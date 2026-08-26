Чем отличается чип M6 от M5 и M5 Ultra от M3 Ultra. Все главные изменения новых процессоров Apple

Миша Королев

Apple снова обновила линейку процессоров для Mac, и на этот раз изменения серьезные. Компания представила чип M6, который стал первым в истории Apple на 2-нанометровом техпроцессе, и M5 Ultra — самый мощный процессор, который когда-либо делала компания. Первый дебютировал в новом Mac mini, второй достался обновленному Mac Studio. Напомню, что накануне Apple представила новые Mac mini и Mac Studio, так что теперь у нас есть полная картина по железу. Разберемся, что именно поменялось и стоит ли это вашего внимания.

Вместе с новыми Маками Apple выпустила и свежие чипы. Фото.

Вместе с новыми Маками Apple выпустила и свежие чипы

M6 стал первым чипом Apple на 2 нанометрах

Главная интрига M6 — это 2-нанометровый техпроцесс. Apple впервые перешла на 2 нм, а значит, транзисторы стали плотнее, а энергоэффективность выше. По сути компания смогла усилить чип, не увеличивая площадь кристалла. Apple вообще любит четко разграничивать, какие возможности достаются каким устройствам, — примерно так же, как часть привычных функций в iPhone Ultra может так и не появиться. С Mac логика та же: M6 — это про баланс и эффективность, а не про рекорды любой ценой.

У чипа теперь 12-ядерный центральный процессор — на два ядра больше, чем у M5. И тут важная деталь: M6 стал первым процессором Apple сразу с тремя типами ядер. Это два супер-ядра, четыре производительных и шесть энергоэффективных. Супер-ядра отвечают за максимальную однопоточную скорость, производительные тянут тяжелые многопоточные задачи, а энергоэффективные разбирают фоновую рутину. По словам Apple, за счет этого M6 выдает самую высокую однопоточную производительность на рынке и работает до 1,2 раза быстрее M5 в многопотоке.

M6 стал первым чипом Apple на 2 нанометрах. M6 — это первый 2-нм процессор Apple. Фото.

M6 — это первый 2-нм процессор Apple

Графика тоже подросла. 12-ядерный GPU получил на два ядра больше, чем у M5, и в каждом ядре теперь стоит отдельный Neural Accelerator. Пиковая мощность GPU в ИИ-задачах выросла почти на 30% относительно M5. Apple обновила архитектуру шейдерных ядер, Dynamic Caching и аппаратную трассировку лучей, а обработка геометрии стала быстрее на 50%. Памяти чип поддерживает до 32 ГБ с пропускной способностью до 170 ГБ/с — это на 10% быстрее M5.

Отдельная история — FP8. M6 умеет обрабатывать этот формат нативно, на уровне железа, тогда как M5 делал это программно. FP8 — это 8-битный формат, который ускоряет ИИ-задачи и экономит память. Мелочь, но именно из таких мелочей и складывается прирост в реальных сценариях.

Характеристика M6 M5
Техпроцесс 2 нм 3 нм
Ядра CPU 12 (2 супер + 4 производительных + 6 энергоэффективных) 10
Типы ядер три два
Многопоточность до 1,2x к M5 базовый уровень
Ядра GPU 12 10
GPU в ИИ-задачах почти +30% к M5 базовый уровень
Обработка FP8 нативно, на уровне железа программно
Пропускная способность памяти до 170 ГБ/с 153 ГБ/с
Объем памяти до 32 ГБ до 32 ГБ

Если вам нравятся такие разборы и хочется первыми узнавать о новинках, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы разбираем все главное про технику Apple.

M5 Ultra — самый мощный процессор Apple

Если M6 — это про эффективность, то M5 Ultra — про грубую силу. Apple называет его самым мощным чипом в своей истории, и на бумаге это действительно так. Стоит такой Mac Studio недешево, а цена — вообще больная тема для поклонников компании: достаточно вспомнить, как все обсуждали реальную цену iPhone 18 Pro перед презентацией. Но за эти деньги вы получаете кое-что уникальное.

Впервые в серии M Apple собрала процессор из четырех кристаллов. Компания объединила два двухкристальных M5 Max с помощью технологии UltraFusion нового поколения. Пропускная способность между кристаллами превышает 4,4 ТБ/с, а плотность соединений выросла больше чем в шесть раз. Благодаря этому все четыре кристалла работают для системы как единый процессор, без ощутимых задержек.

M5 Ultra — самый мощный процессор Apple. M5 Ultra подойдет тем, кому нужна максимальная производительность. Фото.

M5 Ultra подойдет тем, кому нужна максимальная производительность

По ядрам цифры внушительные. CPU может включать до 36 ядер — 12 супер-ядер и 24 производительных. Однопоточная производительность выросла до 1,25 раза относительно M3 Ultra, многопоточная — до 1,3 раза. Графика еще интереснее: до 80 ядер GPU, и снова с Neural Accelerator в каждом. В ИИ-задачах пиковая мощность GPU выросла до 4,5 раза по сравнению с M3 Ultra.

