10 устройств умного дома, которые работают с iPhone и HomeKit

По-настоящему умный дом — это не лампочка, которая включается голосом, а когда куча разрозненных гаджетов управляются из одного приложения. Именно с таким настроем и создавался HomeKit. Загвоздка лишь в том, что устройств с честной поддержкой эппловского протокола не так уж и много, а те, что продаются в наших магазинах, стоят как маленький ремонт. Поэтому я давно взял себе за правило собирать умной дом исключительно на AliExpress: там и Meross, и Aqara, и все остальное есть по ценам, за которые не стыдно, да еще и с поддержкой HomeKit. Вот вам 10 устройств, которые у меня реально висят, стоят и крутятся дома и которые я добавил в «Дом» без танцев с бубном. А если ждёте, что Apple сама что-то сделает для дома, почитайте, каких четырёх устройств не будет на презентации 9 сентября.



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Умная розетка с HomeKit, которая считает электричество

Начинать умный дом проще всего с розетки, и розетка Meross на 16 ампер для этого самое оно. Вставляете её в стену, в неё втыкаете любой прибор, и он начинает включаться с iPhone из приложения Дом или по команде Siri. При этом на корпусе осталась обычная кнопка, так что домашние, которым лень лезть в телефон, просто нажимают её пальцем. Я воткнул в неё лава-лампу, которая стоит у меня на столе, и теперь, когда застреваю над абзацем, прошу Siri включить её, не отрываясь от Mac.

Помимо выключателя это ещё и счётчик: в фирменном приложении видно, сколько ватт прибор ест прямо сейчас, и статистика по дням, неделям и месяцам. Правда, в приложении Дом эти цифры не показываются, только у Meross. Запас по мощности приличный — до 3840 Вт, так что обогреватель или чайник розетка потянет. Расписания и таймеры она хранит у себя и срабатывает даже без интернета, а вот роутер должен раздавать обычную, не скоростную сеть, иначе она его не увидит. Хороший первый кубик для дома.

Цена: 1331 рублей

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Aqara L1-350: потолочный светильник с адаптивным освещением

Люстра — последнее, что приходит в голову менять ради умного дома, а зря: именно верхний свет включается чаще всего. Потолочный светильник Aqara L1-350 — круглый белый плафон, который ставится вместо обычной люстры и дальше живёт в «Доме» как полноценная лампа с регулировкой яркости и цветовой температуры. Причём диммируется он от 1%, то есть вечером можно оставить едва заметное свечение, а не выбирать между «ярко» и «темно».

Главное здесь — адаптивное освещение: в течение дня светильник сам уходит от холодного бодрящего света утром к тёплому вечером, как True Tone на iPhone, только для всей комнаты. Есть память состояния: если выключить свет обычным выключателем на стене и включить обратно, плафон вернётся к прошлым настройкам, а не вспыхнет на максимум. Управлять можно с телефона, через Siri или с настенной панели Aqara. Другое дело, что это Zigbee-устройство, и без хаба Aqara оно превращается просто в хорошую лампу — а монтировать на потолок придётся с отвёрткой и стремянкой, тут без вариантов.

Цена: 7929 рублей

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Термоголовка на батарею для отопления по расписанию

Центральное отопление включают по календарю, а не по погоде, поэтому в октябре в квартире то Сахара, то Сибирь. Термоголовка SONOFF TRVZB накручивается вместо штатного вентиля на радиатор и держит заданную температуру сама: на корпусе дисплей с текущими градусами, а в приложении — расписание по дням недели. В спальне ночью 19, в детской 22, а днём, пока никого нет дома, экономный режим.

Самая толковая функция — детектор открытого окна: голова замечает резкое падение температуры и перекрывает нагрев, чтобы не топить улицу, пока вы проветриваете. Есть защита от замерзания и блокировка от детей — моя дочь любит покрутить всё, что крутится. Работает термоголовка только через Zigbee-хаб, тот же Bridge Max, который мы описали ниже, подходит, и через него она появляется в «Доме» как обычный термостат с управлением через Siri. Только перед заказом проверьте, что на радиаторе у вас стоит термостатический вентиль, а не шаровый кран — на него такое не накрутить.

Цена: 2019 рублей

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Привод для штор, чтобы просыпаться от света, а не от будильника

Жена просыпается от света, а я — от будильника, и компромисса тут быть не может, если только штору не открывает кто-то третий. Привод для штор Aqara E1 цепляется на существующий карниз без замены рельса и без инструментов, а дальше по расписанию сам тянет полотно по направляющей. В «Доме» он выглядит как обычная штора: управление с iPhone и через Siri, процент открытия, сценарий «Доброе утро».

Аккумулятор на 6400 мА*ч заявлен примерно на год работы и заряжается по USB-C — то есть раз в год снять, воткнуть тот же кабель, что от AirPods, и вернуть на место. Нюанс, который на картинках не видно: один привод тянет одну половину, а если у вас классические двусторонние шторы, понадобится два — и хаб Aqara в придачу. Звучит как удорожание вдвое, согласен, но альтернатива — менять карниз на моторизованный целиком, а это уже совсем другие деньги и пыль по всей комнате.

Цена: 5969 рублей

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SONOFF Zigbee Bridge Max: один хаб для Apple, Google и Alexa

Половина устройств в этой подборке работает не по Wi-Fi, а по Zigbee, и без моста всё это железо iPhone просто не увидит. SONOFF Zigbee Bridge Max — как раз такой посредник: он собирает до 128 Zigbee-устройств — датчики, выключатели, розетки, термоголовки — и отдаёт их в Apple Home, Google Home и Alexa через Matter. То есть один компактный белый брусок, и выбирать экосистему на годы вперёд уже не нужно.

