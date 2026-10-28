Минцифры хочет запретить дешевые тарифы на связь. В России готовят новые ограничения

Если вы платите за мобильную связь банку, а не МТС или Билайну, эту новость лучше не пролистывать. Еще в августе мы писали, что Минцифры готовит ограничения для виртуальных операторов, но тогда речь шла о слайдах рабочей группы, которые никто официально не признавал. Теперь министерство впервые ответило на вопросы журналистов, а сами операторы открыто встали по разные стороны. За два месяца список требований заметно поменялся, и одно из них бьет по функции, ради которой многие и уходили к банковской связи. Ниже разберем, что сейчас лежит на столе, кого это заденет сильнее всего и есть ли смысл что-то менять уже сейчас.



Летний список похудел, но стал конкретнее

Свежие подробности 27 октября опубликовал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на телеком-рынке. Его слова издание сверило еще с одним собеседником в отрасли. По их данным, для MVNO (так называют виртуальных операторов, у которых нет своих вышек и частот) обсуждают такие меры:

отчисления в резерв универсального обслуживания вырастут до 4% выручки, у «Ростелекома» эта ставка 2%;

обслуживать объекты критической информационной инфраструктуры виртуальным операторам запретят;

работать на сетях двух опорных операторов в одном регионе тоже не дадут;

тариф для абонента не сможет стоить меньше 250 рублей.

Что любопытно, в этом списке нет нескольких самых громких пунктов лета. Про лимит мобильного интернета в 30 ГБ и запрет платить за связь бонусами источники «Коммерсанта» не говорят. А лицензии с капиталом от 100 млн рублей, которые пугали небольшие компании, сменились короткой фразой: отдельных лицензий для MVNO не будет.

Радоваться рано. То, что пункта нет в одной публикации, не значит, что от него отказались. В Минцифры прямо говорят, что конкретные механизмы изменения законодательства еще прорабатываются, так что финальная версия может оказаться и мягче, и жестче.

250 рублей ударят по банкам, а операторы только за

Почему вообще государство взялось за цену? Ответ министерство дало само. Большую долю рынка MVNO занимают проекты крупных банков, и в рамках экосистем они компенсируют клиентам расходы на связь. Поэтому тарифы у них продаются по себестоимости или ниже рынка, а некоторые банковские операторы, как писал «Коммерсантъ» еще в сентябре, предлагают связь и вовсе бесплатно.

Для абонента это, понятно, выгодно, и в Минцифры с этим не спорят. Но там опасаются, что уход людей к виртуальным операторам срезает доходы владельцев сетей, а вместе с ними и деньги на новые вышки. Звучит логично, только платить за этот баланс в итоге предлагают абонентам. Порог в 250 рублей означает, что тарифы за 100-150 рублей, о которых говорили летом, просто исчезнут.

Масштаб у вопроса приличный. По данным TelecomDaily, к концу 2025 года у MVNO было больше 25,5 млн SIM-карт, и за год база выросла на 51%. Для сравнения, всего активных SIM-карт в России, по данным Минцифры, 272,6 млн. Выходит, почти каждая десятая симка в стране уже обслуживается виртуальным оператором.

Лидеры рынка, по данным Forbes, такие: Yota с долей 41%, «СберМобайл» с 25% и «Т-Мобайл» с 21%. И вот здесь начинается ирония. Yota принадлежит «МегаФону», то есть одному из тех, кто сейчас громче всех поддерживает новые правила.

Позиция опорных операторов в целом предсказуема, хотя каждый формулирует ее по-своему. В Билайне (компания «Вымпелком») согласны с подходом, при котором MVNO не должны вредить партнерам и отрасли, в том числе обесценивая услуги связи. В «МегаФоне» считают, что компании, которые используют связь как инструмент лояльности, должны участвовать в развитии инфраструктуры.

