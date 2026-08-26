Чем отличается чип M6 от M5 и M5 Ultra от M3 Ultra. Все главные изменения новых процессоров Apple

Apple снова обновила линейку процессоров для Mac, и на этот раз изменения серьезные. Компания представила чип M6, который стал первым в истории Apple на 2-нанометровом техпроцессе, и M5 Ultra — самый мощный процессор, который когда-либо делала компания. Первый дебютировал в новом Mac mini, второй достался обновленному Mac Studio. Напомню, что накануне Apple представила новые Mac mini и Mac Studio, так что теперь у нас есть полная картина по железу. Разберемся, что именно поменялось и стоит ли это вашего внимания.



M6 стал первым чипом Apple на 2 нанометрах

Главная интрига M6 — это 2-нанометровый техпроцесс. Apple впервые перешла на 2 нм, а значит, транзисторы стали плотнее, а энергоэффективность выше. По сути компания смогла усилить чип, не увеличивая площадь кристалла. Apple вообще любит четко разграничивать, какие возможности достаются каким устройствам, — примерно так же, как часть привычных функций в iPhone Ultra может так и не появиться. С Mac логика та же: M6 — это про баланс и эффективность, а не про рекорды любой ценой.

У чипа теперь 12-ядерный центральный процессор — на два ядра больше, чем у M5. И тут важная деталь: M6 стал первым процессором Apple сразу с тремя типами ядер. Это два супер-ядра, четыре производительных и шесть энергоэффективных. Супер-ядра отвечают за максимальную однопоточную скорость, производительные тянут тяжелые многопоточные задачи, а энергоэффективные разбирают фоновую рутину. По словам Apple, за счет этого M6 выдает самую высокую однопоточную производительность на рынке и работает до 1,2 раза быстрее M5 в многопотоке.

Графика тоже подросла. 12-ядерный GPU получил на два ядра больше, чем у M5, и в каждом ядре теперь стоит отдельный Neural Accelerator. Пиковая мощность GPU в ИИ-задачах выросла почти на 30% относительно M5. Apple обновила архитектуру шейдерных ядер, Dynamic Caching и аппаратную трассировку лучей, а обработка геометрии стала быстрее на 50%. Памяти чип поддерживает до 32 ГБ с пропускной способностью до 170 ГБ/с — это на 10% быстрее M5.

Отдельная история — FP8. M6 умеет обрабатывать этот формат нативно, на уровне железа, тогда как M5 делал это программно. FP8 — это 8-битный формат, который ускоряет ИИ-задачи и экономит память. Мелочь, но именно из таких мелочей и складывается прирост в реальных сценариях.

Характеристика M6 M5 Техпроцесс 2 нм 3 нм Ядра CPU 12 (2 супер + 4 производительных + 6 энергоэффективных) 10 Типы ядер три два Многопоточность до 1,2x к M5 базовый уровень Ядра GPU 12 10 GPU в ИИ-задачах почти +30% к M5 базовый уровень Обработка FP8 нативно, на уровне железа программно Пропускная способность памяти до 170 ГБ/с 153 ГБ/с Объем памяти до 32 ГБ до 32 ГБ

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M5 Ultra — самый мощный процессор Apple

Если M6 — это про эффективность, то M5 Ultra — про грубую силу. Apple называет его самым мощным чипом в своей истории, и на бумаге это действительно так. Стоит такой Mac Studio недешево, а цена — вообще больная тема для поклонников компании: достаточно вспомнить, как все обсуждали реальную цену iPhone 18 Pro перед презентацией. Но за эти деньги вы получаете кое-что уникальное.

Впервые в серии M Apple собрала процессор из четырех кристаллов. Компания объединила два двухкристальных M5 Max с помощью технологии UltraFusion нового поколения. Пропускная способность между кристаллами превышает 4,4 ТБ/с, а плотность соединений выросла больше чем в шесть раз. Благодаря этому все четыре кристалла работают для системы как единый процессор, без ощутимых задержек.

