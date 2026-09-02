Бета-версия macOS 27 раскрыла MacBook с OLED-экраном

Иван Кузнецов

Бета macOS 27 под названием Golden Gate снова дала повод поговорить о будущих ноутбуках Apple. Ранее эта же сборка уже раскрыла разработку сенсорного макбука, а теперь в ней нашли еще одну зацепку. Разработчики обратили внимание, что фирменный интерфейс Liquid Glass на части экранов выглядит заметно стекляннее, чем на обычных мониторах, и завязан этот эффект, похоже, на MacBook Pro с OLED-дисплеем.

Первым OLED-экран появится в дорогих MacBook. Фото.

Первым OLED-экран появится в дорогих MacBook

Что заметил разработчик в бете Golden Gate

На деталь указал Стивен Тротон-Смит, разработчик приложения Broadcasts. По его словам, многие элементы Liquid Glass в бете macOS Golden Gate получают дополнительное стеклянное свечение на топовых OLED-дисплеях с поддержкой HDR. На обычных экранах такого не увидеть. Здесь же всплывают слухи про ноутбук на OLED, который может выйти под именем Ultra, а про отличия MacBook Ultra от Pro мы уже рассказывали отдельно.

Смысл в том, что в macOS 27 дизайн Liquid Glass сильно опирается на HDR-подсветку. Раскрыть ее целиком получается только на дисплее с высокой пиковой яркостью или на OLED-матрице. Тротон-Смит прямо говорит, что на старом мониторе вы теряете целый пласт оформления системы. Ради эксперимента он даже купил такой экран, чтобы понять, как все выглядит на самом деле.

Что заметил разработчик в бете Golden Gate. Вот так элементы выглядят на стандартном экране. Фото.

Вот так элементы выглядят на стандартном экране

Что заметил разработчик в бете Golden Gate. А вот так на экране с поддержкой HDR. Фото.

А вот так на экране с поддержкой HDR

Любые виды с эффектом стекла или полупрозрачным текстом получают HDR-подсветку автоматически. Выглядит это, по его описанию, сочно и объемно: белые участки стекла светятся ярче обычного белого. На скриншотах передать картину полностью не выходит, ведь обычный снимок экрана обрезает всю HDR-часть изображения.

Напомню, Liquid Glass — это общий язык оформления, который Apple раскатала по своим системам и продолжила шлифовать в новом поколении. Полупрозрачность, преломление света и подсветка активных элементов как раз и дают тот самый эффект живого стекла. На SDR-мониторе вы видите лишь его упрощенную версию, где яркие блики упираются в потолок обычного белого и просто теряются. Хотите первыми узнавать про новые фишки macOS и беты Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там разбираем такие детали сразу.

Зачем Apple усилила эффекты под OLED-экран

По данным источников, Apple готовит новые MacBook Pro, или «MacBook Ultra», с OLED-дисплеем к началу 2027 года. Логично, что улучшения Liquid Glass в macOS Golden Gate появились именно под эти ноутбуки. О том, каким будет MacBook Pro 2026 с OLED и без выреза, мы писали подробно, там же про новый дизайн и 2-нанометровый чип M6.

Сейчас MacBook Pro работают на матрицах mini-LED. Они умеют в HDR и высокую яркость, но проигрывают OLED в глубине черного и точности подсветки на уровне отдельного пикселя. OLED дает насыщенный черный и локальный контраст, поэтому стеклянные блики Liquid Glass на нем читаются совсем иначе, ярче и чище. На mini-LED яркая точка неизбежно подсвечивает соседние участки, и тонкие переливы стекла на темном фоне слегка замыливаются. OLED управляет каждым пикселем отдельно, так что блик остается собранным и точным.

Зачем Apple усилила эффекты под OLED-экран. Получается, что MacBook с OLED-экраном гораздо ближе, чем мы думали. Фото.

Получается, что MacBook с OLED-экраном гораздо ближе, чем мы думали

Получается, Apple заранее перерисовывает интерфейс так, чтобы он раскрывался именно на будущих панелях. Владельцы обычных экранов ничего не теряют по функциям, но самой эффектной версии оформления просто не увидят. Есть и практический момент. HDR-подсветка тянет больше яркости, а значит, и больше энергии. На OLED с поэлементным управлением это не так бьет по автономности, как на mini-LED, где подсвечивается целая зона матрицы сразу. Так что переход на OLED — это не только про красивую картинку, но и про более разумный расход батареи под тяжелыми эффектами.

Стоит помнить и про масштаб планов. Apple метит сразу в несколько устройств ультра-класса, и OLED-ноутбук тут лишь часть большой стратегии по разделению линеек на обычные и премиальные. Экран с новой матрицей как раз и должен стать одним из аргументов в пользу самой дорогой модели. Уже поставили бету и что-то пошло не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там помогут разобраться.

Как беты Apple выдают будущие устройства

История с Liquid Glass — далеко не первый случай, когда предрелизные сборки намекают на планы компании. В бете macOS Tahoe 26.7 энтузиасты нашли больше 20 устройств, которые Apple еще не представила официально. Внутренние коды и служебные ресурсы системы регулярно выдают то, о чем в Купертино предпочитают молчать.

Как беты Apple выдают будущие устройства. В бета-версиях macOS регулярно находят интересные утечки. Фото.

В бета-версиях macOS регулярно находят интересные утечки

Тротон-Смит пошел дальше и собрал небольшой инструмент для скриншотов. Он берет все значения яркости выше 1.0, опускает их вниз и растягивает остаток по свободному диапазону. Так разница между обычным белым и стеклянным белым сохраняется хотя бы условно. На живом дисплее тусклые белые остаются чисто белыми, а стеклянные светятся уже как HDR-белый.

Для нас это еще один сигнал. MacBook с OLED — не абстрактный слух, а устройство, под которое уже пишут систему. И судя по тому, как настойчиво Apple вкладывается в HDR-подсветку, именно экран станет одной из главных фишек новинки. Ждать осталось не так долго, и к моменту анонса система будет полностью готова показать себя во всей красе.

Такой подход для Apple привычен. Компания часто дорабатывает софт задолго до выхода железа, чтобы к старту продаж все выглядело отточенным. Поэтому мелкие правки в бете иногда говорят о будущих устройствах больше, чем громкие пресс-релизы. А если параллельно ищете зарядки, кабели и переходники для Mac по скидкам, загляните в наш канал «Сундук Али-Бабы» в МАКС, там собираем выгодные предложения с маркетплейсов.

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