POCO F9 Ultra или POCO F9 Pro — какой взять вместо нового iPhone и почему

Пока Apple только раскачивается перед премьерой дорогого и далёкого от идеала iPhone 18 Pro, POCO не тянет резину и красиво выкатывает новую флагманскую линейку. Причём сразу парой: младший F9 Pro и старший F9 Ultra. Оба на Snapdragon 8 Elite Gen 5, с камерой на 200 Мп, экраном 185 Гц и звуком Sound by Bose. Ценник отличается не радикально, так что вопрос ребром: за что доплачивать и надо ли оно вам.



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Сколько стоят и где дешевле

Обе модели официально едут к нам через AliExpress и Ozon. POCO F9 Pro на старте отдают примерно от 49 000 рублей за версию 12/256 ГБ, на Ozon повыше, около 53 000 рублей в зависимости от продавца и акций.

POCO F9 Pro на AliExpress

Старший F9 Ultra в базе 12/256 ГБ стартует от 58 000 рублей, версия 16/512 ГБ подбирается к 70 000 рублей. На Ozon накидывают сверху пару тысяч.

POCO F9 Ultra на Ozon

Итог по деньгам: между базовыми версиями разбег около 5000 рублей. Не пропасть в двадцатку, как в прошлой паре POCO, а подъёмная доплата. Тем интереснее, что она приносит. Цены и скидки удобно ловить в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Экран, звук и корпус

По дисплею смартфоны почти родня: у обоих AMOLED на 185 Гц, с яркостью 4500 нит, HDR10+ и Dolby Vision. Разница в размере: 6.59 дюйма у POCO F9 Pro против 6.9 дюйма у Ultra. Младший заметно легче, всего 206 граммов, и в ладони сидит приятнее, если не любите лопаты.

POCO F9 Pro на AliExpress

Звук у обеих моделей от Bose, но по-разному: F9 Pro получил стереодинамики Sound by Bose, а в F9 Ultra в блок камеры добавили отдельный сабвуфер. Прибавку по басу слышно, когда крутишь музыку или смотришь ролики без наушников. По защите оба идут с IP68. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

POCO F9 Ultra на AliExpress

Процессор: один Snapdragon, но с нюансом

Формально POCO F9 Ultra и младший собрат несут одинаковый Snapdragon, но с оговоркой. В F9 Pro стоит Snapdragon 8 Elite Gen 5 в версии V плюс графический чип VisionBoost D8: топовая платформа, просто слегка придушенная по частотам.

POCO F9 Pro на Ozon

В F9 Ultra чип полноценный, без приставки V, и в пике он ощутимо резвее, что вылезает в тяжёлых играх на максималках. Честно: в жизни разницу поймают единицы. В том же Asphalt 9 картинка одинаково гладкая на обеих моделях, а повседневные задачи ни один из чипов не замечает. Ощутимо только в самых прожорливых сценариях на долгой сессии. Тем не менее, если берёте смартфон в долгую, то Ultra-версия выглядит привлекательнее.

POCO F9 Ultra на Ozon

Камеры: вот где Ultra отрывается

Здесь доплата за POCO F9 Ultra отбивается нагляднее всего. Главный модуль общий, это 200 Мп с оптической стабилизацией, впервые в серии POCO. Дальше пути расходятся.

У F9 Pro телевик 50 Мп с 2.5-кратным зумом (эквивалент 60 мм, со стабилизацией) и скромный ультраширик на 8 Мп: для повседневных кадров и портретов хватает, но широкий угол по остаточному принципу. У F9 Ultra телевик перископный, 50 Мп с 5-кратным оптическим зумом, а ультраширик подтянули до 50 Мп.

POCO F9 Pro на AliExpress

Перископ 5x это не цифра в характеристиках, а реальные сценарии: концерт, стадион, природа, где ближе не подойдёшь. Там, где Pro уходит в цифровое приближение с потерей качества, Ultra тянет оптикой. Если камера и зум в приоритете, разница большая. Если снимаете редко и широким кадром, переплата не оправдается.

Батарея и зарядка

Снова в плюсе POCO F9 Ultra, и это ломает привычную логику POCO, где батарею побольше отдавали в младшие версии. У Ultra аккумулятор 8050 мАч, у Pro 6330 мАч. Разбег около 1700 мАч, на практике плюс полдня автономности.

Зато F9 Pro легче, и своих 6330 мАч хватает на уверенный день активного пользования; Ultra при аккуратном режиме дотягивает до полутора-двух дней. Однако разница ощутимая, поэтому старшая версия POCO здесь куда выгоднее. На автономности явно экономить не стоит.

POCO F9 Ultra на AliExpress

Заряжаются оба бодро: проводом на 100 Вт и по воздуху на 50 Вт, что для этой цены редкость. Аккумуляторы кремний-углеродные, а что это даёт смартфону, мы разбирали отдельно.

Кому какой POCO брать

Если коротко, с этой парой всё проще, чем кажется, и POCO F9 Pro тут не выглядит плохим выбором. И там, и там вы получаете Android со всей его свободой, из-за которой некоторые берут его даже с новым iPhone в кармане. Берите F9 Pro, если:

хотите компактный и лёгкий флагман (206 граммов и 6.59 дюйма);

вам достаточно одного мощного модуля на 200 Мп и зума 2.5x;

не готовы доплачивать за перископ, сабвуфер и лишние миллиметры экрана;

цените, что за меньшие деньги берёте тот же класс Snapdragon и зарядку 100 Вт.

POCO F9 Pro на Ozon

Очевидно, что POCO F9 Ultra это ультимативный вариант без каких-либо компромиссов. Если готовы немного переплатить, получите ряд преимуществ:

Настоящий оптический зум 5x на перископе;

Ультраширик на 50 Мп, а не модуль для галочки;

Дополнительный запас батареи на 8050 мАч и максимум производительности в пике.

POCO F9 Ultra на Ozon

Вывод простой: за доплату около 7 тысяч F9 Ultra даёт больше почти по всем фронтам, от камеры до батареи, и старшая модель в кои-то веки ничем не заставляет жертвовать. Но если важнее компактность, вес и хороший флагман без переплаты за перископ и сабвуфер, F9 Pro даёт почти то же самое дешевле. Плюс это тот же Android, куда без проблем ставится любое приложение, тогда как на iPhone за это до сих пор приходится повозиться. Свежие новости о смартфонах POCO выкладываем в канале AndroidInsider.ru в MAX.