По ядрам цифры внушительные. CPU может включать до 36 ядер — 12 супер-ядер и 24 производительных. Однопоточная производительность выросла до 1,25 раза относительно M3 Ultra, многопоточная — до 1,3 раза. Графика еще интереснее: до 80 ядер GPU, и снова с Neural Accelerator в каждом. В ИИ-задачах пиковая мощность GPU выросла до 4,5 раза по сравнению с M3 Ultra.

GPU получил шейдерную архитектуру нового поколения, Dynamic Caching второго поколения, аппаратное ускорение mesh shading и трассировку лучей третьего поколения. В сумме это дает до 40% прироста графики относительно M3 Ultra. Плюс обновленный Media Engine с поддержкой H.264 и HEVC, четырьмя блоками кодирования и декодирования ProRes и аппаратным декодированием AV1. За ИИ дополнительно отвечает 32-ядерный Neural Engine.

Памяти у M5 Ultra до 512 ГБ с пропускной способностью 1,2 ТБ/с — на 50% больше, чем у M3 Ultra. Такой объем позволяет держать в памяти крупные массивы данных и запускать локальные языковые модели с сотнями миллиардов параметров прямо на Mac.

Характеристика M5 Ultra M3 Ultra Архитектура четыре кристалла два кристалла UltraFusion новое поколение, свыше 4,4 ТБ/с между кристаллами предыдущее поколение Ядра CPU до 36 (12 супер + 24 производительных) до 32 Однопоточность до 1,25x к M3 Ultra базовый уровень Многопоточность до 1,3x к M3 Ultra базовый уровень Ядра GPU до 80 до 80 GPU в ИИ-задачах до 4,5x к M3 Ultra базовый уровень Графика до +40% к M3 Ultra базовый уровень Объем памяти до 512 ГБ до 192 ГБ Пропускная способность памяти 1,2 ТБ/с 800 ГБ/с

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Зачем этим чипам столько искусственного интеллекта

Тренд очевиден: Apple затачивает Mac под локальные ИИ-модели. Нейроускорители в каждом ядре GPU, нативная поддержка FP8, удвоенный Neural Engine — все это работает на одну цель. И обновляет Apple в этом году не только компьютеры: не за горами и новые аксессуары, ведь многие уже гадают, когда выйдут AirPods 5. Но вернемся к чипам.

Новые процессоры работают с фреймворками Core AI, Core ML, Metal и Xcode. Разработчики смогут запускать и дообучать крупные модели прямо на Mac, распределяя вычисления между CPU, GPU и Neural Engine. Можно использовать и свои модели, и Apple Foundation Models, и App Intents для интеграции функций Apple Intelligence.

Зачем это обычному пользователю? Затем, что все больше задач — обработка фото и видео, распознавание речи, генерация текста — уходит на локальные модели. Чем мощнее железо и чем больше памяти, тем крупнее модель можно запустить, не отправляя данные в облако. Для M5 Ultra с его 512 ГБ это вообще отдельный класс задач: научные вычисления, тяжелый рендеринг, работа с большими нейросетями без компромиссов.

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Кому стоит присмотреться к новым Mac

Теперь по делу — кому что брать. Mac mini на M6 — это разумный выбор для большинства. Он стал заметно эффективнее, тянет ИИ-задачи лучше прежнего и при этом не разорит. Такой компьютер закроет офисную работу, монтаж, разработку и повседневные задачи с запасом.

Mac Studio на M5 Ultra — совсем другая история. Это машина для тех, кому реально нужны 512 ГБ памяти и десятки ядер: студии, ученые, специалисты по ИИ, видеомонтажеры высокого уровня. Обычному пользователю такая мощность просто не пригодится, и переплачивать за нее смысла нет.

Главный вывод простой. Apple продолжает уверенно двигать Apple Silicon вперед, и переход на 2 нанометра — это серьезный задел на будущее. M6 делает базовый Mac умнее и экономичнее, а M5 Ultra поднимает потолок производительности туда, куда конкурентам пока сложно дотянуться. Осталось дождаться реальных тестов, но заявка выглядит мощной.