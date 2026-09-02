Выбрасывайте свои старые Mac на Intel. Apple сказала — хватит

Apple начала рассылать разработчикам письма с приятной новостью: универсальные приложения в Mac App Store теперь можно полностью освободить от поддержки Intel. Правило действует для программ, которым нужна macOS 13 или новее. Раньше совместимость с процессорами Intel была обязательной, а сейчас ее разрешили выбросить и собирать приложение только под Apple Silicon. Мы уже подробно разбирали, что делать, когда macOS предупреждает о прекращении работы приложений, и вот теперь очередь дошла до тех, кто эти самые приложения делает.



Что именно поменялось для разработчиков

В письме Apple объясняет все довольно буднично. Компания сообщает, что универсальные приложения из Mac App Store, которым требуется macOS 13 или новее, теперь могут убрать поддержку Intel и не тащить ее за собой в каждой новой сборке. Логика простая: без лишней архитектуры разработка становится проще, а размер загрузки и место, которое программа занимает на устройстве, заметно уменьшаются.

Дело в том, что универсальная сборка содержит код сразу под две архитектуры — x86_64 для Intel и arm64 для Apple Silicon. Из-за этого установочный файл фактически весит вдвое больше, чем нужно современному маку. Убрав половину, разработчик отдает пользователю более компактную программу, которая быстрее качается и не занимает лишние гигабайты.

Для тяжелых приложений вроде видеоредакторов или графических пакетов разница может составлять сотни мегабайт, а иногда и больше. На маках с базовым накопителем на 256 гигабайт каждый такой гигабайт на счету, так что выигрыш вполне ощутимый. Плюс разработчику больше не нужно тестировать программу на двух типах процессоров, а это экономит время и деньги.

Чтобы отказаться от Intel, нужно сделать всего пару шагов:

Открыть настройки сборки приложения и переключить архитектуру на arm64. Пересобрать проект уже без Intel-варианта. Отправить обновленную сборку в Mac App Store.

Никакого рубильника, который одним нажатием отрезает половину пользователей, тут нет. Все происходит на стороне разработчика и по его желанию. Хотите первыми узнавать о таких изменениях в экосистеме Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Что будет с владельцами Intel-маков

Тут главный вопрос: а что делать тем, у кого до сих пор стоит Mac на Intel? Хорошая новость — ничего страшного не произойдет. Если разработчик выпустит новую версию только под Apple Silicon, старый компьютер просто останется на последней совместимой сборке приложения. Оно не исчезнет из системы и не перестанет запускаться в один момент.

То есть купленная программа никуда не денется. Просто новые функции и обновления будут проходить мимо. Для рабочих инструментов это со временем станет ощутимой проблемой, а чем-то простым можно спокойно пользоваться еще годами. По сути Apple мягко подталкивает аудиторию к переходу на свои чипы, но при этом ничего не ломает резко.

Отдельно стоит держать в голове вопросы безопасности. Приложение, которое застыло на старой версии, перестанет получать патчи, а для браузеров, банковских клиентов и почтовых программ это уже серьезный повод задуматься об апгрейде.

Если у вас остался Intel-Mac и вы не понимаете, какие приложения скоро упрутся в потолок, лучше уточнить это заранее. Не смогли разобраться сами? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там точно подскажут.

Почему Intel уходит из macOS

Все это происходит не на пустом месте. Одновременно с письмом разработчикам Apple окончательно закрывает эпоху Intel в своей операционной системе. Свежая macOS 27 больше не поддерживает Intel, так что компьютеры на этих процессорах остаются на предыдущей версии системы и дальше не обновляются.

Добивает Intel и вторая новость. Rosetta 2, прослойка, которая переводит приложения Intel для работы на Apple Silicon, будет отключена после macOS 27. Проще говоря, костыль, помогавший старым программам жить на новых маках, скоро уберут, и универсальные сборки останутся единственным способом запустить такой софт.

Многие даже не замечали работу Rosetta 2, а она все эти годы тихо переводила Intel-программы в фоне, пока разработчики переписывали их под новые чипы. Теперь смысла держать ее дальше у Apple нет: подавляющее большинство актуального софта давно собирается под Apple Silicon, а старые версии продолжат работать там, где Rosetta еще осталась.

Напомню, что macOS 13 из письма — это Ventura, а на собственные чипы Apple перешла еще в 2020 году. С тех пор компания шаг за шагом шла именно к этому моменту, постепенно сокращая роль Intel. Кстати, если вы любите выгодные находки для техники, загляните в наш канал Сундук Али-Бабы в МАКС — там мы собираем интересные штуки с AliExpress.

Что делать владельцам Intel-маков прямо сейчас

Если коротко, паниковать точно не стоит. Для большинства обычных пользователей смена архитектуры пройдет незаметно, а разработчики получат более легкие и быстрые сборки без лишнего балласта. Apple же продолжает жить в своем графике и уже готовит следующее крупное событие — презентацию iPhone 18 Pro.

Отказ от Intel — это финальный аккорд большого перехода, который начался несколько лет назад. Для тех, кто уже сидит на Apple Silicon, вообще ничего не меняется, разве что приложения станут чуть компактнее. А владельцам старых маков есть смысл присмотреться к обновлению, если хочется и дальше получать свежие версии любимых программ.

В итоге новость скорее хорошая. Меньше мороки для разработчиков, аккуратнее размеры приложений и понятный вектор развития всей платформы. Intel постепенно уходит в историю Mac, и, честно говоря, к этому все и шло.