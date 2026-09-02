Оказывается, MacBook Neo сам убивает свой SSD за 2 месяца

По сети гуляет тревожная цифра: SSD в новом MacBook Neo можно угробить всего за 58 дней. Виноваты, если верить тестам, скромные 8 ГБ оперативной памяти — из-за них macOS постоянно скидывает данные на накопитель, а тот от такой нагрузки якобы стремительно изнашивается. Звучит как приговор бюджетному ноутбуку. Разбираемся, правда ли все так страшно, тем более что подробности про новый MacBook Neo мы уже раскладывали отдельно.



Откуда взялась цифра в 58 дней

Все началось с теста блогера UFD Tech. Он взял базовый MacBook Neo на 256 ГБ и стал следить, сколько данных уходит на SSD во время обычной работы. Речь не про рендер видео и не про стресс-тест, а про браузер, чтение статей и мессенджеры. За три часа такой рутины накопитель принял на себя более 900 ГБ записи. Причина ровно та, о которой мы уже писали в разборе, что не так с SSD в этом ноутбуке: восьми гигабайт оперативки системе не хватает, и она гонит лишнее в файл подкачки на диске.

Дальше UFD Tech посчитал ресурс. После 20 ТБ записи 256-гигабайтная версия потеряла около 5% здоровья, то есть полного запаса ей хватает примерно на 412 ТБ. Если сохранить ту же скорость износа круглосуточно, накопитель выработает гарантированный ресурс за около 1400 часов — это и есть те самые 58 дней. У модели на 512 ГБ запас в два-три раза больше, порядка 5000 часов, потому что ячеек памяти больше и нагрузка размазывается по ним тоньше.

Ключевое слово здесь — непрерывно. Цифра в 58 дней получается только при условии, что ноутбук пишет по 300 ГБ в час без единой паузы, днем и ночью, два месяца подряд. Это не режим работы живого человека, а лабораторный сценарий в вакууме. Стоит убрать это допущение, и вся страшилка рассыпается.

SSD распаян, и заменить его нельзя

Отдельно неприятно то, что накопитель в Neo нельзя просто выкинуть и поставить новый. Это подтвердилось, когда ноутбук разобрали до винтика: SSD впаян в материнскую плату. На обычном ПК умерший диск — это условные 5000 рублей и вечер работы. Здесь же придется менять плату целиком, а стоит это внушительную часть цены самого ноутбука. Apple к тому же не публикует официальный ресурс записи для этих накопителей, так что и свериться с заводскими цифрами не получится.

Частичный выход есть — внешний накопитель. Систему с него не запустишь, но под файлы, фото и рабочие проекты внешний SSD по USB-C отлично разгружает встроенный и продлевает ему жизнь. Недорогие варианты постоянно всплывают на распродажах, и самые интересные мы складываем в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС. Иногда пара сотен гигабайт на внешнем диске экономит встроенному не один терабайт записи.

На практике до этого никто не дойдет

Теперь к главному вопросу — грозит ли это лично вам. Скорее всего, нет. Даже те, кто берет Neo под что-то потяжелее браузера, вроде задач вайбкодинга на Neo, работают не круглосуточно. А macOS умеет сжимать неактивную память и лезет в подкачку далеко не так охотно, как в максимально нагруженном тесте.

Тесты вроде того, что провел UFD Tech, показывают верхнюю границу, а не таймер обратного отсчета. Реальная нагрузка у большинства людей совсем другая: несколько вкладок, музыка фоном, заметки, почта, изредка документ. При таком сценарии своп, конечно, работает, но объемы записи оказываются в разы скромнее, и ресурс тает медленно.

За судьбой Neo мы продолжаем следить и планируем стрессовать его дальше. Чтобы не пропустить новые тесты и разборы, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там мы выкладываем такие материалы первыми.

Проверяем ресурс своего SSD за пару минут

Проще всего перестать гадать и посмотреть на реальные цифры. У меня MacBook Air M2 работает уже почти 2,5 года, оперативки в нем те же 8 ГБ, и своп он делает регулярно. Так вот, износ SSD всего 1%. За два с лишним года ежедневной работы — один процент. Это, пожалуй, лучший ответ на вопрос, можно ли убить накопитель за пару месяцев. Свой ресурс вы проверите за несколько минут. Понадобится утилита DriveDx — пробной версии хватит, чтобы узнать главную цифру.

Скачайте DriveDx с официального сайта. Для проверки достаточно пробной версии. Установите приложение и запустите его. В верхней части экрана найдите строку SSD Lifetime Left Indicator — это и есть остаток ресурса вашего накопителя в процентах.

Показатель близок к 100% — выдыхайте, поводов для паники нет. Правда, падает она неравномерно: в первые недели показатель может просесть на пару процентов, а потом почти застыть на месте. Так что резкое снижение в самом начале — это норма, а не повод бежать в сервис. Если DriveDx выдал что-то совсем странное или вы запутались в показаниях, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберемся вместе.

Итог такой. Чисто теоретически убить SSD в MacBook Neo за пару месяцев можно — если превратить ноутбук в круглосуточный сервер с непрерывным свопом. На практике же обычный пользователь такой нагрузки не создаст, и до критического износа вы вместе с ноутбуком, скорее всего, просто не доживете. Страшилка вышла красивая, но проверять ее на себе почти нереально.