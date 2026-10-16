Достал iPhone 4S через 15 лет. Что на нем еще работает в России

Кирилл Пироженко

Если у вас в ящике стола тоже лежит старый айфон, рано или поздно хочется его включить. Я достал свой iPhone 4S, которому в октябре исполнилось 15 лет, и решил проверить, на что он годится в России в 2026 году. Ожидал увидеть красивый кирпич, но часть функций работает так, будто на дворе все еще 2011-й. С привычными приложениями история другая, причем у одной из живых функций уже есть дата, после которой она может отвалиться. Ниже разберем, что на 4S до сих пор работает, что умерло окончательно и выручит ли старика браузер.

iPhone 4S в руке

iPhone 4S в руке

iOS 9.3.6 против современных приложений

Потолок для iPhone 4S — iOS 9.3.6. Apple выпустила ее в июле 2019 года, и то лишь для того, чтобы починить сбой GPS у старых устройств. Обновлений безопасности iOS 9 не получает с 2022 года. Если интересно, сколько лет поддержки достанется вашему нынешнему смартфону, мы отдельно считали, сколько iPhone получает обновления iOS и патчи.

Для сравнения: популярные приложения сегодня просят iOS 15, а YouTube и вовсе iOS 16. Между 4S и этой планкой шесть-семь версий системы, и никакая прошивка этот разрыв не закроет. Добавьте к этому процессор A5 и 512 МБ оперативной памяти. Для 2011 года это было прилично, сейчас столько не хватает даже на одну тяжелую вкладку.

Экран iPhone 4S размером 3,5 дюйма

Экран iPhone 4S размером 3,5 дюйма

App Store на iOS 9 при этом открывается. Он даже умеет предлагать последнюю совместимую версию программы, но только той, которую вы когда-то уже скачивали на этот Apple ID. Новое приложение, которого нет в покупках, поставить не выйдет. А старая версия из покупок еще не значит рабочая: сервер может попросить обновиться, и на этом все закончится.

Звонки, SMS, камера и iMessage: что работает без оговорок

Звонить и отправлять SMS с 4S можно. LTE у него нет, поэтому телефон живет в сетях 2G и 3G. С голосом проблем пока не будет: МегаФон и Т2 сохраняют 3G как раз ради абонентов со старыми телефонами, а 2G есть у всех. С мобильным интернетом хуже. МТС и билайн активно отключают 3G и отдают частоты под LTE. По данным Роскомнадзора, только в 2025 году под отключение попали около 36 тысяч станций, и с каждым годом 4S будет ловить интернет все реже.

Сравнение размеров SIM-карт. MicroSIM из iPhone 4S по центру

Сравнение размеров SIM-карт. MicroSIM из iPhone 4S по центру

Перед звонками придется решить вопрос с самой SIM-картой. В 4S лоток под microSIM, а не под nanoSIM, как во всех айфонах начиная с iPhone 5. Современную карту можно вставить через переходник, но тот иногда застревает в слоте, так что надежнее попросить у оператора карту нужного размера. А eSIM у 4S нет совсем: она появилась только в iPhone XS и XR в 2018 году. Если ваш номер давно живет только в электронном виде, старый айфон с ним не подружится, и без похода в салон оператора за пластиком не обойтись.

Камера на 8 Мп снимает фото и видео в 1080p, и для своего возраста делает это достойно. Работают заметки, будильник, календарь, калькулятор и музыка из медиатеки. Все, что не требует сервера, на 4S живет так же, как в 2011-м. GPS после той самой iOS 9.3.6 тоже в порядке. Wi-Fi и Bluetooth на месте.

Камера iPhone 4S крупным планом

Камера iPhone 4S крупным планом

iMessage и FaceTime на iOS 9 пока работают. Вот только в январе 2026 года Apple выпустила iOS 12.5.8 и похожие апдейты для старых айфонов. Они продлевают сертификат, без которого после января 2027 года перестанут работать iMessage, FaceTime и даже активация устройства. iPhone 4S в этот список не попал. Отсюда мой вывод, который Apple никак не подтверждала: в начале 2027 года на 4S могут отвалиться и сообщения, и видеозвонки, а после сброса телефон рискует вовсе не активироваться. Так что стирать его сейчас я бы не стал.

