5 Android-приставок, которыми можно заменить Apple TV

Apple TV — штука приятная, но держать ее дома в России с каждым годом все накладнее. Сама приставка стоит как половина приличного смартфона, а российские онлайн-кинотеатры с завидной регулярностью вылетают из App Store и потом возвращаются под чужими именами. В итоге остается красивая коробочка, на которой половину нужных приложений либо не поставить, либо приходится каждый раз плясать с бубном. Я собрал пять живых альтернатив на Android, которые спокойно продаются на AliExpress и не зависят от настроения App Store. Заодно напомню: недавно я рассказывал, как поменяются цены на заказы из-за границы, и на итоговую сумму это тоже влияет.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Apple TV стоит дорого, а нужные приложения исчезают

Давайте честно: за те же деньги, что просят за Apple TV, на AliExpress берется Android-приставка с запасом, и еще остается на пару подписок. Но дело даже не в цене. Главная боль — это приложения. Premier, Okko, RuTube, VK Видео и другие сервисы то пропадают из App Store, то возвращаются под неузнаваемыми названиями, а на tvOS вы просто не можете поставить APK-файл руками. На Android такой проблемы нет: скачали установочный файл, поставили, смотрите. Плюс к системе легко прикручиваются любые плееры, торрент-клиенты и русскоязычные кинотеатры без чужих аккаунтов и лишней возни.

Кстати, на AliExpress сейчас реально выгодно — тот же товар нередко дешевле, чем на Wildberries, я про это уже писал. А чтобы не пропускать такие находки и разборы, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там регулярно выкладываю то, что стоит брать.

Дальше — к самим приставкам. Общий совет на все модели: выбирайте комплектацию с максимальным объемом оперативной памяти, который есть у конкретной коробочки. Лишний гигабайт оперативки и накопителя — это меньше тормозов, подлагиваний и подвисаний в интерфейсе, особенно когда на приставке уже стоит десяток приложений.

Купил за копейки и получил самый свежий Android

Начну с самой любопытной новинки. LEEDOAR T1+ работает на Android 16 — это буквально одна из самых свежих версий системы, которую на приставках почти нигде не встретишь. В базе тут сразу 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ под файлы, то есть выбирать комплектацию даже не придется: максимум уже стоит с завода. Есть USB 3.0, Bluetooth 5.0 и голосовой пульт, заявлена поддержка картинки вплоть до 8K.

Железа тут неприлично много для такого класса. Но есть нюанс: бренд новый, и модель пока обкатана слабо. Поэтому это вариант для тех, кто любит рискнуть и получить максимум характеристик, не переплачивая за громкое имя. Оформить заказ можно на странице LEEDOAR T1+ на AliExpress.

К слову, на тех же летних распродажах недавно обвалились цены на POCO — если приставку берете в довесок к новому смартфону, ловите скидки пачкой.

Купить LEEDOAR T1+ на AliExpress

Компактная коробочка, которую можно взять с собой куда угодно

Если нужен аккуратный медиаплеер, который не жалко возить с собой, смотрите в сторону KICKPI KP1. Это компактная белая коробочка с официальной Google-сертификацией. Внутри чип Amlogic S905Y4, 16 ГБ под данные, Bluetooth 5.0 и удобный пульт с голосовым управлением.

Приставка совсем крохотная, ее легко закинуть в сумку, увезти на дачу или подключить к телевизору в съемной квартире. Из ограничений — оперативной памяти тут немного, так что тяжелые игры не для нее, а вот как плеер для фильмов и сериалов она хороша. Взять можно на странице KICKPI KP1.

Раз уж речь про поездки: к компактной приставке в пару не помешает внешний аккумулятор — я собирал подборку из десяти повербанков под разную технику.

Купить KICKPI KP1 на AliExpress

Крепкая середина, которой хватит почти на все

VONTAR X5 — это золотая середина. Здесь установлен Android 14, чип Amlogic и гугловский голосовой пульт. Продавец крупный и давно на рынке, так что с доставкой и поддержкой проблем обычно не бывает.

Оперативной памяти у всех версий 4 ГБ, а вот накопитель бывает от 32 до 128 ГБ. Мой совет — берите сразу вариант со 128 ГБ: приложения российских кинотеатров, игры и кэш съедают место быстро, а доплата за старшую версию небольшая. Для большинства сценариев, будь то кино, сериалы или YouTube, этой приставки хватит с головой. Заказать удобнее всего на странице VONTAR X5.

Не получается настроить приставку или залить нужное приложение? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — подскажем, что и куда нажимать.

Купить VONTAR X5 на AliExpress

Та самая приставка, которую берут годами

Если хочется проверенный временем вариант, берите Tanix W2. Это чуть ли не самый народный бокс в своем классе, и за такой любовью обычно стоит стабильная работа без сюрпризов. Ставишь, настраиваешь и просто пользуешься, не вспоминая о нем месяцами.

Система тут Android 11 — не самая свежая, но для просмотра кино и сериалов ее за глаза. Максимальную комплектацию — 4 ГБ оперативной и 32 ГБ памяти — и стоит брать, чтобы интерфейс не подлагивал под нагрузкой. Это тот случай, когда не нужно ничего выдумывать: работает и работает. Оформить можно на странице Tanix W2.

Купить Tanix W2 на AliExpress

Вариант для тех, кто устал тыкать пультом по буквам

Закрывает подборку VONTAR X96 Max Plus Ultra — приставка, которая идет сразу с беспроводной клавиатурой с подсветкой в комплекте. Мелочь, а на деле очень удобно: искать фильмы, вбивать пароли от аккаунтов и лазить по браузеру на большом экране с нормальной клавиатурой куда приятнее, чем тыкать пультом по экранной раскладке.

Внутри Android 11 и версия на 4/64 ГБ у проверенного официального магазина. Система здесь тоже не самая новая, но связка из адекватного железа, клавиатуры и надежного продавца делает эту модель отличным подарочным вариантом: поставил под телевизор родителям, и они разберутся сами. Забрать по акции можно на странице X96 Max Plus Ultra.

Купить VONTAR X96 Max Plus Ultra на AliExpress

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 erid: Kra2449mN