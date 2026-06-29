Как отменить заказ на ВБ через приложение на iPhone, сколько это стоит и как отказываться бесплатно

Wildberries изменил правила отказа от товара онлайн: отмена заказа через приложение ВБ стала платной. Если раньше можно было передумать бесплатно и ничего не потерять, то теперь маркетплейс берёт деньги за саму процедуру. Сегодня разбираемся, сколько стоит отменить заказ с Вайлдберриз, в какие сроки это можно сделать, а также как можно обойти это правило и отказываться от товаров с ВБ бесплатно. Но, если ВБ уже списал с вас 199 рублей, переходите в эту статью — там даем все ответы.



Что изменилось в правилах отмены заказов на Wildberries

Главное нововведение простое: отмена заказа в приложении стала платной. Если вы оформили товар, а потом решили отказаться до получения, маркетплейс спишет деньги за отмену — даже если вы не пользуетесь ВБ Кошельком. Точную причину Wildberries не назвал, срок действия новой политики тоже не уточнил. А, если вы готовы к новым условиям, переходите в канал Сундук Али-Бабы, там куча классных товаров с Али, ВБ, Озона и ЯМаркета.

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Важный нюанс: платной стала именно отмена через приложение, а не отказ как таковой Хотя отказаться от заказа бесплатно всё ещё можно. Но как это сделать, мы расскажем чуть ниже. А пока закончим с тем, как отменить заказ на ВБ через приложение.

Как отменить заказ на ВБ, если передумал

Откройте приложение Вайлдберриз у себя на iPhone;

Перейдите в свой профиль и откройте вкладку с заказами;

Найдите заказ, который хотите отменить, и откройте его;

Нажмите кнопку «Отменить» и подтвердите отмену.

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Что интересно, в моем случае плату за отмену заказа не взяли. Это хорошо видно на скриншотах. Но объяснений тут может быть два. Первое — нововведение еще не раскатали на всех. Второе — ВБ предоставляет какой-то лимит на бесплатные отмены, и, если его превысить, маркетплейс будет брать с вас плату.

Сколько стоит отмена заказа в Вайлдберриз

Первым делом нужно определиться со стоимостью отмены заказа на ВБ. По данным из открытых источников, цена услуги может варьироваться и составляет от 50 до 100 рублей в зависимости от региона и, возможно, товара.

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Сильнее всего изменения бьют по тем, кто привык набирать корзину «на примерку» и потом массово отказываться от половины. Заказ одежды и обуви сразу в нескольких размерах теперь может выйти в заметные деньги, если отменять лишнее прямо в приложении.

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Если же вы заказываете точечно и забираете почти всё, что оформили, на вашем бюджете нововведение почти не отразится. Тем, кто следит за тратами в разных сервисах, заодно полезно разобраться, как устроены платные подписки и допуслуги — мы недавно разбирали, сколько стоят подписки на ChatGPT, Gemini, Claude и Grok.

Что будет, если не забрать заказ с ВБ

Но это ещё не самое неприятное. Отдельно действует штраф за невыкупленный заказ, и он уже заметно больше — 200 или 500 рублей в зависимости от ситуации.

Штраф взимается в том случае, если вы заказали товар на ВБ, не отменили его и не пришли за ним в пункт выдачи. То есть товар пролежал какое-то время на ПВЗ, а потом был отправлен обратно. В этом случае с вас спишут тот самый штраф. А его сумма будет зависеть от того, сколько стоила исходная покупка. За какие-нибудь носки спишут меньше, а за зимнюю резину — больше.

Как отменить заказ на Wildberries бесплатно через ПВЗ

Самый простой способ не платить — не отменять заказ в приложении, а отказаться от него в пункте выдачи. Логика такая: товар доезжает до ПВЗ, вы его вскрываете, осматриваете и просто не выкупаете.

Дождитесь, пока заказ приедет в пункт выдачи и придёт уведомление о готовности. Придите в ПВЗ и попросите сотрудника выдать товар для осмотра. Вскройте упаковку и проверьте вещь в примерочной или на месте. Если товар не подошёл, скажите сотруднику, что отказываетесь от выкупа. Деньги вернутся на ваш способ оплаты в обычном порядке, без платы за отмену.

Этот путь дольше, чем отмена в пару нажатий, зато не стоит ничего. По сути, маркетплейс подталкивает покупателей не отказываться от товаров заранее, а доводить заказ до пункта выдачи и решать уже на месте.

Почему Wildberries берёт деньги за отмену заказа

Развёрнутого официального объяснения нет, но логика рынка понятна. Массовые отмены и невыкупленные заказы создают лишние расходы на логистику: товар собирают, везут, обрабатывают, а потом возвращают обратно.

Плата за отмену — это способ переложить часть этих издержек на покупателя и снизить число «холостых» заказов. Приятного мало, но никто не заставляет отменять заказ именно в приложении: дойти до ПВЗ и отказаться там по-прежнему можно бесплатно. Если же вам важно навести порядок и в других платных мелочах, посмотрите наш разбор про чистый номер у операторов — что это и сколько стоит.

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