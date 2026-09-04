10 простых телефонов для тех, кому надоели навороченные смартфоны

Не всем нужен дорогой смартфон с огромным экраном и сотней функций, которыми пользуешься от силы на пять процентов, да еще и обвешанный чехлами и вайбовыми аксессуарами. Иногда телефон должен просто звонить: громко, четко и долго держать заряд. Такие аппараты незаменимы в качестве второго устройства, надежного спутника в поездках и на даче или подарка родителям, которым важна простота, а не гонка за новинками. Мы собрали десять любопытных кнопочных телефонов и компактных моделей с AliExpress: от золотой раскладушки со светящейся крышкой и «кирпича» из девяностых с батареей на неделю до крошечного Android, помещающегося в ладони. Каждый по-своему интересен, и почти все сейчас доступны с ощутимыми скидками.



Золотая раскладушка, которая светится в темноте

Этот аппарат сразу привлекает внимание крупной буквой «G» на крышке, вокруг которой при звонке загорается разноцветная LED-подсветка: пропустить входящий вызов физически невозможно. Внутри стоит экран 2,4 дюйма с разрешением 240×320, аккумулятор на 2200 мАч и поддержка двух SIM-карт. Отдельно радует оригинальная русская клавиатура с крупными кнопками и громкий динамик, поэтому телефон часто берут в подарок пожилым родственникам. Корпус из глянцевого пластика под металл выглядит дороже своей цены, а классический форм-фактор «ракушки» надежно защищает дисплей в кармане или сумке. Если хочется телефон, который не потеряется в вещах и не подведет с громкостью, золотой G9000 окажется крепким выбором на каждый день. Если же параллельно присматриваете полноценный смартфон, у нас есть подробное сравнение POCO F9 Pro и Ultra с ценами на разных площадках.

Цена: 2460 рублей

Купить G9000 раскладной телефон

Кирпич из девяностых с батареей на неделю

Если вы скучаете по временам, когда телефон был размером с рацию и выглядел внушительно, эта модель станет прямым попаданием в ностальгию. Массивный корпус с антенной, крупные резиновые кнопки и аккумулятор на 7200 мАч превращают аппарат в настоящий походный инструмент: он одновременно и телефон, и внешний банк для подзарядки других устройств. Экран 1,8 дюйма (480×320) показывает всю нужную информацию, есть FM-радио, встроенный музыкальный плеер и Bluetooth. Камеры здесь нет вовсе, и это скорее плюс для тех, кому нужен инструмент для связи без лишних соблазнов. Такой телефон-легенда отлично живет на даче, в гараже или в рюкзаке туриста, где важнее автономность, а не тонкость. А если вы собираете технику к новому семестру, посмотрите наш гид по гаджетам для учебы с ноутбуками, планшетами и смартфонами.

Цена: 4770 рублей

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Четыре симки в одном кармане

Редкий гость на рынке, кнопочный телефон, который держит сразу четыре SIM-карты в режиме ожидания. Для тех, кто разделяет рабочие и личные номера или пользуется разными операторами ради выгодных тарифов, это настоящая находка. Аппарат оснащен встроенным усилителем GSM-сигнала, что помогает ловить сеть даже за городом, экраном 1,77 дюйма и батареей на 1800 мАч. Клавиатура доступна в русской раскладке, кнопки крупные и отзывчивые, а сам корпус компактный и легкий. Это удобный второй телефон для тех, кто устал жонглировать симками, и хороший выбор для дачи с нестабильным приемом. Любите необычные кнопочные аппараты и хотите не пропускать такие подборки? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Цена: 1890 рублей (с купоном)

Купить телефон UNIWA MS001

Меньше ладони, но все при нем

Перед нами один из самых миниатюрных телефонов в подборке, он спокойно помещается в ладони и весит совсем немного. При этом внутри спрятан внушительный набор функций: две SIM-карты, Bluetooth-синхронизация для звонков через другой телефон, черный список нежелательных номеров и даже функция Magic Voice для изменения голоса во время разговора. Экран крошечный, 0,66 дюйма, но свое дело выполняет, показывая время, имя звонящего и уровень сигнала. Такой компактный малыш удобно брать на пробежку, прятать в карман спортивной куртки или держать как запасной аппарат на экстренный случай. Доступен в нескольких цветах корпуса.

