Достал iPhone 4S через 15 лет. Что на нем еще работает в России

Если у вас в ящике стола тоже лежит старый айфон, рано или поздно хочется его включить. Я достал свой iPhone 4S, которому в октябре исполнилось 15 лет, и решил проверить, на что он годится в России в 2026 году. Ожидал увидеть красивый кирпич, но часть функций работает так, будто на дворе все еще 2011-й. С привычными приложениями история другая, причем у одной из живых функций уже есть дата, после которой она может отвалиться. Ниже разберем, что на 4S до сих пор работает, что умерло окончательно и выручит ли старика браузер.



iOS 9.3.6 против современных приложений

Потолок для iPhone 4S — iOS 9.3.6. Apple выпустила ее в июле 2019 года, и то лишь для того, чтобы починить сбой GPS у старых устройств. Обновлений безопасности iOS 9 не получает с 2022 года. Если интересно, сколько лет поддержки достанется вашему нынешнему смартфону, мы отдельно считали, сколько iPhone получает обновления iOS и патчи.

Для сравнения: популярные приложения сегодня просят iOS 15, а YouTube и вовсе iOS 16. Между 4S и этой планкой шесть-семь версий системы, и никакая прошивка этот разрыв не закроет. Добавьте к этому процессор A5 и 512 МБ оперативной памяти. Для 2011 года это было прилично, сейчас столько не хватает даже на одну тяжелую вкладку.

App Store на iOS 9 при этом открывается. Он даже умеет предлагать последнюю совместимую версию программы, но только той, которую вы когда-то уже скачивали на этот Apple ID. Новое приложение, которого нет в покупках, поставить не выйдет. А старая версия из покупок еще не значит рабочая: сервер может попросить обновиться, и на этом все закончится.

Звонки, SMS, камера и iMessage: что работает без оговорок

Звонить и отправлять SMS с 4S можно. LTE у него нет, поэтому телефон живет в сетях 2G и 3G. С голосом проблем пока не будет: МегаФон и Т2 сохраняют 3G как раз ради абонентов со старыми телефонами, а 2G есть у всех. С мобильным интернетом хуже. МТС и билайн активно отключают 3G и отдают частоты под LTE. По данным Роскомнадзора, только в 2025 году под отключение попали около 36 тысяч станций, и с каждым годом 4S будет ловить интернет все реже.

Перед звонками придется решить вопрос с самой SIM-картой. В 4S лоток под microSIM, а не под nanoSIM, как во всех айфонах начиная с iPhone 5. Современную карту можно вставить через переходник, но тот иногда застревает в слоте, так что надежнее попросить у оператора карту нужного размера. А eSIM у 4S нет совсем: она появилась только в iPhone XS и XR в 2018 году. Если ваш номер давно живет только в электронном виде, старый айфон с ним не подружится, и без похода в салон оператора за пластиком не обойтись.

Камера на 8 Мп снимает фото и видео в 1080p, и для своего возраста делает это достойно. Работают заметки, будильник, календарь, калькулятор и музыка из медиатеки. Все, что не требует сервера, на 4S живет так же, как в 2011-м. GPS после той самой iOS 9.3.6 тоже в порядке. Wi-Fi и Bluetooth на месте.

iMessage и FaceTime на iOS 9 пока работают. Вот только в январе 2026 года Apple выпустила iOS 12.5.8 и похожие апдейты для старых айфонов. Они продлевают сертификат, без которого после января 2027 года перестанут работать iMessage, FaceTime и даже активация устройства. iPhone 4S в этот список не попал. Отсюда мой вывод, который Apple никак не подтверждала: в начале 2027 года на 4S могут отвалиться и сообщения, и видеозвонки, а после сброса телефон рискует вовсе не активироваться. Так что стирать его сейчас я бы не стал.

С iCloud тоже не все гладко. С сентября 2025 года Apple требует для iCloud минимум iOS 11, и iOS 9 официально осталась за бортом. Если на 4S лежат старые фото, лучше скинуть их на компьютер по кабелю, пока это возможно. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: если Apple все-таки выпустит заплатку для 4S или сертификат истечет раньше, напишем об этом сразу.

МАКС, ВК, Telegram, WhatsApp и YouTube на iPhone 4S

Здесь все грустно, и дело не только в App Store. В июне 2026 года Apple удалила из российского магазина приложения VK, а МАКС пропал оттуда еще раньше. Но даже без этих удалений минимальная версия iOS у каждого приложения давно ушла далеко от iOS 9. Вот что сейчас просят самые популярные приложения в России:

Приложение Минимальная iOS На iPhone 4S WhatsApp* 15.1 Не работает Telegram 15.0 Не работает МАКС 15 Не работает, к тому же удален из App Store ВКонтакте и Одноклассники — Удалены из App Store 25 июня 2026 года YouTube 16 Не работает Банки, маркетплейсы, Госуслуги обычно 15 и выше Не работают

Старые версии мессенджеров формально существуют, и на 4S они даже могут встать из истории покупок. На деле сервер просит обновиться, а обновиться некуда. С WhatsApp* это гарантированно, причем WABetaInfo пишет, что с 30 ноября 2026 года планка поднимется еще и до iOS 15.5. Сторонние клиенты ВК тоже не спасут: например, VFeed требует iOS 14.

Получается, ни одно приложение из этого списка на 4S не запустить. Ни МАКС, ни ВК, ни Одноклассники, ни Telegram с WhatsApp*, ни YouTube. Если что-то из этого у вас все-таки завелось на старом айфоне, напишите в наш чат в Telegram или МАКС, очень интересно сравнить.

Веб-версии через Safari: открыть можно, но без гарантий

Остается браузер. Веб-версии большинства популярных сервисов в Safari запустить можно: у ВК есть m.vk.com, у МАКС web.max.ru, у YouTube мобильный сайт. На современном айфоне это почти полноценная замена, и мы уже показывали, как веб-версия ВКонтакте выглядит на iPhone после удаления приложения. На 4S все упирается в железо и старый браузер.

Первая проблема — память. Современный сайт с лентой, видео и чатом спокойно съедает сотни мегабайт, а у 4S на все про все 512 МБ. Страница может открыться, а через минуту перезагрузиться, потому что системе не хватило оперативки. Вторая проблема — сам Safari 9. В сентябре 2021 года истек корневой сертификат Let’s Encrypt, и iOS 9 не доверяет новому, поэтому многие сайты просто не откроются с ошибкой защищенного подключения. Сайты на российских сертификатах Минцифры, а это часть банков и госсервисов, тоже не заведутся. И даже если сертификат в порядке, современный код страницы может оказаться слишком новым для браузерного движка 2015 года.

Так что гарантии нет никакой. Один сайт откроется и будет сносно работать, другой покажет белый экран. Проверять придется каждый сервис вручную. Даже если повезет, уведомлений не будет. Пуши от веб-приложений, добавленных на экран «Домой», Apple разрешила только в iOS 16.4. На iOS 9 их нет и не будет, поэтому новое сообщение в веб-версии МАКС или ВК вы увидите, только когда сами откроете вкладку. Для мессенджера это почти приговор.

Так что на iPhone 4S еще работает в России? Звонки и SMS, пока живы 2G и 3G, камера, офлайн-программы и iMessage с FaceTime, но последние, вероятно, только до января 2027 года. Как основной телефон он уже не годится, а вот как запасная звонилка или музейный экспонат на полке вполне. Если старый 30-пиновый кабель давно перетерся, недорогие провода и адаптеры мы иногда находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А если нужна именно простая звонилка, загляните в нашу подборку простых телефонов без лишних функций.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.