МТС говорит прямее всех. Там признают, что нынешняя модель создает «определенный дисбаланс», а предложенные меры в долгосрочной перспективе обеспечат нужные инвестиции. Т2, на сетях которой работают и «Т-Мобайл», и «Газпромбанк Мобайл», от комментариев отказалась. В середине октября глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения» называл субсидирование связи банками несправедливым по отношению к тем, кто строит сети, так что настроение у регулятора понятное.

Самую трезвую оценку, как мне кажется, дала аналитик «Эйлера» Софья Астрелина. Для большинства российских MVNO связь не бизнес, а способ привлечь и удержать клиента банка, финансовый результат тут вторичен. При этом и опорным операторам такая дружба выгодна: свободные мощности сети они сдают в аренду и получают гарантированную плату за трафик. Получается, что формально в минусе не остается никто, кроме тех, кто привык к дешевым тарифам.

Мультисеть Т-Мобайла может оказаться вне закона

Самое неприятное требование для части абонентов спряталось в формулировке про опорных операторов. «Т-Мобайл» работает сразу на сетях Т2, МТС и Билайна и переключается между ними там, где у одного из операторов слабое покрытие. Если запрет использовать двух хост-операторов в одном регионе примут, от этой схемы придется отказаться. Если вы только присматриваетесь к другому оператору, мы уже собрали, как подключить eSIM на айфоне всеми доступными способами.

На практике потеря мультисети ощутится в первую очередь за городом. На даче, в дороге между областями или в маленьких поселках разница между сетями бывает огромной: у одного оператора полная шкала, у другого надпись «Нет сети». Сейчас мультисеть закрывает эту проблему без вашего участия.

В «Т-Мобайле» считают, что ограничения увеличат стоимость связи и замедлят технологические инновации, а сами меры продиктованы интересами крупных игроков. Компания напоминает, что виртуальные операторы и так вкладываются в инфраструктуру: платят в резерв универсального обслуживания и арендуют у опорных операторов мощности, которые иначе простаивали бы. Гендиректор «Газпромбанк Мобайла» Анастасия Спешилова тоже ждет, что новые требования снизят гибкость MVNO и ограничат их развитие. В «СберМобайле» от комментариев отказались.

Следить за тем, как эту историю будут дописывать, удобнее всего в наших каналах в Telegram и МАКС: как только появится текст законопроекта, разберем его по пунктам.

Бежать к МТС или Билайну пока рано

Главное, что стоит запомнить: ничего еще не принято. Нет законопроекта, нет сроков, а состав мер за два месяца уже успел поменяться. Мы недавно разбирали и другую идею Минцифры, где плату за международный трафик в 5G предлагают брать отдельно, и там картина похожая: обсуждений много, а готовых правил нет.

Поэтому переходить заранее смысла не вижу. Если сейчас вы платите банку 100-200 рублей в месяц, то даже при самом жестком сценарии потеряете разницу до 250 рублей, а не окажетесь без связи. Номер при этом сохранится: перенести его к другому оператору можно и потом, когда станут известны окончательные правила.

Если же вам важна именно мультисеть, присмотритесь к своему маршруту заранее. Отметьте места, где телефон чаще всего теряет сеть, и проверьте, какой из опорных операторов там работает лучше всего. Тогда, если правило о двух операторах все-таки примут, вы будете знать, кого выбрать. Запутались в тарифах и сетях? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, подскажем, на что посмотреть именно в вашем городе.

А пока симка в айфоне работает как раньше, можно позаботиться о другом: на даче, где сеть ловит через раз, выручает небольшой повербанк, ведь поиск сигнала сажает батарею быстрее всего. Недорогие аккумуляторы и кабели к iPhone регулярно появляются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

Похоже, эпоха связи за символические деньги от банков подходит к концу, вопрос только в том, насколько резко. Если финальная версия правил сохранит порог в 250 рублей и запрет на мультисеть, виртуальные операторы потеряют два главных козыря сразу, и выбирать их придется уже за что-то другое.