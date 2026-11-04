Хватит заряжать Айфон и Макбук чем попало. Выбрал 10 годных зарядок с распродажи 11.11

Новая iOS опять преподносит сюрпризы: недавно мы сравнили автономность iPhone на iOS 27.2 с предыдущими версиями и получили довольно неожиданные результаты. Но каким бы экономным ни оказался ваш смартфон, без хорошей зарядки все равно никуда. Особенно если помимо айфона нужно заряжать ноутбук, планшет, часы и другие гаджеты. К счастью, на распродаже 11.11 можно найти подходящий адаптер практически под любую задачу. Мы выбрали 10 интересных зарядок от проверенных брендов UGREEN, Baseus и Toocki. Здесь есть компактные решения для дома, мощные станции для ноутбуков и адаптеры в автомобиль, а цены начинаются всего с 539 рублей. Осталось разобраться, какие модели действительно заслуживают внимания.



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Маленькая зарядка, которая умеет удивлять

Мощный блок питания необязательно должен быть большим. UGREEN Nexode Air 65W выдает 65 Вт, помещается в карман рюкзака и подходит как для смартфона, так и для ноутбука.

Зарядка доступна в необычном бордовом цвете Wine Red, который хорошо сочетается с техникой Apple. Главное преимущество — один адаптер для разных устройств: утром подключаете MacBook, днем iPhone, вечером планшет или Android-смартфон. Как она работает — можно посмотреть в нашем обзоре.

За безопасность отвечает технология ThermalGuard: она контролирует температуру и помогает защищать устройства от перегрева и перепадов напряжения. При этом адаптер остается небольшим и не заставляет носить отдельные блоки для каждого гаджета. Удобный вариант для дома, офиса и поездок, если хочется освободить место в рюкзаке без потери мощности. А если кажется, что батарея айфона стала садиться слишком быстро, попробуйте отключить несколько прожорливых функций iOS. Иногда это помогает заметно продлить автономность без покупки нового смартфона.

Цена: 1630 рублей

UGREEN Nexode Air 65W

Одна розетка, а возможностей сразу четыре

Когда возле кровати или рабочего стола всего одна свободная розетка, приходится выбирать, что заряжать первым. Toocki на 30 Вт решает проблему необычным способом. Это компактный адаптер, который одновременно работает как обычная розетка и зарядное устройство с тремя USB-портами. Здесь два USB-C и один USB-A, поэтому можно подключить несколько гаджетов, не занимая все розетки в комнате.

Особенно удобно, что обычная розетка никуда не исчезает. В нее можно включить настольную лампу или другую технику, а через USB заряжать iPhone, iPad и аксессуары. Мощности до 30 Вт хватит для смартфона и многих планшетов, а Apple Watch и AirPods не требуют серьезного запаса мощности. При подключении нескольких устройств питание распределяется между ними.

Получается универсальный вариант для тех, кто устал от множества адаптеров и проводов. Такая вещь особенно полезна возле кровати и рабочего стола. Один блок заменяет сразу несколько зарядок, а розетка остается свободной для другой техники.

Цена: 1250 рублей

Купить зарядку Toocki за 1250 рублей

Компактная зарядка вместо целой сумки проводов

В поездке отдельные адаптеры для ноутбука, телефона и планшета быстро занимают место в сумке. UGREEN 200W Travel GaN Charger заменяет сразу несколько блоков питания. Это портативная зарядная станция общей мощностью 200 Вт, которой хватает даже для двух производительных ноутбуков одновременно.

Главное удобство — все гаджеты заряжаются вместе. Можно подключить рабочий MacBook, второй ноутбук и другую технику, не деля одну розетку. Особенно полезно в гостиницах, аэропортах и командировках.

При высокой мощности станция остается достаточно компактной для рюкзака. Она отводит тепло и распределяет питание между подключенными устройствами. Правда, фактическая скорость зарядки зависит и от возможностей самого гаджета, а не только от адаптера. В остальном это практичный способ заменить несколько зарядок одной и брать в дорогу меньше вещей.

