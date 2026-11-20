В GTA 6 уже играют по всему миру, и все кому не лень успели похвалить живой Вайс-Сити, красивую графику и интересный сюжет. Самое время присмотреться к мелочам. Например, к смартфону Джейсона. Стоит герою достать его из кармана, и кажется, что он держит в руке старый айфон. Мы изучили экран этого аппарата и выяснили, что Rockstar установила на телефон главного героя.



iFruit похож на старый айфон уже с первого экрана

Телефон Джейсона называется iFruit. Марка знакома еще по GTA V, где с таким аппаратом ходил Майкл. Теперь iFruit есть у Джейсона Дюваля и у Лусии Каминос. Совпадение для владельцев техники Apple забавное. Пока Rockstar придумывала телефон для своих героев, мы уже нашли два способа поиграть в GTA 6 на iPhone через консоль.

У белого iFruit на скриншотах широкие рамки сверху и снизу. Над экраном видна прорезь разговорного динамика, а рядом с ней маленькая фронтальная камера. По пропорциям передняя панель напоминает айфоны времен iPhone 8. У иконок при этом круглая форма, а в настройках рядом с именем Джейсона прямо написано iFruit. Rockstar придумала свой интерфейс, и сходство с Apple складывается из деталей, которые постоянно видишь на обычном смартфоне.

На iOS похож и домашний экран iFruit. Под часами и температурой стоит виджет напоминаний со счетчиком уведомлений, а на некоторых иконках появляются красные точки. В настройках можно поменять обои и мелодию звонка. На одном из кадров у Джейсона стоит коллаж из фотографий, на другом виден абстрактный фон. По такой мелочи проще поверить, что это его личный телефон и он пользуется им между миссиями.

В WhatUp Джейсону присылают фото и точки на карте

Для переписки в GTA 6 есть мессенджер WhatUp, местный аналог WhatsApp. В нем Джейсон получает сообщения от знакомых, в том числе от Кэла и Донни. Переписка выглядит привычно даже без подписи приложения. Наверху имя собеседника, ниже сообщения и вложения. Например, Кэл присылает фото красной машины, и оно открывается прямо в переписке. А Брайан отправляет карточку с рыбным местом Кэла, откуда можно поставить точку на карте.

У звонков есть отдельное приложение с зеленой трубкой. В списке контактов можно выбрать человека и открыть карточку с действиями. Из карточки Брайана, например, можно сразу позвонить ему, перейти в переписку или открыть Snapmatic. Примерно так и пользуешься адресной книгой на своем телефоне, когда сначала находишь нужного человека, а потом решаешь, позвонить ему или написать.

Мне нравится, что через WhatUp в GTA 6 приходят и бытовые сообщения, и игровые поручения. А кое-где Джейсону дают выбрать ответ. В чате с Кэлом, например, можно написать «Все хорошо. Спасибо за деньги» или отправить два эмодзи. Благодаря таким мелочам разговор с персонажем похож на обычную переписку. Если у вас уже есть любимая переписка в GTA 6, покажите ее в нашем чате в Telegram или в МАКС.

В Snapmatic можно залипнуть на роликах из Вайс-Сити

Если WhatUp отвечает за личные разговоры, то лента Snapmatic показывает, чем живут остальные жители Леониды. Формат знаком по Reels в Instagram и TikTok. Листаешь вертикальные ролики, видишь ник автора, лайки и комментарии, а у публикации может быть указано место съемки. В одном таком посте мотоциклист делает сальто над грунтовым трамплином. Ролик можно открыть на телефоне там же, где секунду назад читали сообщения.

Такой формат Rockstar показала еще в первом трейлере GTA 6. Вечеринка на катере и аллигатор посреди магазина там выглядят как чужие посты, которые случайно попались в ленте. В кадре были даже ники и комментарии поверх видео. Теперь такой формат можно увидеть и на телефоне в самой игре. Причем для собственных снимков у Джейсона есть отдельные камера и галерея. Можно сделать фото или селфи и потом открыть снимок на iFruit. Когда хочется посмотреть, что выложили другие, возвращаешься в Snapmatic.

На телефоне есть и вторая лента, уже с новостями. Там можно полистать заголовки местных изданий вроде The Leonida Journal и Vice City Horn. На экране помещается несколько карточек с фотографиями, как в обычном новостном агрегаторе. За подборками про игры и iPhone можно следить и с настоящего телефона. Мы выкладываем их в Telegram и МАКС.

Погоду сделали как на iPhone, и она пригодится на рыбалке

Сильнее всего родство с iOS выдает приложение с погодой. На главном экране iFruit у него голубая иконка с солнцем и облаком. Внутри название округа и большая цифра с текущей температурой, а под ней идет почасовой прогноз. В том же порядке данные собраны в «Погоде» Apple. На опубликованном игровом кадре прогноз открыт для округа Мариана, и там же можно узнать, во сколько сядет солнце.

Из такого прогноза можно узнать, когда Джейсону доставать удочку. По подсказкам самой игры крупная рыба лучше клюет на рассвете и на закате, а в плохую погоду ее сложнее поймать. Достаточно посмотреть на время заката, чтобы понять, долго ли ждать вечернего клева. На iFruit есть и приложение «Фитнес». Оно показывает силовую подготовку, кардио и концентрацию героя, а также состояние тела. После занятия там можно посмотреть, идет ли еще восстановление.

По мере прохождения на iFruit появляются и другие знакомые по обычному смартфону сервисы. Через BuckMe можно проверить остаток и операции по счету, а через RydeMe заказать поездку по городу. За личный транспорт отвечает Scooter Bros, откуда доступна доставка машины. Внизу домашнего экрана также бывает ярлык WAiNK, игрового сканера автомобилей. И это, пожалуй, самая смешная деталь во всей истории с «айфоном» Джейсона. Rockstar могла оставить пару кнопок для звонков и заданий, а в итоге у героя есть отдельное приложение даже для того, чтобы проверить, когда стемнеет.

Тем, кто к релизу еще подбирает держатель для телефона, кабель или другие мелочи для игры, пригодится «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А если на большом экране картинка в игре выглядит слишком темной, у нас есть отдельный разбор настроек PS5 и телевизора для GTA 6.