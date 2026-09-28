10 аналогов аксессуаров Apple, которые делают то же самое втрое дешевле

Экосистема Apple затягивает не только удобством, но и чеком: купил айфон, а потом выясняется, что ремешок, зарядка, кабель и даже кусок стекла на экран стоят как отдельный гаджет. При этом половина этих аксессуаров устроена настолько просто, что переплачивать за яблоко на коробке, на мой взгляд, как-то странно. Поэтому я собрал десять вещей с AliExpress, которые делают то же, что яблочные, только в разы дешевле. Заодно честно расскажу, где разница всё-таки есть (спойлер: чаще всего она в мелочах, но иногда эти мелочи решают), а где её нет вообще.



❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Трекеры HOCO для «Локатора»: четыре метки по цене одного AirTag

Начну с самого очевидного. Трекеры HOCO работают в сети Find My, то есть в том же «Локаторе», где у вас уже живут айфон, часы и наушники, и добавляются туда как обычный AirTag. Вешаете метку на ключи или на чемодан, и если вещь потерялась, открываете приложение и смотрите, где она, или заставляете её пищать. А если вы вышли из дома без ключей, телефон пришлёт уведомление, что вещь осталась позади. Причём в коробке их сразу четыре, каждая размером 31 на 31 мм и весом 7 граммов, плюс силиконовые чехлы с петлёй для связки.

Где разница? Во-первых, батарейка здесь обычная CR2032, которой хватает на 9–12 месяцев. Менять её придётся примерно раз в год, зато продаётся она в любом ларьке. Во-вторых, работают метки только с техникой Apple на iOS 14.5 и новее, так что с Android их даже не пробуйте. Про точный поиск со стрелочкой на экране, как у AirTag, в карточке ни слова, поэтому в квартире ключи, скорее всего, придётся искать по писку. И ещё: бывает, что одна из четырёх меток отказывает довольно быстро, поэтому проверьте все сразу, как только придут.

При этом за цену одного яблочного трекера вы вешаете метки на ключи, рюкзак, чемодан и, например, на ошейник собаки. Честно говоря, для ключей большего и не нужно.

Цена: 2 150 ₽

Купить трекеры HOCO

Миланская петля RMUTANE: сетка за копейки, которую на руке не отличить

Миланская петля у Apple стоит так, будто это половина часов, хотя по сути это просто сетка из нержавейки на магните. Ремешок RMUTANE устроен так же: стальное миланское плетение, застёжка-магнит, которую можно прилепить в любом месте, поэтому длина подгоняется по руке за секунду, без дырочек и шпеньков. Подходит он на все размеры Apple Watch, включая Ultra, а цветов аж 21, так что под серебристые часы, чёрные или золотые найдётся свой.

Разница здесь, как ни странно, в застёжке. Магнитов в ней два, и держат они крепко, но к ним надо привыкнуть: сначала они норовят сцепиться не там, где нужно. А если активно двигать рукой, ремешок может ослабнуть и сползти к запястью, так что для спортзала я бы оставил силиконовый. У кого-то через пару недель на металле появляются потёртости, поэтому идеальной полировки навсегда я бы не ждал. Зато сетка тонкая, за волосы и рукава не цепляется, а крепления почти не люфтят в пазах.

В общем, на повседневку или в офис вполне себе вариант. За такие деньги можно взять сразу пару цветов и менять под настроение, а если не понравится, выкинуть и не расстраиваться.

Цена: 400 ₽

Купить миланскую петлю

Стёкла UGREEN для iPhone: два в коробке вместо одного за три тысячи

За защитное стекло в Apple Store просят около трёх тысяч, и каждый раз, когда вижу этот ценник, хочется спросить, что там внутри, кроме стекла. Стёкла UGREEN делают ровно то же самое: закалённое стекло твёрдостью 9H толщиной 0,33 мм, олеофобное покрытие против отпечатков, Face ID работает как обычно, и цвета экрана не искажаются. Подходят они на iPhone с 13-го по 18-й, причём стекло для 17 Pro Max садится и на 18 Pro Max, потому что размеры у них одинаковые. Не пугайтесь, если на коробке указана только одна модель.

Главное, что отличает этот набор от безымянных стёкол за сто рублей, это комплектация. В коробке два стекла, рамка-аппликатор, которую надеваешь на телефон и просто опускаешь стекло внутрь, коврик и даже инструкция с гарантийным талоном, что для защитного стекла, согласитесь, редкость. Так что наклеить его ровно и без пузырей может даже тот, у кого руки растут не совсем оттуда.

Единственное, на что стоит обратить внимание при заказе, это вариант. На iPhone 15, 16 и 17 полное покрытие край в край даёт только стекло с чёрной рамкой, а без рамки оно будет чуть меньше экрана. Поэтому берите сразу с рамкой, и второе стекло полежит в ящике на случай, если первое всё-таки поймает удар.

