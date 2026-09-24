Как обновить Сбербанк и другие банки на iPhone без App Store

Российские банки в App Store живут по одной и той же схеме. Приложение выходит под чужим названием, по нему пролетает новость, и через день, а иногда и несколько часов его удаляют. Кто не успел, ждет следующего раза и надеется, что старая версия пока не сломалась. Я устал от этих гонок и нашел способ получать свежие сборки спокойно, без спешки и дежурства у магазина Apple. Правда, обновлять их придется не совсем так, как вы привыкли, и у этого есть своя причина. Ниже разберу, как это устроено, во что обходится и что потом делать со старым приложением.



Обновление без кнопки «Обновить»

Приложения, которые стоят на iPhone не из App Store, система обновлять не умеет. Она про них просто ничего не знает: во вкладке с обновлениями они не появятся, а автообновление их не заденет. С банками, которые когда-то удалось скачать из App Store под видом калькулятора, история похожая. Как только Apple удаляет такую программу, новые версии перестают приходить, и вы остаетесь с тем, что успели поставить.

Раньше выход был один — следить за новостями и ловить момент. Очередной Сбербанк появляется под названием какого-нибудь планировщика, живет в магазине несколько часов, в лучшем случае пару дней, и исчезает. Кто был рядом с телефоном, тот скачал. Кто спал или сидел на совещании, ждет следующей волны. Сторонний магазин эту гонку отменяет. Свежие версии тех же банков появляются в нем почти сразу после выхода и никуда не пропадают. Обновление превращается в обычную установку новой версии, и сделать ее можно тогда, когда удобно вам, хоть через неделю.

Но сначала iPhone нужно к этому подготовить. За установку программ мимо App Store отвечает режим разработчика, и без него сторонние сборки просто не запустятся. Включается он так:

Зайдите в «Настройки» и откройте «Конфиденциальность и безопасность». Спуститесь вниз до раздела «Безопасность» и нажмите «Режим разработчика». Включите тумблер. Система предложит перезагрузить iPhone. Согласитесь, а после включения подтвердите активацию.

Бывает, что нужной строки в меню нет вообще. Это не поломка, а обычное поведение некоторых iPhone. Мы отдельно разобрали, почему режима разработчика нет и как его вернуть, так что загляните туда, если столкнулись с этим.

После включения iOS предупредит, что защита устройства станет немного слабее. Для установки сторонних сборок это нормально, а если передумаете, режим выключается тем же переключателем. Если тумблер не сохраняется или iPhone после перезагрузки ведет себя странно, пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

DIYORDE Store: во что обойдется и как его поставить

Раньше мы уже объясняли, как ставить приложения мимо App Store, и DIYORDE Store в той инструкции был главным инструментом. Сейчас остановлюсь на нем подробнее, потому что именно отсюда теперь приходят свежие версии банков. Небольшая путаница с названиями: сам сервис называется DIYORDE Store, а приложение у вас на экране будет подписано DDE Store. Это одно и то же.

По сути это отдельный магазин со своим каталогом. В нем лежат программы, которых в российском App Store нет или которые появляются там только под маскировкой: Сбербанк, ВТБ, VK, МАКС и еще много всего. Компьютер и джейлбрейк не нужны, все делается прямо с iPhone. Еще один приятный момент: по словам разработчиков, приложения, установленные во время подписки, продолжают работать и после ее окончания.

Бесплатно магазин не работает, нужна подписка. Тарифов три, и разница между ними становится заметнее, если пересчитать цену на месяц:

Срок Цена Выходит в месяц 1 месяц $9.90 $9.90 3 месяца $19.90 $6.63 6 месяцев $29.90 $4.98

Если нужно разово поставить свежий банк, хватит и месяца. Но банки обновляются регулярно, и на полугодовом тарифе месяц выходит почти вдвое дешевле. Цены указаны в долларах, поэтому итоговая сумма в рублях зависит от курса. Перед оплатой лучше свериться с сайтом, тарифы могут меняться.

Подписка оформляется так:

Откройте diyorde.com в Safari и нажмите «Начать». Выберите срок подписки. Введите имя и адрес почты. Туда придет чек и информация о заказе. Выберите способ оплаты. Российские карты через стандартный вариант не пройдут, нужен пункт «Карты РФ (RUB)» или «СБП (RUB)». Промокод вводится через «У меня есть код». Нажмите «Оплатить» и подтвердите платеж.

Дальше iPhone нужно связать с сервисом через профиль:

На экране «Вход на этом iPhone» нажмите «Установить профиль». Во всплывающем окне про профиль конфигурации нажмите «Продолжить», а потом «Разрешить». Перейдите в «Настройки». Под вашим именем появится строка «Профиль загружен», откройте ее. Нажмите «Установить» и подтвердите действие.

Остался сам магазин. Вернитесь в Safari, на странице установки DIYORDE нажмите «Установить» и немного подождите.

Когда на рабочем столе появится иконка DDE Store, всё готово, и можно спокойно переходить к установке и обновлению приложений. Весь этот процесс надо пройти только один раз, и больше к подобным манипуляциям возвращаться уже не придется.

Ставлю свежий Сбербанк за пару минут

Покажу на примере Сбербанка. За ним охотятся чаще всего, а из App Store он обычно пропадает быстрее, чем успеваешь дочитать новость о его возвращении. В DDE Store все выглядит гораздо спокойнее:

Откройте DDE Store. Через поиск найдите «Сбербанк». Нажмите кнопку «Установить». Подтвердите установку во всплывающем окне.

Через минуту на рабочем столе появится новая иконка. Зайдите в приложение, авторизуйтесь как обычно и проверьте, что все на месте: баланс, переводы, оплата по QR. После этого старое приложение можно удалять. Оно больше не нужно, а место на iPhone освободится. Я бы только не торопился удалять его до того, как вход в новую версию прошел успешно. Так у вас точно не останется ситуации, когда банка на телефоне нет вообще.

Когда выйдет следующая версия, порядок тот же: открыли магазин, нашли банк, нажали «Установить». Никаких сообщений в чатах в духе «срочно качайте, пока не удалили». С ВТБ и другими банками из каталога все работает точно так же. О том, какие версии банков появились и какие еще способы жить без оглядки на ограничения Apple работают сейчас, мы регулярно пишем в наших каналах в Telegram и МАКС. Подпишитесь, чтобы узнавать о них сразу.

Больше не караулю App Store

Для меня главный плюс в том, что гонки за банками закончились. Раньше каждое появление Сбербанка в App Store превращалось в маленький аврал: найти новое название, успеть скачать, разобраться, где настоящее приложение, а где подделка. Теперь я просто захожу в DDE Store, когда удобно, и ставлю актуальную версию.

Минусы тоже есть, и о них стоит помнить. Магазин платный, и сумма за полгода получается ощутимой. Режим разработчика немного снижает защиту iPhone. А еще это сторонний сервис, так что вы доверяете ему установку банковских программ. Сертификаты у таких магазинов иногда отзывают, и тогда приходится ждать, пока разработчики все восстановят. Если банком вы пользуетесь раз в месяц и старая версия работает, возможно, игра не стоит свеч.

Но если российские банковские приложения нужны каждый день, а следить за App Store надоело, такой вариант снимает головную боль. Устанавливаете один раз, а дальше обновляетесь, когда захотите. А если после оплаты подписки хочется сэкономить на чем-то другом, например на чехлах, зарядках и прочих мелочах для iPhone, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там мы собираем выгодные находки с AliExpress.