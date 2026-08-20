5 Android-приставок, которыми можно заменить Apple TV

Иван Кузнецов

Apple TV — штука приятная, но держать ее дома в России с каждым годом все накладнее. Сама приставка стоит как половина приличного смартфона, а российские онлайн-кинотеатры с завидной регулярностью вылетают из App Store и потом возвращаются под чужими именами. В итоге остается красивая коробочка, на которой половину нужных приложений либо не поставить, либо приходится каждый раз плясать с бубном. Я собрал пять живых альтернатив на Android, которые спокойно продаются на AliExpress и не зависят от настроения App Store. Заодно напомню: недавно я рассказывал, как поменяются цены на заказы из-за границы, и на итоговую сумму это тоже влияет.

Альтернатив Apple TV на рынке огромное количество. Фото.

Альтернатив Apple TV на рынке огромное количество

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Apple TV стоит дорого, а нужные приложения исчезают

Давайте честно: за те же деньги, что просят за Apple TV, на AliExpress берется Android-приставка с запасом, и еще остается на пару подписок. Но дело даже не в цене. Главная боль — это приложения. Premier, Okko, RuTube, VK Видео и другие сервисы то пропадают из App Store, то возвращаются под неузнаваемыми названиями, а на tvOS вы просто не можете поставить APK-файл руками. На Android такой проблемы нет: скачали установочный файл, поставили, смотрите. Плюс к системе легко прикручиваются любые плееры, торрент-клиенты и русскоязычные кинотеатры без чужих аккаунтов и лишней возни.

Кстати, на AliExpress сейчас реально выгодно — тот же товар нередко дешевле, чем на Wildberries, я про это уже писал. А чтобы не пропускать такие находки и разборы, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там регулярно выкладываю то, что стоит брать.

Дальше — к самим приставкам. Общий совет на все модели: выбирайте комплектацию с максимальным объемом оперативной памяти, который есть у конкретной коробочки. Лишний гигабайт оперативки и накопителя — это меньше тормозов, подлагиваний и подвисаний в интерфейсе, особенно когда на приставке уже стоит десяток приложений.

Купил за копейки и получил самый свежий Android

Начну с самой любопытной новинки. LEEDOAR T1+ работает на Android 16 — это буквально одна из самых свежих версий системы, которую на приставках почти нигде не встретишь. В базе тут сразу 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ под файлы, то есть выбирать комплектацию даже не придется: максимум уже стоит с завода. Есть USB 3.0, Bluetooth 5.0 и голосовой пульт, заявлена поддержка картинки вплоть до 8K.

Купил за копейки и получил самый свежий Android. Одна из самых доступных приставок прямо сейчас. Фото.

Одна из самых доступных приставок прямо сейчас

Железа тут неприлично много для такого класса. Но есть нюанс: бренд новый, и модель пока обкатана слабо. Поэтому это вариант для тех, кто любит рискнуть и получить максимум характеристик, не переплачивая за громкое имя. Оформить заказ можно на странице LEEDOAR T1+ на AliExpress.

К слову, на тех же летних распродажах недавно обвалились цены на POCO — если приставку берете в довесок к новому смартфону, ловите скидки пачкой.

Купить LEEDOAR T1+ на AliExpress

Компактная коробочка, которую можно взять с собой куда угодно

Если нужен аккуратный медиаплеер, который не жалко возить с собой, смотрите в сторону KICKPI KP1. Это компактная белая коробочка с официальной Google-сертификацией. Внутри чип Amlogic S905Y4, 16 ГБ под данные, Bluetooth 5.0 и удобный пульт с голосовым управлением.

Компактная коробочка, которую можно взять с собой куда угодно. Вариант в белом цвете отлично впишется в любой интерьер. Фото.

Вариант в белом цвете отлично впишется в любой интерьер

Приставка совсем крохотная, ее легко закинуть в сумку, увезти на дачу или подключить к телевизору в съемной квартире. Из ограничений — оперативной памяти тут немного, так что тяжелые игры не для нее, а вот как плеер для фильмов и сериалов она хороша. Взять можно на странице KICKPI KP1.

Раз уж речь про поездки: к компактной приставке в пару не помешает внешний аккумулятор — я собирал подборку из десяти повербанков под разную технику.

Купить KICKPI KP1 на AliExpress

Крепкая середина, которой хватит почти на все

VONTAR X5 — это золотая середина. Здесь установлен Android 14, чип Amlogic и гугловский голосовой пульт. Продавец крупный и давно на рынке, так что с доставкой и поддержкой проблем обычно не бывает.

Крепкая середина, которой хватит почти на все. В отличие от большинства аналогов, здесь на верхней панели еще прикольный принт. Фото.

В отличие от большинства аналогов, здесь на верхней панели еще прикольный принт

Оперативной памяти у всех версий 4 ГБ, а вот накопитель бывает от 32 до 128 ГБ. Мой совет — берите сразу вариант со 128 ГБ: приложения российских кинотеатров, игры и кэш съедают место быстро, а доплата за старшую версию небольшая. Для большинства сценариев, будь то кино, сериалы или YouTube, этой приставки хватит с головой. Заказать удобнее всего на странице VONTAR X5.

Не получается настроить приставку или залить нужное приложение? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — подскажем, что и куда нажимать.

Купить VONTAR X5 на AliExpress

Та самая приставка, которую берут годами

Если хочется проверенный временем вариант, берите Tanix W2. Это чуть ли не самый народный бокс в своем классе, и за такой любовью обычно стоит стабильная работа без сюрпризов. Ставишь, настраиваешь и просто пользуешься, не вспоминая о нем месяцами.

Та самая приставка, которую берут годами. Одна из самых популярных приставок на рынке, которая давно себя зарекомендовала. Фото.

Одна из самых популярных приставок на рынке, которая давно себя зарекомендовала

Система тут Android 11 — не самая свежая, но для просмотра кино и сериалов ее за глаза. Максимальную комплектацию — 4 ГБ оперативной и 32 ГБ памяти — и стоит брать, чтобы интерфейс не подлагивал под нагрузкой. Это тот случай, когда не нужно ничего выдумывать: работает и работает. Оформить можно на странице Tanix W2.

Купить Tanix W2 на AliExpress

Вариант для тех, кто устал тыкать пультом по буквам

Закрывает подборку VONTAR X96 Max Plus Ultra — приставка, которая идет сразу с беспроводной клавиатурой с подсветкой в комплекте. Мелочь, а на деле очень удобно: искать фильмы, вбивать пароли от аккаунтов и лазить по браузеру на большом экране с нормальной клавиатурой куда приятнее, чем тыкать пультом по экранной раскладке.

Вариант для тех, кто устал тыкать пультом по буквам. Можно выбрать комплект с полноценной клавиатурой. Фото.

Можно выбрать комплект с полноценной клавиатурой

Внутри Android 11 и версия на 4/64 ГБ у проверенного официального магазина. Система здесь тоже не самая новая, но связка из адекватного железа, клавиатуры и надежного продавца делает эту модель отличным подарочным вариантом: поставил под телевизор родителям, и они разберутся сами. Забрать по акции можно на странице X96 Max Plus Ultra.

Купить VONTAR X96 Max Plus Ultra на AliExpress

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