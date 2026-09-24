Как обновить Сбербанк и другие банки на iPhone без App Store

Иван Кузнецов

Российские банки в App Store живут по одной и той же схеме. Приложение выходит под чужим названием, по нему пролетает новость, и через день, а иногда и несколько часов его удаляют. Кто не успел, ждет следующего раза и надеется, что старая версия пока не сломалась. Я устал от этих гонок и нашел способ получать свежие сборки спокойно, без спешки и дежурства у магазина Apple. Правда, обновлять их придется не совсем так, как вы привыкли, и у этого есть своя причина. Ниже разберу, как это устроено, во что обходится и что потом делать со старым приложением.

Обновление приложения Сбербанк Онлайн через DIYORDE Store

Обновление приложения Сбербанк Онлайн через DIYORDE Store

Обновление без кнопки «Обновить»

Приложения, которые стоят на iPhone не из App Store, система обновлять не умеет. Она про них просто ничего не знает: во вкладке с обновлениями они не появятся, а автообновление их не заденет. С банками, которые когда-то удалось скачать из App Store под видом калькулятора, история похожая. Как только Apple удаляет такую программу, новые версии перестают приходить, и вы остаетесь с тем, что успели поставить.

Раньше выход был один — следить за новостями и ловить момент. Очередной Сбербанк появляется под названием какого-нибудь планировщика, живет в магазине несколько часов, в лучшем случае пару дней, и исчезает. Кто был рядом с телефоном, тот скачал. Кто спал или сидел на совещании, ждет следующей волны. Сторонний магазин эту гонку отменяет. Свежие версии тех же банков появляются в нем почти сразу после выхода и никуда не пропадают. Обновление превращается в обычную установку новой версии, и сделать ее можно тогда, когда удобно вам, хоть через неделю.

Но сначала iPhone нужно к этому подготовить. За установку программ мимо App Store отвечает режим разработчика, и без него сторонние сборки просто не запустятся. Включается он так:

Активация режима разработчика на iPhone

Активация режима разработчика на iPhone

  1. Зайдите в «Настройки» и откройте «Конфиденциальность и безопасность».
  2. Спуститесь вниз до раздела «Безопасность» и нажмите «Режим разработчика».
  3. Включите тумблер.
  4. Система предложит перезагрузить iPhone. Согласитесь, а после включения подтвердите активацию.

Бывает, что нужной строки в меню нет вообще. Это не поломка, а обычное поведение некоторых iPhone. Мы отдельно разобрали, почему режима разработчика нет и как его вернуть, так что загляните туда, если столкнулись с этим.

После включения iOS предупредит, что защита устройства станет немного слабее. Для установки сторонних сборок это нормально, а если передумаете, режим выключается тем же переключателем. Если тумблер не сохраняется или iPhone после перезагрузки ведет себя странно, пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

DIYORDE Store: во что обойдется и как его поставить

Раньше мы уже объясняли, как ставить приложения мимо App Store, и DIYORDE Store в той инструкции был главным инструментом. Сейчас остановлюсь на нем подробнее, потому что именно отсюда теперь приходят свежие версии банков. Небольшая путаница с названиями: сам сервис называется DIYORDE Store, а приложение у вас на экране будет подписано DDE Store. Это одно и то же.

По сути это отдельный магазин со своим каталогом. В нем лежат программы, которых в российском App Store нет или которые появляются там только под маскировкой: Сбербанк, ВТБ, VK, МАКС и еще много всего. Компьютер и джейлбрейк не нужны, все делается прямо с iPhone. Еще один приятный момент: по словам разработчиков, приложения, установленные во время подписки, продолжают работать и после ее окончания.

Бесплатно магазин не работает, нужна подписка. Тарифов три, и разница между ними становится заметнее, если пересчитать цену на месяц:

Срок Цена Выходит в месяц
1 месяц $9.90 $9.90
3 месяца $19.90 $6.63
6 месяцев $29.90 $4.98

Если нужно разово поставить свежий банк, хватит и месяца. Но банки обновляются регулярно, и на полугодовом тарифе месяц выходит почти вдвое дешевле. Цены указаны в долларах, поэтому итоговая сумма в рублях зависит от курса. Перед оплатой лучше свериться с сайтом, тарифы могут меняться.