С iCloud тоже не все гладко. С сентября 2025 года Apple требует для iCloud минимум iOS 11, и iOS 9 официально осталась за бортом. Если на 4S лежат старые фото, лучше скинуть их на компьютер по кабелю, пока это возможно. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС: если Apple все-таки выпустит заплатку для 4S или сертификат истечет раньше, напишем об этом сразу.

МАКС, ВК, Telegram, WhatsApp и YouTube на iPhone 4S

Здесь все грустно, и дело не только в App Store. В июне 2026 года Apple удалила из российского магазина приложения VK, а МАКС пропал оттуда еще раньше. Но даже без этих удалений минимальная версия iOS у каждого приложения давно ушла далеко от iOS 9. Вот что сейчас просят самые популярные приложения в России:

Приложение Минимальная iOS На iPhone 4S
WhatsApp* 15.1 Не работает
Telegram 15.0 Не работает
МАКС 15 Не работает, к тому же удален из App Store
ВКонтакте и Одноклассники Удалены из App Store 25 июня 2026 года
YouTube 16 Не работает
Банки, маркетплейсы, Госуслуги обычно 15 и выше Не работают

Старые версии мессенджеров формально существуют, и на 4S они даже могут встать из истории покупок. На деле сервер просит обновиться, а обновиться некуда. С WhatsApp* это гарантированно, причем WABetaInfo пишет, что с 30 ноября 2026 года планка поднимется еще и до iOS 15.5. Сторонние клиенты ВК тоже не спасут: например, VFeed требует iOS 14.

Получается, ни одно приложение из этого списка на 4S не запустить. Ни МАКС, ни ВК, ни Одноклассники, ни Telegram с WhatsApp*, ни YouTube. Если что-то из этого у вас все-таки завелось на старом айфоне, напишите в наш чат в Telegram или МАКС, очень интересно сравнить.

Веб-версии через Safari: открыть можно, но без гарантий

Остается браузер. Веб-версии большинства популярных сервисов в Safari запустить можно: у ВК есть m.vk.com, у МАКС web.max.ru, у YouTube мобильный сайт. На современном айфоне это почти полноценная замена, и мы уже показывали, как веб-версия ВКонтакте выглядит на iPhone после удаления приложения. На 4S все упирается в железо и старый браузер.

Первая проблема — память. Современный сайт с лентой, видео и чатом спокойно съедает сотни мегабайт, а у 4S на все про все 512 МБ. Страница может открыться, а через минуту перезагрузиться, потому что системе не хватило оперативки. Вторая проблема — сам Safari 9. В сентябре 2021 года истек корневой сертификат Let’s Encrypt, и iOS 9 не доверяет новому, поэтому многие сайты просто не откроются с ошибкой защищенного подключения. Сайты на российских сертификатах Минцифры, а это часть банков и госсервисов, тоже не заведутся. И даже если сертификат в порядке, современный код страницы может оказаться слишком новым для браузерного движка 2015 года.

Браузер iPhone 4S не может открыть некоторые сайты

Браузер iPhone 4S не может открыть некоторые сайты

Так что гарантии нет никакой. Один сайт откроется и будет сносно работать, другой покажет белый экран. Проверять придется каждый сервис вручную. Даже если повезет, уведомлений не будет. Пуши от веб-приложений, добавленных на экран «Домой», Apple разрешила только в iOS 16.4. На iOS 9 их нет и не будет, поэтому новое сообщение в веб-версии МАКС или ВК вы увидите, только когда сами откроете вкладку. Для мессенджера это почти приговор.

Так что на iPhone 4S еще работает в России? Звонки и SMS, пока живы 2G и 3G, камера, офлайн-программы и iMessage с FaceTime, но последние, вероятно, только до января 2027 года. Как основной телефон он уже не годится, а вот как запасная звонилка или музейный экспонат на полке вполне. Если старый 30-пиновый кабель давно перетерся, недорогие провода и адаптеры мы иногда находим для канала «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А если нужна именно простая звонилка, загляните в нашу подборку простых телефонов без лишних функций.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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