Цена: 850 ₽

Купить стёкла UGREEN

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

MagSafe-пауэрбанк UGREEN вместо Battery Pack, которого Apple больше не делает

Яблочный MagSafe Battery Pack Apple больше не выпускает, поэтому альтернатива тут даже не про экономию, а про то, что купить больше нечего. Пауэрбанк UGREEN на 10 000 мА*ч прилипает к спине айфона на 19 магнитах и заряжает его без проводов. Можно лежать в кровати и листать ленту, пока на телефоне висит белый брусок, и никакой кабель не мешает. Толщина 19,35 мм, корпус в нескользящем силиконе, есть индикатор заряда и режим малого тока для наушников, а цветов три: белый, чёрный и голубой.

Теперь о разнице, и она тут заметная. Беспроводная зарядка для iPhone здесь всего 7,5 Вт, так что iPhone 16 Pro Max с 25 до 80 процентов он тянет примерно полтора часа с лишним, это не быстро. Если нужно быстрее, лучше воткнуть кабель Type-C, по нему идут честные 20 Вт. Реальная ёмкость около 6250 мА*ч, что для таких аккумуляторов нормально, и одного iPhone 15 ему хватает примерно на две полные зарядки. Телефон при этом немного греется, но от обычной беспроводной зарядки он греется так же.

Ещё один момент: весит он 220 граммов, и на спине телефона это чувствуется. Зато проводов с собой носить не нужно, а сам пауэрбанк заряжается за три часа. На мой взгляд, для поездок и длинных дней вне дома это самый удобный формат.

Цена: 1 850 ₽ с купоном

Купить пауэрбанк UGREEN

Подставка UGREEN UNO на Qi2: те же 15 ватт, что у MagSafe, и робот на экране

Вот тут разницы с оригиналом почти нет, потому что подставка UGREEN UNO работает на стандарте Qi2, а он как раз вырос из технологии MagSafe. То есть айфон заряжается магнитно на те же 15 Вт, и iPhone 15 Pro за полчаса набирает с нуля 41%. Только для этого система должна быть не старше iOS 17.2, а на iPhone 12 не старше 17.4. Телефон держится под углом до 70 градусов, площадка крутится на 360, так что можно поставить его рядом с монитором и смотреть видео, пока он заряжается. А сзади есть отсек для наушников на 5 Вт и порт Type-C ещё для одного устройства.

И да, спереди у неё экранчик с рожицей робота: в режиме ожидания одно выражение, во время зарядки другое. Функции никакой, но стол сразу выглядит веселее. Сама подставка тяжёлая и основательная, кабель на метр в комплекте, а магнит ловит телефон с первого касания и держит даже через магнитный чехол.

Минусы тоже есть. Телефон на площадке легко случайно повернуть, при быстрой зарядке он заметно греется, но это беда всех Qi2-зарядок без вентилятора, а не конкретно этой. Не все наушники влезают в отсек до конца, так что с кейсом нестандартной формы могут быть сюрпризы. Быструю зарядку Samsung S24 она не поддерживает, так что это история скорее для айфонов. За свои деньги это, пожалуй, самый честный аналог в подборке.

Цена: 4 200 ₽

Купить подставку UGREEN

Клавиатура-чехол ESR для iPad Pro: ноутбук из планшета без цены второго планшета

Magic Keyboard для iPad Pro Apple продаёт так, будто это ещё один iPad, и это, наверное, самый дорогой аксессуар во всей яблочной линейке. Клавиатура-чехол ESR делает из планшета маленький ноутбук за куда более вменяемые деньги: iPad держится на магнитах, экран поднимается выше уровня стола с наклоном до 125 градусов, под клавишами есть тачпад, а сбоку магнитное крепление для стилуса. Причём экран можно развернуть вертикально, что для чтения документов вообще очень удобно.

Главная фишка, которой у Apple нет: задняя часть-чехол отстёгивается. Клавиатуру можно оставить дома, а планшет носить в защитном чехле с вырезом под камеру и прикрытыми углами. Подключается клавиатура не через контакты, как яблочная, а по Bluetooth через настройки iPad, так что при первой настройке придётся один раз её сопрячь. Если у вас iPad Pro 13 дюймов 2024 года (модели 2925 и 2926), берите версию именно под него.

Из мелких минусов: гладкая поверхность снизу быстро пачкается, а если у вас уже есть другой чехол ESR, его придётся снять, потому что с этой клавиатурой он не стыкуется. Но печатать на ней приятно, клавиши отзывчивые, и по ощущениям это вполне себе замена Magic Keyboard, а не компромисс ради экономии.

Цена: 11 500 ₽ с купоном

Купить клавиатуру ESR

Стилус ESR Geo: почти Apple Pencil, который тоже ищется через «Локатор»

Apple Pencil теряется так же легко, как обычная ручка, только стоит в разы дороже. Стилус ESR Geo эту проблему решает неожиданно: он работает с «Локатором», и если завалился куда-то под диван, его можно заставить пищать. А по функциям он закрывает почти всё, что нужно для заметок: толщина линии меняется от наклона пера, ладонь можно спокойно класть на экран, одно касание по корпусу возвращает на домашний экран, двойное открывает многозадачность, а уровень заряда виден прямо на iPad.

