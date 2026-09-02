Бета-версия macOS 27 раскрыла MacBook с OLED-экраном

Бета macOS 27 под названием Golden Gate снова дала повод поговорить о будущих ноутбуках Apple. Ранее эта же сборка уже раскрыла разработку сенсорного макбука, а теперь в ней нашли еще одну зацепку. Разработчики обратили внимание, что фирменный интерфейс Liquid Glass на части экранов выглядит заметно стекляннее, чем на обычных мониторах, и завязан этот эффект, похоже, на MacBook Pro с OLED-дисплеем.



Что заметил разработчик в бете Golden Gate

На деталь указал Стивен Тротон-Смит, разработчик приложения Broadcasts. По его словам, многие элементы Liquid Glass в бете macOS Golden Gate получают дополнительное стеклянное свечение на топовых OLED-дисплеях с поддержкой HDR. На обычных экранах такого не увидеть. Здесь же всплывают слухи про ноутбук на OLED, который может выйти под именем Ultra, а про отличия MacBook Ultra от Pro мы уже рассказывали отдельно.

Смысл в том, что в macOS 27 дизайн Liquid Glass сильно опирается на HDR-подсветку. Раскрыть ее целиком получается только на дисплее с высокой пиковой яркостью или на OLED-матрице. Тротон-Смит прямо говорит, что на старом мониторе вы теряете целый пласт оформления системы. Ради эксперимента он даже купил такой экран, чтобы понять, как все выглядит на самом деле.

Любые виды с эффектом стекла или полупрозрачным текстом получают HDR-подсветку автоматически. Выглядит это, по его описанию, сочно и объемно: белые участки стекла светятся ярче обычного белого. На скриншотах передать картину полностью не выходит, ведь обычный снимок экрана обрезает всю HDR-часть изображения.

Напомню, Liquid Glass — это общий язык оформления, который Apple раскатала по своим системам и продолжила шлифовать в новом поколении. Полупрозрачность, преломление света и подсветка активных элементов как раз и дают тот самый эффект живого стекла. На SDR-мониторе вы видите лишь его упрощенную версию, где яркие блики упираются в потолок обычного белого и просто теряются. Хотите первыми узнавать про новые фишки macOS и беты Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем такие детали сразу.

Зачем Apple усилила эффекты под OLED-экран

По данным источников, Apple готовит новые MacBook Pro, или «MacBook Ultra», с OLED-дисплеем к началу 2027 года. Логично, что улучшения Liquid Glass в macOS Golden Gate появились именно под эти ноутбуки. О том, каким будет MacBook Pro 2026 с OLED и без выреза, мы писали подробно, там же про новый дизайн и 2-нанометровый чип M6.

Сейчас MacBook Pro работают на матрицах mini-LED. Они умеют в HDR и высокую яркость, но проигрывают OLED в глубине черного и точности подсветки на уровне отдельного пикселя. OLED дает насыщенный черный и локальный контраст, поэтому стеклянные блики Liquid Glass на нем читаются совсем иначе, ярче и чище. На mini-LED яркая точка неизбежно подсвечивает соседние участки, и тонкие переливы стекла на темном фоне слегка замыливаются. OLED управляет каждым пикселем отдельно, так что блик остается собранным и точным.

Получается, Apple заранее перерисовывает интерфейс так, чтобы он раскрывался именно на будущих панелях. Владельцы обычных экранов ничего не теряют по функциям, но самой эффектной версии оформления просто не увидят. Есть и практический момент. HDR-подсветка тянет больше яркости, а значит, и больше энергии. На OLED с поэлементным управлением это не так бьет по автономности, как на mini-LED, где подсвечивается целая зона матрицы сразу. Так что переход на OLED — это не только про красивую картинку, но и про более разумный расход батареи под тяжелыми эффектами.

Стоит помнить и про масштаб планов. Apple метит сразу в несколько устройств ультра-класса, и OLED-ноутбук тут лишь часть большой стратегии по разделению линеек на обычные и премиальные. Экран с новой матрицей как раз и должен стать одним из аргументов в пользу самой дорогой модели. Уже поставили бету и что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Как беты Apple выдают будущие устройства

История с Liquid Glass — далеко не первый случай, когда предрелизные сборки намекают на планы компании. В бете macOS Tahoe 26.7 энтузиасты нашли больше 20 устройств, которые Apple еще не представила официально. Внутренние коды и служебные ресурсы системы регулярно выдают то, о чем в Купертино предпочитают молчать.

Тротон-Смит пошел дальше и собрал небольшой инструмент для скриншотов. Он берет все значения яркости выше 1.0, опускает их вниз и растягивает остаток по свободному диапазону. Так разница между обычным белым и стеклянным белым сохраняется хотя бы условно. На живом дисплее тусклые белые остаются чисто белыми, а стеклянные светятся уже как HDR-белый.

Для нас это еще один сигнал. MacBook с OLED — не абстрактный слух, а устройство, под которое уже пишут систему. И судя по тому, как настойчиво Apple вкладывается в HDR-подсветку, именно экран станет одной из главных фишек новинки. Ждать осталось не так долго, и к моменту анонса система будет полностью готова показать себя во всей красе.

Такой подход для Apple привычен. Компания часто дорабатывает софт задолго до выхода железа, чтобы к старту продаж все выглядело отточенным. Поэтому мелкие правки в бете иногда говорят о будущих устройствах больше, чем громкие пресс-релизы. А если параллельно ищете зарядки, кабели и переходники для Mac по скидкам, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там собираем выгодные предложения с маркетплейсов.