Цена: 840 рублей (через комбо-корзину)

Купить телефон SERVO BM01

Флип, который притворяется флагманом

Дизайнеры этой раскладушки явно вдохновлялись современными складными смартфонами: блок из нескольких камер на крышке, дополнительный внешний дисплей и стильный лавандовый цвет делают аппарат похожим на дорогую новинку. На деле это простой и надежный кнопочный телефон с экраном 2,4 дюйма, двумя SIM-картами, встроенным фонариком и батареей на 1350 мАч. Формат «ракушки» защищает основной дисплей, а внешний экранчик показывает время и уведомления, не открывая крышку. Тем, кто хочет недорогой телефон с эффектной внешностью, SERVO A50 PRO подарит вау-эффект без вау-цены.

Цена: 1750 рублей (через комбо-корзину)

Купить телефон SERVO A50 PRO

Забота о близких в одной кнопке

Эта раскладушка создана специально для пожилых людей и продумана до мелочей. Два дисплея, внешний и внутренний, оба крупные и контрастные, огромные кнопки с четкими цифрами и, самое главное, отдельная кнопка SOS: одно нажатие отправляет тревожный сигнал близким. Аккумулятор на 2800 мАч держит заряд по несколько дней, есть две SIM-карты, а в комплекте идет карта памяти на 16 ГБ. Приятный розовый корпус и мягкая форма «ракушки» делают телефон удобным и симпатичным подарком для мамы или бабушки. Если ищете аппарат, за который будет спокойно, Mafam F899 закрывает эту задачу с запасом. Не знаете, какую модель выбрать в подарок родителям? Спросите совета в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по опыту.

Цена: 2620 рублей (через комбо-корзину)

Купить телефон Mafam F899

Громкий, живучий и с фонариком

Главный козырь этой модели, аккумулятор на 6800 мАч, благодаря которому телефон способен неделями обходиться без розетки. Это делает его идеальным спутником для поездок, походов и жизни за городом. Экран 2,4 дюйма хорошо читается, кнопки большие, динамик по-настоящему громкий, а поддержка 4G обеспечивает быструю и стабильную связь. Есть встроенный фонарик, две SIM-карты и русская клавиатура. Прочный корпус спокойно переживает падения и повседневную эксплуатацию. Тем, кому нужен неубиваемый телефон-долгожитель с современным стандартом связи, эта модель точно понравится.

Цена: 1710 рублей (с купоном)

Купить телефон UNIWA G880 Pro

Простой герой для бабушки и дедушки

Классический моноблок в черном корпусе, заточенный под удобство пожилых пользователей. Кнопки крупные и хорошо разнесены, шрифт на экране большой, а на задней панели красуется красная кнопка SOS для экстренных вызовов. Внутри есть FM-радио, фонарик, Bluetooth и две SIM-карты, экран 1,8 дюйма и батарея на 1400 мАч. Ничего лишнего, все интуитивно понятно: включил, набрал номер, позвонил. Именно такую простоту ценят те, кто устал разбираться в сенсорных экранах. В качестве первого или основного телефона для родителей Artfone C1 оказывается беспроигрышным и недорогим вариантом.

Цена: 2110 рублей (через комбо-корзину)

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Раскладушка с двумя экранами и поддержкой 4G

Эта модель сочетает удобство «ракушки» с современным стандартом связи 4G. Два экрана, внешний для быстрого просмотра времени и звонящего и основной внутренний на 2,8 дюйма, делают пользование интуитивным. Крупные кнопки, батарея на 1450 мАч и отдельная кнопка SOS на корпусе для экстренных ситуаций ориентированы на старшее поколение и тех, кто ценит надежность. Русская клавиатура идет в комплекте, а классический складной механизм бережет дисплей от царапин. Приятный бонус, доступные яркие расцветки. Для тех, кто хочет современную раскладушку с быстрой связью, V202T подойдет как нельзя лучше. Больше горячих находок с распродаж мы собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Цена: 2980 рублей (с купоном)

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Крошечный Android, который все умеет

Завершает подборку самый «умный» участник, миниатюрный смартфон на Android 12 с полноценным Google Play. Несмотря на компактный дисплей 3,88 дюйма, здесь есть все для повседневных задач: 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, поддержка 4G LTE, две SIM-карты и основная камера. Мессенджеры, навигация, соцсети и музыка работают без нареканий, а карманный размер делает его идеальным вторым телефоном или легкой заменой громоздкому смартфону. Тем, кто хочет полноценный Android, помещающийся в ладони, SERVO 19PRO Mini предложит максимум возможностей при минимуме габаритов.

Цена: 5220 рублей (через комбо-корзину)

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