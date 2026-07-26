Какой Айфон выбрать для бизнеса в 2026 году: 5 солидных моделей для тех, кто всегда на созвоне

Айфон давно стал не только имиджевым, но и рабочим инструментом: с ним удобно вести переписку, держать под рукой документы и не переживать, что телефон подведёт в разъезде. С учётом того, что Айфоны дорожают почти каждый год, выбирать модель под задачи и бюджет стоит вдумчиво. Вопрос лишь в том, какой Айфон для работы взять под ваши цели. Ниже собрали четыре модели, от флагманского iPhone 17 Pro Max до доступного iPhone 17e, и к каждой добавили табличку с характеристиками.



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iPhone 17 Pro Max: топовый Айфон для бизнеса без компромиссов

Когда телефон становится главным рабочим инструментом, а бюджет не главное ограничение, брать стоит именно iPhone 17 Pro Max. Это лучший Айфон для бизнеса прямо сейчас: огромный экран для документов и созвонов, самое мощное железо Apple и запас автономности на полный день переговоров.

Кто-то не стал ждать iPhone 18 Pro Max и взял актуальный Pro Max уже сегодня, и в этом есть смысл: мощный смартфон для бизнеса нужен здесь и сейчас, а не через год.

Характеристика iPhone 17 Pro Max Экран 6.9 дюйма, OLED, 120 Гц Процессор A19 Pro, 12 ГБ ОЗУ Батарея около 5000 мАч, самая ёмкая в линейке Память от 256 ГБ до 2 ТБ Камера тройная 48 Мп, оптический зум до 8x, фронталка 18 Мп

Если вы ищете, какой Айфон для работы лучше по всем параметрам, ответ очевиден. Запаса A19 Pro хватит на годы вперёд, так что iOS 27 летает на нём без проблем, и модель не устареет минимум пять лет. Ограничение одно: это самая дорогая модель семейства.

iPhone 17 Pro Max

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iPhone Air: ультратонкий и имиджевый смартфон для работы

Тем, для кого смартфон это ещё и часть образа, подойдёт самый тонкий Айфон. Имиджевый смартфон для бизнеса толщиной 5.6 мм смотрится статусно и почти ничего не весит, а внутри тот же флагманский чип, что и у Pro. Как тонкий Айфон для работы он тянет любые задачи, хотя за элегантность придётся смириться с одной камерой и скромной батареей.

Характеристика iPhone Air Экран 6.5 дюйма, OLED, 120 Гц Процессор A19 Pro, 12 ГБ ОЗУ Батарея 3149 мАч, до 27 часов видео Память от 256 ГБ до 1 ТБ Камера одна 48 Мп, фронталка 18 Мп

Правда, в Air второго поколения Apple собирается исправить главные минусы, так что задел у линейки хороший. Для тех, кто хочет стильный iPhone для бизнеса и не гонится за съёмкой, вариант отличный.

iPhone Air

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iPhone 15: проверенный и недорогой Айфон для работы

Не всем нужен свежий флагман, часто достаточно проверенной модели за меньшие деньги. iPhone 15 — это надёжный смартфон для бизнес задач: современный разъём USB-C, экран с Dynamic Island и достойная камера. Если сомневаетесь между поколениями, сравнение iPhone 15 и iPhone 16 подскажет, стоит ли доплачивать за более новую модель.

Характеристика iPhone 15 Экран 6.1 дюйма, OLED, 60 Гц Процессор A16 Bionic, 6 ГБ ОЗУ Батарея 3349 мАч, до 20 часов видео Память от 128 ГБ до 512 ГБ Камера двойная (48 Мп плюс 12 Мп), фронталка 12 Мп

Если вы думаете, какой смартфон купить для работы без переплаты за новинку, эта модель отрабатывает свою цену, ведь это проверенный недорогой Айфон, которого хватит на почту, звонки и мессенджеры на годы вперёд.

Айфон 15

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iPhone 17e: самый выгодный Айфон для бизнеса

Когда нужно оснастить смартфонами целый отдел или выдать простой рабочий телефон, выручает самый дешёвый iPhone 17e. Самый доступный Айфон для бизнеса получил тот же современный чип A19 и Apple Intelligence, так что не устареет через год.

Характеристика iPhone 17e Экран 6.1 дюйма, OLED, 60 Гц Процессор A19, 8 ГБ ОЗУ Батарея до 26 часов видео Память 256 или 512 ГБ Камера одна 48 Мп, фронталка 12 Мп

Мощности хватает с запасом: в первых тестах 17e обошёл даже iPhone 16 Pro, а значит, потянет любые рабочие приложения. Это честный бюджетный смартфон для работы: звонки, почта, банковские приложения и мессенджеры идут без нареканий. Если задача купить Айфон для работы недорого и без лишних переплат, начинать стоит с него.

iPhone 17e

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iPhone Ultra: складной Айфон для работы и многозадачности

Есть и совсем необычный вариант, но за ним придётся подождать до осени. Первый складной Айфон для работы, iPhone Ultra, Apple покажет вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Его главный козырь это многозадачность: большой внутренний экран разворачивает два приложения рядом, превращая складной iPhone для бизнеса почти в мини-планшет для почты, таблиц и созвонов.

Характеристика iPhone Ultra (по слухам) Экран складной 7.8 дюйма внутри, 5.5 дюйма снаружи Процессор A20 Pro Батарея около 5500 мАч, рекорд для Айфонов Память 12 ГБ ОЗУ, от 256 ГБ Камера двойная 48 Мп сзади, две фронталки по 18 Мп

В коде уже подсмотрели, как будет выглядеть интерфейс складного iPhone Ultra, и для продуктивной работы он выглядит идеальным вариантом. Минус ожидаемый: это будет самый дорогой Айфон.