Работает всё локально: настраивается через веб-интерфейс в домашней сети, без облака и обязательного приложения, так что при падении интернета сценарии внутри квартиры продолжают крутиться. Есть встроенная сирена на 90 дБ и уведомления на телефон, если датчик двери сработал ночью. Тут главное — не путать понятия: полноценным Matter-хабом он не является, в таблице SONOFF напротив этой функции стоит прочерк. Он именно мост — чужие Matter-устройства к нему не подключить, а вот свои Zigbee отдать в «Дом» — пожалуйста.

Цена: 4719 рублей

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RGB-лента с поддержкой Siri, которой не нужен хаб

Подсветка за монитором или под кухонными шкафами — самый дешёвый способ сделать квартиру дороже на вид, и тянуть к ней провод до выключателя уже как-то неприлично. Светодиодная лента Meross длиной 5 метров на клеевой основе клеится куда угодно и переключает цвет, яркость и сцены прямо из «Дома» или голосом через Siri. Работает и RGB, и белый с регулировкой оттенка от 2700 до 6500 K, так что вечером можно сделать тёплый свет, а днём — рабочий холодный.

Подключается лента по обычному Wi-Fi, хаб не нужен — редкость для HomeKit-света, где обычно требуют мост. Ограничения стандартные для такой техники: только сеть 2,4 ГГц, а питание от адаптера 12 В, то есть лента привязана к розетке и блоку питания, и куда прятать провод, лучше решить до поклейки. У Philips Hue аналогичная лента стоит в несколько раз дороже, а по функциям в «Доме» они почти не отличаются.

Цена: 2309 рублей

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Aqara A100 Pro: замок, который открывается iPhone и Apple Watch

Ключи я теряю с завидной регулярностью, и замок Aqara A100 Pro снял эту проблему целиком. Сканер отпечатка встроен в основание ручки — палец ложится на него сам, когда вы берётесь за дверь, никаких лишних движений. Всего способов открыть семь: отпечаток, код на сенсорной клавиатуре, NFC-карта, Bluetooth, приложение, HomeKit с Siri и аварийный механический ключ.

Самое яблочное здесь — Apple home key в Wallet: ключ от квартиры лежит в кошельке рядом с картами, и дверь открывается по касанию iPhone или Apple Watch. Ощущение примерно как с оплатой в метро, только вместо турникета — своя дверь. Питание — 8 батареек AA в комплекте с запасом больше чем на полтора года, а если всё же проспали замену, замок подкармливается через USB-C от повербанка. Единственное, о чём стоит подумать до заказа, — совместимость с вашей дверью и замочным механизмом: сверьте размеры у продавца, металлические двери у всех разные.

Цена: 15749 рублей

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Датчик температуры и влажности вместо метеостанции на подоконнике

Зимой батареи сушат воздух так, что просыпаешься с ощущением, будто спал в духовке, а гигрометр за 300 рублей врёт на десять процентов в любую сторону. Датчик температуры и влажности Aqara — крошечный белый квадратик, который клеится на стену двусторонним скотчем и отправляет в телефон температуру, влажность и атмосферное давление. Как только влажность у меня в спальне падает ниже 30%, прилетает пуш — сигнал включить увлажнитель.

В «Доме» датчик виден как три отдельных сенсора, и на них строятся автоматизации: влажность упала — «Дом» сам включает увлажнитель через ту же розетку Meross из начала статьи, температура ушла выше 26 — запускается кондиционер. Питается он от батарейки, заряда хватает до двух лет, никаких проводов. Загвоздка одна: нужен именно хаб Aqara, с мостами других брендов, включая SONOFF, датчик не дружит. Так что если собираете дом на Aqara, шлюз этого же бренда — обязательная покупка, а не опция.

Цена: 1039 рублей

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Умный диффузор вместо ароматических свечей

Ароматические свечи я перестал зажигать после того, как одна из них оставила чёрное пятно на потолке. Умный диффузор Meross делает то же самое, только паром: в корпус под дерево заливается 400 мл воды с эфирным маслом, а сверху светится кольцо подсветки, цвет и яркость которого меняются из приложения. Включается он голосом через Siri или по сценарию — у меня «Спокойной ночи» гасит свет и запускает лаванду на полчаса.

В слабом режиме одной заправки хватает на 12–14 часов, в интенсивном — на 7–9, шумит он в пределах 25–30 дБ, то есть тише холодильника, и сам отключается, когда вода закончилась. Как водится, у пара есть обратная сторона: бак надо мыть каждые три-пять дней и обязательно при смене масла, иначе запахи смешаются в нечто среднее между сауной и парфюмерным отделом. Это единственный пункт ухода, но знать о нём лучше заранее.

Цена: 3931 рублей

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Видеодомофон для тех, кто устал бегать к двери за курьером

Курьер звонит в дверь, а вы в магазине — и посылка уезжает обратно на склад. Видеодомофон Aqara G410 решает это просто: камера 2K с обзором 175° показывает и человека целиком, и коробку у порога, а двусторонняя связь позволяет из приложения сказать курьеру «оставьте у двери», где бы вы ни были. ИК-подсветка держит картинку ночью, а в комплекте идёт отдельный звонок-динамик для дома, чтобы слышать гостей и без телефона.

В «Доме» домофон живёт как камера и звонок одновременно: при нажатии кнопки уведомление прилетает на iPhone и Apple Watch, а видео открывается прямо в приложении. Крепится он на стену снаружи у двери, поэтому в многоквартирном доме имеет смысл заранее договориться с соседями по площадке — камера смотрит на общий коридор. Про хранение по-чесноку: бесплатное облако — только 31 день, дальше нужна подписка либо запись в iCloud через HomeKit Secure Video, если у вас подходящий тариф.

Цена: 15910 рублей

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