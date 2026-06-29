Как отменить заказ на ВБ через приложение на iPhone, сколько это стоит и как отказываться бесплатно

Миша Королев

Wildberries изменил правила отказа от товара онлайн: отмена заказа через приложение ВБ стала платной. Если раньше можно было передумать бесплатно и ничего не потерять, то теперь маркетплейс берёт деньги за саму процедуру. Сегодня разбираемся, сколько стоит отменить заказ с Вайлдберриз, в какие сроки это можно сделать, а также как можно обойти это правило и отказываться от товаров с ВБ бесплатно. Но, если ВБ уже списал с вас 199 рублей, переходите в эту статью — там даем все ответы.

Комиссия за отмену заказа может составлять от 50 до 100 рублей. Фото.

Комиссия за отмену заказа может составлять от 50 до 100 рублей

Что изменилось в правилах отмены заказов на Wildberries

Главное нововведение простое: отмена заказа в приложении стала платной. Если вы оформили товар, а потом решили отказаться до получения, маркетплейс спишет деньги за отмену — даже если вы не пользуетесь ВБ Кошельком. Точную причину Wildberries не назвал, срок действия новой политики тоже не уточнил. А, если вы готовы к новым условиям, переходите в канал Сундук Али-Бабы, там куча классных товаров с Али, ВБ, Озона и ЯМаркета.

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Важный нюанс: платной стала именно отмена через приложение, а не отказ как таковой Хотя отказаться от заказа бесплатно всё ещё можно. Но как это сделать, мы расскажем чуть ниже. А пока закончим с тем, как отменить заказ на ВБ через приложение.

Как отменить заказ на ВБ, если передумал

Как отменить заказ на ВБ, если передумал. Отменить можно практически любой заказ. Фото.

Отменить можно практически любой заказ

  • Откройте приложение Вайлдберриз у себя на iPhone;
  • Перейдите в свой профиль и откройте вкладку с заказами;
  • Найдите заказ, который хотите отменить, и откройте его;
  • Нажмите кнопку «Отменить» и подтвердите отмену.

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Что интересно, в моем случае плату за отмену заказа не взяли. Это хорошо видно на скриншотах. Но объяснений тут может быть два. Первое — нововведение еще не раскатали на всех. Второе — ВБ предоставляет какой-то лимит на бесплатные отмены, и, если его превысить, маркетплейс будет брать с вас плату.

Сколько стоит отмена заказа в Вайлдберриз

Первым делом нужно определиться со стоимостью отмены заказа на ВБ. По данным из открытых источников, цена услуги может варьироваться и составляет от 50 до 100 рублей в зависимости от региона и, возможно, товара.

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Сильнее всего изменения бьют по тем, кто привык набирать корзину «на примерку» и потом массово отказываться от половины. Заказ одежды и обуви сразу в нескольких размерах теперь может выйти в заметные деньги, если отменять лишнее прямо в приложении.

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Если же вы заказываете точечно и забираете почти всё, что оформили, на вашем бюджете нововведение почти не отразится. Тем, кто следит за тратами в разных сервисах, заодно полезно разобраться, как устроены платные подписки и допуслуги — мы недавно разбирали, сколько стоят подписки на ChatGPT, Gemini, Claude и Grok.

Что будет, если не забрать заказ с ВБ

Но это ещё не самое неприятное. Отдельно действует штраф за невыкупленный заказ, и он уже заметно больше — 200 или 500 рублей в зависимости от ситуации.

Штраф взимается в том случае, если вы заказали товар на ВБ, не отменили его и не пришли за ним в пункт выдачи. То есть товар пролежал какое-то время на ПВЗ, а потом был отправлен обратно. В этом случае с вас спишут тот самый штраф. А его сумма будет зависеть от того, сколько стоила исходная покупка. За какие-нибудь носки спишут меньше, а за зимнюю резину — больше.

Как отменить заказ на Wildberries бесплатно через ПВЗ

Самый простой способ не платить — не отменять заказ в приложении, а отказаться от него в пункте выдачи. Логика такая: товар доезжает до ПВЗ, вы его вскрываете, осматриваете и просто не выкупаете.

  1. Дождитесь, пока заказ приедет в пункт выдачи и придёт уведомление о готовности.
  2. Придите в ПВЗ и попросите сотрудника выдать товар для осмотра.
  3. Вскройте упаковку и проверьте вещь в примерочной или на месте.
  4. Если товар не подошёл, скажите сотруднику, что отказываетесь от выкупа.
  5. Деньги вернутся на ваш способ оплаты в обычном порядке, без платы за отмену.
Как отменить заказ на Wildberries бесплатно через ПВЗ. Вот такие списания у вас будут, если не заберете заказ на ВБ. Фото.

Вот такие списания у вас будут, если не заберете заказ на ВБ

Этот путь дольше, чем отмена в пару нажатий, зато не стоит ничего. По сути, маркетплейс подталкивает покупателей не отказываться от товаров заранее, а доводить заказ до пункта выдачи и решать уже на месте.

Почему Wildberries берёт деньги за отмену заказа

Развёрнутого официального объяснения нет, но логика рынка понятна. Массовые отмены и невыкупленные заказы создают лишние расходы на логистику: товар собирают, везут, обрабатывают, а потом возвращают обратно.

Плата за отмену — это способ переложить часть этих издержек на покупателя и снизить число «холостых» заказов. Приятного мало, но никто не заставляет отменять заказ именно в приложении: дойти до ПВЗ и отказаться там по-прежнему можно бесплатно. Если же вам важно навести порядок и в других платных мелочах, посмотрите наш разбор про чистый номер у операторов — что это и сколько стоит.

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