Подписка оформляется так:

  1. Откройте diyorde.com в Safari и нажмите «Начать».
    2. Начало установки DIYORDE Store на iPhone

    Начало установки DIYORDE Store на iPhone

  2. Выберите срок подписки.
  3. Введите имя и адрес почты. Туда придет чек и информация о заказе.
    4. Тарифы и способы оплаты подписки на DIYORDE Store

    Тарифы и способы оплаты подписки на DIYORDE Store

  4. Выберите способ оплаты. Российские карты через стандартный вариант не пройдут, нужен пункт «Карты РФ (RUB)» или «СБП (RUB)». Промокод вводится через «У меня есть код».
  5. Нажмите «Оплатить» и подтвердите платеж.

Дальше iPhone нужно связать с сервисом через профиль:

  1. На экране «Вход на этом iPhone» нажмите «Установить профиль».
    2. Загрузка профиля на iPhone

    Загрузка профиля на iPhone

  2. Во всплывающем окне про профиль конфигурации нажмите «Продолжить», а потом «Разрешить».
  3. Перейдите в «Настройки». Под вашим именем появится строка «Профиль загружен», откройте ее.
    4. Установка загруженного ранее профиля

    Установка загруженного ранее профиля

  4. Нажмите «Установить» и подтвердите действие.

Остался сам магазин. Вернитесь в Safari, на странице установки DIYORDE нажмите «Установить» и немного подождите.

Установка приложения DDE Store

Установка приложения DDE Store

Когда на рабочем столе появится иконка DDE Store, всё готово, и можно спокойно переходить к установке и обновлению приложений. Весь этот процесс надо пройти только один раз, и больше к подобным манипуляциям возвращаться уже не придется.

Ставлю свежий Сбербанк за пару минут

Покажу на примере Сбербанка. За ним охотятся чаще всего, а из App Store он обычно пропадает быстрее, чем успеваешь дочитать новость о его возвращении. В DDE Store все выглядит гораздо спокойнее:

  1. Откройте DDE Store.
    2. Запуск DDE Store на iPhone

    Запуск DDE Store на iPhone

  2. Через поиск найдите «Сбербанк».
  3. Нажмите кнопку «Установить».
    4. Установка Сбербанк Онлайн на iPhone

    Установка Сбербанк Онлайн на iPhone

  4. Подтвердите установку во всплывающем окне.

Через минуту на рабочем столе появится новая иконка. Зайдите в приложение, авторизуйтесь как обычно и проверьте, что все на месте: баланс, переводы, оплата по QR. После этого старое приложение можно удалять. Оно больше не нужно, а место на iPhone освободится. Я бы только не торопился удалять его до того, как вход в новую версию прошел успешно. Так у вас точно не останется ситуации, когда банка на телефоне нет вообще.

Сбербанк Онлайн, установленный из DIYORDE Store

Сбербанк Онлайн, установленный из DIYORDE Store

Когда выйдет следующая версия, порядок тот же: открыли магазин, нашли банк, нажали «Установить». Никаких сообщений в чатах в духе «срочно качайте, пока не удалили». С ВТБ и другими банками из каталога все работает точно так же. О том, какие версии банков появились и какие еще способы жить без оглядки на ограничения Apple работают сейчас, мы регулярно пишем в наших каналах в Telegram и МАКС. Подпишитесь, чтобы узнавать о них сразу.

Больше не караулю App Store

Для меня главный плюс в том, что гонки за банками закончились. Раньше каждое появление Сбербанка в App Store превращалось в маленький аврал: найти новое название, успеть скачать, разобраться, где настоящее приложение, а где подделка. Теперь я просто захожу в DDE Store, когда удобно, и ставлю актуальную версию.

Минусы тоже есть, и о них стоит помнить. Магазин платный, и сумма за полгода получается ощутимой. Режим разработчика немного снижает защиту iPhone. А еще это сторонний сервис, так что вы доверяете ему установку банковских программ. Сертификаты у таких магазинов иногда отзывают, и тогда приходится ждать, пока разработчики все восстановят. Если банком вы пользуетесь раз в месяц и старая версия работает, возможно, игра не стоит свеч.

Но если российские банковские приложения нужны каждый день, а следить за App Store надоело, такой вариант снимает головную боль. Устанавливаете один раз, а дальше обновляетесь, когда захотите. А если после оплаты подписки хочется сэкономить на чем-то другом, например на чехлах, зарядках и прочих мелочах для iPhone, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там мы собираем выгодные находки с AliExpress.

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