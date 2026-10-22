Ждал, что Apple сделает это сама, но не дождался: 10 вещей, которые я купил сам

Каждую осень я жду от Apple не новый айфон, а мелочей: зарядку, которая потянет всю технику на столе разом, аккумулятор, который снова будет прилипать к спине iPhone (свой Apple тихо сняла с продажи), и наушники, в которых слышно улицу. И каждый раз на презентации показывают что угодно, кроме этого. В какой-то момент я перестал ждать и заказал всё сам. Получилось десять вещей, и одна из них к айфону вообще не относится, но из багажника я её теперь не выну.



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Зарядка UGREEN на 100 Вт, после которой блоки по розеткам больше не нужны

Раньше у меня возле стола торчали из розеток блоки от ноутбука, телефона, часов и наушников, и некоторые из них просто не влезали рядом друг с другом, потому что соседний блок закрывал полрозетки. Поэтому я взял настольную зарядку UGREEN на 100 Вт, и вопрос решился сам собой: в розетку уходит один шнур, а у края стола стоит коробочка с шестью портами, четырьмя USB-C и двумя USB-A. Шнур, кстати, длинный, около двух метров, так что до розетки за тумбой он дотягивается спокойно.

В жизни она меньше, чем выглядит на картинках, но при этом тяжеленькая, и это приятная тяжесть, сборка тут на совесть. Четыре устройства разом она тянет без проблем, а MacBook Air по заявлению производителя набирает за полчаса половину заряда. Только имейте в виду, что для полных 100 Вт нужен кабель на 5 А, и в коробке его нет, так что если хотите быстро заряжать ноутбук, кабель придётся докупить. А когда втыкаешь новое устройство, питание на всех портах на секунду пропадает: телефону и ноутбуку всё равно, а настольная лампа моргнёт.

Но в поездку я её теперь беру вместо горсти зарядок, и это, на мой взгляд, главное, ради чего её стоит купить.

Цена: 4 050 ₽ с купоном

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Насос Baseus, который сам останавливается на нужном давлении

Вещь вообще не про айфон, но она лежит у меня в багажнике и выручала уже не раз. Беспроводной насос Baseus размером примерно со смартфон, у него свой аккумулятор на 5000 мА*ч, так что ни прикуриватель, ни розетка ему не нужны: прикрутил шланг к ниппелю, выбрал режим, нажал кнопку и пошёл по своим делам, потому что насос сам выключится, когда накачает до заданного давления.

Режимов пять: машина, мотоцикл, велосипед, мяч и ручная настройка с шагом 0,5 PSI. Причём насос запоминает, что вы выставили в прошлый раз, и каждый раз перенастраивать его не надо. Я специально перепроверил давление своим манометром, и цифры совпали, а после двух колёс на 18 дюймов на индикаторе осталось одно деление. Велосипедные колёса он накачивает меньше чем за минуту и почти не тратит на это заряд, а заодно я подкачиваю им расширительный бачок газового котла (тоже, как оказалось, удобно). Шланг, правда, коротковат и без резьбы, так что насос приходится держать прямо у колеса.

Инструкция на русском, работает он, по словам производителя, от -15 до +55 градусов, а за две с половиной тысячи это, по-моему, самая полезная вещь в машине после запаски.

Цена: 2 300 ₽ с купоном

Купить насос Baseus

Станция UGREEN на 200 Вт и восемь портов, каких Apple не делает

Многопортовых зарядок у Apple нет вообще, так что если у вас на столе MacBook, iPad, айфон, часы и наушники, каждому нужен свой блок. Станция UGREEN на 200 Вт закрывает эту проблему целиком: шесть USB-C, два USB-A, и один из портов выдаёт до 100 Вт, так что ноутбук берёт своё, пока рядом заряжается всё остальное. Ставить её можно хоть вертикально, хоть горизонтально, подставка для этого лежит в комплекте и снизу прорезинена, так что по столу станция не ездит.

Первое, что удивляет, когда берёшь её в руки, это вес: 664 грамма при таком размере. Кабель питания толстый и с заземлением, как сейчас положено для такой мощности, и к нему вопросов нет. У меня от неё работают ноутбук, док-станция и мелочи вроде лампы для монитора, и всё это она тянет спокойно, хотя с тремя устройствами и больше мощность между портами уже делится, так что какой порт для чего, лучше один раз посмотреть в инструкции (нижний USB-C, например, быструю зарядку не держит, телефон туда втыкать смысла нет). При заказе только проверьте вилку: европейская там не единственная.

