Этот робот сам стрижет газон и объезжает препятствия. На 11.11 его продают с хорошей скидкой

Кирилл Пироженко

Сезон кошения закончился, и сейчас самое спокойное время подумать, чем вы будете стричь траву следующим летом. Если каждую субботу у вас уходит пара часов на круги по участку, вы знаете, как быстро это надоедает. При этом многих от робота-газонокосилки отпугивает не цена, а возня задолго до первого запуска. У ANTHBOT Genie 800 эта часть устроена по-другому, а к 11.11 на него появились условия, которых летом не было. Ниже расскажу, что робот умеет, где у него есть ограничения и где его выгоднее заказать. А как он прожил у меня целый сезон, можно почитать в отдельном материале, где я взял робота-газонокосилку на дачу.

Бело-серый робот-газонокосилка ANTHBOT Genie 800 на газоне перед деревянным домом с клумбами и теплицей

Бело-серый робот-газонокосилка ANTHBOT Genie 800 на газоне перед деревянным домом с клумбами и теплицей

Провод по периметру газона больше не нужен

Классический робот-газонокосилка начинается с земляных работ. По краю газона прокладывают ограничительный провод, и только по нему машина понимает, где кончается трава. Монтаж занимает несколько часов, а потом кабель перебивают лопатой, он стареет или его приходится перекладывать после того, как вы передвинули клумбу. Если вы уже обжились с гаджетами для умного дома без инструкции, то понимаете, почему такой подход сегодня кажется странным.

Genie 800 работает без физического провода. Карту можно построить автоматически, а можно провести робота по границе газона вручную, управляя им из приложения как машинкой на пульте. В обычных условиях первичная настройка занимает около 10 минут. Летом у меня ушло примерно столько же: старую косилку я доставал из сарая дольше.

Робот ANTHBOT Genie 800 едет вдоль живой изгороди, рядом показана карта его маршрута в приложении на смартфоне

Робот ANTHBOT Genie 800 едет вдоль живой изгороди, рядом показана карта его маршрута в приложении на смартфоне

Дальше карту доводят под свой участок прямо в приложении ANTHBOT:

  • добавить несколько отдельных зон кошения;
  • обвести запретной зоной клумбу или детскую площадку;
  • задать каждой зоне свое расписание;
  • поменять скорость движения и высоту среза;
  • подправить границы без всякого перекладывания кабеля.

На типичной даче это выручает сильнее всего. Газон там почти всегда разбит на куски: лужайка перед домом, вторая за ним, между ними узкий проход, а вокруг грядки, деревья и место под мангал. С проводом каждый такой кусок пришлось бы обносить отдельно.

Разница с проводными моделями хорошо видна, если собрать ее в одну таблицу:

Что сравниваем ANTHBOT Genie 800 Обычная проводная модель
Граница участка RTK и визуальная карта нужно прокладывать провод
Установка карта примерно за 10 минут монтаж может занять несколько часов
Несколько зон зоны и запреты в приложении зависят от схемы проводки
Препятствия распознает четырьмя камерами реагирует в основном после удара
Маршрут параллельные линии часто случайный, с повторами и пропусками
Изменение карты правка в приложении обычно перенос провода

Самая заметная строчка тут вторая. Полдня с лопатой против десяти минут с телефоном в руке решают вопрос, возьмется человек за робота вообще или отложит до следующего года. А пока до весны далеко, можно подобрать для участка и мелочи попроще: фонари на солнечных батареях, таймеры полива и насадки для шланга регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

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Четыре камеры замечают мяч раньше, чем робот в него врежется

Точность у Genie 800 держится на двух системах сразу. RTK-модули стоят и в самом роботе, и в зарядной станции, они обмениваются поправками по радиоканалу LoRa и дают точность до сантиметров. Связь между станцией и роботом работает на расстоянии до 300 метров, так что для обычного участка запас тут огромный.

Передняя панель ANTHBOT Genie 800 крупным планом: блок камер над бампером

Передняя панель ANTHBOT Genie 800 крупным планом: блок камер над бампером

У станции есть одно требование к месту. Над ней должно оставаться не меньше 120 градусов открытого неба, поэтому ставить ее под густую крону, навес или вплотную к высокой стене не стоит. Возле деревьев и домов, где спутниковый сигнал слабеет, робот подключает картинку с камер и по ней определяет, где он и куда едет. У меня рядом росли яблони, и в их тени он ни разу не сбился с курса.

Камер здесь четыре, вместе они дают обзор примерно на 300 градусов. Картинку обрабатывает восьмиядерный процессор, и система распознает больше 1000 типов препятствий. Модели попроще с датчиками удара узнают о мяче, только когда в него врезались, и могут биться в него снова и снова. Genie 800 видит мяч, игрушку или грабли заранее и объезжает их. Если по участку бегают дети или собака, это важнее любой цифры в характеристиках.

