уведомлений — когда-то такой светодиод был почти в каждом андроиде, а потом его тихо убрали в пользу экранов с always-on. Здесь кольца загораются на входящий звонок, сообщение или уведомление конкретного приложения, подсвечивают процесс зарядки и реагируют на события в играх. Настраивается все в разделе световых эффектов: яркость, цвета, анимации, отдельные оттенки под конкретные приложения и контакты. Можно буквально собрать свой язык подсветки: один цвет на банк, другой на мессенджер, третий на звонок жены.

На практике это удобнее, чем кажется. Телефон лежит экраном вниз, а ты по цвету кольца сразу понимаешь, кто написал, и не хватаешься за аппарат по каждому пустяку. По духу это что-то среднее между старым добрым светодиодом и Glyph-подсветкой у Nothing, только вписано в блок камер аккуратно и без перебора. Кольца не самые яркие на свете, но взгляды на себе ловят и заметно оживляют в остальном спокойный дизайн. Про удачные находки с распродаж мы отдельно рассказываем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС — если любите ловить технику по вкусной цене, вам туда.

Как я использую POCO X8 Pro рядом с айфоном

Самое важное для меня — никаких плясок с установкой приложений. На андроиде пока еще жива свободная установка любых приложений, но имейте в виду, что это ненадолго. По прогнозам аналитиков, еще пара лет, и может стать даже хуже, чем на айфоне. Я сразу поставил на POCO все нужное — банки и прочие сервисы — просто на всякий случай, вдруг с айфоном что-то пойдет не так.

Смысл именно в подстраховке. Российские банки, госсервисы, разные ресурсы — если вдруг очередное приложение выпилят из App Store или оно перестанет нормально работать на айфоне, у меня уже готов рабочий андроид. Он просто лежит в рюкзаке, заряжаю его пару раз в неделю, и все. Реальной необходимости возвращаться на андроид у меня нет и не было, но лучше быть готовым ко всему — мало ли как дело пойдет.

Отдельно порадовало, что к моему тарифу можно бесплатно выпустить дополнительную симку через семейный доступ, и второй телефон получает свой номер без лишних трат. Приятный бонус: X8 Pro умеет реверсивную зарядку, так что при случае им можно подкинуть заряд даже айфону. В общем, если вам нужен спокойный запасной аппарат на каждый день, я советую взять X8 Pro на AliExpress и забыть о тревоге, что однажды останетесь без нужного приложения.

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