Скачать Т-Банк на iPhone: новый официальный способ

Т-Банк на айфоне давно превратился в квест: у кого-то чудом уцелела старая версия, кто-то ставил приложение через обходные пути, а кто-то просто ждет, когда оно снова найдется в App Store. Мы уже собирали все способы установки Т-Банка, и теперь к ним добавился еще один, на этот раз через сервис самой Apple. Он проще большинства альтернатив, но у него есть срок годности и пара подвохов, о которых лучше узнать до установки, а не после. Рассказываю, откуда взялось это приложение, почему оно называется совсем не Т-Банком и чего от него стоит ждать.



Как банк оказался в TestFlight

Как ведут себя уже установленные банковские приложения на iOS 27, мы разбирали отдельно. С новой установкой все сложнее. В App Store Т-Банка нет, и если вы сменили айфон или случайно удалили приложение, скачать его заново обычным способом не получится.

Тут и пригодится TestFlight. Это официальная платформа Apple для бета-тестирования. Разработчики выкладывают туда предварительные версии своих программ, а пользователи ставят их на iPhone и помогают ловить ошибки до релиза. Сам TestFlight бесплатно скачивается из App Store и работает на айфонах с iOS 16 и новее.

Чтобы выложить сборку, разработчику нужен платный аккаунт в Apple Developer Program. Дальше есть два пути. Внутреннее тестирование рассчитано на команду, туда можно пустить до 100 человек, и Apple такие сборки не проверяет. Для внешнего тестирования по публичной ссылке приложение уходит на бета-проверку. Она мягче, чем ревью в App Store, но все-таки есть. И у него тоже есть ограничение по количеству установок.

Именно так Т-Банк и попал на айфоны. Только откроете ссылку на приложение, и увидите не желтый логотип, а бета-версию приложения Nevinor. По описанию это сервис для спортсменов-любителей, который помогает планировать питание вокруг тренировок. Банки уже не первый год возвращаются в App Store под чужими названиями, и TestFlight здесь не исключение. Внутри же обычный Т-Банк.

Ставим Т-Банк на айфон за пару минут

Если на телефоне осталась старая версия Т-Банка, трогать ее не нужно. Приложение из TestFlight ставится отдельно и не заменяет ее, так что иконок будет две. А вот стоит ли удалять старые приложения банков вообще, мы подробно разбирали в отдельном материале.

Перед началом скачайте сам TestFlight по ссылке из App Store. Без него бета просто не откроется. Дальше все занимает три шага:

Переходим по ссылке на бета-версию с айфона. В открывшемся TestFlight жмем «Установить». Ждем, пока приложение скачается и появится на рабочем столе.

На экране появится иконка Nevinor, а рядом с названием загорится оранжевая точка. Так TestFlight помечает все бета-версии, ничего страшного в этом нет. Переименовать приложение нельзя, но его можно спрятать в папку или убрать в библиотеку приложений.

Если ссылка открылась в Safari и дальше ничего не происходит, проверьте, что TestFlight точно установлен, и нажмите на странице кнопку для перехода в приложение. Бывает и так, что вместо кнопки установки появляется сообщение о закрытом наборе. Почему так происходит, расскажу ниже. Если застряли на каком-то шаге, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Что работает в новом приложении

Внутри полноценный Т-Банк, а не урезанная версия. Работают переводы, счета, платежи и оплата через Bluetooth. Последняя пригодится, если хотите платить айфоном без интернета в магазинах, где связь ловит плохо.

С авторизацией тоже все просто. Если на телефоне есть любая старая версия Т-Банка, вход можно подтвердить через нее. Если старой версии нет, входите по номеру телефона, как при первом запуске на новом устройстве. После этого приложение ничем не отличается от того, которым вы пользовались раньше.

Отдельно про данные, потому что этот вопрос задают первым. При установке по публичной ссылке разработчик не видит ваше имя и почту из Apple ID. TestFlight передает ему только техническую статистику: количество запусков, сбои, дату установки и номер сборки. Все остальное остается между вами и банком, как в обычном приложении.

Интерфейс, меню и настройки тоже совпадают с обычной версией, так что привыкать ни к чему не придется. Если раньше пользовались Т-Банком, разберетесь с первой минуты: переводы, выписки и уведомления на своих местах. А если после настройки захочется потратить кэшбэк на что-нибудь полезное для айфона, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там собираем проверенные находки с AliExpress.

Почему этот способ не навсегда

TestFlight удобен, но рассчитывать на него как на App Store я бы не стал. У такой установки три ограничения, и любое из них может сработать без предупреждения.

Приложение могут удалить. Apple регулярно убирает замаскированные банковские приложения из App Store, и в TestFlight действует та же логика. Если в компании заметят, что под Nevinor прячется Т-Банк, сборку отзовут. Ссылка перестанет работать, а уже установленное приложение, скорее всего, перестанет открываться. У каждой сборки есть срок жизни, 90 дней с момента загрузки. Сколько осталось, TestFlight показывает прямо под названием приложения. Когда срок выходит, бета перестает запускаться. Разработчик может выложить новую сборку, и она прилетит обновлением, но это зависит только от него. Поэтому стоит включить автообновления в настройках TestFlight, чтобы не пропустить свежую версию. Ограниченное количество мест. По публичной ссылке в тестирование можно пустить не больше 10 тысяч человек, а разработчик вправе выставить лимит и поменьше. Когда места заканчиваются, TestFlight сообщает, что набор закрыт, и установить приложение уже не выйдет. Для банка с многомиллионной аудиторией это капля в море, так что тянуть с установкой не советую.

Такие ссылки редко живут долго, но на смену старым обычно приходят новые. Мы публикуем их сразу, как только находим, так что подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропустить.

Если Т-Банка на айфоне нет совсем, TestFlight сейчас выглядит самым простым вариантом: без профилей, компьютера и чужих Apple ID, через сервис самой Apple. Но старую версию, если она у вас есть, я бы все равно оставил. Она пригодится и для входа, и на случай, если бета однажды перестанет открываться.