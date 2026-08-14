Apple исправит главный недостаток MacBook Neo

MacBook Neo вышел всего пару месяцев назад, но уже стал одним из самых удачных запусков Apple за последнее время. Машина получилась тихой, компактной и неожиданно шустрой для своего ценника, так что сразу несколько моих знакомых купили MacBook Neo, и я подробно рассказывал, почему именно его. И вот в сеть утекли первые подробности про второе поколение. Судя по слухам, MacBook Neo 2 получит ровно то улучшение, которого базовой модели не хватало сильнее всего. Это оперативная память.



Что известно про второе поколение и его главный козырь

Оригинальный MacBook Neo работает на чипе A18 Pro и несет 8 ГБ оперативной памяти. По данным 9to5Mac, Neo 2 переедет на A19 Pro и получит уже 12 ГБ. Прибавка выглядит скромной на бумаге, но это на 50% больше, чем сейчас, и для такого класса машин разница ощутимая. Выход второго поколения ждут в следующем году, то есть время подготовиться к апгрейду еще есть.

Сам ноутбук вышел удачным даже с текущими характеристиками. Если вы не монтируете тяжелое видео, не собираете приложения и не гоняете локальные нейросети, Neo с запасом закрывает почти любые задачи. В одном из тестов он спокойно тянул 4K-монтаж и 59 вкладок в Chrome одновременно, так что упрекнуть его в слабости язык не поворачивается.

И все же, если бы Apple разрешили изменить в первом Neo что-то одно, большинство владельцев попросили бы именно памяти. Тут стоит держать в голове, что на памяти Apple привыкла экономить, и по накопителю первого Neo это было заметно. Поэтому прибавка оперативки выглядит как самый логичный шаг для наследника.

Куда на самом деле уходят эти гигабайты

Первое, что дает лишняя память — это спокойствие при многозадачности. Десятки вкладок, пара тяжелых приложений в фоне, музыка, мессенджеры и параллельно открытый Xcode или Final Cut. На 8 ГБ система в такой ситуации начинает активнее сбрасывать данные на накопитель, а на 12 ГБ этот момент наступает заметно позже, и работа ощущается плавнее.

Важный нюанс: 8 ГБ на Mac живут дольше, чем те же 8 ГБ на типичном ПК. macOS агрессивно сжимает память и грамотно ей управляет, поэтому даже базовый Neo не выглядел тесным в повседневных сценариях. Я это хорошо прочувствовал, когда сравнивал Neo и MacBook Pro в работе: разница в объеме ОЗУ всплывала далеко не всегда.

Но потолок все равно есть, и упираются в него ровно те, кому память нужна больше всего. Это люди с локальными ИИ-моделями, тяжелым монтажом и большими проектами на десятки слоев. Для них лишние 4 ГБ это не про красивую цифру в характеристиках, а про то, будет ли задача выполняться или начнет захлебываться на середине. Не хотите ограничиваться только Макбуками? В нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС можно найти и ноутбуки на Windows.

Зачем это нужно для новых ИИ-функций macOS Golden Gate

Вот тут и кроется главная причина, почему память вдруг стала так важна. macOS Golden Gate, она же macOS 27, приносит на Mac целый слой новых ИИ-возможностей: переработанную Siri, умную обработку фото, генерацию расширений в Safari прямо по описанию и десяток инструментов, которые считаются локально, на самом устройстве.

И часть этих функций требовательна к железу. Самые мощные локальные модели в новой системе запускаются только там, где есть минимум 12 ГБ памяти. Ровно тот же порог Apple выставила и в iOS 27: топовый набор on-device ИИ там доступен только на iPhone с 12 ГБ на борту. То есть базовый Neo с 8 ГБ по формальному признаку в самый интересный сценарий уже не проходит, а Neo 2 проходит без оговорок.

Именно поэтому апгрейд памяти важнее, чем кажется на первый взгляд. Дело не в абстрактной многозадачности, а в том, что без этих 12 ГБ часть новых фишек системы просто не включится. Хотите заранее прикинуть, потянет ли Neo локальные модели для вайбкодинга, объем ОЗУ тут решает если не все, то очень многое. Кстати, если следите за такими темами, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там мы разбираем подобные апдейты одними из первых.

Почему именно 12 ГБ, а не 16

Логичный вопрос: раз уж взялись увеличивать память, почему не сразу 16? Ответ упирается в архитектуру чипа. Neo и Neo 2 работают не на десктопных M-процессорах, а на мобильных A-чипах, которые Apple ставит в айфоны. А у такого чипа объем памяти жестко привязан к самой платформе, и производитель не докидывает его по желанию.

Процессор A19 Pro в природе существует только с 12 ГБ, именно столько в iPhone 17 Pro и iPhone Air на этом чипе. Конфигурации на 16 ГБ у него просто нет, это нативная память чипа. Так что Apple не выбирала между 12 и 16, реальный выбор стоял между старыми 8 и доступными для новой платформы 12. Отсюда и цифра, которая на первый взгляд кажется половинчатой.

Есть и еще один момент, это тепло и стабильность. Мобильный чип в тонком корпусе греется, и именно поэтому систему охлаждения Neo уже разбирали и хвалили за нее. Добавить памяти при том же теплопакете это разумный шаг, а гнаться за цифрами, которые чип не потянет по питанию и нагреву, особого смысла нет.

Итог простой: 12 ГБ и более быстрый A19 Pro делают Neo 2 заметно универсальнее первого поколения, и упереться в память теперь смогут разве что совсем требовательные пользователи. Если у вас останутся вопросы или что-то не заведется, пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.