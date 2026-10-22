Ждал, что Apple сделает это сама, но не дождался: 10 вещей, которые я купил сам

Ренат Гришин

Каждую осень я жду от Apple не новый айфон, а мелочей: зарядку, которая потянет всю технику на столе разом, аккумулятор, который снова будет прилипать к спине iPhone (свой Apple тихо сняла с продажи), и наушники, в которых слышно улицу. И каждый раз на презентации показывают что угодно, кроме этого. В какой-то момент я перестал ждать и заказал всё сам. Получилось десять вещей, и одна из них к айфону вообще не относится, но из багажника я её теперь не выну.

Зарядная станция UGreen с несколькими USB-портами на столе

Зарядная станция UGreen с несколькими USB-портами на столе

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Зарядка UGREEN на 100 Вт, после которой блоки по розеткам больше не нужны

Зарядное устройство UGREEN с несколькими портами на столе

Зарядное устройство UGREEN с несколькими портами на столе

Раньше у меня возле стола торчали из розеток блоки от ноутбука, телефона, часов и наушников, и некоторые из них просто не влезали рядом друг с другом, потому что соседний блок закрывал полрозетки. Поэтому я взял настольную зарядку UGREEN на 100 Вт, и вопрос решился сам собой: в розетку уходит один шнур, а у края стола стоит коробочка с шестью портами, четырьмя USB-C и двумя USB-A. Шнур, кстати, длинный, около двух метров, так что до розетки за тумбой он дотягивается спокойно.

В жизни она меньше, чем выглядит на картинках, но при этом тяжеленькая, и это приятная тяжесть, сборка тут на совесть. Четыре устройства разом она тянет без проблем, а MacBook Air по заявлению производителя набирает за полчаса половину заряда. Только имейте в виду, что для полных 100 Вт нужен кабель на 5 А, и в коробке его нет, так что если хотите быстро заряжать ноутбук, кабель придётся докупить. А когда втыкаешь новое устройство, питание на всех портах на секунду пропадает: телефону и ноутбуку всё равно, а настольная лампа моргнёт.

Но в поездку я её теперь беру вместо горсти зарядок, и это, на мой взгляд, главное, ради чего её стоит купить.

Цена: 4 050 ₽ с купоном

Купить зарядку UGREEN

Насос Baseus, который сам останавливается на нужном давлении

Компрессор Baseus с насадками и зарядным кабелем

Компрессор Baseus с насадками и зарядным кабелем

Вещь вообще не про айфон, но она лежит у меня в багажнике и выручала уже не раз. Беспроводной насос Baseus размером примерно со смартфон, у него свой аккумулятор на 5000 мА*ч, так что ни прикуриватель, ни розетка ему не нужны: прикрутил шланг к ниппелю, выбрал режим, нажал кнопку и пошёл по своим делам, потому что насос сам выключится, когда накачает до заданного давления.

Режимов пять: машина, мотоцикл, велосипед, мяч и ручная настройка с шагом 0,5 PSI. Причём насос запоминает, что вы выставили в прошлый раз, и каждый раз перенастраивать его не надо. Я специально перепроверил давление своим манометром, и цифры совпали, а после двух колёс на 18 дюймов на индикаторе осталось одно деление. Велосипедные колёса он накачивает меньше чем за минуту и почти не тратит на это заряд, а заодно я подкачиваю им расширительный бачок газового котла (тоже, как оказалось, удобно). Шланг, правда, коротковат и без резьбы, так что насос приходится держать прямо у колеса.

Инструкция на русском, работает он, по словам производителя, от -15 до +55 градусов, а за две с половиной тысячи это, по-моему, самая полезная вещь в машине после запаски.

Цена: 2 300 ₽ с купоном

Купить насос Baseus

Станция UGREEN на 200 Вт и восемь портов, каких Apple не делает

Зарядная станция Ugreen с несколькими портами USB-C

Зарядная станция Ugreen с несколькими портами USB-C

Многопортовых зарядок у Apple нет вообще, так что если у вас на столе MacBook, iPad, айфон, часы и наушники, каждому нужен свой блок. Станция UGREEN на 200 Вт закрывает эту проблему целиком: шесть USB-C, два USB-A, и один из портов выдаёт до 100 Вт, так что ноутбук берёт своё, пока рядом заряжается всё остальное. Ставить её можно хоть вертикально, хоть горизонтально, подставка для этого лежит в комплекте и снизу прорезинена, так что по столу станция не ездит.

Первое, что удивляет, когда берёшь её в руки, это вес: 664 грамма при таком размере. Кабель питания толстый и с заземлением, как сейчас положено для такой мощности, и к нему вопросов нет. У меня от неё работают ноутбук, док-станция и мелочи вроде лампы для монитора, и всё это она тянет спокойно, хотя с тремя устройствами и больше мощность между портами уже делится, так что какой порт для чего, лучше один раз посмотреть в инструкции (нижний USB-C, например, быструю зарядку не держит, телефон туда втыкать смысла нет). При заказе только проверьте вилку: европейская там не единственная.

