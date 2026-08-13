Чем iPhone 18 будет отличаться от iPhone 18 Pro и когда он выйдет

Базовый iPhone 18 выйдет только в начале 2027 года, но уже понятно, что он подтянется к старшим моделям сразу по двум фронтам. Утечки сообщают, что смартфон получит фишки, которые обычно приберегают для Pro-версий. А ведь только недавно мы узнали, каким будет аккумулятор в iPhone 18 Pro, так что апгрейды у базовой модели смотрятся особенно любопытно.



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Почему базовый айфон выйдет позже прошки

Сентябрьская презентация Apple уже на носу. На ней ждут iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и новый iPhone Ultra. А вот базовый iPhone 18 на сцену не выйдет. Его придержат до начала 2027 года и покажут в компании iPhone 18e и iPhone Air 2.

Схема не новая. Apple все чаще разносит линейку по времени: осенью показывает флагманы, а весной добирает более доступные модели. Так компания растягивает новости о новом поколении почти на полгода и не дает всем айфонам конкурировать друг с другом в один сезон. Заодно это помогает раскачивать продажи не одним всплеском, а несколькими волнами.

Точные сроки уже не секрет. Для старших моделей названа точная дата презентации Apple. Базовая версия подтянется чуть позже, но ключевые характеристики уже утекают в сеть.

Что у смартфонов теперь общее

Раньше пропасть между базовым айфоном и прошкой была огромной. Теперь Apple, судя по утечкам, подтягивает младшую модель ближе к старшей. Вот что, по данным Джеффа Пу и прошлых отчетов, у двух смартфонов будет общим:

Уменьшенный Dynamic Island. Новый компактный вырез дебютирует на iPhone 18 Pro, но базовый iPhone 18 получит его сразу же, а не через поколение.

12 ГБ памяти. Столько же оперативки ждут и у старших моделей. Для базового айфона это заметный скачок.

Экран. ProMotion с частотой 120 Гц и постоянно активный дисплей сохранятся как в iPhone 17.

Материалы. Корпус базового и Pro iPhone продолжат делать из алюминия.

История с Dynamic Island тут особенно показательна. Когда iPhone 14 Pro получил первый такой вырез, базовому iPhone 14 достался старый монобровь-notch. Пришлось ждать целый год: только iPhone 15 подтянули к прошке по дизайну. Сейчас же Apple, похоже, готова принести новый Dynamic Island на доступную модель без задержки.

С оперативкой вышло даже интереснее. У iPhone 17 было 8 ГБ, а тут сразу 12 ГБ — плюс 50 процентов к объему за одно поколение. Такой запас пригодится для локальных ИИ-функций, которые Apple активно двигает в свежих версиях iOS. Правда, единого мнения тут нет: аналитик Мин Чи Куо ранее называл цифру в 9 ГБ. Джефф Пу же уверен, что эти 9 ГБ достанутся более простому iPhone 18e, а обычный iPhone 18 получит все 12 ГБ, хотя чип A20 у них будет один и тот же. Мы уже разбирали, сколько оперативной памяти получит iPhone и на что она вообще влияет.

Где iPhone 18 все равно уступит старшей модели

Общего стало больше, но разница между линейками никуда не делась. По традиции и текущим утечкам базовый iPhone 18 отстанет от iPhone 18 Pro вот в чем:

Камеры. У базовой модели ждут только 2 модуля, тогда как у Pro их 3 — с отдельным телевиком для оптического зума.

Версия чипа. iPhone 18 Pro поедет на более мощном A20 Pro, а базовому достанется обычный A20 — с урезанной по графике конфигурацией.

Охлаждение. В iPhone 18 Pro Apple по-прежнему будет использовать испарительную камеру, а вот iPhone 18 она, похоже, не достанется.

Время выхода. Pro можно будет купить уже осенью, а базовую версию — только в начале 2027 года.

Сам iPhone 18 Pro тем временем уже показали во всех подробностях, включая тот самый новый Dynamic Island и пару приятных мелочей для игр. Так что представить, как будет выглядеть базовая модель, уже несложно: берем прошку, убираем третью камеру, ставим более простой чип — и получаем примерный портрет iPhone 18.

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Стоит ли ждать базовый айфон или брать Pro

Ответ зависит от того, что вам важнее. Если нужен максимум — камера с телевиком, самый быстрый чип и активное охлаждение — выбор очевиден в пользу iPhone 18 Pro или даже iPhone Ultra. К тому же ждать не придется: старшие модели выйдут уже осенью, а не через полгода.

А вот если зум и более мощный чип для вас не принципиальны, то базовый iPhone 18 в этом поколении выглядит как отличная сделка. Он берет у прошки самое заметное в быту: много оперативки и компактный Dynamic Island. При этом стоить он будет ощутимо дешевле, а разницу в камерах и материалах в повседневных сценариях замечают далеко не все.

Отдельная история для владельцев прошлогодних флагманов. Мы уже прикидывали, стоит ли менять iPhone 17 Pro на новинку, и там хватает своих нюансов. Базовому iPhone 18 такое сравнение вряд ли грозит, а вот с прошкой все не так однозначно.

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