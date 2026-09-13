Почему я удалил приложение VK с iPhone и перешел на веб-версию

ВКонтакте обновила мобильную версию сайта m.vk.ru: нижняя панель разделов, лента с рекомендациями, Клипы с пролистыванием и репосты в истории теперь работают почти как в приложении. Для владельцев iPhone это главный способ пользоваться соцсетью, потому что скачать VK из App Store больше нельзя. Недавно я разбирал по шагам, как установить на iPhone любое приложение без компьютера и App Store, но с ВКонтакте можно обойтись и без обходных путей.



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Приложения VK пропали из магазина Apple 25 июня 2026 года. Уже установленные копии продолжают работать, а вот тем, кто купил новый iPhone, сбросил старый или случайно удалил иконку, официального способа вернуть клиент нет. Я прошелся по обновленному мобильному сайту и посмотрел, что именно изменилось и насколько это заменяет приложение. История касается почти всех: у кого-то приложение слетело после переезда на новый телефон, кто-то давно ждал момента, когда сайтом можно будет пользоваться без раздражения. Ниже разбираю главное вместе с оговорками.

Нижняя панель разделов вместо вложенных меню

Первое, что бросается в глаза на m.vk.ru — это панель внизу экрана с основными разделами: главной, поиском, мессенджером, Клипами и меню «Еще». Раньше мобильный сайт был обычной веб-страницей: до нужного раздела приходилось идти через вложенные меню, а кнопки стояли не там, где в приложении. VK ушел из App Store не в одиночку, и вопросов вроде того, удалит ли Apple приложения без VPN, у читателей меньше не становится.

Теперь порядок элементов повторяет привычный клиент VK. Тем, кто годами сидел в приложении, переучиваться почти не придется: разделы лежат там, где их и ждешь. Редко используемые функции убрали во вкладку «Еще», чтобы первый уровень не был перегружен. Мелочь, но именно из таких мелочей и складывается ощущение, что перед тобой не урезанная веб-страница, а полноценный клиент.

Поиск и лента подстраиваются под интересы

Поиск перестал быть просто строкой в шапке. Он переехал на нижнюю панель и стал отдельным разделом с сеткой рекомендованного контента, подобранного под ваши интересы. Здесь же фильтры по людям, сообществам, музыке и видео, а также персональные подборки сообществ. Заходить сюда можно и без конкретного запроса, просто чтобы найти что-то новое. Для меня это лишний аргумент в пользу того, что я не перейду с iPhone на Android, даже когда с App Store начинаются проблемы.

Лента тоже поумнела. Посты, Клипы и рекомендации подбираются по тем же принципам, что и в приложении, а между публикациями сайт подсказывает авторов и сообщества, которые могут быть интересны. Для кого-то это плюс, для кого-то навязчивая реклама чужого контента, но поведение ленты стало предсказуемым для всех, кто пришел с приложения. Хотите разбираться в таких обновлениях первыми? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Отдельно переделали Клипы. Короткие вертикальные ролики теперь идут подряд, переключаются жестом и занимают почти весь экран, без возврата в общую ленту после каждого видео. На смартфоне это работает так, как и должно: старая версия сайта в этом месте заметно раздражала и отбивала желание вообще открывать раздел.

Посты и репосты в истории прямо из Safari

Создание контента обычно самое слабое место мобильных сайтов, но здесь ВКонтакте заметно подтянулась. В новой веб-версии доступны создание истории, публикация поста и загрузка Клипа. Появилась и возможность делиться чужим контентом в своих историях прямо из браузера: увидели пост, фото или Клип, нажали «Поделиться» и добавили в историю. Если вы на всякий случай собираете нужный софт заранее, полезно помнить и о том, какие российские приложения скачать, пока их не убрали из магазина.

Для многих это и есть основной сценарий: увидел интересный ролик, за пару касаний закинул его в свою историю и пошел дальше. Раньше для такого сценария нужно было открывать приложение или вручную копировать ссылку. Теперь одно из самых частых действий полностью закрывается прямо в Safari. Правда, отличается ли редактор историй по возможностям от приложения, пока непонятно, так что на полный паритет здесь рассчитывать рано. Часть фишек редактора вполне может оказаться недоступной.

Ярлык на экране Домой, уведомления и оговорки

Главный практический плюс для владельцев iPhone: веб-версию не нужно ниоткуда скачивать, хватит Safari и аккаунта VK. При этом сайт легко превратить в отдельное веб-приложение: оно открывается в собственном окне без адресной строки браузера и выглядит на рабочем столе как обычная иконка. А если хочется вернуть именно нативные клиенты, у меня есть полная инструкция по установке приложений на iPhone мимо App Store.

Сделать ярлык можно так:

Откройте m.vk.ru в Safari. Нажмите кнопку «Поделиться». Выберите пункт «На экран Домой». Если появился переключатель открытия в режиме веб-приложения, включите его. Нажмите «Добавить».

Веб-версия ВКонтакте поддерживает и push-уведомления: при входе на сайт из Safari соцсеть сама предложит их включить. Если планируете жить в браузерной версии постоянно, включайте сразу, иначе о новых сообщениях узнаете только при следующем заходе. А если поток оповещений окажется слишком плотным, его несложно приглушить штатными средствами iOS. Полностью приравнивать сайт к приложению все же не стоит. У нативного клиента остается более глубокая связь с системой, а часть функций в браузере может работать иначе или отсутствовать вовсе. Какие именно, сказать сложно, так что проверять придется на своих сценариях.

Зато для повседневных задач разница и правда сократилась: лента листается, мессенджер живет на отдельной вкладке, Клипы получили нормальный интерфейс, контент ищется по рекомендациям, а посты уходят в истории. Большинству этого хватит, чтобы не связываться с сомнительными способами установки. Не смогли найти нужные настройки или что-то пошло не так? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там подскажут.

И самое важное. Если приложение VK еще стоит на вашем iPhone, не удаляйте его и отключите автоматическую выгрузку неиспользуемых программ, иначе вернуть клиент будет неоткуда. Если приложения уже нет, обновленный m.vk.ru стал куда более полноценной заменой, чем еще пару месяцев назад. Начать проще всего с ярлыка на экране Домой и включенных уведомлений.