Цена: 3850 рублей

Купить UGREEN 200W Travel GaN Charger

Поставил в машину и забыл о зарядках

В машине зарядка нужна постоянно. То навигатор посадил батарею, то пассажир просит подключить смартфон, то перед дальней поездкой хочется быстро восполнить заряд. Для таких случаев подходит автомобильная зарядка Baseus на 30 Вт. Это компактный адаптер в прикуриватель с USB-C и USB-A: можно использовать современные кабели и не отказываться от старых.

Несмотря на небольшие размеры, модель выдает до 30 Вт и подходит для iPhone, Android-смартфонов и другой техники. Производитель предусмотрел защиту от короткого замыкания и перегрева. При этом корпус не занимает лишнего места и не мешает пользоваться соседними элементами салона.

Отдельный плюс — аккуратная сборка без громоздких деталей. Такой адаптер можно установить в прикуриватель и практически забыть о нем. У меня похожая зарядка Baseus постоянно живет в машине, и возвращаться к большим торчащим блокам уже не хочется. Два нужных USB-разъема в компактном корпусе за 539 рублей — удачный вариант для дороги.

Цена: 540 рублей

Купить автомобильную зарядку Baseus

Универсальная зарядка для дома и работы

Когда дома есть ноутбук, смартфон и планшет, держать отдельный блок для каждого неудобно. UGREEN 100W GaN Fast Charger решает эту проблему: универсальный адаптер мощностью 100 Вт подходит для MacBook Pro, iPhone, Android-смартфонов и другой техники.

Благодаря разъемам USB-C и USB-A можно заряжать несколько устройств от одной розетки, например ноутбук, планшет и телефон. Вечером подключили всю технику, утром забрали заряженной. Причем переживать из-за высокой мощности блока не нужно: мы уже разбирали, можно ли заряжать iPhone адаптером от MacBook на 140 Вт и как это влияет на аккумулятор. Айфон сам ограничивает потребляемую мощность, поэтому мощный блок питания не заставит его заряжаться быстрее допустимого.

Адаптер при этом компактный: по данным UGREEN, его корпус может быть до 30% меньше традиционных блоков питания сопоставимой мощности. Он помещается в сумку и подходит для рабочего стола, офиса и поездок. Современная конструкция сочетает высокую мощность с небольшими размерами, позволяя отказаться от лишних адаптеров без потери удобства.

Цена: от 2500 рублей

Купить UGREEN на 100 Вт

Шесть USB-A за смешные деньги. Такое еще поискать

Производители зарядок постепенно переходят на USB-C, но дома наверняка найдется куча устройств с кабелями USB-A. Смартфоны, наушники, часы и портативные колонки никуда не делись. Именно для них придумали зарядную станцию Toocki на 65 Вт, у которой сразу шесть полноразмерных USB-A. Можно подключить практически всю мелкую электронику, не занимая отдельную розетку под каждый гаджет.

Главная особенность — шесть портов с подсветкой, которые легко найти даже вечером. Общая заявленная мощность достигает 65 Вт, поэтому станция подходит для аксессуаров и смартфонов, включая китайские модели. Максимальная скорость зависит от протоколов конкретного телефона и распределения мощности между портами.

Такую зарядку удобно поставить на рабочий стол или возле кровати: одновременно подключить телефоны, наушники, часы и другие устройства. Особенно понравится тем, у кого накопилась коллекция кабелей USB-A.

Цена: от 560 рублей

Купить зарядку Toocki

Тонкая зарядка для самых неудобных розеток

Розетки за диваном, тумбой или рабочим столом неудобны для обычных блоков питания: они выпирают и упираются в мебель. UGREEN Nexode Air 65W Slim отличается тонким плоским корпусом, который проще разместить в ограниченном пространстве.