GPU получил шейдерную архитектуру нового поколения, Dynamic Caching второго поколения, аппаратное ускорение mesh shading и трассировку лучей третьего поколения. В сумме это дает до 40% прироста графики относительно M3 Ultra. Плюс обновленный Media Engine с поддержкой H.264 и HEVC, четырьмя блоками кодирования и декодирования ProRes и аппаратным декодированием AV1. За ИИ дополнительно отвечает 32-ядерный Neural Engine.

Памяти у M5 Ultra до 512 ГБ с пропускной способностью 1,2 ТБ/с — на 50% больше, чем у M3 Ultra. Такой объем позволяет держать в памяти крупные массивы данных и запускать локальные языковые модели с сотнями миллиардов параметров прямо на Mac.

Характеристика M5 Ultra M3 Ultra
Архитектура четыре кристалла два кристалла
UltraFusion новое поколение, свыше 4,4 ТБ/с между кристаллами предыдущее поколение
Ядра CPU до 36 (12 супер + 24 производительных) до 32
Однопоточность до 1,25x к M3 Ultra базовый уровень
Многопоточность до 1,3x к M3 Ultra базовый уровень
Ядра GPU до 80 до 80
GPU в ИИ-задачах до 4,5x к M3 Ultra базовый уровень
Графика до +40% к M3 Ultra базовый уровень
Объем памяти до 512 ГБ до 192 ГБ
Пропускная способность памяти 1,2 ТБ/с 800 ГБ/с

Если что-то осталось непонятным или хотите обсудить характеристики вживую, пишите в наши чаты в Telegram или МАКС — подскажем и поможем разобраться.

Зачем этим чипам столько искусственного интеллекта

Тренд очевиден: Apple затачивает Mac под локальные ИИ-модели. Нейроускорители в каждом ядре GPU, нативная поддержка FP8, удвоенный Neural Engine — все это работает на одну цель. И обновляет Apple в этом году не только компьютеры: не за горами и новые аксессуары, ведь многие уже гадают, когда выйдут AirPods 5. Но вернемся к чипам.

Новые процессоры работают с фреймворками Core AI, Core ML, Metal и Xcode. Разработчики смогут запускать и дообучать крупные модели прямо на Mac, распределяя вычисления между CPU, GPU и Neural Engine. Можно использовать и свои модели, и Apple Foundation Models, и App Intents для интеграции функций Apple Intelligence.

Зачем это обычному пользователю? Затем, что все больше задач — обработка фото и видео, распознавание речи, генерация текста — уходит на локальные модели. Чем мощнее железо и чем больше памяти, тем крупнее модель можно запустить, не отправляя данные в облако. Для M5 Ultra с его 512 ГБ это вообще отдельный класс задач: научные вычисления, тяжелый рендеринг, работа с большими нейросетями без компромиссов.

А если любите следить за интересными гаджетами и находками, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС — там мы делимся тем, что действительно стоит внимания.

Кому стоит присмотреться к новым Mac

Теперь по делу — кому что брать. Mac mini на M6 — это разумный выбор для большинства. Он стал заметно эффективнее, тянет ИИ-задачи лучше прежнего и при этом не разорит. Такой компьютер закроет офисную работу, монтаж, разработку и повседневные задачи с запасом.

Кому стоит присмотреться к новым Mac. Если вам нужен просто хороший домашний компьютер, то Mac mini станет идеальным вариантом. Фото.

Если вам нужен просто хороший домашний компьютер, то Mac mini станет идеальным вариантом

Mac Studio на M5 Ultra — совсем другая история. Это машина для тех, кому реально нужны 512 ГБ памяти и десятки ядер: студии, ученые, специалисты по ИИ, видеомонтажеры высокого уровня. Обычному пользователю такая мощность просто не пригодится, и переплачивать за нее смысла нет.

Кому стоит присмотреться к новым Mac. Mac Studio — это вариант с максимальной производительностью. Фото.

Mac Studio — это вариант с максимальной производительностью

Главный вывод простой. Apple продолжает уверенно двигать Apple Silicon вперед, и переход на 2 нанометра — это серьезный задел на будущее. M6 делает базовый Mac умнее и экономичнее, а M5 Ultra поднимает потолок производительности туда, куда конкурентам пока сложно дотянуться. Осталось дождаться реальных тестов, но заявка выглядит мощной.

Компьютеры AppleПроцессор Apple M5Процессоры для iPhone и Mac
Новости по теме: Процессор Apple M5
У Apple закончились MacBook Air M5: когда ноутбуки вернутся в продажу и что будет с ценами. Фото.
У Apple закончились MacBook Air M5: когда ноутбуки вернутся в продажу и что будет с ценами
5 причин, почему я решил поменять MacBook Air M2 на M5. Фото.
5 причин, почему я решил поменять MacBook Air M2 на M5
Я сравнил MacBook Neo и MacBook Pro в реальной работе — и вот что я выбрал. Фото.
Я сравнил MacBook Neo и MacBook Pro в реальной работе — и вот что я выбрал