Цена: 6 000 ₽ с купоном

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Подставка Qi2 от UGREEN, которая дешевле одного блока MagSafe

Это моя прикроватная зарядка: магнитная подставка UGREEN с Qi2 цепляет айфон магнитом, на экране появляется та же анимация, что и у оригинального MagSafe, и заряжает на тех же 15 Вт (это у версии Qi2, обычная Qi даёт айфону только 7,5 Вт, так что при заказе смотрите внимательно). А снизу у неё ниша под кейс AirPods, сбоку ещё и порт USB-C, так что от одного провода можно заряжать телефон, наушники и часы. При этом стоит она меньше, чем один родной блок Apple.

В руке она тяжеленькая, магниты сильные, телефон прилипает сразу, а греется она даже меньше, чем оригинальная зарядка. Кабель в комплекте есть, и он мягкий, что приятно. Подставка складывается в компактную коробочку, поэтому её можно бросить в сумку, а угол наклона регулируется, так что смотреть видео, пока телефон заряжается, удобно. Кейс AirPods в нише, правда, держится без магнитов, поэтому класть его надо поглубже, иначе не зарядится.

Цена: 3 600 ₽ с купоном

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Матовая накладка на MacBook за полторы тысячи как расходник

Чехлов для MacBook Apple не делает, а носить ноутбук в рюкзаке голым мне не хочется. Поэтому на нём у меня матовая пластиковая накладка из двух половинок, на крышку и на дно, толщиной около миллиметра. Защёлкнул на закрытом ноутбуке, и всё, он стал матово-чёрным, отпечатков на нём почти не видно, а логотип Apple проступает сквозь пластик.

Вырезы под порты точные, на мой Pro 16 она села идеально, без зазоров, а вентиляция тут сделана по краям, так что дно ноутбук не душит. Подходит она почти ко всем MacBook с M1 до M4, но модель лучше проверить по номеру на нижней крышке, потому что Air и Pro разных лет отличаются на пару миллиметров, и не та накладка просто не встанет. И да, при заказе убедитесь, что выбрали чёрную, а не прозрачную, потому что путают.

Ну и главное, почему я отношусь к ней как к расходнику: углы у неё рано или поздно трескаются, иногда даже быстрее, чем хотелось бы. Но за полторы тысячи меня это не расстраивает, я просто заказываю новую, а сам ноутбук под ней без единой царапины.

Цена: 1 450 ₽

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UGREEN ClipBuds: наушники-прищепки, с которыми слышно улицу

Таких наушников у Apple нет вовсе. UGREEN ClipBuds не вставляются в ухо, а цепляются на ушную раковину прищепкой, и ухо остаётся открытым. То есть музыка играет, а машины, велосипедистов и объявления в метро вы при этом слышите, и для пробежки или прогулки по городу это, на мой взгляд, куда разумнее, чем затыкать уши.

Каждый наушник весит всего 5,2 грамма, а дужка с памятью формы держит его на месте, так что на ухе они почти не ощущаются. Работают до 7 часов от одной зарядки и до 30 с кейсом, а если забыли зарядить, 10 минут в кейсе дают пару часов музыки. Пота и брызг они не боятся, защита IPX5, а кейс круглый и матовый, отпечатков на нём не видно.

Звук хороший, хотя и не аудиофильский, зато для подкастов, сериалов фоном и музыки на ходу его хватает с запасом. Датчика, который ставит музыку на паузу, когда снимаешь наушник, тут нет, но за эти деньги я его и не ждал. И не забудьте снять плёнку с зарядных контактов, когда распакуете (я сначала не заметил и не понял, почему они не заряжаются).

Цена: 2 250 ₽

Купить ClipBuds

Две метки UGREEN для «Локатора» дешевле одной AirTag

Ключи у меня теряются в диване с завидной регулярностью, поэтому на связке висит метка UGREEN Smart Tag, которая работает через «Локатор» точно так же, как AirTag. Добавляешь её во вкладку «Вещи», и дальше айфон показывает её на карте, а если ключи где-то рядом, заставляет громко пискнуть, причём слышно даже из-под подушек.

Продаются они парой, и обе стоят дешевле одной AirTag. Вторую я положил в машину, и местоположение она показывает точно. Петля для ключей у неё встроенная, так что отдельный брелок, как к AirTag, покупать не надо, а батарейки хватает примерно на два года, и поменять её можно самому.