Робот-газонокосилка едет по газону, на котором разбросаны футбольный мяч, детская перчатка, резиновые сапоги и игрушки

Робот-газонокосилка едет по газону, на котором разбросаны футбольный мяч, детская перчатка, резиновые сапоги и игрушки

Чудес при этом ждать не стоит. Тонкие шнуры, провода и мелкие острые предметы перед запуском лучше убрать руками, производитель сам об этом предупреждает. Я так и делал, это минута времени.

Отдельно понравилось, как он ездит. Многие роботы после встречи с бордюром разворачиваются куда придется, поэтому одни места проходят по три раза, а углы бросают. Genie 800 идет параллельными линиями по готовой карте, и на траве остается ровный рисунок. Когда заряд заканчивается, он сам уезжает на базу по камерам, инфракрасной и электромагнитной навигации, а после зарядки продолжает с того же места.

Не можете решить, куда поставить станцию на своем участке с деревьями и забором? Опишите свой двор в нашем чате в Telegram или МАКС, там найдутся люди с похожими дачами.

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Цифры из паспорта, переведенные на язык дачи

Режущий диск шириной 20 сантиметров с пятью лезвиями проходит около 150 м²/ч. Значит, газон на 6 соток робот обойдет примерно за четыре часа, а максимальные 800 м² займут чуть больше пяти. Звучит долго, но работает он по расписанию, пока вы заняты своими делами или вообще в городе.

ANTHBOT Genie 800 на большом газоне с ровными параллельными полосами после кошения

ANTHBOT Genie 800 на большом газоне с ровными параллельными полосами после кошения

Остальные характеристики собрал в одну таблицу:

Параметр ANTHBOT Genie 800
Рекомендуемая площадь до 800 м²
Навигация полночастотный RTK + 3D-зрение, 4 камеры
Угол обзора около 300 градусов
Распознавание препятствий больше 1000 типов
Ширина кошения 20 см
Высота кошения от 3 до 7 см
Производительность около 150 м²/ч
Максимальный уклон 45%
Уровень шума не больше 58 дБ
Аккумулятор 72 Вт·ч
Время зарядки около 130 минут
Защита корпуса IPX6
Дальность RTK-связи до 300 м

Уклон до 45% означает, что пологий бугор у забора или спуск к беседке его не остановят. При 58 дБ рядом с ним можно спокойно работать в саду и не морщиться. Защита IPX6 выдерживает дождь и струю воды из шланга, когда корпус пора отмыть.

Робот-газонокосилка поднимается по крутому травяному склону

Робот-газонокосилка поднимается по крутому травяному склону

Ноябрь, кстати, подходящее время для покупки, а не для кошения. Поздней осенью и ранней весной, а еще после долгих дождей на участке грязь, лужи и промерзшая земля, и робота в такую погоду лучше не выпускать. На зиму его вместе с зарядной станцией убирают в тепло, чтобы аккумулятор не провел несколько месяцев на морозе. Купленный сейчас Genie 800 спокойно дождется апреля, а за зиму вы прикинете, где поставить станцию.

За сохранность на участке тоже можно не переживать. В приложении есть GPS-отслеживание, противоугонная сигнализация, поиск устройства и защита PIN-кодом. Там же меняют расписание, правят карту и ставят обновления прошивки.

Кому он подойдет? Владельцам дома или дачи с газоном до 800 м², особенно если участок сложный: несколько лужаек, узкие проходы, клумбы, которые нельзя трогать. Если же у вас ровный квадрат травы на пару соток, обычная косилка по-прежнему справится, просто времени на нее уйдет больше. Новости про технику для дома и дачи мы выкладываем в каналах в Telegram и МАКС, к весне их там станет заметно больше.

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Скидки к 11.11 действуют на трех площадках

Цены на крупную технику на маркетплейсах заметно гуляют, мы видели это, когда сравнивали цены на роботы-пылесосы. С Genie 800 похожая история, поэтому перед заказом стоит открыть все три карточки. Цена, наличие, условия доставки и гарантии могут меняться, так что сверяйтесь с карточкой в момент покупки.

ANTHBOT Genie 800 сбоку на газоне у старой каменной стены

ANTHBOT Genie 800 сбоку на газоне у старой каменной стены

Самое щедрое предложение сейчас у Ozon. Там действует промокод ANTHBOT8001 на дополнительную скидку. Вводите его при оформлении заказа ANTHBOT Genie 800 на Ozon, пока акция к 11.11 не закончилась.

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Если вы привыкли заказывать технику с доставкой в пункт Маркета или курьером, загляните в карточку ANTHBOT Genie 800 на Яндекс Маркете. Там тоже есть специальное предложение к распродаже.

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Третий вариант для тех, у кого пункт выдачи Wildberries ближе всего к дому. Предложение к 11.11 есть и в карточке ANTHBOT Genie 800 на Wildberries, так что перед покупкой сравните итоговую сумму со скидкой на всех трех площадках.

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