27 регионов России могут остаться без интернета. Что придумали в Минцифры

Минцифры готовит реформу, после которой мелкие интернет-провайдеры в России могут просто исчезнуть. Пять отраслевых ассоциаций уже забили тревогу: по их подсчетам, без нормального доступа в сеть рискуют остаться до 50 миллионов человек, а 27 регионов вообще лишатся местных операторов. Причина в новых лицензиях с космическим порогом входа и обязательном СОРМ для всех. Совсем недавно я рассказывал, как в стране собрались закрыть лазейку для VPN, и все это отлично складывается в один тренд на зачистку рунета. Давайте разберемся, что именно задумали и чем это грозит обычному пользователю.



Суть реформы: три лицензии вместо двух десятков

Сейчас у операторов связи почти два десятка разных лицензий. Минцифры хочет оставить всего три вида: базовую, универсальную и генеральную. На бумаге это выглядит как упрощение, но вся соль в требованиях. И раз уж речь зашла про качество сети, заодно советую глянуть, что станет со скоростью интернета после запуска 5G — там своя отдельная история.

Базовая лицензия нужна кабельному ТВ и не требует подключения к СОРМ. Универсальная разрешает работать в одном-шести регионах, но за нее просят заплатить 10 миллионов рублей и держать капитал в 100 миллионов. Плюс охват не менее 30% муниципалитетов региона. Итого совокупная нагрузка на провайдера, который хочет остаться в бизнесе, стартует от минимум 110 миллионов рублей. Генеральная лицензия для работы по всей стране обойдется в 50 миллионов при собственных средствах от миллиарда.

Правила хотят ввести уже сейчас, а с начала 2028 года оказывать услуги связи можно будет только по новой модели. То есть у мелких операторов есть примерно год, чтобы либо найти сотни миллионов, либо готовиться к закрытию. Мы разбираем такие новости и свежие законы про технику и интернет каждый день. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС, чтобы не пропускать разборы того, что реально влияет на нашу с вами жизнь в сети.

Удар по 27 регионам и большая четверка в выигрыше

Главная боль в том, что удар придется в первую очередь по регионам. По оценке ассоциаций, в 27 субъектах федерации местные операторы исчезнут полностью, а обслуживают они там около 22 миллионов абонентов. На этом фоне все настойчивее звучит идея выхода в интернет через МАКС, и государство явно двигает свою экосистему как замену привычному вебу. Для владельцев iPhone это отдельная головная боль. Приложения в России и так приходится добывать окольными путями, а теперь под вопросом оказывается сам канал, по которому мы вообще выходим в сеть.

Цифры пугают. Из примерно 4225 компаний, оказывающих услуги широкополосного доступа, новым требованиям смогут соответствовать единицы. По разным оценкам, полностью впишутся в правила лишь 7,6% операторов, а как минимум 33% не дотягивают по уставному капиталу и собственным средствам. Малые провайдеры и вовсе говорят, что реально потянут реформу от силы 262 компании.

А вот большая четверка — Ростелеком, МТС, Эр-Телеком и другие крупные игроки — реформу поддержала. Оно и понятно: когда с рынка уйдут тысячи конкурентов, гигантам останется только выкупить абонентскую базу уходящих операторов. Итог для нас предсказуем: меньше выбора, выше тарифы и никакой конкуренции, которая эти тарифы сдерживала. Если хотите обсудить реформу и поделиться своей ситуацией с провайдером, залетайте в наш чат в Telegram или МАКС, там всегда живо обсуждают такие темы.

СОРМ, проверки и счет за все это на нас

Отдельная часть реформы касается контроля. Всех операторов, кроме базового уровня, обяжут подключиться к системе оперативно-розыскных мероприятий. Через нее спецслужбы получают доступ к трафику и переписке пользователей. И без того обычному человеку в рунете живется непросто: то оплата картой Visa или Mastercard в сети не проходит, то нужный сервис внезапно отваливается. Теперь к этому добавится еще и тотальный надзор.

Владельцам iPhone тут чуть спокойнее. СОРМ работает на уровне провайдера и видит сам факт соединения, но содержимое iMessage и звонков FaceTime закрыто сквозным шифрованием. Спецслужбам достанутся метаданные, а не текст переписки. Правда, обычные SMS и звонки через оператора это никак не спасает, так что универсальной брони от слежки все равно нет.

Требований к самим компаниям тоже прибавится. Доля выручки от услуг связи должна составлять не менее 50% от общей. Индивидуальным предпринимателям работать на этом рынке запретят вовсе. Компаниям из других сфер нельзя будет оказывать услуги связи самим себе. Плановые проверки операторов, которые отменили в 2023 году, вернут обратно. А новые требования по СОРМ начнут действовать уже с 1 марта 2027 года.

Не забываем и про деньги. Ежегодный взнос в резерв универсального обслуживания хотят поднять до миллиона рублей в год. Для крупного холдинга это мелочь, а для локального провайдера с выручкой в несколько миллионов — неподъемная сумма. И вот что важно понимать: все эти расходы бизнес в итоге переложит на конечного абонента через тарифы. Платить за реформу будем мы. Кстати, пока связь в стране дорожает, сэкономить можно хотя бы на технике. В нашем канале Сундук Али-Бабы в МАКС регулярно всплывают удачные находки с AliExpress по вменяемым ценам.

Реформа ещё не принята: что может измениться

В Минцифры настроены оптимистично. Там уверяют, что реформа оставит на рынке только надежных игроков, а уход части компаний не приведет ни к росту тарифов, ни к ухудшению качества связи. Звучит красиво, но участники рынка в такой сценарий верят слабо. Слишком уж резко закручиваются гайки для тех, кто не миллиардер.

Реакция уже пошла бурная. Депутаты Госдумы получили более 9 тысяч обращений от бизнеса и обычных граждан, которые не хотят остаться без привычного домашнего интернета. Отрасль фактически раскололась на два лагеря: мелкие операторы бьют тревогу, крупные потирают руки в ожидании передела.

Хорошая новость в том, что реформа пока не приняла окончательный вид. Детали обсуждаются на еженедельных совещаниях, а сами цифры уже не раз правили в процессе. Финальные требования вполне могут смягчить, если давление снизу окажется достаточным. Так что паниковать и срочно менять провайдера прямо сейчас точно не стоит.

Что можно сделать на практике уже сегодня? Просто держать руку на пульсе. Если ваш локальный оператор вдруг объявит о закрытии, переходить придется к одному из гигантов — выбор сузится, но без интернета вас не оставят. А на первое время, пока подключаете нового провайдера, выручит iPhone в режиме модема: раздал мобильный интернет на ноутбук или телевизор и живешь дальше. Главное, чтобы в этот момент мобильный интернет работал нормально, а не был урезан до белых списков, когда открывается лишь пара разрешенных сайтов. А пока остается надеяться, что здравый смысл возьмет верх и рунет не превратится в наглухо зарегулированную территорию для избранных. Как говорится, можно ведь и не надо.