Нашел бесплатное приложение, которое делает macOS еще удобнее

Встроенное управление окнами в macOS работает так себе. Перетаскиваешь окно к краю экрана, ждешь, пока система сообразит, куда его прилепить, и половину времени промахиваешься мимо нужной зоны. Меня это раздражало годами, пока я случайно не наткнулся на бесплатную утилиту Loop. Поставил, потыкал пару минут и понял, что назад дороги нет. Теперь окна раскладываются по экрану за долю секунды. Похожее чувство у меня было, когда я завел ии-кота на Mac, вот только Loop оказался куда полезнее в повседневной работе.



Что не так со стандартной раскладкой окон на Mac

В свежих версиях macOS наконец появилась встроенная плитка окон, но пользоваться ей все равно неудобно. Чтобы разложить два окна рядом, приходится тащить каждое к краю экрана, целиться в невидимую зону привязки и ждать анимацию. На больших мониторах это отнимает по паре секунд за раз, а за рабочий день таких секунд набегает на целую вечность.

Я постоянно держу рядом браузер и текстовый редактор, иногда добавляю к ним мессенджер третьим окном. Собирать эту раскладку мышкой каждый раз мучение. А на старых Маках все еще печальнее, там нормального управления окнами попросту нет, и приходится тягать окна вручную по старинке.

Apple продолжает активно допиливать систему и регулярно советует срочно ставить обновления macOS, но работа с окнами почему-то застряла на месте. Loop закрывает этот пробел одной крохотной программой. Если вам тоже интересно разбирать подобные утилиты, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы делимся такими находками почти каждый день.

Как Loop раскидывает окна по экрану

Главная фишка Loop это управление горячими клавишами. Нажимаешь сочетание и окно моментально встает в нужную часть экрана, без всякого перетаскивания и прицеливания. Например, CTRL и стрелка вправо отправляют окно к правому краю, а CTRL и стрелка влево к левому. Все сочетания можно переназначить в настройках под свои привычки.

Скачать Loop на Mac

Есть и второй способ, который лично мне нравится даже больше. Зажимаешь клавишу-триггер и прямо у курсора появляется радиальное меню. Дальше мышкой или трекпадом ведешь в ту сторону, куда хочешь отправить окно, и отпускаешь клавишу. Пока держишь, Loop показывает предпросмотр будущего размера полупрозрачной рамкой, так что промахнуться практически невозможно.

Отдельно радуют циклы. Если нажать одно и то же сочетание несколько раз подряд, Loop начинает перебирать варианты размера окна. Сначала половина экрана, потом треть, потом две трети и так по кругу. Одной клавишей подгоняешь окно ровно под ту ширину, которая нужна прямо сейчас.

Саму клавишу-триггер тоже можно поменять на любую удобную, хоть на Caps Lock. Я оставил стандартный вариант и уже через день пальцы сами тянулись к нужному сочетанию. Скорость тут решает все, окна встают на места быстрее, чем я успеваю подумать о раскладке. Скачать программу можно бесплатно на официальной странице проекта, там же лежит подробное описание всех возможностей. Если что-то вдруг не заработает, пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, вместе разберемся.

Настроек много, но разбираться в них необязательно

Что подкупило меня сразу после установки, так это то, что ничего настраивать не пришлось. Поставил приложение, выдал ему доступ к управлению системой и начал пользоваться. Все базовые сочетания уже работают из коробки, никаких плясок с бубном. Для утилит такого рода это большая редкость, обычно на первичную настройку уходит полчаса.

Но если захочется покопаться, простор тут огромный. Меняется внешний вид интерфейса, цвет и форма радиального меню, скорость анимаций и общее поведение программы. Отдельные приложения можно занести в исключения, чтобы Loop их вообще не трогал. Есть даже режим, когда окно прячется за край экрана и выезжает обратно по наведению курсора, удобно убирать с глаз все лишнее.

Приятный бонус это поддержка старых систем. Для работы нужна macOS 13 Ventura и новее, так что утилита выручит даже тех, у кого нет свежей встроенной плитки. Я, к примеру, не собираюсь обновлять MacBook Air на следующую крупную версию, и Loop от этого работать точно не перестанет.

Почему бесплатный Loop обходит платные аналоги

Самое удивительное в этой истории цена. Loop бесплатная и с открытым кодом, при этом по возможностям обходит даже платные решения вроде Magnet и BetterTouchTool. За похожий набор функций в них просят вполне реальные деньги, а тут все отдают даром, да еще и с полноценным русским языком.

Открытый код это заодно и про доверие. В App Store утилиты нет, ставится она отдельным файлом, а для работы просит доступ к управлению окнами. Звучит слегка настораживающе, но исходники Loop лежат в открытом виде, и проверить их может кто угодно. Это совсем не то же самое, что тянуть сомнительные сборки с торрентов, из-за которых потом новый вирус крадет все пароли.

Установка предельно простая. Скачиваешь архив с гитхаба, перетаскиваешь Loop в папку с программами и один раз выдаешь доступ к управлению окнами в настройках системы. Продвинутые пользователи ставят утилиту одной командой через Homebrew, но и без нее весь процесс занимает не больше минуты.

В итоге Loop это тот редкий случай, когда бесплатное оказывается удобнее платного. Ставится в пару кликов, работает сразу, а уже через день ты не понимаешь, как вообще раскладывал окна руками. Если любите находить такое полезное даром или со скидкой, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там подобных вещей хватает.