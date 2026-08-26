Mac mini M6 против M4: чем отличаются и стоит ли переходить

Apple обновила Mac mini, и это точно не косметический апдейт. Мини-компьютер теперь продается в двух версиях — с чипом M6 и с M5 Pro, и обе заметно обгоняют прошлые модели на M4 и M4 Pro. Ниже я разложил по полкам все реальные отличия: процессоры, память, беспроводную связь, порты и цену. А если хочется копнуть глубже именно в кремний, мы отдельно сравнили новые чипы Apple с прошлым поколением.



Процессоры — главное, ради чего затевалось обновление

Новинка приехала не одна: Apple выпустила новые Mac mini вместе с обновленным Mac Studio. Но именно в мини-компьютере интереснее всего смотреть на разницу поколений.

Оба варианта получили, как выражается Apple, заново оптимизированную систему охлаждения. А дальше начинаются отличия по чипам, и они серьезные. Выбираете вы M6 или M5 Pro — в любом случае прирост будет ощутимым.

M6 — самый новый процессор Apple и первый, построенный по техпроцессу 2 нм. Это не рядовой шаг вперед, а крупный скачок, поэтому и прибавка получилась больше обычной. Например, накопитель у M6 работает до двух раз быстрее, чем у M4. Вот как выглядит сравнение:

Характеристика M6 M4 Техпроцесс 2 нм 3 нм CPU 12 ядер (2 суперъядра) 10 ядер GPU 12 ядер 10 ядер Neural Engine двойной, 16 ядер 16 ядер Пропускная способность памяти до 170 ГБ/с 120 ГБ/с Максимум ОЗУ 32 ГБ 24 ГБ

Отдельно стоит выделить нейродвижок. В M6 он стал двойным, с 16 ядрами в каждом, то есть общее число ядер Neural Engine удвоилось. Отсюда и обещанный рост в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Плюс два дополнительных ядра процессора относительно M4 — это те самые суперъядра, которые отвечают за пиковую скорость в требовательных сценариях.

Для старшей версии Apple подготовила M5 Pro. Здесь тоже прибавка почти по всем фронтам:

Характеристика M5 Pro M4 Pro CPU 15 ядер (конфигурация до 18: 6 супер + 12 производительных) 12 ядер GPU до 20 ядер — Пропускная способность памяти 307 ГБ/с 273 ГБ/с Максимум ОЗУ 64 ГБ 48 ГБ

Сухие цифры ядер мало о чем говорят, поэтому приведу примеры из презентации. По данным Apple, в сравнении с M4 Pro новый чип выдает:

до 4 раз быстрее обработку запросов к языковым моделям в LM Studio

до 1,4 раза быстрее рендер с трассировкой лучей в Blender

до 1,5 раза быстрее обработку изображений в Affinity

Для младшего M6 заявлено до 4 раз более высокая производительность в ИИ-задачах, вдвое более быстрые накопитель и графика, а также прирост процессора на 40 процентов. Цифры красивые, посмотрим, как это отработает в реальных сценариях.

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Оперативной памяти стало больше, и она быстрее

Второе крупное отличие касается памяти. Тут выросли сразу два параметра: пропускная способность и максимальный объем.

У Mac mini с M6 пропускная способность памяти теперь до 170 ГБ/с против 120 ГБ/с у M4. А максимальный объем оперативной памяти поднялся с 24 до 32 ГБ.

Старший Mac mini с M5 Pro получил 307 ГБ/с вместо 273 ГБ/с у M4 Pro. Потолок оперативной памяти при этом вырос с 48 до 64 ГБ.

Тут есть важный нюанс. Раньше модели на M4 предлагали сопоставимые максимальные конфигурации памяти, но эти топовые варианты Apple убрала из продажи ранее в этом году. Так что прибавка выглядит особенно внушительно именно на фоне того, что было доступно в последнее время.

Больше памяти и выше пропускная способность — ровно то, что нужно для тяжелых задач: локальной работы с языковыми моделями, монтажа, 3D. Если гоняете Mac mini на чем-то серьезнее браузера, разницу вы почувствуете.

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Беспроводная связь и порты тоже подтянули

Apple обновила и то, как Mac mini общается с внешним миром. Раз уж речь зашла о новых чипах внутри устройств, напомню: мы уже писали, каких функций лишится iPhone Ultra по сравнению с обычными моделями.

Главное новшество — беспроводной чип N1, который дебютировал в iPhone 17. Он приносит сразу два обновления: Wi-Fi 7 вместо Wi-Fi 6E и Bluetooth 6 вместо Bluetooth 5.3. На практике это более стабильное и быстрое соединение с роутером и аксессуарами.

По проводу тоже стало лучше. Теперь стандартом идет Ethernet на 2.5 Гбит/с, а за доплату доступен порт на 10 Гбит/с. Раньше выбирать приходилось только между гигабитным портом и версией на 10 Гбит/с, промежуточного варианта не было.

Еще одна свежая возможность — поддержка genlock через USB-C. Она позволяет точно синхронизировать дисплей и камеру, включая iPhone 17 Pro. Функция нишевая, но для видеопроизводства и многокамерных съемок реально полезная. Для домашнего пользователя она вряд ли пригодится, а вот тем, кто снимает контент на связке из камеры и компьютера, точная синхронизация экономит нервы.

Цена выросла — и это ощутимо

Мощнее стало не только железо, но и ценник. Если следите за новинками Apple в целом, заодно гляньте, когда выйдут AirPods 5 и чем они будут отличаться от прошлого поколения.

Mac mini с M6 стартует с 899 долларов — это примерно 75 201 рубль по курсу 83,65 за доллар. Прошлая модель на M4 стоила от 799 долларов (около 66 836 рублей). А если вспомнить, что в 2024 году M4 Mac mini выходил по цене от 599 долларов (порядка 50 106 рублей), рост стартовой цены выглядит внушительно.

Старший Mac mini с M5 Pro оценили в 1699 долларов, то есть около 142 121 рубля. Это дороже прошлой актуальной цены на M4 Pro, которая составляла 1599 долларов (примерно 133 756 рублей).

Получается, за прибавку в производительности, памяти и связи Apple просит доплату. Насколько она оправдана, каждый решит для себя сам, но по совокупности отличий обновление вышло содержательным, а не ради галочки.

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