Ещё она умеет предупреждать, если вы ушли и забыли вещь, а доступ к её местоположению можно открыть пятерым близким. Важно только понимать, что это метка исключительно для техники Apple: с Android она работать не будет, нужен айфон, айпад или мак. Настраивается она за минуту, и, по-моему, для владельца айфона это самая очевидная покупка в подборке.

Цена: 2 550 ₽

Купить метки UGREEN

Удлинитель ORICO, который в поездке заменяет зарядку от MacBook

В гостиницах розетка почему-то всегда одна и обязательно за тумбочкой, поэтому в командировки я беру удлинитель ORICO на 65 Вт. Шнур у него 1,6 метра, на корпусе две обычные розетки, два USB-A и два USB-C, и один из USB-C выдаёт до 65 Вт, так что отдельную зарядку от MacBook я с собой больше не вожу. MacBook Pro 14 от него набирает половину за 37 минут.

Шнур сматывается и фиксируется резинкой прямо на корпусе, так что в сумке он не путается, а USB-A развёрнуты удобно. 65 Вт он, правда, отдаёт, только когда занят один порт, порты включаются с небольшой задержкой, будто присматриваются к устройству, а весит он 418 граммов, почти полкило: изоляция и вилка у него такие, будто через него собираются подключать сварку. Но зарядку от MacBook я теперь в поездки не беру вообще, так что с лишними граммами смирился.

Цена: 1 550 ₽ с купоном

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Магнитный аккумулятор в цвет оранжевого iPhone 17 Pro

Свой магнитный аккумулятор Apple больше не продаёт, так что я взял магнитный пауэрбанк mlinn, который прилипает к спине айфона и заряжает его без проводов. На корпусе маленький экранчик с процентами, так что гадать, сколько осталось, не приходится, а сам корпус алюминиевый и бывает оранжевым, как iPhone 17 Pro.

Версий две, и выбирать тут надо с головой. На 5000 мА*ч он толщиной всего 7,9 мм и весит около 110 граммов, поэтому с ним спокойно листаешь ленту и убираешь телефон в карман. На 10000 мА*ч он почти в два раза толще и тяжелее, это уже ощутимый бутерброд, зато заряда хватит надолго. Мне для города хватает тонкой версии.

Без проводов он заряжает до 15 Вт, по кабелю до 20 Вт, причём умеет подзаряжать и Apple Watch, а в комплекте лежат кабель USB-C и магнитное кольцо для телефонов без MagSafe. Заряжается сам он быстро, и телефон тоже, а в самолёт его брать можно.

Цена: 2 100 ₽

Купить аккумулятор

Магнитный держатель Baseus с зарядкой: CarPlay Apple сделала, а куда ставить айфон, так и не придумала

Apple сделала CarPlay, научила айфон дружить с машиной, но держатель, на который этот айфон можно прилепить, так и не выпустила. Поэтому я взял магнитный держатель Baseus, и это, пожалуй, та самая вещь, которую я бы ждал от Apple. Круглая шайба цепляется стальным двойным крючком за решётку воздуховода, телефон прилипает к ней одной рукой, а пока работает навигатор, он ещё и заряжается без проводов. Сама шайба поворачивается на 360 градусов, так что можно держать телефон и вертикально, и боком.

Магниты тут серьёзные, держат около 1,8 кг, поэтому айфон в чехле с MagSafe притягивается сходу и не слетает ни на кочках, ни при резком торможении. Снимать чехол не нужно, если он не толще 7 мм, а для чехлов без MagSafe в коробке лежит металлическое кольцо, плюс спиртовая салфетка, наклейки и кабель. А вот чего делать нельзя, так это класть между телефоном и шайбой банковскую карту или надевать металлический чехол с кольцом-держателем, тогда зарядка работать не будет.

Теперь про нюансы. Максимальная мощность у него 15 Вт, но айфону достаётся только 7,5 Вт, так что быстро телефон он не зарядит, а скорее просто не даст ему сесть в дороге. Причём от прикуривателя через нормальный адаптер он заряжает лучше, чем от штатного USB в машине. И ещё: у меня возле руля ему мешал переключатель дворников, так что пришлось переставить держатель на правый дефлектор (проверьте, как с этим у вас). Зато светящееся кольцо по краю реально полезное: в ожидании оно медленно дышит, при зарядке бежит по кругу, а если что-то не так, часто мигает, и сразу понятно, заряжается телефон или нет. В общем, за полторы тысячи это вполне себе та вещь, которую Apple могла бы продавать за десять.

Цена: 1 550 ₽ с купоном

Купить держатель Baseus

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