Заряжается он по USB-C, полностью за 20 минут, и держит до 12 часов, а если его не трогать пять минут, сам уходит в режим ожидания. Беспроводной зарядки нет, так что к боку планшета он просто прилипает на магните, а заряжать его придётся кабелем. Причём магнит держит только на тех iPad, которые умеют крепить Pencil. В комплекте три сменных наконечника и кабель, а подходит стилус ко всем iPad с 2018 года, включая свежие Air, Pro на M4 и M5 и iPad mini на A17 Pro.

Единственное, что стоит учитывать: про чувствительность к нажиму в карточке нет ни слова, только наклон. Поэтому художникам, которые рисуют всерьёз, я бы всё-таки посоветовал оригинал. А вот для конспектов, пометок в PDF и рисования в стиле «ну я просто порисовать» этого стилуса хватит с головой.

Цена: 3 400 ₽

Купить стилус ESR

Кабель KUULAA в оплётке: то же плетение, что у Apple, за триста рублей

Apple уже давно кладёт в коробки плетёные кабели, и они действительно приятнее старых резиновых, которые желтели и лохматились у разъёма. Кабель KUULAA сделан по той же логике: Type-C с обеих сторон, тканевая оплётка, которая меньше путается, и прозрачные наконечники, так что выглядит он аккуратнее любого безымянного шнурка. Заряжает до 60 Вт, так что подойдёт не только для iPhone 15 и 16, но и для iPad или MacBook, а цветов пять: розовый, сиреневый, голубой, чёрный и белый.

Что касается разницы, то данные он передаёт на скорости до 480 Мбит/с, то есть это кабель для зарядки, а не для того, чтобы гонять гигабайты видео с айфона на Mac. Для этого нужен другой класс кабеля и совсем другие деньги. Внутри заявлен чип контроля температуры, но гораздо важнее, что провод соединяется с разъёмом через трубку, а значит, на сгибе он проживёт дольше.

И одна практическая вещь: внимательно выбирайте длину при заказе. Вариант на 50 см для розетки коротковат, зато для пауэрбанка в сумке это то, что нужно. Я бы взял пару разной длины: один к кровати, другой в рюкзак.

Цена: 350 ₽

Купить кабель KUULAA

Кошелёк MagSafe за двести рублей: магнит обещают сильнее, чем у яблочного

Кожаный кошелёк MagSafe от Apple стоит вполне ощутимых денег, хотя по сути это кармашек для карт на магните. Кошелёк MagSafe с AliExpress делает то же самое: прилипает к спине айфона, вмещает три-четыре карты, а сзади есть окошко, чтобы вытолкнуть карту пальцем и приложить к терминалу. Сделан он из кожи, цветов несколько, а ещё заявлены защита от RFID и от размагничивания карт.

Главный аргумент продавца: магнит 3800 Гс против 750 у официального, то есть якобы в пять раз сильнее. Вот тут я бы притормозил, потому что на деле магнит держит нормально, но чудес ждать не стоит: у кого-то кошелёк держится крепко и случайно не падает, а кто-то жалуется, что прилипает слабовато. Так что если телефон постоянно в кармане джинсов, есть шанс однажды остаться без карт. Совместимость указана с iPhone с 13-го по 16-й, но магнит есть магнит, так что на новых моделях с MagSafe он тоже должен держаться.

При этом за двести рублей это, пожалуй, самый безрисковый пункт подборки: можно просто попробовать, удобно ли вам вообще носить карты на телефоне, и только потом думать о чём-то подороже. Только не забывайте снимать его перед беспроводной зарядкой.

Цена: 200 ₽

Купить кошелёк MagSafe

Зарядка TekaGene для Apple Watch: та же шайба, только на USB-C и в разы дешевле

Зарядную шайбу для Apple Watch рано или поздно покупают все: одна дома, вторая на работе, третья в сумке, потому что оригинальная всегда остаётся не там, где нужно. Зарядка TekaGene устроена точно так же: магнитная площадка на проводе, часы прилипают к ней и заряжаются без разъёмов. Подходит она для Apple Watch с Series 1 по Series 10, для SE и Ultra, а выбрать можно разъём USB-C или старый USB-A, если у вас завалялся такой блок.

Кабель в нейлоновой оплётке, так что перетереться ему сложнее, чем резиновому, корпус из пластика, а магниты держат часы крепко, и они не съезжают, даже если задеть провод. Полная зарядка занимает примерно полтора-два часа, после чего шайба сама отключается. И вот тут, пожалуй, главная разница: на скорость иногда жалуются, так что если вы привыкли, что часы заряжаются, пока вы в душе, лучше оставить оригинал для утра, а эту шайбу положить у кровати на ночь.

Если из всего списка вы, как и я, присмотрели шайбу для часов и кабель, а не клавиатуру за одиннадцать тысяч, это нормально: с мелочей экономия и начинается. Похожие находки, в том числе аналоги дорогих брендов, я регулярно выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. А в комментариях напишите, за какой яблочный аксессуар вам обиднее всего было переплачивать. У меня это стекло за три тысячи.

Цена: 400 ₽

Купить зарядку для часов

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158 ERID: Kra2449mN