Цена: 6 000 ₽ с купоном

Купить станцию UGREEN

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Подставка Qi2 от UGREEN, которая дешевле одного блока MagSafe

Беспроводная зарядная станция UGREEN с наушниками AirPods

Беспроводная зарядная станция UGREEN с наушниками AirPods

Это моя прикроватная зарядка: магнитная подставка UGREEN с Qi2 цепляет айфон магнитом, на экране появляется та же анимация, что и у оригинального MagSafe, и заряжает на тех же 15 Вт (это у версии Qi2, обычная Qi даёт айфону только 7,5 Вт, так что при заказе смотрите внимательно). А снизу у неё ниша под кейс AirPods, сбоку ещё и порт USB-C, так что от одного провода можно заряжать телефон, наушники и часы. При этом стоит она меньше, чем один родной блок Apple.

В руке она тяжеленькая, магниты сильные, телефон прилипает сразу, а греется она даже меньше, чем оригинальная зарядка. Кабель в комплекте есть, и он мягкий, что приятно. Подставка складывается в компактную коробочку, поэтому её можно бросить в сумку, а угол наклона регулируется, так что смотреть видео, пока телефон заряжается, удобно. Кейс AirPods в нише, правда, держится без магнитов, поэтому класть его надо поглубже, иначе не зарядится.

Цена: 3 600 ₽ с купоном

Купить подставку UGREEN

Матовая накладка на MacBook за полторы тысячи как расходник

Чёрный матовый чехол на закрытом ноутбуке MacBook

Чёрный матовый чехол на закрытом ноутбуке MacBook

Чехлов для MacBook Apple не делает, а носить ноутбук в рюкзаке голым мне не хочется. Поэтому на нём у меня матовая пластиковая накладка из двух половинок, на крышку и на дно, толщиной около миллиметра. Защёлкнул на закрытом ноутбуке, и всё, он стал матово-чёрным, отпечатков на нём почти не видно, а логотип Apple проступает сквозь пластик.

Вырезы под порты точные, на мой Pro 16 она села идеально, без зазоров, а вентиляция тут сделана по краям, так что дно ноутбук не душит. Подходит она почти ко всем MacBook с M1 до M4, но модель лучше проверить по номеру на нижней крышке, потому что Air и Pro разных лет отличаются на пару миллиметров, и не та накладка просто не встанет. И да, при заказе убедитесь, что выбрали чёрную, а не прозрачную, потому что путают.

Ну и главное, почему я отношусь к ней как к расходнику: углы у неё рано или поздно трескаются, иногда даже быстрее, чем хотелось бы. Но за полторы тысячи меня это не расстраивает, я просто заказываю новую, а сам ноутбук под ней без единой царапины.

Цена: 1 450 ₽

Купить накладку на MacBook

UGREEN ClipBuds: наушники-прищепки, с которыми слышно улицу

Наушники UGREEN в открытом зарядном кейсе

Наушники UGREEN в открытом зарядном кейсе

Таких наушников у Apple нет вовсе. UGREEN ClipBuds не вставляются в ухо, а цепляются на ушную раковину прищепкой, и ухо остаётся открытым. То есть музыка играет, а машины, велосипедистов и объявления в метро вы при этом слышите, и для пробежки или прогулки по городу это, на мой взгляд, куда разумнее, чем затыкать уши.

Каждый наушник весит всего 5,2 грамма, а дужка с памятью формы держит его на месте, так что на ухе они почти не ощущаются. Работают до 7 часов от одной зарядки и до 30 с кейсом, а если забыли зарядить, 10 минут в кейсе дают пару часов музыки. Пота и брызг они не боятся, защита IPX5, а кейс круглый и матовый, отпечатков на нём не видно.

Звук хороший, хотя и не аудиофильский, зато для подкастов, сериалов фоном и музыки на ходу его хватает с запасом. Датчика, который ставит музыку на паузу, когда снимаешь наушник, тут нет, но за эти деньги я его и не ждал. И не забудьте снять плёнку с зарядных контактов, когда распакуете (я сначала не заметил и не понял, почему они не заряжаются).

Цена: 2 250 ₽

Купить ClipBuds

Две метки UGREEN для «Локатора» дешевле одной AirTag

Брелок-трекер UGREEN на связке ключей

Брелок-трекер UGREEN на связке ключей

Ключи у меня теряются в диване с завидной регулярностью, поэтому на связке висит метка UGREEN Smart Tag, которая работает через «Локатор» точно так же, как AirTag. Добавляешь её во вкладку «Вещи», и дальше айфон показывает её на карте, а если ключи где-то рядом, заставляет громко пискнуть, причём слышно даже из-под подушек.

Продаются они парой, и обе стоят дешевле одной AirTag. Вторую я положил в машину, и местоположение она показывает точно. Петля для ключей у неё встроенная, так что отдельный брелок, как к AirTag, покупать не надо, а батарейки хватает примерно на два года, и поменять её можно самому.

