AppBox на iPhone: как устанавливать любые приложения без App Store

Продолжаем разбирать альтернативные способы установки приложений на айфон. Раньше мы уже разбирали магазин приложений DDE Store, а сегодня очередь дошла до сервиса App Box. Он умеет то, чего обычный App Store не даст: подтягивает на iPhone неподписанные IPA и ставит их, подписывая вашим сертификатом. Звучит страшновато, но на деле все оказывается проще, чем кажется со стороны. Ниже расскажу, где взять сертификат и почему на бесплатном лучше не экономить, как поставить сам App Box и как через него довести любое приложение до рабочего стола. Пары нюансов, о которых обычно молчат, тоже коснемся. Способ рабочий и проверенный лично, но требует аккуратности на каждом этапе, иначе приложение откажется вставать.



Без сертификата работать не будет

App Box не подписывает приложения сам по себе, ему нужен сертификат разработчика. Если вы пока не в курсе, что такое сертификат разработчика Apple и зачем он вообще нужен, у нас есть отдельный материал, где все разложено по полочкам. Если совсем коротко, это цифровая подпись. Она говорит системе, что приложению можно доверять и его разрешено запускать. Без нее iOS просто откажется открывать файл, скачанный мимо App Store.

Сертификаты бывают двух видов. Первый бесплатный, его можно найти в сети. Второй платный, который оформляется под конкретное устройство. Бесплатный брать не советую. Такие сертификаты Apple отзывает чаще всего, и в один не самый прекрасный день все подписанные им приложения просто перестают запускаться. Обидно, когда так вылетает банковский клиент или нужная утилита прямо посреди дня. Бесплатные сертификаты живут по принципу лотереи: сегодня работают, завтра нет, и предугадать момент отзыва невозможно. Платный ведет себя куда стабильнее и живет обычно около года, так что нервов он экономит заметно больше, чем стоит сам. По моему опыту, один нормальный сертификат окупает себя уже тем, что о переустановке приложений забываешь на месяцы вперед.

Где взять платный сертификат? Вариантов тоже два. Можно купить прямо в App Box. А можно получить сертификат по нашей инструкции. Так выйдет заметно дешевле, и там же сразу ставится приложение для установки, которое понадобится нам дальше. Я обычно иду вторым путем, но тут каждый решает сам, исходя из бюджета и желания разбираться.

Ставим сам App Box на iPhone

App Box ставится как обычное приложение, только не из магазина, а через профиль. Процесс занимает буквально минуту, никакого компьютера и проводов не нужно. Все делается прямо на смартфоне.

Переходим на сайт сервиса App Box. Жмем кнопку установки приложения. Скачиваем профиль и устанавливаем его на смартфон. Ждем, пока профиль установится. Как только это произойдет, на рабочем столе появится иконка App Box.

Иконка на месте, значит все прошло как надо. Дальше можно сразу переходить к самим приложениям. Если хотите первыми узнавать про такие сервисы и рабочие трюки для iOS, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС. Подобные разборы там выходят регулярно, и многие вещи мы показываем еще до того, как о них узнают все остальные. Заодно в комментариях подсказываем, какие сервисы сейчас живые, а какие лучше обходить стороной.

Как через установить приложение без App Store

Сертификат вы уже приобрели любым удобным способом, App Box стоит на устройстве. Теперь самое интересное, ради чего все и затевалось. Шагов будет много, но каждый из них простой, так что просто идите по порядку и не перескакивайте.

В App Box находим нужную программу и жмем на нее. Нас перекидывает в бот в Telegram. Запускаем его и подписываемся на каналы, которые он предлагает. Обойти этот шаг нельзя. Жмем кнопку «Подписался». Скачиваем полученное приложение. После окончания загрузки жмем на файл и касаемся кнопки «Поделиться». Сохраняем файл в приложение «Файлы». Открываем приложение для установки. В моем случае это Feather. Переходим на вкладку «Library» и жмем на «+». Выбираем пункт Import from Files и добавляем сохраненный файл. Подписываем добавленный файл кнопкой Sign. В блоке Signed нажимаем на срок возле нужного приложения и устанавливаем его.

Готово, приложение уже на рабочем столе и запускается как ни в чем не бывало. Подписка на каналы бота слегка раздражает, но это плата за бесплатный каталог, так что относимся к ней спокойно. Feather тут не единственный вариант, есть и другие подписывальщики вроде Esign или Gbox, просто мне Feather удобнее прочих: интерфейс понятный, а подпись срабатывает с первого раза. Схема с импортом файла и кнопкой Sign у них плюс-минус одинаковая, так что если вы уже пользуетесь чем-то своим, переучиваться не придется. Если на каком-то шаге что-то пойдет не так, файл не подписывается или установка обрывается на полпути, не паникуйте. Пишите в наш чат в Telegram или МАКС. Там подскажут, где вы свернули не туда, и помогут довести дело до конца.

Что лежит в каталоге

Каталог App Box постоянно пополняется, и это, пожалуй, его главный плюс. Тут не только вырезанные из App Store банковские клиенты и сервисы, которые пропали из-за санкций, но и модифицированные версии привычных приложений. Например, там можно найти мод TikTok, который открывает доступ к свежим видео в соцсети без танцев с VPN. Часто это версии с привычными названиями и иконками, которые в официальном магазине давно недоступны. Ассортимент меняется, так что заглядывать имеет смысл время от времени, а не один раз. Что-то появляется на пару дней, что-то оседает надолго, и предсказать заранее сложно.

App Box получается удобным инструментом для тех, кого App Store в его нынешнем виде уже не устраивает. Главное, не жадничайте на этапе с сертификатом, и тогда все будет работать стабильно, а приложения не отвалятся в самый неподходящий момент. А если вы вообще любите находить интересное подешевле, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Там мы регулярно выкладываем годные находки, которые пригодятся и без всяких сертификатов.