Его главное преимущество — помещается там, где тесно. С таким адаптером легче аккуратно организовать провода возле мебели и не загромождать пространство. Показали ее в нашем обзоре — обязательно посмотрите.

Несмотря на тонкий корпус, адаптер выдает до 65 Вт для зарядки смартфонов, совместимых ноутбуков и портативной акустики. Еще одна полезная деталь — складная вилка: ничего не торчит, поэтому блок удобно носить даже в тонком чехле для ноутбука. Модель подойдет для работы вне офиса и путешествий, а дома поможет освободить место возле розетки без отказа от высокой мощности.

Цена: 2435 рублей

Зарядка UGREEN Nexode Air

Все переходят на USB-C, а я бы взял такую Baseus

Иногда покупать мощную зарядную станцию на сотни ватт просто нет смысла, особенно если нужно заряжать смартфон и несколько аксессуаров. Для таких задач подойдет компактный адаптер Baseus с тремя портами. Здесь два USB-A и один USB-C — сочетание, которое остается практичным даже на фоне перехода на новый разъем.

Через USB-C можно подключить iPhone или другой современный смартфон, а два USB-A оставить под устройства со старыми кабелями: наушники, электрическую зубную щетку, бритву и другую мелочь. Не придется менять исправные провода ради нового адаптера. Три разъема позволяют заряжать несколько устройств, хотя скорость зависит от их потребностей и возможностей блока.

Особенно удобен такой адаптер в спальне или на рабочем столе, где постоянно заряжаются аксессуары. Вместо отдельных блоков питания можно пользоваться одним. Получается универсальная зарядка без лишних наворотов за копейки.

Цена: 790 рублей

Купить зарядку Baseus

Мощная зарядная станция для рабочего стола

Когда на столе стоят ноутбук, смартфон и планшет, розетки быстро заканчиваются, а провода путаются. UGREEN 200W GaN Desktop Charger помогает навести порядок: настольная зарядная станция мощностью 200 Вт рассчитана на одновременное подключение нескольких устройств.

Вместо множества блоков питания появляется один центр зарядки. Его мощности хватает для нескольких требовательных гаджетов, включая ноутбуки, поэтому станция подходит и для домашнего рабочего места, и для офиса.

Станция автоматически распределяет мощность между подключенными устройствами, а встроенная защита помогает избежать перегрузок. Разъемы всегда под рукой: не приходится тянуться под стол, искать свободную розетку или переставлять адаптеры. В результате рабочее место становится аккуратнее и удобнее, а вся техника заряжается в одном месте.

Цена: 4270 рублей

Купить UGREEN 200W GaN Desktop Charger

Зарядка, которая пригодится почти в любой стране

В другой стране легко столкнуться с розеткой, к которой не подходит привычный блок питания. UGREEN GaN 45W Travel Adapter объединяет дорожный переходник и полноценную зарядку для гаджетов в одном компактном корпусе.

Благодаря выдвижным штекерам адаптер подходит для розеток более чем в 150 странах, включая Великобританию, США и Австралию. Поэтому не придется покупать отдельный переходник для каждой поездки.

Внутри предусмотрена быстрая зарядка мощностью 45 Вт: смартфон, планшет или совместимый легкий ноутбук можно подключать напрямую через USB. Для безопасности есть встроенные предохранители и защитные шторки. Такой адаптер удобен в отпуске, командировках и частых перелетах: один аксессуар заменяет зарядку и набор переходников, а места в багаже занимает немного.

Цена: 1750 рублей

Купить UGREEN GaN 45W Travel Adapter

У этих десяти зарядок разные задачи: одни удобнее носить с собой, другие помогают убрать лишние блоки питания со стола, третьи пригодятся за рулем или в поездках. Выбирайте по нужным разъемам, мощности и количеству подключаемых устройств — на распродаже 11.11 есть варианты для самых разных сценариев и бюджетов.

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