Ещё она умеет предупреждать, если вы ушли и забыли вещь, а доступ к её местоположению можно открыть пятерым близким. Важно только понимать, что это метка исключительно для техники Apple: с Android она работать не будет, нужен айфон, айпад или мак. Настраивается она за минуту, и, по-моему, для владельца айфона это самая очевидная покупка в подборке.

Цена: 2 550 ₽

Купить метки UGREEN

Удлинитель ORICO, который в поездке заменяет зарядку от MacBook

Сетевой удлинитель с розетками и USB-портами на столе

Сетевой удлинитель с розетками и USB-портами на столе

В гостиницах розетка почему-то всегда одна и обязательно за тумбочкой, поэтому в командировки я беру удлинитель ORICO на 65 Вт. Шнур у него 1,6 метра, на корпусе две обычные розетки, два USB-A и два USB-C, и один из USB-C выдаёт до 65 Вт, так что отдельную зарядку от MacBook я с собой больше не вожу. MacBook Pro 14 от него набирает половину за 37 минут.

Шнур сматывается и фиксируется резинкой прямо на корпусе, так что в сумке он не путается, а USB-A развёрнуты удобно. 65 Вт он, правда, отдаёт, только когда занят один порт, порты включаются с небольшой задержкой, будто присматриваются к устройству, а весит он 418 граммов, почти полкило: изоляция и вилка у него такие, будто через него собираются подключать сварку. Но зарядку от MacBook я теперь в поездки не беру вообще, так что с лишними граммами смирился.

Цена: 1 550 ₽ с купоном

Купить удлинитель ORICO

Магнитный аккумулятор в цвет оранжевого iPhone 17 Pro

Powerbank с дисплеем заряда на магнитном креплении к смартфону

Powerbank с дисплеем заряда на магнитном креплении к смартфону

Свой магнитный аккумулятор Apple больше не продаёт, так что я взял магнитный пауэрбанк mlinn, который прилипает к спине айфона и заряжает его без проводов. На корпусе маленький экранчик с процентами, так что гадать, сколько осталось, не приходится, а сам корпус алюминиевый и бывает оранжевым, как iPhone 17 Pro.

Версий две, и выбирать тут надо с головой. На 5000 мА*ч он толщиной всего 7,9 мм и весит около 110 граммов, поэтому с ним спокойно листаешь ленту и убираешь телефон в карман. На 10000 мА*ч он почти в два раза толще и тяжелее, это уже ощутимый бутерброд, зато заряда хватит надолго. Мне для города хватает тонкой версии.

Без проводов он заряжает до 15 Вт, по кабелю до 20 Вт, причём умеет подзаряжать и Apple Watch, а в комплекте лежат кабель USB-C и магнитное кольцо для телефонов без MagSafe. Заряжается сам он быстро, и телефон тоже, а в самолёт его брать можно.

Цена: 2 100 ₽

Купить аккумулятор

Магнитный держатель Baseus с зарядкой: CarPlay Apple сделала, а куда ставить айфон, так и не придумала

Держатель Baseus на дефлекторе с кабелем питания

Держатель Baseus на дефлекторе с кабелем питания

Apple сделала CarPlay, научила айфон дружить с машиной, но держатель, на который этот айфон можно прилепить, так и не выпустила. Поэтому я взял магнитный держатель Baseus, и это, пожалуй, та самая вещь, которую я бы ждал от Apple. Круглая шайба цепляется стальным двойным крючком за решётку воздуховода, телефон прилипает к ней одной рукой, а пока работает навигатор, он ещё и заряжается без проводов. Сама шайба поворачивается на 360 градусов, так что можно держать телефон и вертикально, и боком.

Магниты тут серьёзные, держат около 1,8 кг, поэтому айфон в чехле с MagSafe притягивается сходу и не слетает ни на кочках, ни при резком торможении. Снимать чехол не нужно, если он не толще 7 мм, а для чехлов без MagSafe в коробке лежит металлическое кольцо, плюс спиртовая салфетка, наклейки и кабель. А вот чего делать нельзя, так это класть между телефоном и шайбой банковскую карту или надевать металлический чехол с кольцом-держателем, тогда зарядка работать не будет.

Теперь про нюансы. Максимальная мощность у него 15 Вт, но айфону достаётся только 7,5 Вт, так что быстро телефон он не зарядит, а скорее просто не даст ему сесть в дороге. Причём от прикуривателя через нормальный адаптер он заряжает лучше, чем от штатного USB в машине. И ещё: у меня возле руля ему мешал переключатель дворников, так что пришлось переставить держатель на правый дефлектор (проверьте, как с этим у вас). Зато светящееся кольцо по краю реально полезное: в ожидании оно медленно дышит, при зарядке бежит по кругу, а если что-то не так, часто мигает, и сразу понятно, заряжается телефон или нет. В общем, за полторы тысячи это вполне себе та вещь, которую Apple могла бы продавать за десять.

Цена: 1 550 ₽ с купоном

Купить держатель Baseus

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